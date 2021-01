Sport

Sportnews: Karim Benzema muss wegen Sextape-Skandal vor Gericht



Benzema muss wegen Sextape-Skandal vor Gericht +++ Lausanne und SCB in Quarantäne

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Benzema muss wegen Sextape-Skandal vor Gericht

Real-Stürmer Karim Benzema muss sich wegen Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch im Zusammenhang mit dem Sextape-Skandal von 2015 vor Gericht verantworten. Das teilte die Staatsanwaltschaft Versailles am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Der 81-fache französische Nationalspieler soll seinen früheren Mitspieler Mathieu Valbuena dazu gedrängt haben, Erpresser zu bezahlen, die mit der Veröffentlichung eines intimen Videos drohten.

«Wir sind leider nicht überrascht. Das ist eine Entscheidung, die ebenso absurd wie vorhersehbar ist», erklärte Benzemas Anwalt Sylvain Cormier und betonte, sein Mandant werde «schikaniert». Der Angreifer, der seit 2009 für Real Madrid spielt, gab an, dass ein Polizeibeamter unehrliche Methoden angewandt habe, um ihn in den Vorfall hineinzuziehen.

Vier weitere Männer müssen sich in dem Fall vor Gericht verantworten. Nicht dazu gehört Ex-Nationalspieler Djibril Cisse, der gemäß den Anträgen der Staatsanwaltschaft aus dem Verfahren entlassen wurde. (pre/sda)

Bild: keystone

SCB-Sciaroni fällt mit Knieverletzung lange aus

Die Saison ist für Gregory Sciaroni vom SC Bern womöglich zu Ende. Der 31-jährige Stürmer erlitt am Dienstag im Heimspiel gegen Ambri-Piotta einen Innenbandriss im linken Knie und wurde am Mittwoch operiert. Sciaroni wird mindestens drei Monate ausfallen. (abu/sda)

Der SCB-Stürmer Gregory Sciaroni hat am Dienstag im Spiel gegen Ambrì-Piotta einen Innenbandriss am linken Knie erlitten und fällt voraussichtlich mindestens drei Monate aus. https://t.co/ukRPgbf9Ct — SC Bern (@scbern_news) January 7, 2021

Gut-Behrami mit Bestzeit im ersten Training

Lara Gut-Behrami hat den Abstecher zu den Speedrennen in St. Anton mit der Bestzeit im ersten Training lanciert. Die Tessinerin teilte sich den 1. Platz mit der zeitgleichen Österreicherin Tamara Tippler.

Zwei Zehntel hinter dem Spitzenduo belegte Tipplers Teamkollegin Nina Ortlieb den 3. Platz. Corinne Suter klassierte sich als zweitbeste Schweizerin im 14. Rang, gefolgt von Jasmine Flury (24.) und Rahel Kopp (27.). Michelle Gisin tastete sich als 33. bei ihrer Premiere auf der Karl-Schranz-Piste vorsichtig ans Renntempo heran.

In St. Anton bestreiten die Frauen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag einen Super-G. Letztmals hatte der Weltcup 2013 im Skiort in den Tiroler Alpen gastiert. Auch damals war Lara Gut-Behrami im Training die Schnellste. In den Rennen musste sie sich mit den Plätzen 38 (Abfahrt) und 7 (Super-G) begnügen. (zap/sda)

Bild: keystone

Luitz muss mehrere Wochen aussetzen

Die bevorstehenden Riesenslaloms von Adelboden finden ohne Stefan Luitz statt. Der 28-jährige Deutsche muss wegen einer Verletzung mehrere Wochen aussetzen.

Luitz habe sich bei einem Trainingssturz im österreichischen Hinterreit vergangene Woche eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Bei optimalem Heilungsverlauf kann der Riesenslalom-Sieger von Beaver Creek 2018 an der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) wieder antreten. (zap/sda)

Bild: keystone

HC Lausanne und SC Bern in Quarantäne

Die Mannschaft vom HC Lausanne muss auf Anordnung des Waadtländer Kantonsarztes bis am 13. Januar in Quarantäne bleiben. Damit müssen auch Lausannes nächste zwei Spiele in der National League gegen die ZSC Lions (10. Januar) und die Rapperswil-Jona Lakers (12. Januar) verschoben werden. Am 10. Januar findet stattdessen die Partie zwischen den ZSC Lions und den SCL Tigers statt, die ursprünglich am 2. Dezember 2020 angesetzt war.

Die Lausanner waren am Dienstag vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Flächendeckende Corona-Tests ergaben nun drei positive Fälle in der Mannschaft. Das Team von Trainer Craig MacTavish war bereits im November wegen Corona-Fällen vorübergehend ausser Gefecht.

Da auch beim SC Bern ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde, muss die komplette Mannschaft vorsorglich in Quarantäne. Das Spiel gegen den HC Davos von heute wird verschoben. (zap/sda)

Bild: keystone

Dritte Niederlage in Folge für die Hawks

Die Atlanta Hawks haben in der NBA zum dritten Mal in Folge verloren. Die im Dezember mit drei Siegen in die Saison gestartete Mannschaft mit dem Schweizer Clint Capela verlor zuhause gegen die Charlotte Hornets 94:102.

Matchwinner für die Gäste war Gordon Hayward mit 44 Punkten. Clint Capela kam auf sieben Punkte und 19 Rebounds. Es war das fünfte Mal im fünften Einsatz, dass der Genfer Rebounds im zweistelligen Bereich verbuchte. Bereits am Samstag bietet sich den Hawks in Charlotte die Gelegenheit zur Revanche.

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol von Trump-Anhängern blieben Reaktionen der NBA-Akteure nicht aus. In diversen Partien protestierten die Spieler mit symbolischen Gesten. Die Miami Heat und die Boston Celtics (105:107) verfassten eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie die im Vergleich zu den Demonstrationen von «Black lives Matter» im Frühsommer laschen Reaktionen der Polizei anprangerte. (zap/sda)

Durchwachsener Einstand von PSG-Trainer Pochettino

Das Debüt von Mauricio Pochettino als Trainer von Paris Saint-Germain verläuft nicht nach Wunsch. Der Meister muss sich bei Saint-Etienne mit einem 1:1 begnügen.

Der eingewechselte Pablo Sarabia vergab Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Gäste aus Paris, als er aus kurzer Distanz den Ball über das Tor schoss. Bei seiner Premiere auf der Bank von PSG musste Pochettino auf Neymar verzichten. Der Brasilianer leidet noch immer an den Folgen einer Knöchelverletzung, die er sich Mitte Dezember zugezogen hat.

In der Tabelle stiess PSG auf Kosten von Lille, das gegen Angers 1:2 verlor, auf Rang 2 vor. Das zweitbeste Team nach Verlustpunkten nach Leader Lyon ist Olympique Marseille, das sich zuhause gegen Montpellier nach späten Toren von Dimitri Payet und Valère Germain 3:1 durchsetzte. Für Montpellier mit dem Schweizer Keeper Jonas Omlin war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. (zap/sda)

Messi schiesst Barça zum Sieg

Lionel Messi hat den FC Barcelona mit einem Doppelpack auf Platz 3 geschossen. Beim 3:2-Sieg im Nachholspiel bei Athletic Bilbao traf der sechsfache Weltfussballer vom 1:1 zum 3:1 doppelt. Nach dem neunten Saisonsieg hat Barça mit jetzt 31 Punkten allerdings weiter ordentlich Rückstand zu den Hauptstadtklubs Atlético (38) und Real Madrid (36). Atlético hat zudem noch zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Zunächst gab es für Barcelona eine kalte Dusche: Inaki Williams brachte Bilbao bereits in der 3. Minute in Führung, Pedri gelang aber kurz darauf der Ausgleich. Dann traf der Messi, der seine Saisontore 8 und 9 erzielte, mit einem platzierten Flachschuss zum 2:1. Nach der Pause sorgte der Argentinier für die Entscheidung, Bilbao kam durch Iker Muniain in der Nachspielzeit nur noch zum Anschlusstreffer. (pre/sda)

Athletic Bilbao - FC Barcelona 2:3 (1:2)

Tore: 3. Williams 1:0. 14. Pedri 1:1. 38. Messi 1:2. 62. Messi 1:3. 90. Muniain 2:3. (pre/sda)

ManCity folgt Tottenham in den Final

Manchester City steht zum vierten Mal in Folge im englischen Ligacup-Final, in dem es am 25. April im Wembley auf Tottenham Hotspur trifft. Das Team von Trainer Pep Guardiola schlug im Halbfinal den Stadtrivalen Manchester United auswärts 2:0. Die Tore erzielten John Stones (50.) und Fernandinho (83.).

Dank dem Sieg im 184. Manchester Derby bekommen die «Citizens» die Chance, den Ligacup zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren und zum achten Mal insgesamt zu gewinnen. Bei einem neuerlichen Triumph würde Manchester City mit Rekordsieger Liverpool gleichziehen. Für Tottenham wäre es der erste Titel seit 2008. (pre/sda)

Stoch gewinnt die Vierschanzentournee

Kamil Stoch hat der Konkurrenz wieder einmal die Flügel gestutzt. Der Pole, 33-jährig und dreifacher Olympiasieger, gewann zum dritten Mal die Vierschanzentournee.

Beim Finale in Bischofshofen kam kaum mehr Spannung auf. Der Routinier behielt die Nerven im Griff. Zwei Flüge auf 139 m und 140 m trugen ihm sogar den Tagessieg ein. Somit kam er ungefährdet zum Tournee-Triumph, denn seine ersten Verfolger, der Titelverteidiger Dawid Kubacki und der Weltcupführende Halvor Egner Granerud, schwächelten. Zweiter der Overall-Wertung wurde letztlich der Deutsche Karl Geiger, der seine Ambitionen nach einem schwachen Wettkampf in Innsbruck hatte begraben müssen. (abu/sda)

Bild: keystone

Ngamaleu vor Trainingsstart positiv getestet

Nicolas Moumi Ngamaleu wurde vor dem Trainingsauftakt der Young Boys im Hinblick auf die am 23. Januar wieder beginnende Super League positiv auf das Coronavirus getestet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler begab sich in Isolation und weist laut Angaben des Klubs keine Symptome auf. Die Festtage hatte Ngamaleu in seiner Heimat Kamerun verbracht. Die restlichen Testergebnisse bei Staff und Spielern fielen negativ aus. (abu/sda)

Engadiner Skimarathon auch 2021 abgesagt

Der Engadiner Skimarathon findet auch 2021 nicht statt. Die Veranstalter verzichten aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch in diesem Frühjahr auf eine Durchführung des Traditionsanlass.

Die Veranstalter bieten interessierten Läufern immerhin die Möglichkeit, die Strecke über 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf individuell zurücklegen. Der Engadin Skimarathon stellt dazu in der zweiten Woche im März eine Zeitmessung zur Verfügung. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Cologna hält sich in den Top Ten der Tour de Ski

Dario Cologna verbleibt nach der Verfolgung in Toblach in den Top Ten der Tour de Ski. Der Bündner, als 18. gestartet, beendete das Rennen über 13,3 km in klassischer Technik im 17. Rang.

Cologna verlor in der Overall-Wertung eine Position und ist neu an siebenter Stelle klassiert. An der Spitze liegt mit über 2 Minuten Vorsprung der Russe Alexander Bolschunow, der am Mittwoch der Konkurrenz fast eine Minute abnahm. Auf Platz 3 rangiert der Franzose Maurice Manificat mit 1:40 Minuten Vorsprung auf Cologna. (abu/sda)

Bild: keystone

Weissrussland könnte WM entzogen werden

Weissrussland droht der Entzug der Eishockey-WM in diesem Jahr. Der Weltverband IIHF werde am 25. und 26. Januar tagen. Dabei soll es auch um die Ausrichtung der zuletzt viel diskutierten WM gehen, sagte der Präsident des russischen Verbandes, Wladislaw Tretjak, gegenüber der russischen Staatsagentur Tass.

IIHF-Präsident René Fasel hatte der Agentur zuvor von Gesprächen mit Vertretern anderer Eishockey-Verbände berichtet, die das autoritär geführte Weissrussland als Co-Ausrichter ablösen könnten. Die WM ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Weissrussland geplant. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Fähndrich behält Tour-Top-10 im Visier

Nadine Fähndrich zeigt in der 5. Etappe der Tour de Ski eine starke Leistung. Die Luzernerin lief in der Verfolgung von Toblach in klassischer Technik im hinteren Teil des Feldes von Platz 24 auf den 16. Rang vor. Sie war somit über die 10 km praktisch gleich schnell unterwegs wie die Tour-de-Ski-Führende Jessica Diggins, die sich im Endspurt der Russin Julia Stupak und der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben musste.

Fähndrich bleibt als Zwölfte des Gesamtklassements rund eine halbe Minute hinter den Top 10 zurück. An der Spitze baute Diggins die Führung gegenüber der Teamkollegin Rosie Brennan auf 22 Sekunden aus. Die drittklassierte Stupak, die den Tagessieg ihrem Sohn zum 1. Geburtstag widmete, liegt knapp eine Minute zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

Luana Flütsch erleidet Kreuzbandriss

Für Luana Flütsch ist die Saison vorzeitig beendet. Die 25-jährige B-Kader-Athletin zog sich im Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk zu. Die Bündner Speed-Spezialistin muss sich am Freitag einer Operation unterziehen und fällt monatelang aus. Flütsch ist nach Aline Danioth, Charlotte Chable, Andrea Ellenberger und Elena Stoffel die fünfte Schweizer Weltcup-Fahrerin, die mit einem Kreuzbandriss ausfällt. (pre/sda)

Luana #Flütsch erlitt am Dienstag beim zweiten Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk. Die 25-jährige B-Kader-Athletin wird am Freitag operiert. #swissskiteam #gutebesserung pic.twitter.com/FHwg15s2OP — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 6, 2021

USA ist U20-Weltmeister

Die USA sind zum fünften Mal U20-Weltmeister im Eishockey. Die Amerikaner gewinnen in Edmonton den Final gegen den favorisierten Nachbarn Kanada 2:0. Alex Turcotte und Trevor Zegras erzielten vor leeren Zuschauerrängen die Tore der Partie. Goalie Spencer Knight glänzte mit 34 Paraden. Platz 3 sicherte sich Finnland mit einem 4:1 gegen Russland. Für die Schweiz war die WM nach vier Niederlagen in der Gruppe mit Kanada und Finnland frühzeitig beendet. (pre/sda)

