Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Price und Anderson im WM-Final

Gary Anderson und Gerwyn Price duellieren sich morgen im Final der Darts-WM um den Titel. Anderson hatte in seinem Halbfinal mit Van-Gerwen-Bezwinger Dave Chisnall keine Probleme und gewann mit 6:3-Sätzen. «The Flying Scotsman» konnte sich dabei gar seine gewohnten Patzer auf die Doppel leisten, weil Chisnall nicht an seine Leistung aus dem Viertelfinal gegen die Weltnummer 1 anknüpfen konnte.

𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Gary Anderson is into his fifth World Darts Championship final after sealing a dominant 6-3 victory over Dave Chisnall!



Will 'The Flying Scotsman' make it World title number three tomorrow night?👀 pic.twitter.com/VtOpwJNJ2l — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021

Price hatte sich davor mit einem 6:4-Erfolg gegen Stephen Bunting für den Final qualifiziert. In einem hochstenden Krimi mit zahlreichen High-Finishes schaffte der Waliser nach 1:3- und 3:4-Satzrückstand noch die Wende und gewann am Ende verdient. Bei einem Finalsieg könnte der «Iceman» die neue Weltnummer 1 werden, im Head-to-Head führt allerdings Anderson mit 8:6. Der Final könnte zum Hass-Duell werden: Anderson und Price sind schon öfters aneinander geraten und mögen sich nicht besonders. (pre)

𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Simply incredible.



Gerwyn Price defeats Stephen Bunting 6-4 to secure his place in the World Championship final.



Eight ton-plus finishes, 15 180s and a 100.92 average in a stunning performance from the Welshman! 🔥 pic.twitter.com/L4lNxZsmdC — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021

Real neuer Leader – zumindest für eine Nacht

Real Madrid ist zumindest für eine Nacht auf den 1. Platz der spanischen La Liga vorgerückt. Der Meister weist nach dem 2:0-Heimsieg gegen Celta Vigo einen Punkt mehr auf als Atlético Madrid. Allerdings hat Real im Vergleich zum Stadtrivalen drei Spiele mehr ausgetragen. Atlético spielt am Sonntag auswärts gegen Alaves.

Real Madrid präsentiert sich seit mehreren Wochen in guter Form auf. Aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen holte das Team von Trainer Zinédine Zidane 19 Punkte. Die Tore zum Sieg gegen Celta Vigo schossen Lucas Vazquez und Marco Asensio. Für Asensio war es der erste Treffer in dieser Saison.

Real Madrid - Celta Vigo 2:0 (1:0)

Tore: 6. Lucas Vazquez 1:0. 53. Asensio 2:0. (pre/sda)

Weber im Trainingscamp der Predators

Yannick Weber bekommt eine Chance, sich für einen neuen Vertrag mit den Nashville Predators aufzudrängen. Das NHL-Team lud den 32-jährigen Schweizer Verteidiger mit einem Probevertrag zu seinem Trainingscamp ein. Weber, der über 500 Partien in der NHL bestritten hat, spielte in den letzten vier Saisons zusammen mit Roman Josi für die Predators, war zuletzt aber ohne Vertrag. (pre/sda)

Kloten blamiert sich beim Schlusslicht

Der Aufstiegsfavorit Kloten leistete sich zum Auftakt des neuen Jahres in der Swiss League einen Fehlstart. Der Leader verlor beim bisherigen Schlusslicht Ticino Rockets 1:2 nach Verlängerung. Nach knapp drei Minuten der Overtime schoss Anthony Neuenschwander das Nachwuchsteam aus dem Tessin zum unerwarteten Sieg.

Auch Winterthur hielt sich achtbar, verlor aber gegen La Chaux-de-Fonds 3:4 nach Penaltyschiessen, sodass nun die Zürcher die Rote Laterne bei sich stehen haben. Ein Schützenfest gab es in Zug: Die EVZ Academy unterlag Sierre 4:9. Einzig Arnaud Montandon zeichnete sich dabei für die Walliser als Doppeltorschütze aus. (pre/sda)

Cologna läuft im Val Müstair aufs Podest

Dario Cologna läuft in der 2. Etappe der Tour de Ski aufs Podest. Der Schweizer belegt im Massenstartrennen über 15 km klassisch den 2. Rang. Cologna, der in der Verfolgergruppe vom Sturz von drei Russen profitierte, büsste auf den Sieger Alexander Bolschunow 23 Sekunden ein. Im Tour-Ski-Klassement ist Cologna neu Vierter. (pre/sda)

Ooooh Yess💥💯

Dario Cologna läuft an der Tour de Ski im Val Müstair im 15km Massenstart in der klassischen Technik auf Platz 2💪#swissski pic.twitter.com/IROnEUUP8B — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 2, 2021

Ammann und Co. enttäuschen weiter

Die Schweizer Skispringer enttäuschten in der Qualifikation von Innsbruck. Um zu punkten, müssen sich Gregor Deschwanden und Simon Ammann am Sonntag im dritten Springen der Vierschanzentournee steigern.

Nach dem frühen Out beim Neujahrsspringen kann Ammann im Tirol immerhin wieder den Angriff auf die ersten Weltcuppunkte in diesem Winter starten. Der Toggenburger belegte in der Qualifikation zum dritten Springen der Tournee mit bescheidenen 112,5 m den 44. Rang. Der vierfache Olympiasieger misst sich im K.o.-Duell mit Karl Geiger, einem der Favoriten auf den Tourneesieg. Ammann muss wohl einen Sprung zeigen, der ihn als einer der besten fünf Verlierer ins Finalfeld der Top 30 nachrutschen lässt.

Deschwanden zeigte erneut die beste Leistung des Schweizer Trios. Der Luzerner setzte nach 117,5 m auf. Dies ergab Platz 37 und ein Duell gegen den Norweger Johann André Forfang. Dominik Peter hingegen schwächelt. Erneut kam der junge Zürcher nicht auf Touren. Mit 108,5 m überstand er den Cut nicht. Der Tournee-Leader und Weltcupführende Halvor Egner Granerud gab sich keine Blösse. 129 m reichten zum Tagessieg. Geiger, Kamil Stoch und Dawid Kubacki, die Konkurrenten des Norwegers um den Gesamtsieg, hielten allesamt gut mit. (pre/sda)

Bild: keystone

Jesper Bratt Kandidat Nummer 1 – Buchli spielt noch nicht

Auf der Suche nach dem 4. Ausländer steht nun für Langnaus Sportchef Marc Eichmann NHL-Stürmer Jesper Bratt von New Jersey zuoberst auf der Kandidatenliste.

Ein 4. Ausländer wird in Langnau privat finanziert– und Marc Eichmann ist intensiv auf der Suche in der «schwedischen Kolonie» der New Jersey Devils. Da eine Freigabe von Jesper Boqvist nicht wahrscheinlich ist, geht es nun um einen anderen jungen schwedischen Flügel, der die letzten drei Jahre für New Jersey in der NHL stürmte (186Spiele/100 Punkte) – aber noch keinen neuen Vertrag hat und bisher nur 782 000 Dollarverdiente. Um Jesper Bratt (22). Ein Angebot oder ein Gerücht aus der Schweiz sind im Vertragspoker immer gute Karten.

Definitiv ist hingegen der Zuzug von Dominic Buchli (22). Der HCD-Verteidiger wird jedoch erst am nächsten Dienstag in Lugano eingesetzt. (kza)

Bild: keystone

Tour de Ski: Fähndrich verfehlt Top 10 nur knapp

Nadine Fähndrich zeigte in der zweiten Etappe der Tour de Ski eine solide Leistung. Im Massenstartrennen über 10 km in klassischer Technik belegte sie im Val Müstair den 13. Rang mit 25 Sekunden Rückstand. Den Tagessieg holte sich wie schon im Sprint die Schwedin Linn Svahn.

Svahn wird somit am Sonntag als erste Läuferin zur Verfolgung starten. Fähndrich nimmt den Lauf über 10 km Skating aus Zwischenplatz 6 mit 43 Sekunden Rückstand in Angriff. (sda)

Bild: keystone

Bencic kippt Turnier in Abu Dhabi

Belinda Bencic (WTA 12) verzichtet auf einen Start beim Saisonauftakt der WTA-Tour in Abu Dhabi. Das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt am 6. Januar. Bencic trainiert vorerst weiter in Dubai, ehe sie sich auf den Weg nach Melbourne begibt. Dort bestreitet die 23-Jährige aus Wollerau ab dem 31. Januar ihr erstes Turnier der Saison als Vorbereitung auf das Australian Open, das am 8. Februar beginnt.

Bild: keystone

Janjicic nach Krebserkrankung wieder im FCZ-Training

Der FC Zürich kann in der Rückrunde wieder auf Vasilije Janjicic zählen. Der U21-Internationale ist nach einer Krebserkrankung wieder genesen.

«Ich bin stolz, euch sagen zu können, dass ich nach dreimonatiger Chemotherapie und nach zwei Operationen meinen Krebs besiegt habe», teilte Janjicic zu Beginn des neuen Jahres via Instagram mit. Der 22-Jährige war im Sommer 2019 vom Hamburger SV zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Für den FCZ absolvierte Janjicic zwölf Einsätze in der Super League, den bislang letzten am 1. Juli 2020 auswärts gegen Thun. (sda)

Bild: KEYSTONE

SCL Tigers haben NHL-Talent an der Angel

Um die Ausfälle in der Abwehr zu verkraften, holen die SCL Tigers temporäre Verstärkung. Sobald der Transfer-Papierkram erledigt ist, verteidigt Dominic Buchli (22) für die SCL Tigers. Gelingt es rechtzeitig, spielt er schon morgen gegen die ZSC Lions. Buchli bekommt in der gut dotierten Abwehr in Davos zu wenig Spielpraxis (4:25 Minuten Eiszeit pro Spiel). Für den HCD hat der 23-fache Junioren-Internationale diese Saison neun Partien (1 Assist) und im Farmteam (Ticino Rockets) fünf Spiele (1 Tor) bestritten.

Langnaus Sportchef Marc Eichmann ist noch immer auf der Suche nach einem 4. Ausländer, der von privater Seite finanziert wird. Er verhandelt intensiv mit einem sehr guten Kandidaten: Jesper Boqvist (22). Der flinke Flügel hat für Schweden die U-18 und die U20-WM bestritten und stürmte letzte Saison in der Organisation der New Jersey Devils. Zeitweise in der NHL (35 Spiele, 4 Tore), zeitweise im Farmteam (19 Spiele, 11 Punkte). Diese Saison hat er sich beim schwedischen Zweitligisten Timra in Form gehalten (13 Spiele/10 Punkte). Die Frage ist nun, ob ihn New Jersey (wo er bis 2022 unter Vertrag steht) bis Saisonende an die Tigers ausleihen wird. (kza)

Bild: www.imago-images.de

Kubacki gewinnt Neujahrsspringen

Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki hat sich mit dem Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wieder in Position gebracht. Der Pole gewann überlegen mit dem neuen Schanzenrekord von 144 Metern. Selbst der Weltcup-Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen musste sich klar geschlagen geben. Die Polen, die in Oberstdorf wegen eines positiven Corona-Tests zunächst von der Tournee ausgeschlossen wurden, belegten mit Piotr Zyla und Kamil Stoch auch die Plätze 3 und 4. Gregor Deschwanden holte als einziger Schweizer Weltcuppunkte, er belegte Rang 19.

Im Kampf um den Sieg an der Vierschanzentournee, zeichnet sich ein Vierkampf ab. Kubacki stiess auf Platz 4 vor. Er liegt umgerechnet fünf Meter hinter dem neuen Leader Granerud. Zwischen den beiden rangieren der Deutsche Karl Geiger und Stoch. (ram/sda)

Bild: keystone

Keilerei mit 100 Beteiligten im College Football

Noch vor den Silvester-Raketen lassen es die Footballer von Tulsa und Mississippi State krachen. Nach dem 28:26-Sieg Mississippis in der «Armed Forces Bowl» geht es rund. Um die 100 Spieler, Trainer und Betreuer geraten sich in die Wolle.

«Das ist dumm! Ganz egal was der Auslöser war. Und weiterzumachen ist auch dumm. Ich habe nur die Kategorie dumm dafür», ärgerte sich Mississippis Headcoach Mike Leach. Nun untersucht der Verband die Verstösse. (ram)

Erstmals Cheftrainerin in der NBA

Becky Hammon hat für eine Premiere gesorgt: Nachdem Gregg Popovich des Feldes verwiesen wurde, übernahm die Assistenztrainerin der San Antonio Spurs die Rolle des verantwortlichen Chefcoachs.

Für den historischen Einsatz als erste hauptverantwortliche Trainerin in der NBA gab ihr Popovich nur drei kurze Worte mit. «You get 'em!», in etwa «du hast sie im Griff», brüllte der 71-Jährige, als er durch die Schiedsrichter vom Spielfeldrand verbannt wurde. Die 43-jährige Hammon wollte nach dem 107:121 gegen die Los Angeles Lakers keine grosse Sache aus ihrem Pflichtspiel-Debüt als Cheftrainerin machen: «Ich bin nicht in die Arena gekommen und habe gesagt, dass ich heute coache», berichtete sie, nachdem sie für Popovich eingesprungen war, «aber so läuft es und du kommst damit klar.» (ram)

Bild: keystone

Murray doch nicht in Delray Beach

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Delray Beach, mit dem die Saison nächste Woche gestartet wird, abgesagt. Er wolle das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus im Vorfeld des ab 8. Februar angesetzten Australian Open minimieren, teilte der 33-Jährige mit.

Die meisten Stars werden erst in Australien erstmals antreten. Roger Federer ist dafür nach seinen Knieoperationen allerdings noch nicht bereit. Er wird frühestens Ende Februar sein Comeback geben. (pre/sda)

Bild: keystone

Hamilton ist nun Sir Lewis

Lewis Hamilton ist jetzt ein Sir. Königin Elizabeth hat den bald 36-jährigen Briten zum Ritter geschlagen – zumindest virtuell. Auf die übliche Feier wurde wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Hamilton steht auf einer 1239 Namen umfassenden Liste, die der Buckingham-Palast am späten Mittwochabend veröffentlicht hat. Der Engländer wurde in diesem Jahr zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister und ist damit zusammen mit Michael Schumacher Rekordhalter. (ram/sda)

Bild: keystone

