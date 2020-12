Sport

Sportnews: Kein neues Cup-Wunder - Ajoie unterliegt dem SC Bern



Kein neues Cup-Wunder – Ajoie unterliegt dem SC Bern +++ Fussballwelt trauert um Houiller

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ajoie unterliegt dem SC Bern

Dem HC Ajoie gelingt kein neuerliches Cup-Wunder. Die Jurassier als Schweizer-Cup-Sieger der letzten Saison scheiterten im Viertelfinal am Schlittschuhclub Bern mit 0:3.

Damit kommt es am nächsten Sonntagmittag in den Halbfinals zu den Partien Bern gegen Genève-Servette und Freiburg gegen die ZSC Lions. Vor Ajoie hatte schon der Schlittschuhclub Langenthal in den Viertelfinals kein Tor erzielen können (Langenthal - ZSC Lions 0:8).

Die Ajoulots machten es aber immerhin spannender. Die Stadtberner, die in der Meisterschaft bloss zwei ihrer letzten neun Spiele gewannen, gingen zwar früh in Führung, mussten danach aber lange um den Favoritensieg bangen.

Für die Berner geht es diese Woche mit drei Heimspielen weiter. Vor dem Halbfinal gegen Servette vom Sonntag trifft der SCB in der PostFinance-Arena in der National League auf Rapperswil-Jona (am Mittwoch) und Freiburg (Freitag). (sda)

Bild: keystone

Tumbakovic nicht mehr serbischer Nationaltrainer

Nach der verpassten Qualifikation zur EM-Endrunde im kommenden Sommer trennte sich der serbische Verband von seinem Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic.

Die serbische Mannschaft hatte im November das entscheidende Playoff-Spiel gegen Schottland im Elfmeterschiessen verloren. Der 68-jährige Tumbakovic hatte die serbische Auswahl vor 18 Monaten übernommen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Trainerlegende Houiller ist tot

Die Fussballwelt trauert um Gérard Houiller. Der Franzose ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Houiller war 1992 zum französischen Nationaltrainer berufen worden, doch den Posten musste er keine zwei Jahre später nach dem Verpassen der WM abgeben. Seine Aufbauarbeit gilt jedoch als mitentscheidend dafür, dass Frankreich 1998 den WM-Titel gewinnen konnte.

Seine grössten Erfolge hatte Houiller, der mit Paris Saint-Germain (1986) und Olympique Lyon (2006 und 2007) drei Mal Landesmeister wurde, mit dem FC Liverpool. Die «Reds» führte er 2001 zum Cupsieg und zum Triumph im UEFA-Cup. Zuletzt arbeitete er für die Fussballabteilung von Red Bull. (ram)

Bild: www.imago-images.de

Neymar nicht allzu schwer verletzt

Eine erste Untersuchung von Neymar hat nach Angaben seines Klubs Paris Saint-Germain ein beruhigendes Ergebnis gebracht. Dieses Fazit zog der französische Meister in einer Mitteilung am Montag und kündigte eine weitere Untersuchung in 48 Stunden an. Neymar hatte die Verletzung am linken Knöchel am Sonntagabend bei der 0:1-Niederlage gegen Olympique Lyon erlitten, als er von Thiago Mendes gefoult worden war.

Wie lange der Offensivspieler ausfällt und ob er im Spitzenspiel am kommenden Sonntag bei Leader Lille fehlt, blieb offen. Mendes, der für das harte Einsteigen gegen seinen Landsmann Neymar die Rote Karte gesehen hatte, entschuldigte sich am Montag via Instagram für das Foul. (abu/sda/dpa)

Comeback von Federer verzögert sich

Das Comeback von Roger Federer dürfte sich verzögern. «Es wird knapp mit dem Australian Open», sagte der 20-fache Grand-Slam-Sieger am Sonntag in einem Interview mit SRF im Vorfeld der «Sports Awards». «Ich habe gehofft, dass ich bereits im Oktober bei 100 Prozent bin, das war ich leider nicht – und bin es auch heute noch nicht», sagte Federer. «Ich wünschte, ich wäre weiter, aber ich bin trotzdem zufrieden, wo ich stehe.»

Federer hat 2020 nur das Australian Open Anfang Jahr in Melbourne gespielt, als er sich im Halbfinal von Adduktorenproblemen geplagt dem späteren Sieger Novak Djokovic beugen musste. Danach bestritt er noch in Kapstadt den «Match in Africa» gegen Rafael Nadal, ehe er sich einer Arthroskopie im rechten Knie unterziehen musste. Im Juni folgte ein zweiter Eingriff. «Die zweite Knieoperation ist ein mega Dämpfer gewesen, in den letzten sechs Monaten ist es aber stetig vorwärts gegangen», sagte Federer. Zuletzt habe er sehr viel im physischen und konditionellen Bereich gearbeitet, nun gehe es darum, das Tennis-Training zu intensivieren. (sda)

Bild: keystone

Souveräner Verstappen gewinnt Saisonfinale in Abu Dhabi

Max Verstappen gewann im Red Bull überlegen den Grand Prix von Abu Dhabi, das letzte Formel-1-Rennen des Jahres. Der Niederländer siegte vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton in den Mercedes.

Verstappen feierte den zweiten Sieg in der zu Ende gegangenen Saison nach jenem im Grand Prix von Silverstone von Anfang August. Auf dem Yas Marina Circuit hatte der aus der Pole-Position gestartete Niederländer über die gesamte Distanz alles unter Kontrolle.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo blieben ohne Punkte. Kimi Räikkönen belegte Platz 12, Antonio Giovinazzi Platz 16. Im Schlussklassement der Konstrukteure-Wertung belegt die Equipe aus dem Zürcher Oberland wie im Vorjahr Rang 8. (sda/bal)

Bild: keystone

Liverpool rund zwei Monate ohne Diogo Jota

Der englische Meister Liverpool muss rund zwei Monate auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu den Reds gewechselt war und in neun Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt. (sda)

Bild: keystone

Kroate Otto Baric verstorben

Der ehemalige kroatische und österreichische Nationaltrainer Otto Baric ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Wie der kroatische Fussballverband am Sonntag bekannt gab, starb der Kroate in Zagreb.

Baric war von April 1999 bis November 2001 Trainer der österreichischen Auswahl, sein Heimatland betreute er von 2002 bis 2004. In der österreichischen Liga holte er mit Wacker Innsbruck, Rapid Wien und Salzburg insgesamt sieben Meistertitel.

Mit Rapid und Salzburg erreichte Baric auch einen Europacup-Final. 1985 verlor er mit Rapid im Endspiel des Cups der Cupsieger gegen Everton, mit Salzburg unterlag er 1994 im UEFA-Cup-Final Inter Mailand. Baric' letztes Engagement war jenes als Nationaltrainer Albaniens, das 2007 zu Ende ging. (sda/apa)

Mauro Caviezel erneut verletzt: Bruch des linken Zeigefingers

Strahlender Super-G-Sieger am Samstag, neuerliche Verletzung am Sonntag in der Abfahrt: Der so oft schon von einer Verletzung zurückgeworfene Mauro Caviezel hat sich beim Speed-Saisonauftakt in Val d'Isère an der linken Hand verletzt.

Am Tag nach seiner Siegpremiere im Weltcup startete der 32-jährige Bündner mit der Nummer 1 zur ersten Abfahrt des Winters. Caviezel hängte nach wenigen Fahrsekunden mit seiner linken Seite an einem Tor ein und zog danach für kurze Zeit die Flagge inklusive Torstange über die Piste mit.

Die schmerzende Hand liess Mauro Caviezel nach dem Rennen untersuchen, dabei ergab sich ein Bruch am linken Zeigefinger. Trotz dieser neuerlichen Verletzung will der Bündner, der erst gerade von einem im Juni erlittenen Riss der Achillessehne im linken Fuss zurückgekommen ist, möglichst kein Rennen verpassen. (sda/bal)

Bild: keystone

Henchoz bei Xamax entlassen

Stéphane Henchoz ist nicht mehr Trainer von Neuchâtel Xamax. Der ehemalige Schweizer Internationale musste seinen Posten beim Super-League-Absteiger räumen. Ersetzt wird Henchoz bis Weihnachten durch Interimscoach Martin Rueda.

Henchoz hatte bei Xamax zuletzt einen immer schwereren Stand. Sieben Niederlagen in Folge spülten die Neuenburger auf der vorletzten Platz in der Challenge League. Seit der einmonatigen Wettkampfpause aufgrund einer grossflächigen Quarantäne lief kaum mehr etwas wunschgemäss. Unter anderem setzte es ein 2:3 gegen das Schlusslicht Chiasso ab sowie zuletzt deutliche Niederlagen gegen Aarau (2:4), die Grasshoppers (0:3) und Winterthur (0:4). «Die Negativspirale zwingt uns zu diesem radikalen und schmerzhaften Schritt», teilte der Klub mit.

Rueda, der als Trainer unter anderem bei den Young Boys (2012/2013) und bei Lausanne-Sport (2010-2012) tätig war, wird die Mannschaft Klubangaben zufolge in den verbleibenden drei Partien des Kalenderjahres betreuen und per 23. Dezember in seine bisherige Funktion in der Nachwuchs-Academy der Neuenburger zurückkehren. (sda)

Dario Cologna baut nach starkem Start ab

Dario Cologna beendete das Heimrennen in Davos über 15 km Skating mit Einzelstart im 14. Rang. Erst auf der Schlussrunde geriet der Podestplatz ausser Reichweite.

Cologna baute im Verlauf des Rennens ab. Nach Rennhälfte lag der vierfache Olympiasieger im 3. Zwischenrang, nach 10 km auf Position 6. Wie schon in Kuusamo zeigte sich, dass dem Schweizer Teamleader die Rennhärte abgeht, um durchzuziehen. Zum Sprung aufs Podest fehlten im Ziel 35 Sekunden. Bei Rennhälfte hatte Cologna noch 9 Sekunden Vorsprung auf Platz 4 gehabt und wies bloss 20 Sekunden Rückstand auf den Sieger Alexander Bolschunow auf, der ihn letztlich um 1:15 Minuten distanzieren sollte.

13 Sekunden hinter Cologna belegte Roman Furger Platz 20. Auch Jason Rüesch (21.), und Candide Pralong (24.) holten Weltcuppunkte. Die Mannschaften aus Skandinavien gingen in Davos nicht an den Start. Die Russen untermauerten ihre Dominanz mit einem Vierfachsieg. (sda)

Marcel Hirscher sorgt mit Training für Spekulationen

Marcel Hirscher hat mit einem Training im Rennanzug und mit Rennski die Spekulationen über ein Comeback angeheizt. Der achtfache, im September 2019 zurückgetretene Gesamtweltcupsieger absolvierte am Samstag eine Einheit mit dem österreichischen Riesenslalom-Team auf der Reiteralm. Der 31-jährige Salzburger postete ein Video auf Instagram und schrieb dazu «That's what it is about», was so viel heisst wie, «genau darum gehts».

Österreichs Rennsportleiter Andreas Puelacher berichtete in einem ORF-Interview aus Val d'Isère, dass es seinem einstigen Superstar Spass gemacht habe. «Er wollte wieder mal ein bisschen Skifahren. Wie ich auf den Bildern sah, ist er immer noch in Form. Vom Comeback sind wir aber weit weg.» Hirscher habe diesbezüglich nichts angedeutet. Man würde ihn aber gerne wieder aufnehmen, so Puelacher.

Österreichs schwächelnde Riesenslalom-Equipe wird von Hirschers ehemaligem Trainer Michael Pircher betreut. Vater Ferdinand Hirscher ist ebenfalls als Trainer in dieser Gruppe mit dabei. Vor einer Woche sagte dieser, dass er seinen Sohn gerne dazu überreden würde, wieder loszuziehen. «Aber momentan ist ihm das Motorradfahren fast wichtiger. Enduro und Motocross. Er trainiert sehr viel und steht körperlich in einem guten Zustand da.» Die körperliche Fitness ist auf dem Ski-Video eindeutig zu sehen. (sda/apa)

Schär mit Coronavirus ausser Gefecht

Fabian Schär fehlt seinem Klub Newcastle bis auf Weiteres. Der Schweizer Nationalverteidiger befindet sich nach einem positiven Coronatest in einer zehntägigen Isolation.

Gegenüber dem «Sonntagsblick» liess Schär verlauten, dass Corona ihn «einige Tage recht lahmgelegt» habe, es ihm inzwischen aber besser gehe. Seinen letzten (Teil-)Einsatz für den Premier-League-Klub hatte der 28-Jährige Ende November beim 2:0-Sieg bei Crystal Palace. (bal/sda)

Bild: keystone

Nadine Fähndrich verpasst die Top Ten

Nadine Fähndrich verpasst im ausgedünnten Feld beim Weltcup in Davos die Top 10 um zehn Sekunden. Dennoch sieht sich die Luzernerin auf dem richtigen Weg. Unter normalen Umständen hätte Fähndrich in einem Feld, in dem die starken Norwegerinnen und Schwedinnen fehlen, zwingend in die Top 10 laufen müssen. Doch die 25-Jährige aus Eigenthal kämpft zurzeit mit Problemen an den Schienbeinen, die sich vor allem in längeren Skating-Rennen negativ auswirken. «So gesehen war es ein solides Rennen», kommentierte sie den 12. Platz. «Auf den zweiten 5 km hat mir etwas die Power gefehlt.»

Die Absenz der Skandinavierinnen nützte die bereits 32-jährige Amerikanerin Rosie Brennan zu ihren ersten zwei Weltcup-Siegen. Diese waren logisch, nachdem sie zum Saisonauftakt in Kuusamo über 10 km hinter zwei Norwegerinnen den 3. Rang belegt hatte. (sda)

Bild: keystone

Lena Häcki verpasst die Top Ten nur knapp

Biathletin Lena Häcki zeigt derzeit in der Verfolgung die besten Leistungen. In Hochfilzen rollte die Frau aus Engelberg wie schon vor Wochenfrist in Kontiolahti das Feld von hinten auf. Die 25-Jährige erreichte mit Platz 11 ihr erstes gutes Resultat in dieser Saison. Ihren Vorstoss hatte sie von Position 38 aus lanciert, nachdem ihr der Sprint am Freitag missglückt war.

Auch Irene Cadurisch (35.) und Selina Gasparin (37.) liessen sich beim Sieg von Marte Olsbu Röiseland Weltcuppunkte gutschreiben. (sda)

Bild: keystone

Anthony Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister

Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-Jährige Brite gewinnt vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena in London gegen den Bulgaren Kubrat Pulev durch K.o. in der neunten Runde. Damit verteidigte Joshua seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich.

Gegen Pulev hatte Joshuas Promoter Eddie Hearn einen K.o. innerhalb der ersten sechs Runden prophezeit. Sein Schützling begann zunächst verhalten, zeigte dann in der dritten Runde sein ganzes Repertoire. Pulev ging zweimal zu Boden und stand kurz vor dem K.o. Doch der Bulgare erholte sich, entschied die sechste Runde sogar für sich. In der neunten Runde kam Joshua zunächst mit seinem rechten Haken durch, beendete den Kampf dann mit einer harten Geraden. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

