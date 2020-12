Sport

Sport-News

Sportnews: Kyril Louis-Dreyfus wird neuer Besitzer von Sunderland



Sport-News

Schweizer wird neuer Besitzer von Sunderland +++ Bas Dost verlässt Eintracht Frankfurt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer wird neuer Besitzer von Sunderland

Wie der League-One-Klub AFC Sunderland an Weihnachten auf seiner Webseite mitteilte, einigte sich der bisherige Eigentümer Stewart Donald mit dem 22-jährigen Zürcher Kyril Louis-Dreyfus auf eine Übernahme. Diese soll Mitte Januar über die Bühne gehen, sobald die English Football League (EFL) dem Deal zugestimmt hat.

Louis-Dreyfus ist der Sohn des verstorbenen Robert Louis-Dreyfus und von Margarita Louis-Dreyfus, der ehemaligen Besitzerin von Olympique Marseille, die mit ihrem heutigen Partner, dem ehemaligen Nationalbank-Präsidenten Philipp Hildebrand, in der Schweiz lebt.

Sunderland belegt in der League One, der dritthöchsten Liga Englands, derzeit einen Mittelfeldplatz. Der Klub aus dem Nordosten des Landes erlangte grössere Bekanntheit durch die Netflix-Dokumentation «Sunderland 'Til I Die», in der nach dem Abstieg aus der Premier League die beiden Saisons 2017/18 und 2018/19 beleuchtet werden. (sda)

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.



If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.



Full story... 👇 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 24, 2020

Elf direkte Startplätze für Europa

Die UEFA hat für die 2023 erstmals mit 32 Ländern ausgetragene Frauen-WM in Australien und Neuseeland elf direkte Startplätze erhalten. Dies teilte die FIFA an Weihnachten mit.

Dies sind zwei Plätze mehr für Europa als 2019, als das Turnier noch mit 24 Teams gespielt wurde. Ein weiteres europäisches Team hat zudem die Möglichkeit, sich in den Playoffs, in denen zehn Auswahlen aus allen Konföderationen um die drei restlichen Tickets spielen, die Qualifikation zu sichern.

Ihren Startplatz auf sicher haben die Gastgeber Australien und Neuseeland. Die WM-Endrunde findet im Sommer 2023 statt. (sda)

Bild: KEYSTONE

Bas Dost verlässt Eintracht Frankfurt

Der Niederländer Bas Dost verlässt per sofort Eintracht Frankfurt und wechselt zum belgischen Tabellenführer FC Brügge.

Der 31-jährige Stürmer war im Sommer 2019 von Sporting Lissabon an den Main gewechselt. Von 2012 bis 2016 spielte Dost für den VfL Wolfsburg. (sda)

Bild: keystone

Massimo Rizzo mit FCZ-Vertrag bis Sommer 2022

Massimo Rizzo bleibt Cheftrainer des FC Zürich. Der 46-Jährige, der Anfang Oktober als U18-Trainer nach der 3. Runde interimistisch den Posten des entlassenen Ludovic Magnin übernommen hatte, unterschrieb einen bis Sommer 2022 dauernden Vertrag.

In den elf Partien unter Massimo Rizzo, der Anfang Oktober nach der 3. Runde interimistisch den Posten des entlassenen Ludovic Magnin übernommen hatte, gewann der FCZ fünfmal, dazu gab es je drei Unentschieden und Niederlagen. In die kurze Weihnachtspause gingen die Zürcher am Mittwoch mit einem 0:0 gegen den FC Sion und als Tabellenvierter.

Vor wenigen Tagen hatte Präsident Ancillo Canepa im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt, dass er Rizzos Arbeit als Trainer und seine etwas andere Art «sehr schätze. Bei ihm steht das Ergebnis im Vordergrund. Massimo liefert, ohne seinen Einfluss an die grosse Glocke zu hängen. Für mich war rasch einmal klar, dass wir ihm das Vertrauen bis zur Winterpause schenken würden.» Jetzt erhält Rizzo, der seine Fussballkarriere 1982 als Junior beim FC Zürich begann, das Vertrauen für weitere eineinhalb Jahre geschenkt.

Als Spieler war Rizzo 2004 mit Wil Cupsieger geworden. Weitere Stationen waren Wettingen, Baden, YF Juventus und Schaffhausen. Danach kehrte Rizzo zum FCZ zurück, bei dem er in verschiedenen Funktionen tätig war, unter anderem auf der Geschäftsstelle wie auch als Teammanager und als U18- und U21-Trainer. Auch trainierte er diverse SFV-Nachwuchsauswahlen. In diesem Herbst schloss Rizzo seine Trainerausbildung mit der UEFA-Prolizenz ab. (sda)

Bild: keystone

FIFA sagt U17- und U20-WM für 2021 ab – Verlegung ins Jahr 2023

Die FIFA hat die für das kommende Jahr geplanten U17- und U20-Weltmeisterschaften der Männer wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Turniere sollen erst im Jahr 2023 stattfinden, wie der Weltverband am Donnerstag mitteilte. Die U20-WM wird wie geplant in Indonesien ausgetragen und das U17-Turnier in Peru. (sda/dpa)

Bild: EPA

Tuchel bei PSG offenbar entlassen

Thomas Tuchel ist seinen Trainerjob bei Paris St-Germain offenbar los. Wie «L'Equipe», die «Bild»-Zeitung und Sky übereinstimmend berichten, wurde der 47-jährige Deutsche beim französischen Spitzenklub nach dem 4:0-Sieg gegen Racing Strasbourg entlassen. Tuchel sei in der Nacht von Sportdirektor Leonardo darüber informiert worden, sein Vertrag wäre noch bis Juni 2021 gültig gewesen.

Auslöser für den Rausschmiss soll ein Tuchel-Interview mit «Sport1» vor dem gestrigen Spiel gegen Strassburg gewesen sein. Dort hatte sich der PSG-Trainer über mangelnde Anerkennung der Klubbosse beklagt: «Wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer», erklärte Tuchel, der sein Amt in Paris 2017 begonnen hatte. Im August erreichte Tuchel mit PSG noch den Champions-League-Final, wo man gegen Bayern München aber unglücklich verlor. In der Ligue 1 liegt der französische Serienmeister mit einem Punkt Rückstand auf Leader Olympique Lyon auf Rang 3.

Der Nachfolger ist offenbar bereits bekannt: Mauricio Pochettino, zuletzt bis 2019 Trainer von Tottenham Hotspur, soll kommen. Der 48-jährige Argentinier verteidigte einst von 2001 bis 2003 für PSG. (pre/ram)

Tampa Bay lange ohne Topskorer Kutscherow

Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning muss wohl für die gesamte reguläre NHL-Saison auf seinen russischen Topskorer Nikita Kutscherow verzichten. Der 27-jährige Stürmer hat sich eine Hüftverletzung zugezogen und muss operiert werden.

Kutscherow war in den vergangenen fünf Jahren jeweils der erfolgreichste Punktesammler seines Teams. In der Saison 2018/19 wurde er als Topskorer der Liga auch zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt. Die verkürzte reguläre NHL-Saison beginnt am 13. Januar und soll nach 56 Partien pro Team am 8. Mai enden. Anschliessend folgen Playoffs. (pre/sda)

Nikita Kucherov will be out for the 2020-21 NHL regular season for the Lightning because of hip injury. He will have surgery next week and the Lightning are hopeful he can return in time for the Stanley Cup Playoffs.https://t.co/oYEfaX9auv — NHL.com (@NHLdotcom) December 23, 2020

Erstes NBA-Spiel der Rockets wegen Corona-Chaos verschoben

Es hat nicht lange gedauert, bis die Coronavirus-Pandemie die neue Saison der NBA zu Verschiebungen zwingt. Am Mittwoch konnte das erste Saisonspiel der Houston Rockets nicht wie geplant stattfinden. Die Partie gegen die Oklahoma City Thunder musste verschoben werden, weil die Corona-Testergebnisse dreier Profis positiv oder nicht eindeutig waren. Vier weitere Spieler, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden, hätten sich nach Liga-Angaben ebenfalls in Quarantäne begeben.

Darüber hinaus waren die Texaner in die Schlagzeilen geraten, weil ihr Starspieler James Harden unter der Woche gegen das Hygienekonzept der Liga verstossen hatte. Er ist am Montag ohne Maske bei einer privaten Party gesehen worden und hätte deshalb nicht aufgeboten werden können. Um gegen Oklahoma City antreten zu können, hätte Houston acht Spieler aufbieten müssen. Da aber auch noch ein weiterer Akteur verletzt ist, fehlte Houston die geforderte Anzahl an einsatzfähigen Profis. (pre/sda)

Tonight’s scheduled Houston Rockets season opener at Toyota Center vs. the Thunder has been postponed in accordance with the NBA’s Health & Safety Protocols. Information regarding the rescheduled date of the game will be made available at a later time.



📝 https://t.co/Ce1xyQrNRw pic.twitter.com/ho3SNNYGAT — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 23, 2020

Capela mit Achillessehnen-Problemen

Das Debüt von Clint Capela mit den Atlanta Hawks in der NBA verzögert sich weiter. Der Genfer konnte im Saisonauftaktspiel in der Nacht auf Donnerstag auswärts gegen die Chicago Bulls wegen Achillessehnen-Beschwerden nicht auflaufen.

Capela hatte im Februar von den Houston Rockets zu den Hawks gewechselt, musste in der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten Saison wegen einer Fersenverletzung aber auf Einsätze für seinen neuen Arbeitgeber verzichten. (abu/sda)

NBA INJURY ALERT: Hawks C Clint Capela (Achilles) is doubtful for Wednesday's game vs. the Bulls. PG Rajon Rondo (health and safety protocols) has been ruled out. pic.twitter.com/AeFOW6bAI9 — DK Nation (@dklive) December 22, 2020

Milan verteidigt Platz 1 in letzter Sekunde

Buchstäblich in letzter Sekunde hat Milan den 1. Platz in der Serie A verteidigt. Die Mailänder setzten sich in der 14. Runde im Heimspiel gegen Lazio Rom dank eines Tores von Aussenverteidiger Theo Hernandez in der 93. Minuten mit 3:2 durch. Der Franzose war mit dem Kopf nach einem Corner erfolgreich. Zuvor hatte Milan eine frühe 2:0-Führung bis zur 60. Minute verspielt.

Hätte das Spitzenspiel unentschieden geendet, wäre Stadtrivale Inter Mailand (2:1 auswärts gegen Hellas Verona) als Leader in die zehntägige Weihnachtspause gegangen.

Milan - Lazio Rom 3:2 (2:1)

Tore: 10. Rebic 1:0. 15. Calhanoglu 2:0. 28. Luis Alberto 2:1. 60. Immobile 2:2. 93. Hernandez 3:2.

Bemerkung: 28. Donnarumma (Milan) wehrt Foulpenalty von Immobile ab (Luis Alberto trifft im Nachschuss).

Bundesgericht anerkennt Rekurs von Schwimmer Sun

Das Bundesgericht hat nach Angaben der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA dem Rekurs von Olympiasieger Sun Yang stattgegeben und das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS vom 20. Februar aufgehoben.

Der 29-jährige Sun war Ende Februar vom CAS zu einer achtjährigen Sperre verurteilt worden, die das Karriereende des umstrittenen mehrmaligen Olympiasiegers und Weltmeisters bedeuten würde. Die Anwälte des Chinesen erhoben aber Einspruch beim Bundesgericht.

Wie die WADA mitgeteilt hat, werde sie Massnahmen ergreifen, «um ihren Fall erneut überzeugend darzulegen, wenn die Angelegenheit an den CAS zurückgeht». Eine vollständige Begründung des Bundesgerichts liege noch nicht vor, daher könnten keine weiteren Kommentare abgegeben werden. (abu/sda)

Bild: EPA

Viertligist mit Schweizer Captain überrascht

Ein Viertligist mit Schweizer Captain entpuppt sich im deutschen Cup als Favoritenschreck. Rot-Weiss Essen mit Defensivmann und Torschütze Marco Kehl-Gomez schaltete nach Arminia Bielefeld auch Fortuna Düsseldorf aus.

3:2 setzte sich der Leader der Regionalliga gegen den Bundesliga-Absteiger Düsseldorf durch. Der ehemalige GC-Akteur Marco Kehl-Gomez spielte dabei eine Schlüsselrolle. Der 28-jährige Zürcher erzielte in der 39. Minute per Kopf das wegweisende 2:1 für den Aussenseiter, der schon in der 1. Runde mit einem 1:0 gegen Bundesligist Bielefeld überrascht hatte und der in der Liga nach 20 Spielen noch ungeschlagen ist.

Mit Renato Steffen setzte sich am letzten Wettkampftag des Jahres im deutschen Fussball ein weiterer Schweizer positiv in Szene. Der Schweizer Internationale lieferte bei Wolfsburgs 4:0-Heimsieg gegen Sandhausen die mustergültige Flanke zu Wout Weghorsts 2:0 nach 27 Minuten. Von den Bundesligisten verabschiedete sich am Mittwoch der SC Freiburg durch ein 0:1 bei Ligakonkurrent Stuttgart. (abu/sda)

Lotomba schiesst erstes Tor für Nice

Der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba hat für Nice sein erstes Tor in der Ligue 1 erzielt. Der 22-jährige Internationale, der im Sommer von den Young Boys nach Frankreich gewechselt hatte, traf im Heimspiel gegen Lorient zum frühen 1:0. Zum Sieg reichte es letztlich trotzdem nicht; Nice verspielte nach der Pause eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen.

Seit der in der Schweiz bekannte Trainer Adrian Ursea von seinem vorherigen Chef Patrick Vieira übernommen hat, ist Nice nicht in Fahrt gekommen. In fünf Spielen unter Ursea gab es bloss einen Sieg. (abu/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter