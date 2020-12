Sport

Sportnews: Saisonabbruch in unteren Hockey-Ligen



Saisonabbruch in unteren Hockey-Ligen +++ Lakers verlieren nach Meisterring-Übergabe

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saisonabbruch in unteren Hockey-Ligen

Die Eishockey Regio League entschied, die Saison in den unteren Ligen definitiv abzubrechen. Noch nicht abgebrochen wurden die Meisterschaften MSL, 1. Liga, die zweithöchste Frauen-Liga (SWHL B) und alle Ligen im Nachwuchs.

Der Saisonabbruch erfolgte aufgrund der letzten Signale, wonach in Kürze keine Lockerungen der Massnahmen im Amateurbereich von Kontaktsportarten zu erwarten sind. In den noch nicht abgebrochenen Ligen müsste die Saison spätestens am 20. Februar fortgesetzt werden können – mit mindestens drei Wochen Vorlauf für den Trainingsbetrieb. Derzeit dürfen in der Schweiz nur Kinder vor dem 16. Geburtstag nahezu ohne Einschränkungen trainieren. (pre/sda)

Lakers kriegen Meisterringe und verlieren gegen Clippers

Zum Auftakt der NBA-Saison erhielten die Los Angeles Lakers in einer leeren Arena ihre Meisterringe, unterlagen anschliessend aber den Los Angeles Clippers mit 109:116.Nach der kürzesten Saisonpause der Geschichte fanden die favorisierten Lakers den Tritt noch nicht. Sie gerieten schon im ersten Viertel klar in Rückstand (17:39), lagen nie vorne und nur zweimal (bei 0:0 und 75:75) stand es kurz unentschieden. Paul George, der Star der Clippers, vermieste den Lakers mit 33 Punkten den Abend.

Bei den Lakers schaffte der Deutsche Dennis Schröder in seinem ersten Spiel für die Lakers 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Die zweite Neuverpflichtunger der Lakers, der Spanier Marc Gasol, erwies sich im ersten Spiel einem Assist, einem Rebound, null Punkten und fünf Fouls aber als Totalausfall. Im zweiten Spiel der «Opening Night» gelangen Kevin Durant in seinem ersten Spiel für die Brooklyn Nets 22 Punkte gegen sein früheres Team, die Golden State Warriors. Brooklyn siegte 125:99. (pre/sda)

Bild: keystone

Arsenal und Newcastle im Ligacup gescheitert

Arsenal und Newcastle United mussten im Ligacup die Segel streichen. Arsenal verlor zuhause gegen Titelverteidiger Manchester City ohne den gesperrten Granit Xhaka 1:4, Newcastle beim Zweitligisten Brentford ohne Corona-Patient Fabian Schär 0:1. Für Arsenal war es das achte Spiel in Folge ohne Sieg in den nationalen Wettbewerben. (zap/sda)

Juventus lässt sich von der Fiorentina vorführen

Was für ein rabenschwarzer Tag für Meister Juventus Turin: Am Nachmittag wurde dem Meister der 3:0-Forfaitsieg gegen Napoli von der Rekurskammer abgesprochen, am Abend setzte es auf dem Rasen die erste Niederlage in dieser Serie-A-Saison ab. 0:3 verlor Juventus das Heimspiel gegen Fiorentina; gegen ein Team notabene, das in der Meisterschaft zuletzt acht Mal in Folge ohne Sieg geblieben war.

Die erste Niederlage für Juventus zeichnete sich trotz der Formschwäche des Gegners früh ab. Schon nach drei Minuten lag der Favorit nach dem Tor des Serben Dusan Vlahovic 0:1 zurück, eine Viertelstunde später sah Juventus-Verteidiger Cuadrado die Rote Karte. Und zu schlechter Letzt für Juventus noch dies: Mit nun schon vier Roten Karten führen die Turiner die Rangliste der Platzverweise in der Serie A an.

Juventus Turin - Fiorentina 0:3 (0:1)

Tore: 3. Vlahovic 0:1. 76. Alex Sandro (Eigentor) 0:2. 81. Caceres 0:3. -

Bemerkung: 18. Rote Karte gegen Cuadrado (Juventus Turin). (zap/sda)

Langenthal bleibt Kloten auf den Fersen

Langenthal gewann gegen Winterthur nach einem Fehlstart 4:1 und bleibt in der Swiss League dem Leader Kloten auf den Fersen.

Bis zur 38. Minuten lagen die Oberaargauer 0:1 im Rückstand, ehe sie ausglichen und im Schlussdrittel mit drei Toren die Differenz schafften. Langenthal liegt sieben Punkte hinter dem Aufstiegsfavoriten Kloten auf dem 2. Platz. Dritter ist weitere fünf Punkte zurück Ajoie, doch die Jurassier sind aktuell in Quarantäne und haben sechs (!) Spiele weniger auf dem Konto als Langenthal und Kloten.

Einen 8:1-Kantersieg feierte Olten gegen den EVZ-Nachwuchs, Silvan Wyss war der einzige Doppel-Torschütze. Auch die GCK Lions setzten sich gegen Sierre mit 5:1 klar durch. La Chaux-de-Fonds gewann bei der roten Laterne Ticino Rockets 4:1. (zap/sda)

Neuchâtel Xamax beendet Negativserie

Rechtzeitig vor der Winterpause hat Neuchâtel Xamax den letzten Platz in der Challenge League verlassen. Im letzten Spiel des Jahres schlug der Absteiger aus der Super League das Spitzenteam Winterthur 2:0 und beendete damit seine Krise; zuletzt hatte Xamax neun Niederlagen in Folge erlitten.

Juan Parapar (41.) und Routinier Raphaël Nuzzolo (78.) erzielten die Tore für die Neuenburger, die erst vor elf Tagen in Winterthur noch mit 0:4 unter die Räder gekommen waren.

Winterthur verpasste durch die Niederlage den Sprung auf Platz 2. Als erster Verfolger von Leader Grasshoppers geht nun Stade Lausanne-Ouchy in die kurze Winterpause. Die Waadtländer schlugen Wil 1:0 und liegen nur noch zwei Punkte hinter GC. (zap/sda)

Bild: keystone

Juventus gegen Napoli wird nun doch gespielt

Juventus Turin verliert in der Tabelle drei Punkte. Ein Rekursgericht des italienischen olympischen Komitees hiess die Einsprache von Napoli gegen die Forfaitniederlage von Anfang Oktober gegen Juventus gut. Napoli war damals wegen Corona-Fällen in der Mannschaft von der regionalen Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gestellt worden und hatte nicht zum Auswärtsspiel nach Turin reisen dürfen.

In erster Instanz war dies den Neapolitanern als Verweigerung ausgelegt worden, worauf das Spiel mit einem 3:0 für Juventus gewertet und Napoli zusätzlich ein Punkt abgezogen wurde. Die Partie dürfte nun im Januar nachgeholt werden; Napoli erhält den abgezogenen Punkt wieder zugesprochen. (zap/sda)

Missbrauch in Hollands Turnverband

Nicht nur die Schweiz hat einen Turn-Skandal aufzuarbeiten. In den Niederlanden stehen 25 Trainer unter Verdacht, in einen Skandal um Machtmissbrauch, psychische und körperliche Misshandlungen involviert zu sein.

75 Personen hatten 143 Anschuldigungen über einen Zeitraum von 35 Jahren eingereicht. Die Missstände wurden bekannt, nachdem ein Trainer im Sommer in einem Interview zugegeben hatte, dass er junge Turnerinnen erniedrigt und eingeschüchtert hat. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Salzburg-Duo bleibt in Dopingtest hängen

Der österreichische Meister Salzburg hat zwei Dopingfälle zu beklagen. Bei einer von der UEFA durchgeführten Kontrolle hätten die beiden Spieler Sekou Koita und Mohamed Camara aus Mali eine positive A-Probe abgegeben, teilte der Klub mit. Der Test habe wenige Tage nach deren Rückkehr nach Salzburg vom Nationalteam von Mali stattgefunden, hiess es weiter. Es soll sich um ein Mittel gegen Höhenkrankheit handeln. Nach übereinstimmender Aussage der beiden Spieler wurde das Medikament vom medizinischen Betreuerteam des malischen Nationalteams vor dem Auswärtsspiel in Namibia verabreicht.

Der Klub werde in Zusammenarbeit mit der UEFA und den Behörden alles tun, um eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge in Mali zu erwirken, so Salzburg in der Mitteilung. «Camara und Koita werden im Frühjahr am Trainingsbetrieb teilnehmen und erhalten vom Klubs jegliche Unterstützung zur Aufklärung dieser Causa.» Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter sparte nicht mit Kritik an Malis Nationalteam: «Wir sind sehr stolz, wenn unsere Spieler zu ihren jeweiligen Nationalteams einberufen werden. Aber gerade bei einem A-Länderspiel darf und muss erwartet werden, dass die medizinische Betreuung den internationalen Standards entspricht und Ärzte mit den geltenden Regeln vertraut sind.» (ram/sda/apa)

Bild: www.imago-images.de

Hirscher schliesst Comeback aus

Marcel Hirscher wird im alpinen Ski-Weltcup definitiv kein Comeback geben. «Absolut keine Chance und keine Lust», betonte der 31-Jährige am Montagabend bei «Servus TV». Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte zuletzt durch die Absolvierung eines Stangentrainings im Rennanzug auf der Reiteralm samt gepostetem Video in den sozialen Medien für zahlreiche Spekulationen in aller Welt gesorgt.

«Es war mir nie bewusst, dass es so aufgegriffen wird», sagte Hirscher. Der Hintergedanke sei gewesen, einfach wieder einmal richtig Skifahren zu gehen. Besonders Österreich, aber auch generell im Weltcup, war umgehend über eine Rückkehr diskutiert worden. (ram/sda/apa)

Chelsea macht kurzen Prozess

In einem der zahlreichen Londoner Derby in der Premier League schlägt Chelsea an der Stamford Bridge West Ham United mit 3:0. Thiago Silva brachte die Blues nach zehn Minuten in Führung, Tammy Abraham mit einer Doublette (78./80.) erzielte die beiden weiteren Treffer. Im zweiten Montagsspiel schlug Burnley die Wolves mit 2:1. (ram)

Gladbachs Thuram für 5 Spiele gesperrt

Borussia Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram muss nach der Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch lange pausieren. Das Sportgericht des DFB verurteilte den 23-jährigen Franzosen zu einer Sperre von sechs Spielen. Das sechste Spiel wird bis zum 21. Dezember 2021 zur Bewährung ausgesetzt.

Thuram soll zudem eine Busse von 40'000 Euro zahlen. Die Strafe gilt sowohl für die Meisterschaft als auch für den Cup. Trainer Marco Rose hatte zuvor angekündigt, der Verein und Thuram würden jede Strafe des DFB akzeptieren. (pre/sda)

Northug muss ins Gefängnis

Der ehemalige Langläufer Petter Northug ist am Montag von einem Osloer Gericht zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ausserdem muss der Norweger seinen Führerschein für immer abgeben.

Northug, der das Urteil akzeptiert, hatte eingeräumt, mehrere Male zu schnell gefahren zu sein und Drogen aufbewahrt zu haben. Im August war der 34-Jährige von der Polizei angehalten worden, weil er viel zu schnell gefahren war. Bei einer Razzia fand die Polizei anschliessend sechs Gramm Kokain und 0,6 Gramm der Partydroge MDMA in seiner Wohnung. Erste Annahmen, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war, hatten sich nicht bestätigt.

Besonders schwer wog nach Ansicht des Gerichts, dass Northug viermal extrem zu schnell gefahren war, dreimal davon schneller als 200 Stundenkilometer in einer Zone, wo 80 km/h erlaubt sind. Damit habe er sein und das Leben anderer unnötig in Gefahr gebracht. Dass er sich selbst dabei filmte und diese Filme an seine Freunde schickte, könnte andere zu ähnlichen Taten anstiften, so der Richter. Northug hatte zuvor eingeräumt, bei diesen Fahrten eine Hand am Lenkrad gehabt und mit der rechten Hand mit dem Handy gefilmt zu haben. Dabei habe er auch andere Fahrzeuge überholt. (abu/sda)

Bild: keystone

Bereits Mitte Januar wieder die ersten Super-League-Spiele

In Zeiten der Corona-Pandemie kommt es im Sportkalender auch 2021 zu speziellen Konstellationen. So endet die Winterpause der Fussballer für einmal schon am Wochenende der Lauberhorn-Rennen. Das Nachtragsspiel der 10. Runde zwischen Sion und Lugano wurde auf den Sonntag, 16. Januar, mit Spielbeginn um 16 Uhr angesetzt – nur wenige Stunden nach dem Männer-Slalom in Wengen.

Ebenfalls noch vor dem ordentlichen Start in die zweite Phase der Super-League-Saison am Samstag, 23. Januar, finden am Mittwoch, 20. Januar, die Nachtragsspiele Lugano - Young Boys (6. Runde) und St. Gallen - Vaduz (10. Runde) statt. Beide Partien beginnen um 18.00 Uhr. (abu/sda)

Auch St. Gallens Ruiz positiv getestet

Nur drei Tage nach Innenverteidiger Leonidas Stergiou hat der FC St. Gallen einen weiteren Corona-Fall zu vermelden. Am Samstagmorgen klagte Victor Ruiz über leichte Krankheitssymptome und begab sich daraufhin in Isolation. Der am Sonntag durchgeführte Corona-Test fiel positiv aus.

Nach Absprache mit dem Kantonsarztamt können die Ostschweizer den Spielbetrieb unter Einhaltung des Schutzkonzepts fortführen. Am Dienstag steht der Super-League-Spitzenkampf im eigenen Stadion gegen Leader Young Boys auf dem Programm. (abu/sda)

Gerber verlängert bei Super-League-Absteiger Thun bis 2023

Sportchef und Vizepräsident Andres Gerber verlängert seinen Vertrag beim Challenge-League-Klub Thun um zweieinhalb Jahre.

Der 47-Jährige bindet sich damit bis Sommer 2023 an die Berner Oberländer, zu denen er 2003 als Spieler stiess. Seit 2009 amtiert Gerber als Sportchef, im August 2020 wurde er vom Verwaltungsrat zudem zum Vizepräsidenten ernannt. (abu/sda)

Tödlicher Zwischenfall bei Ligue-1-Spiel in Lorient

In Frankreich ist es nach dem Spiel der Ligue 1 zwischen Lorient und Rennes (0:3) am Sonntagabend zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Im Stade du Moustoir in der Bretagne stürzte ein Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage auf einen Greenkeeper, der nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort in ein Spital gebracht werden musste, wo er seinen Verletzungen erlag. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.

Der Unfall in Lorient hatte sich wenige Minuten nach dem Spiel ereignet. Bei dem Unfalloper soll es sich um einen 38-jährigen Familienvater handeln. Er soll ehrenamtlich für den Klub gearbeitet haben. (zap/sda/dpa)

