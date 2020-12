Sport

Raphael Diaz wechselt vom EV Zug zu Fribourg-Gottéron



EVZ-Captain Diaz wechselt zu Fribourg +++ Olympia reduziert Teilnehmerzahl

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Olympia reduziert Teilnehmerzahl

Das IOC hat die Zahl der Wettbewerbe und der Teilnehmer für die Olympischen Spiele 2024 in Paris reduziert. Keiner der 41 Vorschläge der internationalen Verbände für zusätzliche Disziplinen bei den übernächsten Sommerspielen sei angenommen worden, teilte das Internationale Olympische Komitee nach einer Exekutivsitzung mit. Statt 339 Wettbewerben wie für die Tokio-Spiele im nächsten Jahr geplant sollen es in Paris 329 sein. Gestrichen werden unter anderem vier Klassen im Gewichtheben. Neu im Programm wird Breakdance sein.

Während in Japan noch rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler erwartet werden, sollen es in Frankreich drei Jahre später knapp 600 weniger sein. Auch die Zahl der Funktionäre werde um rund 400 verringert. Zum ersten Mal in der Geschichte Olympischer Spiele werde in Paris eine «vollständige Gleichheit der Geschlechter» erreicht werden, kündigte IOC-Präsident Thomas Bach an. Genau die Hälfte der Teilnehmer werde dann weiblich sein. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

EVZ-Captain Diaz wechselt zu Fribourg

Transferhammer in der National League: Raphael Diaz verlässt den EV Zug. Der ehemalige NHL-Verteidiger, der im Januar 35 Jahre alt wird, ist sich laut dem «Blick» mit Fribourg-Gottéron einig. Dort soll Diaz den von ihm gewünschten Vier-Jahres-Vertrag erhalten. Die Zuger hätten ihrem Captain maximal noch einen Kontrakt über drei Saisons angeboten, heisst es im Bericht. (ram)

Bild: KEYSTONE

Nättinen, Turunen und Lindbohm müssen zur Nati

Drei Spieler aus der Schweizer National League werden mit der finnischen Nationalmannschaft am Channel One Cup vom 17. bis 20. Dezember in Moskau teilnehmen. Ambri-Piottas Topskorer Julius Nättinen, der Davoser Teemu Turunen sowie Biels Abwehrspieler Petteri Lindbohm erhielten ein Aufgebot für das Turnier der Euro Hockey Tour, bei dem Russland, Schweden und Tschechien die weiteren Teilnehmer sind.

Das Trio reist am 14. Dezember nach Moskau und wird den Klubs für zwei bis drei Meisterschafts-Partien nicht zur Verfügung stehen. Üblicherweise pausiert die National League während dem Channel One Cup, doch wegen der Corona-Pandemie wurde das geplante Vierländerturnier der Schweizer Nationalmannschaft in Visp abgesagt. (ram/sda)

Weber siegt im Europacup

Die Schweizer Speed-Fahrer sorgten für einen geglückten Saisonauftakt im Europacup. Ralph Weber gewann in Zinal im Wallis den ersten Super-G des Winters, Nils Mani und Urs Kryenbühl klassierten sich hinter dem Italiener Guglielmo Bosca gemeinsam als Dritte. Für Weber war es der sechste Sieg auf der zweithöchsten Stufe. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

YB verlängert mit Seoane bis 2023

Meistertrainer Gerardo Seoane bleibt den Young Boys bis 2023 erhalten. Der 42-Jährige hat seinen Vertrag bei aktuellen Super-League-Leader vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Ebenfalls bis im Sommer 2023 wurde der Vertrag des Assistenztrainers Patrick Schnarwiler verlängert.

Sportchef Christoph Spycher freut sich über die Kontinuität auf dem Trainerposten: ««Wir sind mit der Arbeit von Gerry Seoane und seines Trainerteams sehr zufrieden. Alle passen hervorragend zu unserer Philosophie, unseren Werten und Zielen. Auf diesem Weg wollen wir weitergehen und sehr hungrig und ambitioniert bleiben». Auch Seoane ist rundum zufrieden: «Ich möchte mich für das grosse Vertrauen, das ich zu spüren bekomme, bedanken. Ich fühle mich seit dem ersten Tag an bei YB sehr gut aufgehoben und schätze die Kultur in diesem Klub.»

Seoane stiess im Juni 2018 vom FC Luzern als Nachfolger von Adi Hütter zu den Bernern und gewann in den letzten beiden Saison zweimal den Schweizer Meistertitel und diesen Sommer auch den Cup. Zudem führte er die Young Boys vor einem Jahr erstmals in die Gruppenphase der Champions League. (pre/sda)

YB verlängert den Vertrag mit Trainer Gerry Seoane bis Sommer 2023 💛🖤



Meldung 👉 https://t.co/jDY8b8ZaLR

Video 👉 https://t.co/yOsrLUoTSg#BSCYB pic.twitter.com/R8ro7zqc2t — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 7, 2020

Ammann verzichtet auf Skiflug-WM

Simon Ammann verzichtet auf die Teilnahme an der Skiflug-WM von dieser Woche in Planica. Der Toggenburger legt aufgrund seiner anhaltender Formbaisse eine Wettkampfpause ein. Wann Ammann in den Weltcup zurückkehren wird, ist offen. Der vierfache Olympiasieger steht in seiner 24. Weltcup-Saison nach fünf Wettkämpfen noch ohne Punkte da. Am vergangenen Wochenende verpasste er in Nischni Tagil als 32. und 35. den Finaldurchgang erneut, obschon die besten Springer aus Polen und Österreich die Reise nach Russland gar nicht erst angetreten hatten.

Im Frühling hatte der 39-jährige Ammann mit der Ankündigung überrascht, seine Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking um zwei Jahre zu verlängern. Für den Skiflug-Weltmeister von 2010 ist es das erste Mal seit seinem ersten Doppel-Olympiasieg 2002 in Salt Lake City, dass er bei internationalen Titelkämpfen nicht am Start stehen wird. (pre/sda)

Bild: keystone

Bayerns Martinez am Oberschenkel verletzt

Bayern München muss vorerst auf Defensivspieler Javi Martinez verzichten. Der 32-jährige Spanier erlitt am Samstag beim 3:3 der Münchner im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Über die genaue Ausfalldauer machte Bayern München keine Angaben. (pre/sda)

ℹ Der #FCBayern muss vorerst auf @Javi8martinez verzichten. Der Spanier hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.



Gute Genesung, Javi!



🔗 https://t.co/8h4PsMG6Vs — FC Bayern München (@FCBayern) December 7, 2020

OK rechnet mit normaler Fussball-WM

Die Organisatoren der WM 2022 in Katar rechnen nach der schnellen Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus mit der Ausrichtung eines normalen Turniers. Die Einführung und die Verbreitung des Impfstoffs seien definitiv gute Nachrichten für Jedermann, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Nasser Al-Khater, der Nachrichtenagentur AP.

«Wir sind voller Hoffnung und freuen uns darauf, dass 2022 alles wirklich wieder komplett normal sein wird, und freuen uns darauf, Gastgeber für die Fans zu sein und eine normale und erfolgreiche Weltmeisterschaft auszurichten», erklärte Al-Khater. «Alle freuen sich darauf, zu einer Art Normalität im Leben und besonders im Sport zurückzukehren.» (pre/sda)

Bild: keystone

Kein Schweizer Topresultat in Florida

An der «Challenge Daytona» – von der Professional Triathletes Organisation als Profi-WM angepriesen – verpassten die Schweizer Männer eine Topklassierung. Ruedi Wild klassierte sich im Rennen in Florida über 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen im 23. Rang. Philipp Koutny wurde 45., Andrea Salvisberg gab den Wettkampf nach rund drei Viertel der Radstrecke auf.

Den Siegercheck in der Höhe von 100'000 Dollar sicherte sich der Norweger Gustav Iden, der 70.3-Ironman-Weltmeister von 2019. Der Doppel-Olympiasieger und Weltmeister Alistair Brownlee musste das Rennen mit Wadenschmerzen aufgeben, nachdem er sich in der abschliessenden Laufstrecke an die Spitze gesetzt hatte. (pre/sda)

bild: twitter/challengedis

Siegpremiere für Sergio Perez bei Mercedes-Reifendebakel

In Abwesenheit des am Coronavirus erkrankten Lewis Hamilton feierte Sergio Perez im Racing Point seine Siegpremiere in der Formel 1. Der Mexikaner gewann in Bahrain nach einer chaotischen Schlussphase den Grand Prix von Sakhir. Zweiter wurde Esteban Ocon im Renault, gefolgt von Perez' Teamkollege Lance Stroll.

Ein Debakel setzte es für das Weltmeister-Team Mercedes ab, das einen sicher geglaubten Doppelsieg aus der Hand gab. Hamiltons Ersatzmann George Russell führte das Rennen über drei Viertel der Distanz souverän vor Valtteri Bottas an, ehe das Duo nach einem misslungenen Reifenwechsel weit zurückfiel. Am Ende blieben Bottas und Russell nur die Ränge 8 und 9.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, belegten im Nachtrennen die Plätze 13 und 14 und blieben ein weiteres Mal ohne WM-Punkte. (zap/sda)

CHECO: “I’m speechless. I hope I’m not dreaming. Ten years it took me. I don’t know what to say. After the first lap the race was gone but it was about not giving up. I think we won today on merit"#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/awtsk8BfnX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

SCL Tigers stoppen Servette

Die SCL Tigers melden sich erquickt aus der Quarantäne zurück. Die Langnauer gewannen das einzige National-League-Spiel des Wochenendes gegen Servette mit 4:0.

Die schwächste Offensive der Liga (SCL Tigers) erwies sich an diesem Sonntagnachmittag zumindest als effizient. Und die beste Defensive der Liga (Servette) offenbarte Schwächen wie selten. Dennoch kamen die Langnauer auf eher glückhafte Art zum dritten Saisonsieg, dem erst zweiten in der regulären Spielzeit.

Denn der Genève-Servette Hockey Club drückte der Partie den Stempel auf (48:22 Torschüsse), liess sich aber von der aggressiven Spielweise der Tigers entnerven und aus dem Rhythmus werfen. Dazu gesellten sich Black-outs bei der Abwehrarbeit. Linus Omark vertändelte schon früh und ohne Folgen vor dem eigenen Goal den Puck. Das erste Gegentor resultierte aus Genfer Sicht aus einem gewonnenen Bully vor dem eigenen Tor ohne weiteres Langnauer Dazutun (!). Später machte Genfs Goalie Daniel Manzato auch beim 0:2 keinen überzeugenden Eindruck (Abpraller zu Flavio Schmutz). (zap/sda)

SCL Tigers - Genève-Servette 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: 6. Berger 1:0. 34. Flavio Schmutz (Petrini, Julian Schmutz) 2:0. 40. (39:30) Glauser (Brannström, Earl/Powerplaytor) 3:0. 59. Berger (Unterzahltor!) 4:0 (ins leere Tor).

Bild: keystone

Deschwanden fliegt in die Top 10

Gregor Deschwanden landete am Sonntag beim Springen in Nischni Tagil im 9. Rang. Der 29-Jährige flog im Weltcup zum sechsten Mal in die Top Ten.

Die Destination in Russland mit dem weiten Kurvenradius am Tisch behagt dem Luzerner. Dies belegt der Blick in die Statistik. Die besten Weltcup-Klassierungen hatte Deschwanden 2015 und 2017 mit je einem 7. Rang in Nischni Tag geschafft. Hinzu kommen ein 8. Rang in Kuopio 2015 plus zweimal Platz 10 in Lahti 2014 und Klingenthal 2013.

Mit Platz 9 für 126 und 121,5 m packte Deschwanden bei günstiger Gelegenheit zu. Einerseits zählte er auf der windanfälligen Schanze nicht zu den Benachteiligten, andererseits stiessen am Sonntag im Ural bloss noch 45 Athleten vom Balken ab. Durch den coronabedingten Ausfall von sechs Österreichern, die eh nur mit dem B-Team angereist waren, wurde das Feld ohne die besten Polen weiter ausgedünnt. (zap/sda)

Bild: keystone

Schweizer Männer treffsicher

Die Schweizer Männerstaffel lief beim Weltcup in Kontiolahti auf Platz 9 über 4x7,5 km Langlauf mit acht Schiessen. Die Qualität im Schiessstand war hoch, in der Loipe blieb das Quartett gegen die stärksten Nationen aber chancenlos.

Angeführt von einem makellosen Benjamin Weger, der die Mannschaft nach Halbzeit mit bloss 9 Sekunden Rückstand in den 3. Zwischenrang führte, zeigten auch Jeremy Finello mit zwei und der Staffeldebütant Niklas Hartweg mit vier Nachladern gute Leistungen. Der Startläufer Sebastian Stalder hatte der Schweiz mit bloss einem Fehlschuss und einer halben Minute Rückstand das Tor für ein starkes Resultat offen gehalten.

Trotz bloss 7 Nachladern lag ein Podestplatz realistisch betrachtet nie in Reichweite. Zum einen schoss auch die Konkurrenz ähnlich gut oder kaum schlechter, zum anderen blieben die Schweizer in der reinen Laufleistung als Team klar hinter den besten Nationen zurück. Die vier siegreichen Norweger waren in der Loipe 2:43 Minuten schneller, die Franzosen (3 Strafrunden und 9 Nachlader), deren Schlussläufer noch Hartweg abfing, fast 2 Minuten. (zap/sda)

Bild: keystone

Mick Schumacher Meister in der Formel 2

Mick Schumacher hat sich den Titel in der Formel-2-Meisterschaft gesichert. Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher machte den Titelgewinn in der Nachwuchs-Rennserie trotz einem enttäuschenden 18. Platz im letzten Saisonrennen in Bahrain perfekt. Weil sein Rivale Callum Ilott (10.) im Sprintrennen ebenfalls ohne Punkte blieb, rettete der 21-jährige Deutsche aus dem italienischen Prema-Team seinen Vorsprung von 14 Zählern in der Gesamtwertung über die Ziellinie.

Zwei Jahre nach seinem EM-Titel in der Formel 3 triumphierte Mick Schumacher damit auch in der höchsten Junioren-Kategorie. Im kommenden Jahr wird er mit dem amerikanischen Team Haas in der Formel 1 fahren. Dorthin will eines Tages auch Louis Delétraz. Der 23-jährige Genfer beendete seine vierte Saison in der Formel 2 im 8. Gesamtrang. In dieser Saison stand der Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Jean-Denis Delétraz im Team Haas als Test- und Ersatzfahrer unter Vertrag. (zap/sda)

Ex-Lugano-Spieler Maxim Lapierre beendet Karriere

Der frühere Lugano-Spieler Maxim Lapierre beendet per sofort seine Karriere. Der 35-jährige Kanadier stand zuletzt bei den Eisbären Berlin unter Vertrag. In Deutschland hat die Saison in der DEL wegen der Corona-Pandemie allerdings noch immer nicht begonnen.

Lapierre wurde 2003 von den Montreal Canadiens als Nummer 61 gedraftet und absolvierte in der Folge insgesamt 694 Spiele für Montreal, Anaheim Ducks, Vancouver Canucks, St. Louis Blues und Pittsburgh Penguins in der NHL, ehe er via Schweden nach Lugano kam. Für die Tessiner spielte Lapierre zwischen 2016 und 2019 während dreieinhalb Saisons. 2017/18 erreichte er mit Lugano den Playoff-Final gegen die ZSC Lions. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Grosjean beendet die Saison – und wohl auch die Formel-1-Karriere

Romain Grosjean beendet die Saison und wohl auch seine Formel-1-Karriere vorzeitig. Der vor einer Woche beim Grand Prix von Bahrain verunglückte Romain Grosjean muss nach dem verpassten Start im Grossen Preis von Sakhir am Sonntag auch auf die Teilnahme beim Saisonfinale am kommenden Sonntag in Abu Dhabi verzichten. Der letzte Grand Prix des Jahres wäre für den Westschweizer wahrscheinlich auch das letzte Rennen in der Formel 1 gewesen.

«Es ist einer der schwersten Entscheide meines Lebens, aber auch einer meiner weisesten», sagte Grosjean. «Für meine Gesundheit und meine Sicherheit ist es besser, dass ich nicht das Risiko eingehe, in Abu Dhabi zu fahren.»

Der 34-jährige Grosjean, der mit französischer Lizenz fährt, wird wie Kevin Magnussen den Rennstall Haas zum Jahresende verlassen müssen. Die Amerikaner gehen mit dem Russen Nikita Masepin und dem Deutschen Mick Schumacher ins nächste WM-Jahr.

Grosjean war am letzten Sonntag beim Grand Prix von Bahrain in Sakhir kurz nach dem Start nach einem Fahrfehler in die Leitplanke gerast. Das Auto zerbrach in zwei Teile und fing sofort Feuer. Grosjean konnte sich aus dem Wagen retten und erlitt auf wundersame Weise nur geringfügige Verletzungen und Verbrennungen. Das Spital konnte er nach drei Tagen wieder verlassen. (zap/sda)

