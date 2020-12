Sport

Sportnews: Dortmund feuert Cheftrainer Lucien Favre



Dortmund feuert Favre +++ Henchoz bei Xamax entlassen, Rueda übernimmt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dortmund feuert Lucien Favre

Lucien Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, stellte der BVB den 63-jährigen Waadtländer einen Tag nach der 1:5-Schlappe gegen den VfB Stuttgart und drei sieglosen Spielen in Folge in der Bundesliga frei.

Favre führte den BVB in der Meisterschaft 2019 und 2020 souverän auf Platz 2 hinter Bayern München, zudem qualifizierten sich die Dortmunder unter Favre dreimal für die Achtelfinals in der Champions League. Der Vertrag des Schweizers wäre im nächsten Sommer ausgelaufen. (sda/bal)

Bild: keystone

Henchoz bei Xamax entlassen

Stéphane Henchoz ist nicht mehr Trainer von Neuchâtel Xamax. Der ehemalige Schweizer Internationale musste seinen Posten beim Super-League-Absteiger räumen. Ersetzt wird Henchoz bis Weihnachten durch Interimscoach Martin Rueda.

Henchoz hatte bei Xamax zuletzt einen immer schwereren Stand. Sieben Niederlagen in Folge spülten die Neuenburger auf der vorletzten Platz in der Challenge League. Seit der einmonatigen Wettkampfpause aufgrund einer grossflächigen Quarantäne lief kaum mehr etwas wunschgemäss. Unter anderem setzte es ein 2:3 gegen das Schlusslicht Chiasso ab sowie zuletzt deutliche Niederlagen gegen Aarau (2:4), die Grasshoppers (0:3) und Winterthur (0:4).

Für Henchoz war es das zweite Gastspiel an der Seitenlinie seines Jugendvereins. Beim ersten musste er 2019 gehen, nachdem er die Mannschaft überraschend zum Ligaerhalt in der Super League geführt hatte, beim Zweiten stieg Xamax in diesem Sommer ab. «Die Negativspirale zwingt uns zu diesem radikalen und schmerzhaften Schritt», teilte der Klub mit.

Rueda, der als Trainer unter anderem bei den Young Boys (2012/2013) und bei Lausanne-Sport (2010-2012) tätig war, wird die Mannschaft Klubangaben zufolge in den verbleibenden drei Partien des Kalenderjahres betreuen und per 23. Dezember in seine bisherige Funktion in der Nachwuchs-Academy der Neuenburger zurückkehren. (sda)

Schär mit Coronavirus ausser Gefecht

Fabian Schär fehlt seinem Klub Newcastle bis auf Weiteres. Der Schweizer Nationalverteidiger befindet sich nach einem positiven Coronatest in einer zehntägigen Isolation.

Gegenüber dem «Sonntagsblick» liess Schär verlauten, dass Corona ihn «einige Tage recht lahmgelegt» habe, es ihm inzwischen aber besser gehe. Seinen letzten (Teil-)Einsatz für den Premier-League-Klub hatte der 28-Jährige Ende November beim 2:0-Sieg bei Crystal Palace. (bal/sda)

Bild: keystone

Nadine Fähndrich verpasst die Top Ten

Nadine Fähndrich verpasst im ausgedünnten Feld beim Weltcup in Davos die Top 10 um zehn Sekunden. Dennoch sieht sich die Luzernerin auf dem richtigen Weg.

Unter normalen Umständen hätte Fähndrich in einem Feld, in dem die starken Norwegerinnen und Schwedinnen fehlen, zwingend in die Top 10 laufen müssen. Doch die 25-Jährige aus Eigenthal kämpft zurzeit mit Problemen an den Schienbeinen, die sich vor allem in längeren Skating-Rennen negativ auswirken. «So gesehen war es ein solides Rennen», kommentierte sie den 12. Platz. «Auf den zweiten 5 km hat mir etwas die Power gefehlt.»

Die Absenz der Skandinavierinnen nützte die bereits 32-jährige Amerikanerin Rosie Brennan zu ihren ersten zwei Weltcup-Siegen. Diese waren logisch, nachdem sie zum Saisonauftakt in Kuusamo über 10 km hinter zwei Norwegerinnen den 3. Rang belegt hatte. (sda)

Bild: keystone

Lena Häcki verpasst die Top Ten nur knapp

Biathletin Lena Häcki zeigt derzeit in der Verfolgung die besten Leistungen. In Hochfilzen rollte die Frau aus Engelberg wie schon vor Wochenfrist in Kontiolahti das Feld von hinten auf. Die 25-Jährige erreichte mit Platz 11 ihr erstes gutes Resultat in dieser Saison. Ihren Vorstoss hatte sie von Position 38 aus lanciert, nachdem ihr der Sprint am Freitag missglückt war.

Auch Irene Cadurisch (35.) und Selina Gasparin (37.) liessen sich beim Sieg von Marte Olsbu Röiseland Weltcuppunkte gutschreiben. (sda)

Bild: keystone

Anthony Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister

Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-Jährige Brite gewinnt vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena in London gegen den Bulgaren Kubrat Pulev durch K.o. in der neunten Runde. Damit verteidigte Joshua seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich.

Gegen Pulev hatte Joshuas Promoter Eddie Hearn einen K.o. innerhalb der ersten sechs Runden prophezeit. Sein Schützling begann zunächst verhalten, zeigte dann in der dritten Runde sein ganzes Repertoire. Pulev ging zweimal zu Boden und stand kurz vor dem K.o. Doch der Bulgare erholte sich, entschied die sechste Runde sogar für sich. In der neunten Runde kam Joshua zunächst mit seinem rechten Haken durch, beendete den Kampf dann mit einer harten Geraden. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

Riesenslalom der Frauen auf Montag verschoben

Der zweite Weltcup-Riesenslalom der Frauen in Courchevel wird vom Sonntag auf Montag verschoben. Grund sind prekäre Schneeverhältnisse.

Die Organisatoren entschieden sich am Sonntagmorgen für eine Absage, weil «die Sicherheit für die Athleten nicht gewährleistet sei aufgrund der unbeständigen Schneebeschaffenheit».

Die Startzeiten für Montag sind noch offen. Den ersten der beiden Riesenslaloms im französischen Skiort gewann am Samstag Marta Bassino vor Sara Hector und Petra Vlhova. Beste Schweizerinnen waren Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami auf den Plätzen 8 und 9. (bal/sda)

Bild: keystone

Lugano – Freiburg verschoben

Das für den Dienstag vorgesehene National-League-Spiel zwischen dem HC Lugano und Fribourg-Gottéron wird verschoben. Bis zum Ende der Quarantäne haben sich gemäss einer Mitteilung der National League viele Mannschaftsmitglieder Luganos nicht vollständig von der Coronavirus-Krankheit erholt. (bal/sda)

Bild: keystone

Kloten mit zehntem Sieg in elf Spielen

Mit dem zehnten Sieg in den letzten elf Spielen hat der EHC Kloten seine klare Leaderposition in der Swiss League behauptet. Die Klotener besiegten daheim die GCK Lions 3:2. Luis Janett hielt Klotens Tor bis ins letzte Drittel rein, das zweite Anschlusstor der Lions fiel erst 13 Sekunden vor Schluss. (ram/sda)

Geiger in extremis zu Gold

Der Skiflug-Weltmeister heisst Karl Geiger. Der 27-jährige Deutsche setzte sich bei den Titelkämpfen im slowenischen Planica ganz knapp vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Geiger gewann nach vier Durchgängen mit der Winzigkeit von 0,5 Punkten Vorsprung.

Die WM ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Der ausser Form geratene Simon Ammann war gar nicht erst angereist, Gregor Deschwanden und Dominik Peter wurden von den slowenischen Behörden am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen, nachdem ihr Trainer Ronny Hornschuh positiv auf das Coronavirus getestet worden war. (ram/sda)

Bild: keystone

Fähndrich in Davos knapp am Podest vorbei

Langläuferin Nadine Fähndrich hat es im Sprintrennen in Davos knapp nicht auf das Podest geschafft. Sie wurde Vierte. Fähndrich verpasste das vierte Weltcup-Podium ihrer Karriere im Zielspurt, in welchem sie sich um eine Fussspitze der Russin Natalja Neprjajewa geschlagen geben musste. Gewonnen wurde das Rennen von der Amerikanerin Rosie Brennan, die vor Anamarija Lampic aus Slowenien siegte.

Bei den Männern war Valerio Grond der beste Schweizer. Bei seinem ersten Weltcup-Einsatz schaffte er es gleich in den Final. Der 20-jährige Bündner wurde beim souveränen Sieg des Italieners Federico Pellegrino Sechster. Nicht am Start waren in Davos die Teams der führenden Langlauf-Nationen Norwegen, Schweden und Finnland. Sie verzichteten aus Sicherheitsüberlegungen wegen der Corona-Pandemie auf die Reise in die Schweiz. (ram)

Bild: keystone

Verstappen auf Startplatz 1

Max Verstappen sicherte sich im Red Bull für den Grand Prix von Abu Dhabi die Pole-Position. Der Niederländer entschied den Dreikampf mit dem Mercedes-Duo mit knappem Vorsprung für sich. Verstappen war 25 beziehungsweise 86 Tausendstel schneller als Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton, der den Grand Prix von Sakhir vor einer Woche wegen eines positiven Corona-Tests verpasst hatte. In der zweiten Reihe neben Hamilton wird dessen Landsmann Lando Norris im McLaren stehen. (ram/sda)

Bild: keystone

Genève-Servette bis 18. Dezember ausser Gefecht

Die Mannschaft von Genève-Servette muss bis zum 18. Dezember in Quarantäne bleiben. Die beschloss der Genfer Kantonsarzt, nachdem zwei Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Die Genfer können somit nicht zu den nächsten zwei Spielen der National League gegen die SCL Tigers und Davos (15./18. Dezember) antreten. Die Ersatztermine stehen noch nicht fest. Wegen den positiven Fällen im Team waren die Genfer seit Donnerstag bereits vorsorglich in Quarantäne. (bal/sda)

Bild: keystone

Wolfsburg gewinnt dank Goalgetter Weghorst

Zum Auftakt der 11. Runde der Bundesliga setzt sich Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 durch. Matchwinner beim Saisondebüt von Kevin Mbabu ist Doppeltorschütze Wout Weghorst.

Eine Viertelstunde vor Schluss glich Weghorst mit einem verwandelten Handspenalty für das Heimteam aus, in der 88. Minute verwertete der Wolfsburger Topskorer einen Pass in die Tiefe von Xaver Schlager zum Siegtreffer. Für den Niederländer waren es die Saisontore 8 und 9. Nur Robert Lewandowski und Erling Haaland trafen öfter. Das noch immer ungeschlagene Wolfsburg rückte dank dem fünften Saisonsieg bis auf zwei Punkte zu Leader Bayern München auf.

Der Schweizer Internationale Mbabu kam erstmals in dieser Saison bei Wolfsburg zum Einsatz, nachdem er in der Vorbereitung an Corona erkrankt war und danach an einer Bänderverletzung im Knie laborierte. Der Genfer Verteidiger spielte auf der rechten Seite durch. (dab/sda)

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)

Tore: 63. Dost (Foulpenalty) 0:1. 76. Weghorst (Handspenalty) 1:1. 88. Weghorst 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Mehmedi und Steffen (beide verletzt), Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

