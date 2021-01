Sport

Nationalspieler Küttel an Krebs erkrankt

Dimitrij Küttel, der Captain des nationalen Topklubs Kadetten Schaffhausen und Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft, ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Gemäss seinem Klub bereitet sich der 26-Jährige gemeinsam mit Teamarzt Jean-Jacques Fasnacht auf eine Chemotherapie vor. (ram/sda)

Bild: keystone

U20-Goalie Fatton erhält Profivertrag bei Lugano

Der HC Lugano hat Thibault Fatton mit einem Einstiegsvertrag bis 2023 ausgestattet. Der 19-jährige Torhüter, der die Karriere bei den Junioren von La Chaux-de-Fonds lanciert hatte, stand zuletzt im Nachwuchsteam der Tessiner im Einsatz. Zudem hütete er das Tor der Schweiz an der U20-WM in Edmonton. Der Einstiegsvertrag ermöglicht Fatton sowohl Einsatzzeit in der National League bei Lugano als auch beim Farmteam Ticino Rockets in der Swiss League. (pre/sda)

🤝 Siglato un contratto Entry Level per le stagioni 2021/22 e 2022/23 con l’attuale portiere della propria squadra U20 Elit Thibault Fatton.#LVGAhttps://t.co/F4OB7x5JQr — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) January 5, 2021

Häberli wird Nationalcoach in Estland

Thomas Häberli wird Nationaltrainer in Estland. Der 46-jährige gebürtige Luzerner erhält einen über zwei Jahre gültigen Vertrag. Die erste Pflicht-Aufgabe stellt sich Häberli im März in der WM-Qualifikation, in welcher er mit seinem Team in der Gruppe E auf Belgien, Wales, Tschechien und Weissrussland treffen wird. Estland wird in der FIFA-Weltrangliste derzeit an 109. Position geführt.

Häberli wirkte bis zu seiner Entlassung im Dezember 2019 als Coach für den FC Luzern. Für den früheren YB-Stürmer war es sein erstes Engagement als Cheftrainer bei den Profis, nachdem er zuvor im Nachwuchs der Young Boys und des FC Basel tätig gewesen war. Mit Michael Müller stösst ein weiterer Schweizer zur Trainer-Crew der estnischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Trainer von Sprinter Alex Wilson gehörte bereits in Luzern zu Häberlis Team. (pre/sda)

Djokovic und Nadal sagen für ATP Cup zu

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und French-Open-Sieger Rafael Nadal nehmen für Serbien respektive Spanien vom 1. bis 5. Februar in Melbourne am ATP Cup teil. Die beiden hatten ihre Länder bei der Premiere des Mannschaftswettbewerbes im letzten Jahr in den Final geführt, den Djokovic mit Serbien gewinnen konnte. Am 20. Januar findet die Auslosung der drei Vierergruppen statt, deren Sieger das Halbfinale erreichen.

Während mit Deutschland, Österreich und Russland weitere Topnationen am ATP Cup vertreten sein werden, wird die Schweiz am Vorbereitungsturnier für die Australian Open wie im Vorjahr nicht teilnehmen. (pre/sda)

The 2021 @ATPCup will feature 14 of the Top 15 players in the @FedEx ATP Rankings. #ATPCup — ATP Tour (@atptour) January 5, 2021

Capelas Hawks verlieren erneut

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben das zweite Heimspiel in Folge verloren. Bei der 108:113-Niederlage gegen die New York Knicks gaben die Hawks erneut eine komfortable Führung preis.

Wie schon bei der Heimniederlage gegen die Cleveland Cavaliers in der Nacht auf Sonntag sah Atlanta Mitte des dritten Viertel wie der sichere Sieger aus, ehe das Team um Capela die Partie aus der Hand gab. 15 Punkte lagen die Hawks gegen New York in Führung und mussten sich letztlich doch geschlagen geben. Capela sammelte für Atlanta in einer guten halben Stunde 12 Punkte und 12 Rebounds – er blieb damit bei den Rebounds zum vierten Mal in Folge im zweistelligen Statistikwert.

Aufgrund der Niederlage im Direktduell mussten die Hawks den Gegner aus New York in der Tabelle der Eastern Conference aufschliessen lassen. Beide Teams stehen nach sieben Spielen mit vier Siegen und drei Niederlagen da. Auch die Milwaukee Bucks und die Cleveland Cavaliers befinden sich im Westen nach sieben Runden im Gleichschritt mit den Hawks. (pre/sda)

Liverpool patzt erneut, Shaqiri mit Teileinsatz

Dem FC Liverpool ist der Start ins neue Jahr komplett misslungen. Nach zuletzt zwei Unentschieden unterlag der englische Meister Southampton auswärts 0:1. Der frühere Liverpooler Stürmer Danny Ings erzielte bereits in der 2. Minute den Siegtreffer für die «Saints».

Liverpool blieb trotz deutlich mehr Spielanteilen zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Auch der nach 57 Minuten eingewechselte Xherdan Shaqiri konnte die Wende zugunsten der «Reds» nicht einleiten. Für den Schweizer Internationalen war es der zweite Teileinsatz nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause.

Liverpool bleibt nach der zweiten Niederlage im 17. Saisonspiel mit 33 Punkten zwar Leader der Premier League, der punktgleiche Erzrivale Manchester United hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Southampton - Liverpool 1:0 (1:0)

Tor: 2. Ings 1:0.

Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 57.). (jaw/sda)

Mainz 05 holt Svensson

Der abstiegsbedrohte Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auf einen ehemaligen Spieler als Trainer. Wie erwartet soll Bo Svensson den Tabellenvorletzten aus der Krise führen. Zuletzt war der 41-jährige Däne beim österreichischen Zweitligisten Liefering tätig.

Svensson ist bereits der vierte Mainzer Coach in der laufenden Saison. Er stand für seinen neuen Arbeitgeber von 2007 bis 2014 als Spieler auf dem Platz und trainierte danach Mainzer Junioren. Mit der Besetzung des Trainer-Postens hat der Klub die sportliche Führung komplett neu aufgestellt – und setzt dabei komplett auf Altbekannte. Dem Ex-Profi Svensson stehen mit dem neuen Sportvorstand Christian Heidel und dem Walliser Sportdirektor Martin Schmidt zwei weitere Rückkehrer vor. (ram/sda)

Jetzt ist es offiziell: Bo Svensson wird unser neuer Trainer. Willkommen zurück, Coach! #mainz05

Alle Infos: https://t.co/GpL61EIFWK pic.twitter.com/0MQjIt2V7A — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 4, 2021

Schiedsrichterinnen bei Klub-WM

An der Klub-WM in Katar wird erstmals ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele leiten. Insgesamt nominierte die FIFA-Schiedsrichterkommission sieben Referees und zwölf Assistenten für das Turnier vom 1. bis 11. Februar. Die brasilianische Schiedsrichterin Edina Alves Batista wird assistiert von ihrer Landsfrau Neuza Back und der Argentinierin Mariana de Almeida.

An der Klub-WM nehmen die sechs besten Teams aller Konföderationen teil. Aus Europa ist dies der Champions-League-Sieger Bayern München, der erst in den Halbfinals am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt al-Duhail SC für Gastgeber Katar. (ram/sda/dpa)

Bild: www.imago-images.de

Curry mit neuem persönlichem Rekord

NBA-Star Stephen Curry war beim 137:122-Sieg der Golden State Warriors über die Portland Trail Blazers die grosse Figur. Ihm gelangen 62 Punkte – so viele wie noch nie in einem Spiel. Dabei stand Curry nur 36 Minuten auf dem Parkett.

Laut ESPN ist er der erste Spieler seit Kobe Bryant 2005, der in so kurzer Einsatzzeit so viele Punkte erzielte. «Das war einfach brillant», lobte ihn Coach Steve Kerr, «wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir so einen Leader haben.» (ram)

Barça mit Mühe zu drei Punkten

Der FC Barcelona überzeugt weiterhin nicht. Bei Aufsteiger Huesca, dem Schlusslicht, erarbeiteten sich die Katalanen einen 1:0-Sieg. Das Tor erzielte Frenkie die Jong auf Zuspiel von Lionel Messi nach einer knappen halben Stunde. Trotz etwas besserer Resultate in den letzten Wochen liegt Barça als Fünfter 13 Verlustpunkte hinter Atlético zurück. (sda/jaw)

How fitting! Our first goal of 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ is scored by ... Nº 2️⃣1️⃣! 🙌 pic.twitter.com/oGwPCwAa8M — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021

