Sportnews: Liverpool patzt erneut, Shaqiri mit Teileinsatz



Sport-News

Liverpool patzt erneut, Shaqiri mit Teileinsatz +++ Mainz 05 holt Trainer Svensson

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Liverpool patzt erneut, Shaqiri mit Teileinsatz

Dem FC Liverpool ist der Start ins neue Jahr komplett misslungen. Nach zuletzt zwei Unentschieden unterlag der englische Meister Southampton auswärts 0:1. Der frühere Liverpooler Stürmer Danny Ings erzielte bereits in der 2. Minute den Siegtreffer für die «Saints».

Liverpool blieb trotz deutlich mehr Spielanteilen zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Auch der nach 57 Minuten eingewechselte Xherdan Shaqiri konnte die Wende zugunsten der «Reds» nicht einleiten. Für den Schweizer Internationalen war es der zweite Teileinsatz nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause.

Liverpool bleibt nach der zweiten Niederlage im 17. Saisonspiel mit 33 Punkten zwar Leader der Premier League, der punktgleiche Erzrivale Manchester United hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Southampton - Liverpool 1:0 (1:0)

Tor: 2. Ings 1:0.

Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 57.). (jaw/sda)

Mainz 05 holt Svensson

Der abstiegsbedrohte Bundesligist FSV Mainz 05 setzt auf einen ehemaligen Spieler als Trainer. Wie erwartet soll Bo Svensson den Tabellenvorletzten aus der Krise führen. Zuletzt war der 41-jährige Däne beim österreichischen Zweitligisten Liefering tätig.

Svensson ist bereits der vierte Mainzer Coach in der laufenden Saison. Er stand für seinen neuen Arbeitgeber von 2007 bis 2014 als Spieler auf dem Platz und trainierte danach Mainzer Junioren. Mit der Besetzung des Trainer-Postens hat der Klub die sportliche Führung komplett neu aufgestellt – und setzt dabei komplett auf Altbekannte. Dem Ex-Profi Svensson stehen mit dem neuen Sportvorstand Christian Heidel und dem Walliser Sportdirektor Martin Schmidt zwei weitere Rückkehrer vor. (ram/sda)

Jetzt ist es offiziell: Bo Svensson wird unser neuer Trainer. Willkommen zurück, Coach! #mainz05

Alle Infos: https://t.co/GpL61EIFWK pic.twitter.com/0MQjIt2V7A — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 4, 2021

Schiedsrichterinnen bei Klub-WM

An der Klub-WM in Katar wird erstmals ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele leiten. Insgesamt nominierte die FIFA-Schiedsrichterkommission sieben Referees und zwölf Assistenten für das Turnier vom 1. bis 11. Februar. Die brasilianische Schiedsrichterin Edina Alves Batista wird assistiert von ihrer Landsfrau Neuza Back und der Argentinierin Mariana de Almeida.

An der Klub-WM nehmen die sechs besten Teams aller Konföderationen teil. Aus Europa ist dies der Champions-League-Sieger Bayern München, der erst in den Halbfinals am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt al-Duhail SC für Gastgeber Katar. (ram/sda/dpa)

Bild: www.imago-images.de

Curry mit neuem persönlichem Rekord

NBA-Star Stephen Curry war beim 137:122-Sieg der Golden State Warriors über die Portland Trail Blazers die grosse Figur. Ihm gelangen 62 Punkte – so viele wie noch nie in einem Spiel. Dabei stand Curry nur 36 Minuten auf dem Parkett.

Laut ESPN ist er der erste Spieler seit Kobe Bryant 2005, der in so kurzer Einsatzzeit so viele Punkte erzielte. «Das war einfach brillant», lobte ihn Coach Steve Kerr, «wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir so einen Leader haben.» (ram)

Barça mit Mühe zu drei Punkten

Der FC Barcelona überzeugt weiterhin nicht. Bei Aufsteiger Huesca, dem Schlusslicht, erarbeiteten sich die Katalanen einen 1:0-Sieg. Das Tor erzielte Frenkie die Jong auf Zuspiel von Lionel Messi nach einer knappen halben Stunde. Trotz etwas besserer Resultate in den letzten Wochen liegt Barça als Fünfter 13 Verlustpunkte hinter Atlético zurück. (sda/jaw)

How fitting! Our first goal of 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ is scored by ... Nº 2️⃣1️⃣! 🙌 pic.twitter.com/oGwPCwAa8M — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021

Suarez schiesst Atlético an die Spitze

Real Madrid ist die Leaderposition in der spanischen Meisterschaft nach einem Tag wieder losgeworden. Atlético Madrid siegte bei Alaves 2:1 und liegt nunmehr erneut zwei Punkte vor Real. Nach Verlustpunkten beträgt der Unterschied zwischen den Stadtrivalen sogar acht Punkte, denn Atlético hat noch zwei Partien nachzuholen.

Atlético spielte im Baskenland die letzte halbe Stunde nach einer Roten Karte gegen einen Spieler von Alaves in Überzahl. Dennoch musste die Madrilenen nach 84 Minuten durch ein Eigentor des brasilianischen Verteidigers Felipe den Ausgleich hinnehmen. Luis Suarez glückte die Korrektur zum 2:1 in der 90. Minute.

Alaves - Atlético Madrid 1:2 (0:1)

Tore: 41. Llorente 0:1. 84. Felipe (Eigentor) 1:1. 90. Suarez 1:2.

Bemerkungen: 63. Rote Karte gegen Laguardia (Alaves/Foul). (pre/sda)

Fähndrich bleibt in den Tour-Top-10

Nadine Fähndrich schlug sich in der dritten Etappe der Tour de Ski, einer Verfolgung über 10 km auf den Skating-Ski, achtbar. Die Luzernerin lief im Val Müstair als Achte im Ziel ein.

Als Tour-de-Ski-Leaderin reist Jessie Diggins nach Toblach. Die Amerikanerin setzte sich in der Schlussphase um ein paar Sekunden von ihrer Team-Kollegin Rosie Brennan und der Schwedin Frida Karlsson ab. Diese drei Frauen nahmen im Overall-Klassement der Konkurrenz rund eine Minute ab und dürften den Sieg unter sich ausmachen. Fähndrich hält gute Karten in der Hand, um die Tour in den Top 10 zu beenden. (pre/sda)

Bild: keystone

Deschwanden springt in die Top 10

Gregor Deschwanden vermag in Innsbruck, wo der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee stattfindet, zu überzeugen. Der Luzerner belegt mit Flügen auf 124,5 m und 126,5 Meter den 10. Rang. Es ist das beste Tournee-Ergebnis seiner Karriere. Simon Ammann schied bereits im 1. Durchgang aus. Trotz guter Aufwind-Bedingungen setzte der Toggenburger bereits nach 113 Meter auf. Dabei wäre er gegen Karl Geiger nicht einmal chancenlos gewesen. Der Sieger von Oberstdorf flog nach einem schwachen Sprung nur auf 117 m und verabschiedete sich somit aus dem Kampf und den goldenen Adler.

Tagessieger und neuer Tournee-Leader wurde vor dem abschliessenden Springen von Bischofshofen der Pole Kamil Stoch. Der zweifache Tourneesieger sprang zweimal die Bestweite (127,5 und 130 m) und führt im Gesamtklassement nun mit 15,2 Punkten Vorsprung auf seinem Landsmann Dawid Kubacki. Windpech bekundete der Tournee-Top-Favorit Halvor Egner Granerud: Der Norweger lag zunächst bloss im 29. Zwischenrang, verbesserte sich aber noch in den 15. Rang. Als Gesamtdritter liegt 20,6 Zähler zurück, was 11,5 m entspricht. (pre/sda)

"This man will go to Bischofshofen in search of a THIRD Four Hills triumph!"



Kamil Stoch takes the lead in Innsbruck ahead of Wednesday's final leg 🎿 pic.twitter.com/THu1POSnY2 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 3, 2021

Trippier vorläufig weiter spielberechtigt

Der für zehn Wochen gesperrte englische Internationale Kieran Trippier ist zumindest für seinen spanischen Verein Atlético Madrid vorerst wieder spielberechtigt. Die FIFA bestätigte am Sonntag, dass zunächst ein Entscheid des Berufungsausschusses abgewartet werde, ehe die Sanktion des englischen Verbandes FA international ausgeweitet werde.

Atlético hatte gegen die wegen Verstössen gegen Wettregeln ausgesprochene Sperre Einspruch eingelegt. Die FA hatte Trippier kurz vor Weihnachten mit sofortiger Wirkung für zehn Wochen gesperrt und ihm eine Busse von rund 80'000 Franken auferlegt. Die FIFA sollte den Bann auf alle Ligen ausweiten.

Der 30-jährige Trippier soll insgesamt sieben Regelverstösse begangen haben. In vier Fällen wurde er von der FA für schuldig befunden, der Engländer selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe. Dabei geht es um Wetten im Zusammenhang mit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Atlético, die im Juli 2019 abgegeben worden waren. (pre/sda)

Bild: EPA

Cologna büsst an der Tour de Ski Zeit ein

Dario Cologna verpasst in seiner Heimat im Val Müstair einen zweiten Podestplatz in der Tour de Ski. Der vierfache Olympiasieger kam in der Verfolgung über 15 km Skating als Sechster in Ziel. Der Rückstand im Gesamtklassement auf den Leader Alexander Bolschunow beträgt nach drei der acht Etappen 1:34 Minuten. Cologna war als Vierter mit einem Handicap von 1:11 Minuten ins Rennen gestartet.

Der Routinier kam nach Rennhälfte in eine kritische Phase. Nach einem Schnellstart machte er zunächst zusammen mit Artem Malzew Zeit auf Bolschunow gut. In der zweiten Phase des Rennen schalteten die Russen aber einen Gang höher. Cologna musste derweil das Tempo leicht drosseln, um nicht einzubrechen. Der Routinier wurde noch von einer Dreiergruppe geschluckt und stehen gelassen. Insbesondere der Franzose Maurice Manificat überzeugte. Er stiess von Platz 7 in den 3. Zwischenrang vor und ist somit der beste Nicht-Russe in den Top 5. Colognas Rückstand auf das Tour-Podest beträgt 23 Sekunden. (pre/sda)

@dariocologna ist an der Tour de Ski nach der 3. Etappe im Val Müstair Sechster der Gesamtwertung - dies mit 27 Sekunden Rückstand auf das Podest und mit 1:34 Minuten auf den Leader Alexander #Bolshunov. Weiter geht es am Di. und Mi. in Toblach. #swissskiteam pic.twitter.com/kghnDRjFVq — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 3, 2021

Auch Prassl wechselt nach Davos

Nach Valentin Nussbaumer (20, von Biel) und Axel Simic (21, von den ZSC Lions) hat HCD-Sportdirektor Raëto Raffainer einen dritten jungen Stürmer definitiv verpflichtet: Raphael Prassl (23), ebenfalls von den ZSC Lions. Er mag den Transfer zwar noch nicht bestätigen und sagt lediglich: «Ja, wir sind sehr interessiert.» ZSC-Manager Peter Zahner mag nicht um den heissen Brei herumreden und sagt: «Der Transfer ist gemacht und von Davos nur noch nicht offiziell bestätigt.»

Den vierten Zuzug für nächste Saison wird Langnaus Leitwolf Julian Schmutz (26) sein. Der HCD-Sportdirektor sagt: «Der Transfer kommt zustande, es geht wirklich nur noch um ein paar Details.» Er hat damit den Wegzug von Fabrice Herzog (26) zu Zug bei weitem kompensiert und ist mit einer erstaunlichen Transferoffensive auf der Zielgerade. Für nächste Saison fehlt «nur» noch ein Schweizer Verteidiger. (kza)

Bild: keystone

