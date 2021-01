Sport

Sportnews: Inter Mailand verliert bei Sampdoria Genua



Inters Siegesserie reisst in Genua +++ Engadiner Skimarathon abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Inter verliert, Atalanta siegt

Die Siegesserie von Inter Mailand reisst in der 16. Runde der Serie A. Der Tabellenzweite verliert am Dreikönigstag nach zuletzt acht Siegen in Folge bei Sampdoria Genua 1:2. Inters Trainer Antonio Conte versuchte alles und schickte nach dem 0:2 zur Pause im Lauf der zweiten Halbzeit auch Ivan Perisic, Christian Eriksen, Romelu Lukaku und Arturo Vidal aufs Feld, für mehr als den Anschlusstreffer durch Stefan de Vrij per Kopf reichte es den Gästen aber nicht mehr.

Einen klaren Sieg feierte Atalanta Bergamo mit Remo Freuler. Die Bergamasken siegten gegen Parma (mit Simon Sohm) 3:0. Das Team von Gian Piero Gasperini ist bereits seit sechs Spielen wieder ungeschlagen, in diesen erzielte die zweitbeste Offensive der Liga 18 Treffer.

Sampdoria Genua - Inter Mailand 2:1 (2:0)

Tore: 23. Candreva (Handspenalty) 1:0. 38. Keita Baldé 2:0. 65. De Vrij 2:1.

Bemerkung: 12. Audero (Sampdoria) hält Handspenalty von Sanchez.

Atalanta Bergamo - Parma 3:0 (1:0)

Tore: 16. Muriel 1:0. 49. Zapata 2:0. 61. Gosens 3:0.

Bemerkung: Atalanta bis 65. mit Freuler, Parma mit Sohm. (abu/sda)

Bild: keystone

Engadiner Skimarathon auch 2021 abgesagt

Der Engadiner Skimarathon findet auch 2021 nicht statt. Die Veranstalter verzichten aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch in diesem Frühjahr auf eine Durchführung des Traditionsanlass.

Die Veranstalter bieten interessierten Läufern immerhin die Möglichkeit, die Strecke über 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf individuell zurücklegen. Der Engadin Skimarathon stellt dazu in der zweiten Woche im März eine Zeitmessung zur Verfügung. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Cologna hält sich in den Top Ten der Tour de Ski

Dario Cologna verbleibt nach der Verfolgung in Toblach in den Top Ten der Tour de Ski. Der Bündner, als 18. gestartet, beendete das Rennen über 13,3 km in klassischer Technik im 17. Rang.

Cologna verlor in der Overall-Wertung eine Position und ist neu an siebenter Stelle klassiert. An der Spitze liegt mit über 2 Minuten Vorsprung der Russe Alexander Bolschunow, der am Mittwoch der Konkurrenz fast eine Minute abnahm. Auf Platz 3 rangiert der Franzose Maurice Manificat mit 1:40 Minuten Vorsprung auf Cologna. (abu/sda)

Bild: keystone

Weissrussland könnte WM entzogen werden

Weissrussland droht der Entzug der Eishockey-WM in diesem Jahr. Der Weltverband IIHF werde am 25. und 26. Januar tagen. Dabei soll es auch um die Ausrichtung der zuletzt viel diskutierten WM gehen, sagte der Präsident des russischen Verbandes, Wladislaw Tretjak, gegenüber der russischen Staatsagentur Tass.

IIHF-Präsident René Fasel hatte der Agentur zuvor von Gesprächen mit Vertretern anderer Eishockey-Verbände berichtet, die das autoritär geführte Weissrussland als Co-Ausrichter ablösen könnten. Die WM ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Weissrussland geplant. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Fähndrich behält Tour-Top-10 im Visier

Nadine Fähndrich zeigt in der 5. Etappe der Tour de Ski eine starke Leistung. Die Luzernerin lief in der Verfolgung von Toblach in klassischer Technik im hinteren Teil des Feldes von Platz 24 auf den 16. Rang vor. Sie war somit über die 10 km praktisch gleich schnell unterwegs wie die Tour-de-Ski-Führende Jessica Diggins, die sich im Endspurt der Russin Julia Stupak und der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben musste.

Fähndrich bleibt als Zwölfte des Gesamtklassements rund eine halbe Minute hinter den Top 10 zurück. An der Spitze baute Diggins die Führung gegenüber der Teamkollegin Rosie Brennan auf 22 Sekunden aus. Die drittklassierte Stupak, die den Tagessieg ihrem Sohn zum 1. Geburtstag widmete, liegt knapp eine Minute zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

Luana Flütsch erleidet Kreuzbandriss

Für Luana Flütsch ist die Saison vorzeitig beendet. Die 25-jährige B-Kader-Athletin zog sich im Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk zu. Die Bündner Speed-Spezialistin muss sich am Freitag einer Operation unterziehen und fällt monatelang aus. Flütsch ist nach Aline Danioth, Charlotte Chable, Andrea Ellenberger und Elena Stoffel die fünfte Schweizer Weltcup-Fahrerin, die mit einem Kreuzbandriss ausfällt. (pre/sda)

Luana #Flütsch erlitt am Dienstag beim zweiten Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk. Die 25-jährige B-Kader-Athletin wird am Freitag operiert. #swissskiteam #gutebesserung pic.twitter.com/FHwg15s2OP — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 6, 2021

USA ist U20-Weltmeister

Die USA sind zum fünften Mal U20-Weltmeister im Eishockey. Die Amerikaner gewinnen in Edmonton den Final gegen den favorisierten Nachbarn Kanada 2:0. Alex Turcotte und Trevor Zegras erzielten vor leeren Zuschauerrängen die Tore der Partie. Goalie Spencer Knight glänzte mit 34 Paraden. Platz 3 sicherte sich Finnland mit einem 4:1 gegen Russland. Für die Schweiz war die WM nach vier Niederlagen in der Gruppe mit Kanada und Finnland frühzeitig beendet. (pre/sda)

Tottenham steht im Ligacup-Final

Tottenham Hotspur erreicht zum ersten Mal seit 2015 und zum neunten Mal insgesamt den Final im englischen Ligacup. Das Team von José Mourinho setzte sich im Halbfinal-Duell zweier Londoner Klubs gegen den Zweitligisten Brentford mit 2:0 durch. Der Vierte der Championship hatte zuvor im K.o.-Wettbewerb mit Southampton, West Bromwich Albion, Fulham und Newcastle United der Reihe nach vier Klubs aus der Premier League ausgeschaltet. Für den Oberklassigen trafen Moussa Sissoko (13.) und Son Heung-min (70.).

Im Final trifft Tottenham am 25. April im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester United oder Manchester City. Die beiden Stadtrivalen machen am Mittwoch im Old Trafford den zweiten Finalisten unter sich aus. (pre/sda)

Kloten stolpert auch im Wallis

Aufstiegsaspirant Kloten erlebt in der Swiss League einen weiteren Dämpfer. Drei Tage nach der blamablen 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei den Biasca Ticino Rockets mussten sich die Zürcher Unterländer mit dem gleichen Resultat auch Sierre geschlagen geben.

Klotens Captain Steve Kellenberger hatte die Gäste im Wallis zwar nach 13 Minuten in Führung gebracht, Tomas Dolona glich die Partie neun Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit jedoch wieder aus. In der Verlängerung sorgte Meyrat Eliott mit einem Überzahltor für die Entscheidung zugunsten von Sierre, das auf einen starken Remo Giovannini (42 Paraden) im Tor zählen konnte.

Während das 2021 weiter sieglose Kloten die Tabelle nach wie vor mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Langenthal anführt, kommt Ajoie der Spitze immer näher. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Visp beträgt der Rückstand der Jurassier noch 11 Punkte, wobei sie 7 Spiele weniger ausgetragen haben als Kloten. (zap/sda)

