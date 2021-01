Sport

Sportnews: Simon Ammann scheitert in Qualifikation für Neujahrsspringen



Neujahrsspringen ohne Ammann +++ Hamilton ist nun Sir Lewis

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann scheitert in der Qualifikation

Simon Ammann ist in Garmisch-Partenkirchen bereits in der Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee gescheitert. Der 39-jährige Toggenburger flog nur auf 118 Meter und landete damit auf Rang 52. Dominik Peter (123 Meter) und Gregor Deschwanden (128,5 Meter) dagegen überstanden die Quali, kriegen es als 44. und 31. morgen mit Ryoyu Kobayashi und Antti Aalto aber mit starken Gegnern zu tun.

Der Slowene Anze Lanisek war mit einem Sprung auf 139 Meter vor Halvor Egner Granerud (143 Meter) aus Norwegen und Markus Eisenbichler aus Deutschland der Beste in der Qualifikation. Tournee-Leader Karl Geiger wurde Fünfter. (pre)

Bild: keystone

Murray doch nicht in Delray Beach

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Delray Beach, mit dem die Saison nächste Woche gestartet wird, abgesagt. Er wolle das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus im Vorfeld des ab 8. Februar angesetzten Australian Open minimieren, teilte der 33-Jährige mit.

Die meisten Stars werden erst in Australien erstmals antreten. Roger Federer ist dafür nach seinen Knieoperationen allerdings noch nicht bereit. Er wird frühestens Ende Februar sein Comeback geben. (pre/sda)

Bild: keystone

Hamilton ist nun Sir Lewis

Lewis Hamilton ist jetzt ein Sir. Königin Elizabeth hat den bald 36-jährigen Briten zum Ritter geschlagen – zumindest virtuell. Auf die übliche Feier wurde wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Hamilton steht auf einer 1239 Namen umfassenden Liste, die der Buckingham-Palast am späten Mittwochabend veröffentlicht hat. Der Engländer wurde in diesem Jahr zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister und ist damit zusammen mit Michael Schumacher Rekordhalter. (ram/sda)

Bild: keystone

LeBron James mit einzigartigem Rekord

Ein NBA-Superstar sorgte beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs für einen weiteren Eintrag in die Rekordbücher. LeBron James übertraf an seinem 36. Geburtstag mit seinen 26 Punkten als erster Spieler in der NBA zum 1000. Mal hintereinander die 10-Punkte-Marke. Das letzte Mal hatte er diesen Wert vor knapp 14 Jahren, am 5. Januar 2007, nicht erreicht.

Die Atlanta Hawks mussten sich im vierten Spiel der Saison erstmals geschlagen geben. Das Team mit Clint Capela verlor gegen die Brooklyn Nets 141:145. Der Genfer, der die ersten beiden Partien wegen einer Verletzung an der Achillessehne verpasst hatte, steuerte sieben Punkte bei. Dazu gelangen Capela zwölf Rebounds. (ram/sda)

Real lässt Punkte liegen

Real Madrid konnte nicht mit Stadtrivale Atlético gleichziehen. Gegen das Mittelfeldteam Elche liessen die «Königlichen» zwei Punkte liegen. Luka Modric brachte den spanischen Meister in der ersten Hälfte in Führung, kurz nach der Pause kassierten sie aber den Ausgleich vom Punkt.

Elche - Real Madrid 1:1 (0:1)

Tore: 20. Modrid 0:1, 52. Fidel 1:1. (abu/sda)

Newcastle trotz Liverpool ein Remis ab

Newcastle mit dem starken Fabian Schär ist in der 16. Premier-League-Runde daheim gegen den Leader Liverpool zu einem torlosen Remis gekommen.

Xherdan Shaqiri kam nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause in den Schlussminuten zu seinem ersten Einsatz für Liverpool seit Anfang November. Doch im Blickpunkt stand mit Schär ein anderer Schweizer. In der Dreierabwehr von Newcastle hatte er wesentlichen Anteil daran, dass der Aussenseiter den Angriffen des Titelverteidigers standhielt. In der 81. Minute verhinderte Schär mit einem Befreiungsschlag auf der Torlinie den Treffer von Sadio Mané.

Newcastle - Liverpool 0:0

Bemerkungen: Newcastle mit Schär. Liverpool mit Shaqiri (ab 91.). (abu/sda)

Atlético Madrid weiter auf Erfolgskurs

Atlético Madrid hat sein erfolgreiches Jahr mit einem Sieg beendet. Der Leader der spanischen Meisterschaft setzte sich dank einem Tor von Luis Suarez gegen Getafe mit 1:0 durch.

2020 musste sich Atlético Madrid in der Meisterschaft nur dreimal geschlagen geben - zweimal noch vor dem Lockdown im März und ein weiteres Mal vor gut zwei Wochen gegen Real Madrid. Das Erfolgsrezept der Mannschaft von Diego Simeone basiert wie schon in der Vergangenheit auf der starken Defensive. In den bisherigen 14 Partien in dieser Saison kassierte sie nur fünf Gegentreffer.

Atlético Madrid - Getafe 1:0 (1:0)

Tor: 20. Suarez 1:0. (abu/sda)

Visps erster Sieg nach Corona-Fällen

Der EHC Visp feierte mit einem 3:2 bei den GCK Lions erstmals seit drei Wochen wieder einen Sieg. Im Mitteldrittel wendeten die Walliser mit zwei Powerplay-Toren durch Dario Burgener und Fabio Haberstich das Blatt.

Zuvor hatte Visp letztmals am 10. Dezember und ebenfalls gegen ein Nachwuchsteam gewonnen (2:1 n.V gegen EVZ Academy). Am 19. Dezember waren vier Team-Mitglieder positive auf das Coronavirus getestet worden, worauf zwei Partien der Oberwalliser verschoben wurden. Allerdings musste nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Die ersten beiden Partien nach den Corona-Fällen verlor Visp aber gegen die Tabellen-Schlusslichter Winterthur und Ticino Rockets. (abu/sda)

Weiteres Spiel in der Premier League abgesagt

In der Premier League sorgte das Coronavirus für die zweite Spielabsage innerhalb von drei Tagen. Nachdem am Montag Manchester City wegen Corona-Fällen nicht bei Everton antreten konnte, musste am Mittwoch auch das Londoner Derby zwischen Tottenham und Fulham verschoben werden. Fulham beantragte die Verschiebung wegen neuer Corona-Fälle innerhalb des Klubs.

In der Weihnachtswoche war bei den 20 Premier-League-Klubs die höchste Zahl an Corona-Fällen seit Beginn der wöchentlichen Testserien Ende August registriert worden. Wie die Liga mitteilte, wurden bei 1479 Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember insgesamt 18 mit dem Coronavirus infizierte Spieler oder Mitglieder der Betreuerteams ermittelt. (abu/sda)

Bild: keystone

Spieler-Gewerkschaft fordert Impfpflicht für Stadionbesuch

Die Schweizer Spieler-Gewerkschaft Swiss Association of Football Players (SAFP) fordert eine Corona-Impfpflicht für Spieler, Stadionmitarbeiter und Fans, um im Profifussball so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren.

«Zumindest in einer Anfangsphase erachtet die SAFP diese Einschränkungen für die Zuschauer als verhältnismässig», schreibt die Spieler-Gewerkschaft in einem Communiqué. «Zuschauer, welche sich nicht impfen lassen wollen, können die Spiele im Fernsehen verfolgen, bis aus gesundheitlicher Sicht auch wieder eine Zulassung ohne Impfung vertretbar erscheint.»

Laut der SAFP sollen die Klubs der Super League und Challenge League die Zuschauerkapazitäten schrittweise erhöhen dürfen, sobald die breite Bevölkerung Zugang zur Corona-Impfung erhält. In der Schweiz wurde kurz vor Weihnachten die erste Person gegen das Coronavirus geimpft. (pre/sda)

Bild: keystone

Hischier fällt mit Beinverletzung aus

Nico Hischier wird den Beginn der unmittelbaren Saisonvorbereitung der New Jersey Devils am Neujahrstag verpassen. Der bald 22-jährige Walliser muss wegen einer Anfang Dezember erlittenen Beinverletzung pausieren. Nach Einschätzung der Verantwortlichen der Devils wird Hischiers Ausfall nicht allzu lange dauern. Die National Hockey League nimmt ihren Spielbetrieb am 13. Januar auf. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Van Gerwen weiter, deutsches Darts-Märchen vorbei

Die Weltnummer 1 Michael van Gerwen steht an der Darts-WM in London im Viertelfinal. Der Niederländer lieferte sich ein hochklassiges Duell mit dem Engländer Joe Cullen, der eine 180 um die andere warf und zwei Matchdarts vergab. Van Gerwen lag mit 1:3 Sätzen zurück und gewann schliesslich im entscheidenden Leg des siebten Satzes 4:3. «MvG» trifft nun auf Dave Chisnall oder Dimitri van den Bergh.

Gabriel Clemens ist derweil im Achtelfinal ausgeschieden. Dorthin war «The German Giant» als erster Deutscher überhaupt vorgestossen. Gegen den Polen Krzysztof Ratajski zog Clemens in einer nicht minder dramatischen Partie den Kürzeren. Beide Spieler vergaben zahlreiche Matchdarts im entscheidenden Leg des entscheidenden Satzes. Der an Nummer 15 gesetzte «Polish Eagle» trifft dank seines 4:3-Siegs nun auf einen Engländer, auf den Sieger der Begegnung zwischen Stephen Bunting und Ryan Searle. (ram)

Kloten allein auf weiter Flur

Der EHC Kloten führt die Swiss League ungefährdet an. Vor dem Jahreswechsel beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz erstmals acht und mehr Punkte. Die Klotener gewannen 13 der letzten 15 Partien. Beim 7:0 gegen die EVZ Academy kam Goalie Dominic Nyffeler mit 28 Paraden zum vierten Shutout im Monat Dezember.

Langenthal liess Punkte liegen. Es verlor in Siders 0:2, wobei die Gebrüder Maxime und Arnaud Montandon, beides Söhne des legendären Gil Montandon, in den letzten vier Minuten die Tore für die Walliser erzielten. Olten besiegte Winterthur nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3 und feierte den sechsten Sieg in Folge. (ram/sda)

Barça enttäuscht gegen Eibar

Ohne Lionel Messi, der noch in den Ferien weilt, kam der FC Barcelona gegen Abstiegskandidat Eibar nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hatten die Katalanen früh die Gelegenheit, das Spiel in die gewünschte Richtung zu lenken. Doch Martin Braithwaite schoss in der 8. Minute einen Penalty neben das Tor. (ram)

Kiel gewinnt Champions League

Die Handballer vom THW Kiel haben die Champions League gewonnen. Im Final in Köln setzten sich die Norddeutschen gegen den FC Barcelona mit 33:28 durch. Bester Torschütze der Kieler war der Schwede Niclas Ekberg mit acht Treffern. Der deutsche Rekordmeister gewann die Champions League schon 2007, 2010 und 2012. (ram/sda)

Bild: keystone

Geiger gewinnt in Oberstdorf

Der Einheimische Karl Geiger hat den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Er setzte sich mit 1,8 Punkten Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch durch. Dahinter klassierten sich die Norweger Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud sowie Markus Eisenbichler. Der Deutsche verbesserte sich nach einem verpatzten ersten Sprung von Rang 27 auf Schlussrang 5.

Die Schweizer konnten kein Glanzlicht setzen. Gregor Deschwanden schaffte es immerhin in den zweiten Durchgang, er wurde 27. Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann verpasste die Entscheidung hingegen knapp, er belegte Rang 32. (ram)

Bild: keystone

