Sport

Sport-News

Sportnews: Mauricio Pochettino soll bei PSG Thomas Tuchel ersetzen



Sport-News

Pochettino soll bei PSG Tuchel ersetzen +++ Tampa Bay lange ohne Kutscherow

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tuchel bei PSG offenbar entlassen

Thomas Tuchel ist seinen Trainerjob bei Paris St-Germain offenbar los. Wie «L'Equipe», die «Bild»-Zeitung und Sky übereinstimmend berichten, wurde der 47-jährige Deutsche beim französischen Spitzenklub nach dem 4:0-Sieg gegen Racing Strasbourg entlassen. Tuchel sei in der Nacht von Sportdirektor Leonardo darüber informiert worden, sein Vertrag wäre noch bis Juni 2021 gültig gewesen.

Auslöser für den Rausschmiss soll ein Tuchel-Interview mit «Sport1» vor dem gestrigen Spiel gegen Strassburg gewesen sein. Dort hatte sich der PSG-Trainer über mangelnde Anerkennung der Klubbosse beklagt: «Wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer», erklärte Tuchel, der sein Amt in Paris 2017 begonnen hatte. Im August erreichte Tuchel mit PSG noch den Champions-League-Final, wo man gegen Bayern München aber unglücklich verlor. In der Ligue 1 liegt der französische Serienmeister mit einem Punkt Rückstand auf Leader Olympique Lyon auf Rang 3.

Der Nachfolger ist offenbar bereits bekannt: Mauricio Pochettino, zuletzt bis 2019 Trainer von Tottenham Hotspur, soll kommen. Der 48-jährige Argentinier verteidigte einst von 2001 bis 2003 für PSG. (pre/ram)

Tampa Bay lange ohne Topskorer Kutscherow

Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning muss wohl für die gesamte reguläre NHL-Saison auf seinen russischen Topskorer Nikita Kutscherow verzichten. Der 27-jährige Stürmer hat sich eine Hüftverletzung zugezogen und muss operiert werden.

Kutscherow war in den vergangenen fünf Jahren jeweils der erfolgreichste Punktesammler seines Teams. In der Saison 2018/19 wurde er als Topskorer der Liga auch zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt. Die verkürzte reguläre NHL-Saison beginnt am 13. Januar und soll nach 56 Partien pro Team am 8. Mai enden. Anschliessend folgen Playoffs. (pre/sda)

Nikita Kucherov will be out for the 2020-21 NHL regular season for the Lightning because of hip injury. He will have surgery next week and the Lightning are hopeful he can return in time for the Stanley Cup Playoffs.https://t.co/oYEfaX9auv — NHL.com (@NHLdotcom) December 23, 2020

Erstes NBA-Spiel der Rockets wegen Corona-Chaos verschoben

Es hat nicht lange gedauert, bis die Coronavirus-Pandemie die neue Saison der NBA zu Verschiebungen zwingt. Am Mittwoch konnte das erste Saisonspiel der Houston Rockets nicht wie geplant stattfinden. Die Partie gegen die Oklahoma City Thunder musste verschoben werden, weil die Corona-Testergebnisse dreier Profis positiv oder nicht eindeutig waren. Vier weitere Spieler, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden, hätten sich nach Liga-Angaben ebenfalls in Quarantäne begeben.

Darüber hinaus waren die Texaner in die Schlagzeilen geraten, weil ihr Starspieler James Harden unter der Woche gegen das Hygienekonzept der Liga verstossen hatte. Er ist am Montag ohne Maske bei einer privaten Party gesehen worden und hätte deshalb nicht aufgeboten werden können. Um gegen Oklahoma City antreten zu können, hätte Houston acht Spieler aufbieten müssen. Da aber auch noch ein weiterer Akteur verletzt ist, fehlte Houston die geforderte Anzahl an einsatzfähigen Profis. (pre/sda)

Tonight’s scheduled Houston Rockets season opener at Toyota Center vs. the Thunder has been postponed in accordance with the NBA’s Health & Safety Protocols. Information regarding the rescheduled date of the game will be made available at a later time.



📝 https://t.co/Ce1xyQrNRw pic.twitter.com/ho3SNNYGAT — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 23, 2020

Capela mit Achillessehnen-Problemen

Das Debüt von Clint Capela mit den Atlanta Hawks in der NBA verzögert sich weiter. Der Genfer konnte im Saisonauftaktspiel in der Nacht auf Donnerstag auswärts gegen die Chicago Bulls wegen Achillessehnen-Beschwerden nicht auflaufen.

Capela hatte im Februar von den Houston Rockets zu den Hawks gewechselt, musste in der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten Saison wegen einer Fersenverletzung aber auf Einsätze für seinen neuen Arbeitgeber verzichten. (abu/sda)

NBA INJURY ALERT: Hawks C Clint Capela (Achilles) is doubtful for Wednesday's game vs. the Bulls. PG Rajon Rondo (health and safety protocols) has been ruled out. pic.twitter.com/AeFOW6bAI9 — DK Nation (@dklive) December 22, 2020

Milan verteidigt Platz 1 in letzter Sekunde

Buchstäblich in letzter Sekunde hat Milan den 1. Platz in der Serie A verteidigt. Die Mailänder setzten sich in der 14. Runde im Heimspiel gegen Lazio Rom dank eines Tores von Aussenverteidiger Theo Hernandez in der 93. Minuten mit 3:2 durch. Der Franzose war mit dem Kopf nach einem Corner erfolgreich. Zuvor hatte Milan eine frühe 2:0-Führung bis zur 60. Minute verspielt.

Hätte das Spitzenspiel unentschieden geendet, wäre Stadtrivale Inter Mailand (2:1 auswärts gegen Hellas Verona) als Leader in die zehntägige Weihnachtspause gegangen.

Milan - Lazio Rom 3:2 (2:1)

Tore: 10. Rebic 1:0. 15. Calhanoglu 2:0. 28. Luis Alberto 2:1. 60. Immobile 2:2. 93. Hernandez 3:2.

Bemerkung: 28. Donnarumma (Milan) wehrt Foulpenalty von Immobile ab (Luis Alberto trifft im Nachschuss).

Bundesgericht anerkennt Rekurs von Schwimmer Sun

Das Bundesgericht hat nach Angaben der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA dem Rekurs von Olympiasieger Sun Yang stattgegeben und das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS vom 20. Februar aufgehoben.

Der 29-jährige Sun war Ende Februar vom CAS zu einer achtjährigen Sperre verurteilt worden, die das Karriereende des umstrittenen mehrmaligen Olympiasiegers und Weltmeisters bedeuten würde. Die Anwälte des Chinesen erhoben aber Einspruch beim Bundesgericht.

Wie die WADA mitgeteilt hat, werde sie Massnahmen ergreifen, «um ihren Fall erneut überzeugend darzulegen, wenn die Angelegenheit an den CAS zurückgeht». Eine vollständige Begründung des Bundesgerichts liege noch nicht vor, daher könnten keine weiteren Kommentare abgegeben werden. (abu/sda)

Bild: EPA

Viertligist mit Schweizer Captain überrascht

Ein Viertligist mit Schweizer Captain entpuppt sich im deutschen Cup als Favoritenschreck. Rot-Weiss Essen mit Defensivmann und Torschütze Marco Kehl-Gomez schaltete nach Arminia Bielefeld auch Fortuna Düsseldorf aus.

3:2 setzte sich der Leader der Regionalliga gegen den Bundesliga-Absteiger Düsseldorf durch. Der ehemalige GC-Akteur Marco Kehl-Gomez spielte dabei eine Schlüsselrolle. Der 28-jährige Zürcher erzielte in der 39. Minute per Kopf das wegweisende 2:1 für den Aussenseiter, der schon in der 1. Runde mit einem 1:0 gegen Bundesligist Bielefeld überrascht hatte und der in der Liga nach 20 Spielen noch ungeschlagen ist.

Mit Renato Steffen setzte sich am letzten Wettkampftag des Jahres im deutschen Fussball ein weiterer Schweizer positiv in Szene. Der Schweizer Internationale lieferte bei Wolfsburgs 4:0-Heimsieg gegen Sandhausen die mustergültige Flanke zu Wout Weghorsts 2:0 nach 27 Minuten. Von den Bundesligisten verabschiedete sich am Mittwoch der SC Freiburg durch ein 0:1 bei Ligakonkurrent Stuttgart. (abu/sda)

Lotomba schiesst erstes Tor für Nice

Der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba hat für Nice sein erstes Tor in der Ligue 1 erzielt. Der 22-jährige Internationale, der im Sommer von den Young Boys nach Frankreich gewechselt hatte, traf im Heimspiel gegen Lorient zum frühen 1:0. Zum Sieg reichte es letztlich trotzdem nicht; Nice verspielte nach der Pause eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen.

Seit der in der Schweiz bekannte Trainer Adrian Ursea von seinem vorherigen Chef Patrick Vieira übernommen hat, ist Nice nicht in Fahrt gekommen. In fünf Spielen unter Ursea gab es bloss einen Sieg. (abu/sda)

Langenthal gibt einen Punkt ab

Der zweitplatzierte SC Langenthal gab beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen bei der EVZ Academy auf ärgerliche Weise einen Punkt ab.

Langenthal führte bis ins Schlussdrittel 3:1, ehe die jungen Zuger noch eine Verlängerung und schliesslich das Penaltyschiessen erreichten. Dort trafen die Routiniers Eero Elo, Stefan Tschannen und Marc Kämpf für die Oberaargauer und sicherten ihnen so zwei Punkte. Bei einem Spiel mehr beträgt der Rückstand auf den Swiss-League-Leader Kloten noch fünf Punkte.

Jesper Olofsson bis Saisonende zum SCB

Der SC Bern, dessen National-League-Team sich momentan in Quarantäne befindet, engagiert den Schweden Jesper Olofsson bis zum Ende der Saison. Der Stürmer ersetzt Gaëtan Haas, der sich nach dem Ende der Quarantäne wieder den Edmonton Oilers anschliesst.

Der 28-jährige Flügelstürmer hat sieben Jahre in der höchsten Liga seines Landes gespielt, die letzten zwei Saisons bei Färjestad. In 296 Spielen brachte er es auf 142 Skorerpunkte (77 Tore/65 Assists). (abu/sda)

Als Folge des Abgangs von Gaëtan Haas hat der #SCBern bis zum Saisonende den Schweden Jesper Olofsson verpflichtet. Der 28-jährige Flügelstürmer hat zuletzt bei @farjestad_bk gespielt. 🏒🎯 https://t.co/8TXyauttdm — SC Bern (@scbern_news) December 23, 2020

Europa-Abgeordnete wollen Hockey-WM in Weissrussland verhindern

Das Europaparlament erhöht sein Powerplay auf den Internationalen Eishockeyverband IIHF. Die WM, die ab dem 21. Mai auch in Weissrussland stattfinden soll, ist den Europa-Abgeordneten ein Dorn im Auge. Die IIHF mit ihrem Schweizer Präsidenten René Fasel erhielt einen Brief vom Europaparlament. Darin steht unter anderem, dass Weissrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko «ein brutaler Diktator» sei und «gegen alle moralischen Prinzipien verstösst, die Ihrem Verband am Herzen liegen». 49 Europa-Abgeordnete unterzeichneten das Schreiben – bereits das zweite aus Brüssel in dieser Sache.

Die Eishockey-WM soll vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga (Lettland) und Minsk (Weissrussland) stattfinden. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August kehrte in Weissrussland keine Ruhe mehr ein. Gemäss den Europapolitikern würde die Macht Lukaschenkos «zementiert, gefestigt und legitimiert», sollte die WM in Weissrussland gespielt werden. (pre/sda)

Das Schweizer Kader für die U20-WM

Das definitive Schweizer Kader für die U20-WM in Edmonton (25. Dezember bis 5. Januar) steht. Nach dem Testspiel vom Dienstag gegen Österreich strich Trainer Marco Bayer den Verteidiger Brian Zanetti (Peterborough Petes/OHL, CAN) sowie die Stürmer Jérémie Bärtschi (Biel) und Mika Burkhalter (Bern) aus der Mannschaft. Die Schweizer U20-Auswahl geht mit 3 Torhüter, 9 Verteidigern und 13 Stürmern ins WM-Turnier. Das erste Spiel findet am 25. Dezember gegen die Slowakei statt. (pre/sda)

#News #WorldJuniors



Diese Jungs vertreten die 🇨🇭 Schweiz an der U20-WM! Marco Bayer hat nach dem gestrigen Testspiel sein finales Aufgebot bekanntgegeben: https://t.co/BcwF72HSlk



La sélection finale pour le Championnat du monde U20 est connue ! 👉 https://t.co/eltbH3PHgG pic.twitter.com/rkrwvM64f5 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) December 23, 2020

Saisonabbruch in unteren Hockey-Ligen

Die Eishockey Regio League entschied, die Saison in den unteren Ligen definitiv abzubrechen. Noch nicht abgebrochen wurden die Meisterschaften MSL, 1. Liga, die zweithöchste Frauen-Liga (SWHL B) und alle Ligen im Nachwuchs.

Der Saisonabbruch erfolgte aufgrund der letzten Signale, wonach in Kürze keine Lockerungen der Massnahmen im Amateurbereich von Kontaktsportarten zu erwarten sind. In den noch nicht abgebrochenen Ligen müsste die Saison spätestens am 20. Februar fortgesetzt werden können – mit mindestens drei Wochen Vorlauf für den Trainingsbetrieb. Derzeit dürfen in der Schweiz nur Kinder vor dem 16. Geburtstag nahezu ohne Einschränkungen trainieren. (pre/sda)

‼️

Die Gremien der #RegioLeague haben entschieden, die Meisterschaften in der 2., 3., und 4. Liga, der SWHL C und D, bei den Senioren, Veteranen und in der Division 50+ abzubrechen. Ebenfalls abgesagt ist der Swiss Women’s Hockey Cup 20/21.



Mehr dazu:👉 https://t.co/u6CybLFNZ3 pic.twitter.com/bMHWoSVYmg — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) December 23, 2020

Lakers kriegen Meisterringe und verlieren gegen Clippers

Zum Auftakt der NBA-Saison erhielten die Los Angeles Lakers in einer leeren Arena ihre Meisterringe, unterlagen anschliessend aber den Los Angeles Clippers mit 109:116.Nach der kürzesten Saisonpause der Geschichte fanden die favorisierten Lakers den Tritt noch nicht. Sie gerieten schon im ersten Viertel klar in Rückstand (17:39), lagen nie vorne und nur zweimal (bei 0:0 und 75:75) stand es kurz unentschieden. Paul George, der Star der Clippers, vermieste den Lakers mit 33 Punkten den Abend.

Bei den Lakers schaffte der Deutsche Dennis Schröder in seinem ersten Spiel für die Lakers 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Die zweite Neuverpflichtunger der Lakers, der Spanier Marc Gasol, erwies sich im ersten Spiel einem Assist, einem Rebound, null Punkten und fünf Fouls aber als Totalausfall. Im zweiten Spiel der «Opening Night» gelangen Kevin Durant in seinem ersten Spiel für die Brooklyn Nets 22 Punkte gegen sein früheres Team, die Golden State Warriors. Brooklyn siegte 125:99. (pre/sda)

Bild: keystone

Arsenal und Newcastle im Ligacup gescheitert

Arsenal und Newcastle United mussten im Ligacup die Segel streichen. Arsenal verlor zuhause gegen Titelverteidiger Manchester City ohne den gesperrten Granit Xhaka 1:4, Newcastle beim Zweitligisten Brentford ohne Corona-Patient Fabian Schär 0:1. Für Arsenal war es das achte Spiel in Folge ohne Sieg in den nationalen Wettbewerben. (zap/sda)

Juventus lässt sich von der Fiorentina vorführen

Was für ein rabenschwarzer Tag für Meister Juventus Turin: Am Nachmittag wurde dem Meister der 3:0-Forfaitsieg gegen Napoli von der Rekurskammer abgesprochen, am Abend setzte es auf dem Rasen die erste Niederlage in dieser Serie-A-Saison ab. 0:3 verlor Juventus das Heimspiel gegen Fiorentina; gegen ein Team notabene, das in der Meisterschaft zuletzt acht Mal in Folge ohne Sieg geblieben war.

Die erste Niederlage für Juventus zeichnete sich trotz der Formschwäche des Gegners früh ab. Schon nach drei Minuten lag der Favorit nach dem Tor des Serben Dusan Vlahovic 0:1 zurück, eine Viertelstunde später sah Juventus-Verteidiger Cuadrado die Rote Karte. Und zu schlechter Letzt für Juventus noch dies: Mit nun schon vier Roten Karten führen die Turiner die Rangliste der Platzverweise in der Serie A an.

Juventus Turin - Fiorentina 0:3 (0:1)

Tore: 3. Vlahovic 0:1. 76. Alex Sandro (Eigentor) 0:2. 81. Caceres 0:3. -

Bemerkung: 18. Rote Karte gegen Cuadrado (Juventus Turin). (zap/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter