Sportnews: Joël Magnin wird Assistenztrainer beim FCZ



Der FCZ hat wieder einen Magnin +++ Segler Alan Roura in Schwierigkeiten

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Technische Probleme beim Segelboot von Alan Roura

Der Genfer Alan Roura gerät bei der Weltumsegelung Vendée Globe in Schwierigkeiten. Ein Ölleck auf der Höhe eines der beiden hydraulischen Wagenhebers und ein defektes Kielkippsystem machen Roura zu schaffen. Ein ähnliches Problem war bereits Ende November auf «La Fabrique» aufgetaucht.

Der 27-jährige Genfer hatte an Weihnachten mit der Einfahrt in den Pazifischen Ozean südlich von Tasmanien die virtuellen Halbzeitmarke der Weltumsegelung erreicht. Im Zwischenklassement liegt Roura auf Rang 15. (abu/sda)

Joël Magnin wird Assistent von Massimo Rizzo

Joël Magnin wird beim FC Zürich Assistenztrainer von Massimo Rizzo. Der 49-jährige Magnin war zuletzt als Cheftrainer bei Neuchâtel Xamax tätig, wo er Anfang Juli entlassen wurde. Seine Trainerkarriere startete der ehemalige Profi, der 381 Spiele in der höchsten Liga bestritt, im Nachwuchs der Young Boys.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FCZ den Vertrag mit Cheftrainer Rizzo bis im Sommer 2022 verlängert. (abu/sda)

Bild: keystone

Rogentin bester Schweizer im Bormio-Training

In Bormio stehen die letzten Männer-Rennen des Jahres an. Im ersten Training zur Abfahrt vom Montag mischten die Schweizer nicht ganz vorne mit.

Bei optimalen Bedingungen war der mit Nummer 38 gestartete Stefan Rogentin als Siebter der am besten klassierte Fahrer von Swiss-Ski, unmittelbar vor Mauro Caviezel, der gut zwei Sekunden auf den Trainingsschnellsten Ryan Cochran-Siegle einbüsste. Beat Feuz und Niels Hintermann folgten auf den Plätzen 12 und 14. Urs Kryenbühl, der im Vorjahr in Bormio mit einem 2. Platz in die Weltspitze vorgestossen ist, belegte Rang 19. (abu/sda)

Bild: keystone

6 Touchdowns: Kamara egalisiert NFL-Rekord

Alvin Kamara hat in der amerikanischen Football-Liga NFL am ersten Weihnachtstag einen 91 Jahre alten Rekord egalisiert. Beim 52:33-Sieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings lief der 25-jährige Running Back zu sechs Touchdowns. Sechs dieser Lauf-Touchdowns (im Gegensatz zu gefangenen) waren zuvor einzig Ernie Nevers von den Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen.

Eine historische Marke stellte auch Drew Brees auf. Der 41-jährige Quarterback der Saints übertraf als erster Spielmacher in der NFL-Geschichte die Grenze von 80'000 Yards. New Orleans sicherte sich mit dem Sieg zum vierten Mal nacheinander den Titel in der South Division und qualifizierte sich für die Playoffs. (aeg/sda)

Bild: keystone

Golf-Legende Norman mit Corona-Infektion im Spital

Die australische Profi-Legende Greg Norman wird mit einer Corona-Infektion ins Spital gebracht.Der 65-Jährige veröffentlichte am Freitag im Online-Dienst Instagram ein Foto, auf dem er mit einer Gesichtsmaske im Krankenbett zu sehen war und versah es mit der Botschaft: «Mein Weihnachtstag.»

Am Donnerstag hatte Norman erklärt, an Corona-Symptomen zu leiden und sich in seinem Haus in Jupiter im US-Bundesstaat Florida unter Quarantäne gestellt zu haben.Norman war die Nummer 1 der Welt und gewann 89 Profiturniere, darunter in den Jahren 1986 und 1993 das British Open. (sda/afp)

Bild: AP/AP

Schweizer Junioren mit Fehlstart

Den Schweizern ist der Start in die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton missglückt. Das Team von Trainer Marco Bayer unterlag der Slowakei 0:1.

Ein Sieg sei ein Muss, hatte Bayer im Vorfeld der Partie gesagt. Gleichzeitig rechnete er mit einem engen Spiel. Und tatsächlich befanden sich die beiden Teams auf Augenhöhe. Aus dem geforderten Sieg wurde allerdings nichts. Den einzigen Treffer erzielte in der 55. Minute der Slowake Roman Faith. In der Folge konnten die Schweizer noch zweimal in Überzahl agieren, der Ausgleich gelang ihnen aber trotz guten Möglichkeiten nicht mehr. Die beste Chance zum 1:1 vergab Verteidiger Inaki Baragano (57.), der das leere Tor vor sich hatte, jedoch am spektakulär parierenden slowakischen Keeper Simon Latkoczy scheiterte.

Am Sonntagabend treffen die Schweizer auf Finnland, das an den letzten sieben U20-Weltmeisterschaften dreimal den Titel gewonnen hat - zuletzt 2019. Dann ist eine deutliche Steigerung erforderlich. (sda/bal)

😵 BIG SAVE – nur auf der falschen Seite. 🙈



Simon Latkoczy, Goalie der Slowakei, mit einer Wahnsinnsparade! 🔥🚫 #WorldJuniors pic.twitter.com/e6g760at5U — MySportsCH (@MySports_CH) December 25, 2020

Schweizer wird neuer Besitzer von Sunderland

Wie der League-One-Klub AFC Sunderland an Weihnachten auf seiner Webseite mitteilte, einigte sich der bisherige Eigentümer Stewart Donald mit dem 22-jährigen Zürcher Kyril Louis-Dreyfus auf eine Übernahme. Diese soll Mitte Januar über die Bühne gehen, sobald die English Football League (EFL) dem Deal zugestimmt hat.

Louis-Dreyfus ist der Sohn des verstorbenen Robert Louis-Dreyfus und von Margarita Louis-Dreyfus, der ehemaligen Besitzerin von Olympique Marseille, die mit ihrem heutigen Partner, dem ehemaligen Nationalbank-Präsidenten Philipp Hildebrand, in der Schweiz lebt.

Sunderland belegt in der League One, der dritthöchsten Liga Englands, derzeit einen Mittelfeldplatz. Der Klub aus dem Nordosten des Landes erlangte grössere Bekanntheit durch die Netflix-Dokumentation «Sunderland 'Til I Die», in der nach dem Abstieg aus der Premier League die beiden Saisons 2017/18 und 2018/19 beleuchtet werden. (sda)

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.



If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.



Full story... 👇 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 24, 2020

