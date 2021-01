Sport

Sport-News

Sportnews: Haris Seferovic führt Benfica bei Rückkehr zum Sieg



Sport-News

Seferovic führt Benfica bei Rückkehr zum Sieg +++ Tanno triumphiert in Kreischberg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Seferovic führt Benfica bei Rückkehr zum Sieg

Haris Seferovic hat seine Coronavirus-Infektion offenbar gut überstanden. Der Schweizer Stürmer führte Benfica Lissabon bei seiner Rückkehr zum 2:0-Sieg im Meisterschaftsspiel gegen Tondela.

Seferovic, der nach der Abgabe des positiven Coronavirus-Tests im Dezember zwei Spiele verpasst hatte, erzielte nach einer Stunde das wegweisende 1:0. Der 28-Jährige traf nach guter Hereingabe von Darwin Nuñez aus rund fünf Metern. Für Seferovic war es im zehnten Meisterschaftseinsatz das siebte Tor für Benfica, womit er in der Torschützenliste auf den zweiten Platz vorrückte. (pre/sda)

Tanno startet mit Big-Air-Sieg in die Saison

Giulia Tanno startet perfekt in die Big-Air-Saison. Die Disziplinensiegerin der Vorsaison feierte beim Weltcup-Auftakt in Kreischberg den Sieg. Mit ihrem dritten und letzten Sprung verdrängte die 22-jährige Bündnerin beim Nacht-Event in der Steiermark Tess Ledeux aus Frankreich um einen Punkt noch vom ersten Platz. Dritte wurde die Estin Kelly Sildaru. Für Tanno ist es der zweite Weltcup-Triumph der Karriere, nachdem sie 2018 beim City-Event in Mönchengladbach hatte gewinnen können.

Während Tanno beim Auftakt zuoberst auf dem Podest landete, verpassten Kim Gubser (4.), Andri Ragettli (5.) und Colin Wili (7.) ein solches im Feld der Männer knapp. Der Sieg bei den Männern ging an den souveränen Norweger Birk Ruud. Der 20-Jährige sicherte sich seinen fünften Weltcupsieg mit fast vier Punkten Vorsprung auf den Franzosen Antoine Adelisse. Dritter wurde Oliwer Magnusson aus Schweden.

Wenig erfolgreich verlief der Abend der Freiburgerin Mathilde Gremaud. Die Olympia-Zweite im Slopestyle von Pyeongchang trat nach Stürzen in ihren ersten beiden Final-Versuchen gar nicht mehr zu einem dritten Versuch an und beendete den Wettkampf als Fünfte. (pre/sda)

bild: screenshot srf

Fähndrich bleibt auf Top-10-Kurs

Nadine Fähndrich behält sich die Option offen, die Tour de Ski in den Top 10 abzuschliessen. Die Luzernerin belegt im Val di Fiemme über 10 km in klassischer Technik mit Massenstart den 12. Rang. In der Overall-Wertung liegt die Schweizerin auf Position 13, der Rückstand zu Platz 10 beträgt bloss 25 Sekunden. Diese Differenz kann sie womöglich am Samstag im Sprint dank Bonussekunden wettmachen.

Das Rennen vom Freitag sorgte für grosse Änderungen im Gesamtklassement, da einige Top-Athletinnen schwächelten. Die bislang zweitklassierte Rosie Brennan aus den USA brach sogar ein und kam mit 2 Minuten Rückstand auf die Tagessiegerin Natalia Neprjajewa ins Ziel. Auch die Leaderin Jessie Diggins überzeugte mit Platz 9 keineswegs. Ihr Vorsprung auf die Russin Julia Stupak betragt noch 55 Sekunden. Zwischen der Schwedin Frida Karlsson auf Platz 3 und der Russin Tatiana Sorina auf Position 9 liegen bloss 45 Sekunden. (pre/sda)

Bild: keystone

11 von 851 SFL-Corona-Tests positiv

Die Swiss Football League (SFL) hat zu Jahresbeginn bei allen 20 Mannschaften der Super League und der Challenge League Corona-Tests durchführen lassen. Von den 851 Tests seien elf positiv ausgefallen. Die SFL schreibt von einem «erfreulichen Resultaten».

Betroffen sind gemäss der Mitteilung der Liga sieben Spieler und vier Betreuer. Nur zwei positive Fälle würden dieselbe Mannschaft betreffen. Damit könne die Vorbereitung auf die Meisterschaft in allen Klubs wie geplant umgesetzt werden.

Die zweite Hälfte der Saison wird am Sonntag, 17. Januar, mit dem Nachtragsspiel in der Super League zwischen Sion und Lugano aufgenommen. In den letzten Tagen stiegen die Klubs nach der kurzen Winterpause – die letzten Spiele vor den Feiertagen fanden am 23. Dezember statt – wieder ins Training ein. (pre/sda)

😷ℹ️ Die SFL organisierte zu Jahresbeginn für ihre 20 Klubs bei der Wiederaufnahme der Trainings kollektive Covid-19-Tests. Die Ergebnisse fielen mit nur elf positiven Fällen von 851 durchgeführten Tests erfreulich aus. pic.twitter.com/jFthPViEXZ — Swiss Football League (@News_SFL) January 8, 2021

Vier SCB-Spiele verschoben

Nach weiteren positiven Coronafällen muss der SC Bern wie erwartet auf Anordnung des Berner Kantonsarztes bis am 17. Januar wieder in Quarantäne. Aus diesem Grund müssen nach dem Spiel in Davos vom Donnerstag vier weitere Partien der National League verschoben werden: zweimal gegen Lugano, gegen Zug (12. Januar) und gegen die SCL Tigers. Der SCB muss bereits zum dritten Mal in dieser Saison in Quarantäne und weist mit 19 bereits jetzt am wenigsten ausgetragene Spiele aller Teams auf. (ram/sda)

Bild: keystone

Weger läuft in die Top 10

Benjamin Weger lief zum Auftakt der Biathlon-Wettkämpfe im deutschen Oberhof zum zweiten Mal in diesem Winter in die Top 10. Der bärtige Walliser lief beim Sprint über 10 km in den 9. Rang. Der 31-Jährige räumte alle Scheiben ab. Ein 4. Rang wie in Kontiolahti lag aber nicht drin. In der Loipe im Thüringer Wald hielt Weger bei kräfteraubenden Bedingungen nicht mit den Besten mit. Johannes Thingnes Bö feierte trotz einer Strafrunde vor seinem Bruder Tarjei Bö den 50. Weltcupsieg.

Weger büsste 56 Sekunden ein, das Podest verfehlte er um 35 Sekunden. Auf der Schlussrunde wurde er noch um drei Plätze durchgereicht. Jeremy Finello (50.) und Serafin Wiestner (54.) werden am Samstag am Ende des Feldes in die Verfolgung starten. Der gute Läufer Finello versagte im Stehend-Anschlag mit drei Fehlern. Zuvor hatte er in der Region von Weger um ein gutes Resultat gekämpft. (pre/sda)

Bild: keystone

Cologna rückt um einen Platz vor

Dario Cologna zeigte in der 6. Etappe der Tour de Ski eine gute Leistung. Der Bündner arbeitete sich im Val di Fiemme mit einem 12. Rang über 15 km in klassischer Technik mit Massenstart im Overall-Klassement auf Platz 6 vor. Der Rückstand auf das Tour-Podest beträgt neu noch 1:30 Minuten.

Einen Platz vor Cologna kam Roman Furger als Elfter ins Ziel. Auch Beda Klee als 14. und Jonas Baumann als 25. holten Weltcuppunkte. Den fünften Etappensieg in Serie feierte der Russe Alexander Bolschunow. Er nahm auf der Schlussrunde Furger oder Cologna rund 15 Sekunden ab. (ram/sda)

Bild: keystone

Abfahrerinnen im zweiten Training zurück

Die Schweizer Speed-Spezialistinnen kamen im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in St.Anton nicht auf Touren. Als Beste der Swiss-Ski-Vertreterinnen klassierte sich Corinne Suter im 17. Rang. Sie verlor 1,04 Sekunden auf die Bestzeit der Tschechin Ester Ledecka.

Am Vortag hatte Lara Gut-Behrami noch die beste Zeit aufgestellt. Im zweiten Training musste sich die Tessinerin mit einem Rückstand von 1,30 Sekunden mit 24. Rang begnügen. Zwischen Suter und Gut-Behrami klassierten sich Joana Hählen (18.) und Jasmine Flury (20.). (ram/sda)

Bild: keystone

Wertli neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes

Die 44-jährige Aargauerin Béatrice Wertli wird per Anfang März neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbands (STV). Die Kommunikationsexpertin hat Erfahrung bei der Schweizerischen Post und beim Bundesamt für Sport (Baspo) und übernimmt die operative Führung des Verbandes von Ruedi Hediger, der in der Folge der Missbrauchsvorwürfe zahlreicher Turnerinnen auf Ende des letzten Jahres zurücktrat. Um sich voll auf ihre neue Aufgabe konzentrieren zu können, wird Wertli Ende Februar ihr Amt als Präsidentin der CVP Bern abgeben.

Mit dem Tessiner Fabio Corti wird der STV seit Anfang Jahr auch von einem neuen Präsidenten geführt. Damit fehlt nur noch ein Nachfolger für Spitzensport-Chef Felix Stingelin, damit die Verbandsführung wieder komplett ist. (abu/sda)

Team von Tour-Sieger Pogacar geimpft

Als wohl erste Profimannschaft liess sich das gesamte World-Tour-Team UAE Emirates gegen das Coronavirus impfen. Die Fahrer um Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar sowie Betreuer erhielten in Abu Dhabi den vom chinesischen Staatskonzern Sinopharm entwickelten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zugelassenen Impfstoff gespritzt.

«Als Team aus den VAE sind wir enorm stolz auf die Anstrengungen, die das Land unternommen hat, um die Folgen der Covid-19-Pandemie zu bekämpfen und ein Leader zu sein im Bemühen, zu einem normalen Leben zurückzukehren», erklärte der Schweizer Mauro Gianetti, CEO des UAE Team Emirates. Zuletzt wurde über den Wechsel des Schweizer Toptalents Marc Hirschi zur Equipe gemunkelt. (ram/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter