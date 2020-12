Sport

Sport-News

Sportnews: Formel-1-Fahrer Masepin filmt sich als Busen-Grapscher



Sport-News

F1-Pilot sorgt mit Grabscher-Video für Wirbel +++ Steffen fehlt Wolfsburg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Masepin verärgert sein künftiges Team mit Grabscher-Video

Nikita Masepin bringt seinen neuen Rennstall Haas in Verruf, noch bevor er seinen Job beim amerikanischen Team angetreten hat. Der 21-jährige Russe sorgte mit einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video für einen Skandal. Die unterdessen wieder gelöschten Bilder zeigen Masepin, wie er vom Beifahrersitz eines Autos nach der Brust einer auf der Rückbank sitzenden Frau greift.

Team Haas hat den Grabscher-Angriff seines zukünftigen Piloten in scharfem Ton kritisiert und eine interne Aufarbeitung angekündigt. Masepin hat sich unterdessen entschuldigt. «Ich gestehe ein, dass ich viele Menschen und mich selbst enttäuscht habe. Ich verspreche, ich werde daraus lernen», schrieb der junge Rennfahrer bei Twitter. Gemäss Medienberichten soll sich auch die Frau aus dem Video zu Wort gemeldet und den Übeltäter in Schutz genommen haben. Sie seien gute Freunde und hätten sich auf eine «dumme Art» einen Scherz erlaubt. (ram/sda)

Steffen fehlt Wolfsburg

Der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen steht dem VfL Wolfsburg wegen einer Zerrung in den Adduktoren vorderhand nicht zur Verfügung. Wie Trainer Oliver Glasner bekannt gab, wird der Offensivspieler zumindest im Bundesliga-Spiel vom Freitag gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

Ob Steffen auch für die Partie in einer Woche gegen Bayern München ausfällt, ist noch ungewiss. Admir Mehmedi, der zweite Schweizer Angreifer bei Wolfsburg, fehlt derzeit wegen einer Verletzung an der Achillessehne. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Katar nimmt an der europäischen WM-Qualifikation teil

Gastgeber Katar nimmt an der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 teil. Das Nationalteam des Emirats soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land sammeln. Das WM-Turnier findet vom 21. November bis am 18. Dezember statt.

Katar ist in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan integriert. Die gegen den bereits qualifizierten Asien-Meister gewonnenen Punkte kommen nicht in die Wertung. Katar wird sämtliche Spiele in Europa austragen. (abu/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Duelle gegen Italien erst im Herbst

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am 25. März 2021 auswärts auf Bulgarien. Das Rückspiel gegen die Osteuropäer am 15. November 2021 bildet den Abschluss der Kampagne für das Team von Vladimir Petkovic. Die Duelle gegen den Gruppenfavoriten Italien finden am 5. September (Heimspiel) und am 12. November (auswärts) statt.

Die weiteren Schweizer Gegner in der Gruppe C sind Nordirland und Litauen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2022 in Katar. (abu/sda)

Uli Stielike beendet Trainer-Karriere

Der einstige Schweizer Nationalcoach Uli Stielike hat seine Trainer-Karriere beendet. Zuletzt hat er in China gearbeitet. «Ich habe mich in den vergangenen vier Wochen sehr an das Rentnerdasein gewöhnt und deshalb entschieden, dass ich meine Trainerlaufbahn beende. Die Reiserei, die Trainingslager, der Terminstress – all das muss ich nicht mehr haben», sagte der ehemalige deutsche Internationale in einem Interview mit der «Rheinischen Post».

Bei der Schweizer Nationalmannschaft stand Stielike vom Sommer 1989 bis Ende 1991 in der Verantwortung. Sein Vertrag hätte bis Mitte 1992 Gültigkeit gehabt. Doch Stielike beendete die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fussballverband vorzeitig, tauschte mit seinem Nachfolger Roy Hodgson den Posten und wechselte als Trainer zu Neuchâtel Xamax. Bei den Neuenburgern war er vor seinem Wechsel auf die Trainerbank während drei Jahren schon als Spieler tätig gewesen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Weitere Spiele von Lugano verschoben

Weil beim HC Lugano (derzeit in Quarantäne) im Verlauf der letzten Woche 20 Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, werden die nächsten geplanten Partien Luganos gegen Lausanne (vom 11. Dezember) und die Rapperswil-Jona Lakers (13. Dezember) ebenfalls verschoben.

Die Rapperswil-Jona Lakers gastieren stattdessen am Samstag (12. Dezember) bei den SCL Tigers. (abu/sda)

#COVIDUpdate ‼️



20 positive Covid-Fälle beim @OfficialHCL - zwei weitere Spiele müssen verschoben werden. Mehr dazu: https://t.co/9As6NmOwgQ



D’autres matchs du HC Lugano renvoyés : https://t.co/IA7mTdUGg8 pic.twitter.com/k8CwOQTH60 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 8, 2020

YB-Spieler Sierro fällt sechs bis acht Wochen aus

Die Young Boys beklagen nach dem 3:2-Sieg im Super-League-Spiel vom Sonntag in Luzern zwei verletzte Spieler. Vincent Sierro, der schon in der 8. Minute ausgewechselt werden musste, erlitt einen Muskelriss im linken Oberschenkel und fällt sechs bis acht Wochen aus. Christian Fassnacht zog sich Bänderverletzungen zu, die jedoch keine Operation erfordern. Sein Einsatz am Donnerstag im Europa-League-Heimspiel gegen Cluj ist fraglich. (abu/sda)

Sierro mit Muskelriss (Ausfall 6-8 Wochen), Fassnacht mit Bänderverletzung (Einsatz am Donnerstag fraglich).https://t.co/2UcYLsHRRD#BSCYB pic.twitter.com/FCNryUEPpC — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 8, 2020

Sandro Schärer pfeift Bayern – Lokomotive Moskau

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer kommt am Mittwoch zu seinem zweiten Einsatz in der Champions League. Der Schwyzer erhielt von der UEFA ein Aufgebot für die Partie der Gruppe A zwischen Gruppensieger Bayern München und dem bereits ausgeschiedenen Lokomotive Moskau. Die Premiere in der Champions League feierte Schärer im Oktober bei der Partie FC Barcelona – Ferencvaros Budapest. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Boardercrossern gehen die Rennen aus

Der Weltcup-Kalender der Snowboardcrosser dünnt weiter aus. Nach Absagen der Rennen in Cervinia (im Dezember), St.Lary (im Januar) und Dolni Morava (im Februar) können nun auch jene vom 5. bis 7. Februar im deutschen Feldberg nicht stattfinden. Den Organisatoren ist es nicht gelungen, die für die Corona-Hygienemassnahmen notwendige Anzahl an Helfern zu mobilisieren. Die eine Woche zuvor in Feldberg geplante Weltcup-Veranstaltung der Skicrosser ist nicht gefährdet.

Nach der neusten Absage verbleiben im Kalender der Snowboardcrosser nur noch drei Events. Nach dem Saisonauftakt im Montafon Mitte Januar macht der Weltcup eine Woche später noch in Bergamo und am 20. März beim Saisonfinale in Veysonnaz Halt. (zap/sda/apa)

Bild: EPA/EPA

Schlumpf kassiert drei Spielsperren

Verteidiger Dominik Schlumpf vom EV Zug ist wegen eines Checks gegen den Kopf des Berner Stürmers André Heim im National-League-Spiel vom vergangenen Donnerstag für drei Partien gesperrt und mit 5300 Franken gebüsst worden. Eine Spielsperre hat Schlumpf bereits tags darauf im «Rückspiel» in Bern abgesessen. (ram/sda)

Dominik Schlumpf du @official_EVZ est suspendu de manière provisionnelle pour le match de ce soir suite à cette charge contre la tête de André Heim du @scbern_news dans le match d'hier. Une procédure ordinaire est ouverte contre Schlumpf. pic.twitter.com/hPhw0JFFot — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) December 4, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter