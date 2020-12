Sport

Sportnews: Robert Lewandowski als «Golden Player» geehrt



Lewandowski als «Golden Player» geehrt +++ Japans Bevölkerung gegen Olympia 2021

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lewandowski als «Golden Player» geehrt

Doch noch eine goldener Ball für Robert Lewandowski: Nach der Absage der diesjährigen «Ballon d'Or»-Verleihung wurde der polnische Bayern-Stürmer von der italienischen Sporttageszeitung «Tuttosport» als bester Fussballer Europas ausgezeichnet. Sein Boss Karl-Heinz Rummenigge wurde zudem als «Best European Manager» geehrt.

«Ich freue mich sehr, mit dem ‹Golden Player Award› ausgezeichnet worden zu sein. Wir haben mit Bayern München ein sportlich fantastisches Jahr erleben dürfen, und diese Auszeichnung ist nun der Lohn für die viele Arbeit, die wir investiert haben», sagte Lewandowski, der bei der Weltfussballer-Wahl neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf der FIFA-Shortlist der besten drei Spieler steht.

Auch Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland hatte gestern Grund zur Freude: Der 20-Jährige wurde bereits Ende November zum «Golden Boy» als bester Nachwuchsspieler ernannt, am Montagabend erhielt er in Katar seine Trophäe. (pre)

Umfrage: Mehrheit der Japaner gegen Olympische Spiele 2021

Eine Mehrheit der Japaner findet einer Umfrage zufolge, dass die wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio abgesagt werden sollten. Wie aus der am Dienstag veröffentlichten landesweiten Telefonumfrage des japanischen Fernsehsenders NHK hervorgeht, sprachen sich 32 Prozent der Befragten für eine Absage der Spiele aus. Nach Meinung von 31 Prozent der Umfrageteilnehmer sollten die Spiele nochmals verschoben werden. 27 Prozent finden, dass die Spiele wie geplant stattfinden sollten. An der vom 11. bis 13. Dezember durchgeführten Umfrage hatten sich 1249 Personen im Alter von über 18 Jahren beteiligt.

Bei einer vorherigen Umfrage im Oktober hatten sich laut NHK noch 40 Prozent für die geplante Austragung der Olympischen Spiele und der Paralympics ausgesprochen. Nur 23 Prozent votierten für eine Absage, 25 Prozent für eine weitere Verschiebung. Die ursprünglich für dieses Jahr geplanten Sommerspiele waren Ende März wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verlegt worden. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Ajoie unterliegt dem SC Bern

Dem HC Ajoie gelingt kein neuerliches Cup-Wunder. Die Jurassier als Schweizer-Cup-Sieger der letzten Saison scheiterten im Viertelfinal am Schlittschuhclub Bern mit 0:3.

Damit kommt es am nächsten Sonntagmittag in den Halbfinals zu den Partien Bern gegen Genève-Servette und Freiburg gegen die ZSC Lions. Vor Ajoie hatte schon der Schlittschuhclub Langenthal in den Viertelfinals kein Tor erzielen können (Langenthal - ZSC Lions 0:8).

Die Ajoulots machten es aber immerhin spannender. Die Stadtberner, die in der Meisterschaft bloss zwei ihrer letzten neun Spiele gewannen, gingen zwar früh in Führung, mussten danach aber lange um den Favoritensieg bangen.

Für die Berner geht es diese Woche mit drei Heimspielen weiter. Vor dem Halbfinal gegen Servette vom Sonntag trifft der SCB in der PostFinance-Arena in der National League auf Rapperswil-Jona (am Mittwoch) und Freiburg (Freitag). (sda)

Bild: keystone

Tumbakovic nicht mehr serbischer Nationaltrainer

Nach der verpassten Qualifikation zur EM-Endrunde im kommenden Sommer trennte sich der serbische Verband von seinem Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic.

Die serbische Mannschaft hatte im November das entscheidende Playoff-Spiel gegen Schottland im Elfmeterschiessen verloren. Der 68-jährige Tumbakovic hatte die serbische Auswahl vor 18 Monaten übernommen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Trainerlegende Houiller ist tot

Die Fussballwelt trauert um Gérard Houiller. Der Franzose ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Houiller war 1992 zum französischen Nationaltrainer berufen worden, doch den Posten musste er keine zwei Jahre später nach dem Verpassen der WM abgeben. Seine Aufbauarbeit gilt jedoch als mitentscheidend dafür, dass Frankreich 1998 den WM-Titel gewinnen konnte.

Seine grössten Erfolge hatte Houiller, der mit Paris Saint-Germain (1986) und Olympique Lyon (2006 und 2007) drei Mal Landesmeister wurde, mit dem FC Liverpool. Die «Reds» führte er 2001 zum Cupsieg und zum Triumph im UEFA-Cup. Zuletzt arbeitete er für die Fussballabteilung von Red Bull. (ram)

Bild: www.imago-images.de

