Spitzenspringer Geiger hat Corona

Der Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27-jährige Deutsche verpasst damit die beiden Weltcupspringen am Wochenende in Engelberg. Ob Geiger bei der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf beginnt, dabei sein kann, ist noch unklar. «Mir geht es gut, ich habe keine Symptome», wird Geiger, der sich in Isolation befindet, in einer Mitteilung des deutschen Skiverbands zitiert.

Bei den übrigen Mitgliedern des deutschen Teams fielen die Tests negativ aus. Die Mannschaft will daher an den Wettkämpfen in Engelberg teilnehmen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Rösti überrascht mit Platz 6

Im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena verblüffte Lars Rösti mit Platz 6. Der Norweger Aleksander Kilde fuhr Bestzeit. Der mit der Nummer 54 gestartete Berner Oberländer Rösti lag 88 Hundertstel hinter Kilde zurück.

Ebenfalls in die ersten zehn schaffte es Ralph Weber. Der Ostschweizer, tags zuvor als Zwölfter bester Schweizer, wurde Neunter. Als Nächstbeste folgen mit Mauro Caviezel und Carlo Janka zwei Fahrer, die mit physischen Beschwerden zu kämpfen haben. Gemächlicher nahm es wie gewohnt Beat Feuz. Der Disziplinensieger der vergangenen drei Winter war gut zwei Sekunden langsamer als Kilde. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Jasmina Suter beste Schweizerin

B-Kader-Athletin Jasmina Suter ist im zweiten und letzten Training für die zwei Weltcup-Abfahrten in Val d'Isère die bestklassierte Schweizerin. Die mit der Nummer 52 gestartete Schwyzerin wird Siebte. Suter büsste 1,43 Sekunden auf die klare Bestzeit der erneut überraschenden Breezy Johnson ein. Die Amerikanerin, gestern hinter Landsfrau Alice McKennis Duran Zweite, führt das Klassement mit gut sechs Zehnteln Vorsprung vor der Österreicherin Mirjam Puchner an.

Jasmina Suter sicherte sich mit ihrer Leistung – wie auch Juliana Suter und Luana Flütsch – einen der drei freien Startplätze im Schweizer Team, das mit zehn Fahrerinnen antreten kann. Zweitbeste Schweizerin war Lara Gut-Behrami als Dreizehnte. Wie die Tessinerin wird auch Corinne Suter ihre Karten noch nicht aufgedeckt haben. Die Innerschweizerin belegte unmittelbar vor Joana Hählen Platz 17. (ram/sda)

Bild: keystone

Formel-1-Saison soll mit 23 Rennen stattfinden

Der internationale Automobilverband FIA mit Präsident Jean Todt bestätigt an seiner Sitzung in Genf den für 2021 geplanten Kalender der Formel 1 mit der Rekordzahl von 23 Grands Prix.

Die Saison beginnt am 21. März in Melbourne, erstmals im Programm figuriert Saudi-Arabien, wo am 28. November in Jeddah gefahren werden soll. Das Saisonfinale geht am 5. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne. Noch offen ist der Austragungsort des vierten Saisonrennens am 25. April, da der Deal mit Vietnam geplatzt ist. (zap/sda)

Bild: keystone

Australian Open beginnt erst am 8. Februar

Nun ist es offiziell: Das Australian Open in Melbourne wird um drei Wochen verschoben und beginnt erst am 8. Februar. Der Saisonstart der ATP-Tour erfolgt am 5. Januar in Delray Beach und Antalya.

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt auch in der neuen Tennissaison ihre Spuren und wirbelt den Kalender im ersten Quartal kräftig durcheinander. Am Donnerstag machte die ATP-Tour ihre Pläne öffentlich, erst ab April und dem Beginn der europäischen Sandplatz-Saison soll zum gewohnten Programm zurückgekehrt werden, sofern das Virus unter Kontrolle gebracht wird.

Der Start in die Saison erfolgt aufgrund der strengen Einreiserestriktionen nicht wie gewohnt in Australien. Die ersten Turniere des Kalenders 2021 sind die 250er-Events in Delray Beach, Florida, und in Antalya an der türkischen Mittelmeerküste. Ab dem 10. Januar findet in Doha die Qualifikation für das Australian Open statt.

Danach disloziert der Tross nach Down Under, wo nach zweiwöchiger Quarantäne-Pflicht ab dem 31. Januar in Melbourne zwei Vorbereitungsturniere stattfinden. Ab dem 1. Februar startet – ebenfalls in Melbourne – der ATP-Cup, der 2020 neu lancierte Teamwettbewerb. Das Australian Open beginnt am 8. Februar und damit drei Wochen später als gewohnt.

Den weiteren Turnierplan hat die ATP noch nicht veröffentlicht, bereits jetzt als klar gilt aber, dass die beiden Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami in den Herbst verlegt werden. (zap/sda)

Bild: EPA TENNIS AUSTRALIA

Barça schlägt San Sebastian dank De Jong

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft die lange Ungeschlagenheit von San Sebastian beendet. Die Katalanen gewannen gegen den Meisterschaftszweiten nach Rückstand mit 2:1.

San Sebastian, das seit Ende September nicht mehr verloren hatte, ging durch den Brasilianer Willian José in Führung. Doch diese hielt keine fünf Minuten: In der 31. Minute glich Jordi Alba aus und noch vor der Pause traf Frenkie de Jong zum 2:1. (pre/sda)

Ndoye trifft erstmals für Nice

Der Schweizer U21-internationale Dan Ndoye schoss seinen ersten Treffer in der Ligue 1. Der Stürmer von Nice erzielte beim südfranzösischen Rivalen Nîmes in der 86. Minute den ersten Treffer zum 2:0-Sieg.

Ndoye, der in der 68. Minute eingewechselt worden war, traf mit einem präzisen Flachschuss, obwohl Nice in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste. Für die Mannschaft aus Nizza, die seit knapp zwei Wochen vom Rumänen Adrien Ursea trainiert wird, war es der erste Sieg seit dem 1. November und einer Reihe enttäuschender Resultate. (pre/sda)

Smith überragend – auch Gantenbein auf dem Podest

Die Schweizer Skicrosser haben auch am zweiten Renntag anlässlich des Weltcup-Auftakts in Arosa abgeliefert. Mit Siegerin Fanny Smith und Talina Gantenbein als Dritte schafften es bei den Frauen zwei Fahrerinnen auf das Podest. Für die 22-jährige Bündnerin Gantenbein ist der 3. Platz das mit Abstand beste Weltcup-Resultat der Karriere. Zuvor hatte sie auf höchster Stufe zwei Mal den 11. Rang erreicht.

Auch bei den Männern schaffte es mit Ryan Regez als Zweiter ein Swiss-Ski-Athlet auf das Podest. Dem Berner Oberländer glückte damit die Revanche für das Abschneiden am Mittwoch, als er als 34. die Sechzehntelfinals verpasste. Den Sieg sicherte sich mit Victor Andersson erneut ein Schwede. (pre/sda)

Bild: keystone

Weiterhin fünf Auswechslungen erlaubt

Die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Regeländerung, dass in einem Fussballspiel fünf- statt wie zuvor üblich dreimal ausgewechselt werden darf, kann in internationalen Wettbewerben bis zum 31. Juli 2022 angewendet werden. Für nationale Partien wurde die Regelung bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, wie das International Football Association Board (IFAB) mitteilte. Massgebend für die Anwendung der Regel sind aber die jeweiligen Verbände. In der Super League sind in dieser Saison fünf Auswechslungen erlaubt. (pre/sda)

Annual Business Meeting 2020: IFAB approves trials with additional concussion substitutes



➡️ Media release: https://t.co/k2yFvTSVp1 pic.twitter.com/RxKmyiCWKD — The IFAB (@TheIFAB) December 16, 2020

Weber im ersten Training bester Schweizer

Die Schweizer gehen das erste Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena zurückhaltend an. Ralph Weber wird als bester Fahrer von Swiss-Ski Zwölfter. Der Ostschweizer büsste auf der wegen Nebels im obersten Teil verkürzten Saslong auf die Bestzeit des Amerikaners Jared Goldberg eine knappe Sekunde ein. Zweitbester Schweizer war Carlo Janka. Der Bündner, der wegen wieder akut gewordenen Rückenbeschwerden während der Saisonvorbereitung mehrfach längere Pausen einlegen musste, klassierte sich fünf Ränge hinter Weber.

Mauro Caviezel, der Gewinner des Super-G in Val d'Isère, trat mit einem zusätzlich geschützten Handschuh und einer Stützschiene an der linken Hand an. Caviezel hatte einen Tag nach seinem Premierensieg im Weltcup gleichenorts in der Abfahrt den Bruch des linken Zeigefingers erlitten, nachdem er an einer Torstange eingehängt hatte. Beat Feuz ging die erste Trainingseinheit gewohnt gelassen an und war einen Zehntel langsamer als Caviezel. Etwas schneller als die beiden war Urs Kryenbühl, der überraschende Dritte der Abfahrt in Val d'Isère. (pre/sda)

Bild: keystone

Holdener nicht in Val d'Isère

Wendy Holdener verzichtet auf die Teilnahme an den Speedrennen an diesem Wochenende in Val d'Isère. Die Schwyzerin zieht den beiden Abfahrten und dem Super-G ein Slalom-Training vor.

Die nächsten Rennen in Holdeners Agenda sind der Riesenslalom und der Slalom vor dem Jahreswechsel in Semmering in Österreich und kurz nach Neujahr der Slalom in Zagreb. In den bisherigen drei Riesenslaloms des Winters kam Holdener nicht wie gewünscht auf Touren. Zweimal verpasste sie nach Fahrfehlern die ersten 20, einmal schied sie aus. (abu/sda)

Bild: keystone

Trainer Bilic bei West Bromwich entlassen

Trotz eines 1:1 am Dienstag gegen Manchester City entlässt der Premier-League-Aufsteiger West Bromwich Albion seinen Trainer Slaven Bilic. Der Klub aus einem Vorort von Birmingham ist mit nur einem Sieg aus 13 Spielen aktuell Tabellenvorletzter.

Der langjährige kroatische Nationaltrainer Bilic war im Juni 2019 zu den «Baggies» gestossen und hatte gleich im ersten Jahr den Aufstieg geschafft. Als Favoriten auf seine Nachfolge gelten bei den Buchmachern Sam Allardyce, Mark Hughes und Nigel Pearson. Alle drei verfügen über Erfahrung im Abstiegskampf. (abu/sda/afp)

Club statement: Slaven Bilić. — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020

Corinne Suter und Lara Gut-Behrami bestklassierte Schweizerinnen

Corinne Suter und Lara Gut-Behrami sind im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten in Val d'Isère die bestklassierten Schweizerinnen. Die Schwyzerin und die Tessinerin belegen die Plätze 5 und 7.

Ganz vorne in der Rangliste des ersten Trainings für die Abfahrten vom Freitag und Samstag liegen zwei Amerikanerinnen. Alice McKennis Duran war knapp schneller als Breezy Johnson. Suter und Gut-Behrami büssten auf die Bestzeit vier beziehungsweise knapp sieben Zehntel ein.

Bild: keystone

Cup-Halbfinal Bern gegen Servette erst am Dienstag

Der Halbfinal des Schweizer Cups zwischen dem SC Bern und Servette findet nicht wie vorgesehen am Sonntag, sondern am Dienstag, 22. Dezember, statt. Grund sind die Corona-Fälle bei den Genfern und die verordnete Quarantäne, die erst am Samstag endet.

Der zweite Halbfinal zwischen Fribourg-Gottéron und den ZSC Lions wird wie vorgesehen am Sonntag um 13.00 Uhr gespielt. (ram/sda)

Bild: keystone

Spielsperre und Verfahren gegen Ambris Fora

Ambri-Piottas Verteidiger Michael Fora wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Mike Künzle im Spiel vom Dienstag gegen Biel vorsorglich für die Partie vom Freitag gegen Zug gesperrt. Zudem wurde ein Verfahren gegen den Captain der Leventiner eröffnet.

Pascal Berger von den SCL Tigers wurde für einen Check gegen den Kopf von Fribourgs Julien Sprunger nachträglich mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe und einer Busse von 1700 Franken belegt. (abu/sda)

#Disciplinary

Michael Fora vom @HCAP1937 wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Mike Kuenzle vom @ehcbiel im #NationalLeague Spiel vom 15. Dezember 2020 vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Fora ein ordentliches Verfahren eröffnet. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 16, 2020

Tsunoda erster japanischer Formel-1-Pilot seit 2014

Der Japaner Yuki Tsunoda steigt in die Formel 1 auf. Der Dritte der letzten Formel-2-Saison erhält bei Alpha Tauri das zweite Cockpit neben Pierre Gasly aus Frankreich. Der Russe Daniil Kwjat muss den Rennstall aus Faenza damit nach zwei Jahren wieder verlassen.

Tsunoda ist der erste Japaner in der Königsklasse seit dem früheren Sauber-Fahrer Kamui Kobayashi 2014 (Caterham). Der 20-Jährige stammt aus dem Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Red Bull ist das Schwesterteam von Alpha Tauri. (abu/sda/dpa)

BREAKING: Japan's Yuki Tsunoda joins the grid for 2021!



The 20-year-old - F2's rookie of the year - will race for @AlphaTauriF1 #F1 pic.twitter.com/Fk3tJx9Wk8 — Formula 1 (@F1) December 16, 2020

Klitschko und Mayweather in Hall of Fame aufgenommen

Nach seinem Bruder Witali ist nun auch der ehemalige Weltmeister Wladimir Klitschko in die Hall of Fame des Boxens mit Sitz in Canastota im US-Bundesstaat New York aufgenommen worden. Wladimir, der jüngere der beiden Klitschko-Brüder, war mit zwölf Jahren und zwei Tagen länger Schwergewichtsweltmeister als jeder andere Boxer der Geschichte.

Zum Hall-of-Fame-Jahrgang 2021 zählen auch Floyd Mayweather, der ungeschlagen elf WM-Titel in fünf Gewichtsklassen holte, und Laila Ali, die Tochter von Box-Legende Muhammad Ali, die in ihren 24 Kämpfen ungeschlagen blieb. (abu/sda/dpa)

The International Boxing Hall of Fame’s 2021 class is stacked 👏



🥊 Andre Ward

🥊 Floyd Mayweather

🥊 Laila Ali

🥊 Ann Wolfe

🥊 Wladimir Klitschko pic.twitter.com/VLpFi5S3IF — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 15, 2020

Real profitiert von frühem Platzverweis

Real Madrid feierte gegen Athletic Bilbao einen 3:1-Heimsieg und profitierte dabei von einer frühen roten Karte. Schon nach 13 Minuten sah Bilbaos Raul Garcia zum zweiten Mal Gelb und wurde des Feldes verwiesen. Dennoch siegten die Madrilenen nicht ohne Mühe. Toni Kroos brachte die Favoriten zwar kurz vor der Pause in Führung, nach dem Seitenwechsel gelang Bilbao aber rasch der Ausgleich. Erst in der 74. Minute erlöste Karim Benzema die «Königlichen».

Real Madrid - Athletic Bilbao 3:1 (1:0)

Tore: 45. Kroos 1:0. 52. Capa 1:1. 74. Benzema 2:1. 92. Benzema 3:1.

Bemerkungen: 13. Gelb-rote Karte gegen Raul Garcia (Athletic Bilbao). (abu/sda)

Servettes Frauen ohne jede Chance

In der Champions League der Frauen ist Servette sang- und klanglos ausgeschieden. Die Genferinnen verloren bei Atlético Madrid mit 0:5. Schon das Hinspiel zuhause hatte Servette 2:4 verloren. (ram)

Demhasaj erlöst GC in der 93. Minute

GC gewinnt in der Challenge League ein weiteres Mal in der Nachspielzeit eines Meisterschaftsspiels Punkte. Doppeltorschütze Shkelqim Demhasaj traf in der 93. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Chiasso. Den zeitweiligen Ausgleich kurz nach der Pause fing die Mannschaft der vielen Portugiesen ironischerweise durch ein Tor von Mickael Almeida ein, Chiassos einzigem Portugiesen.

Das erste Spiel nach der Absetzung von Trainer Stéphane Henchoz führte Neuchâtel Xamax nicht zum Erfolg zurück. Vielmehr fingen die Neuenburger mit dem 1:2 gegen Thun auf der Maladière die achte Niederlage am Stück ein. (ram/sda)

Kriens - Aarau 1:3 (0:1)

SR von Mandach. - Tore: 39. Jäckle (Foulpenalty) 0:1. 59. Stojilkovic 0:2. 63. Enzler (Eigentor) 1:2. 84. Misic 1:3.



Lausanne-Ouchy - Winterthur 1:1 (0:0)

SR Kanagasingam. - Tore: 53. Bamba 1:0. 84. Alves 1:1.



Neuchâtel Xamax - Thun 1:2 (0:1)

SR Jancevski. - Tore: 37. Wetz 0:1. 60. Hasler 0:2. 84. Morina 1:2.



Schaffhausen - Wil 1:0 (0:0)

SR Dudic. - Tor: 90. Pollero 1:0.



Grasshoppers - Chiasso 2:1 (1:0)

SR Turkes. - Tore: 37. Demhasaj (Foulpenalty) 1:0. 55. Almeida 1:1. 93. Demhasaj 2:1. - Bemerkungen: 28. Pfostenschuss Demhasaj.

Schweizer Skicrosser top

Die Schweizer Männer drückten dem Weltcup-Auftakt der Skicrosser in Arosa den Stempel auf. Hinter dem Schweden David Mobaerg klassierten sich Alex Fiva, Joos Berry und Jonas Lenherr auf den Rängen 2, 3 und 4.

Auch bei den Frauen schaffte es eine Schweizerin aufs Podest. Fanny Smith wurde beim ersten Weltcupsieg der Schwedin Alexandra Edebo Zweite. (ram)

Bild: keystone

Chelsea verliert in der 95. Minute

In der Premier League hat Chelsea den Sprung an die Spitze verpasst. Die «Blues» kassierten bei den Wolverhampton Wanderers eine 1:2-Niederlage. Weltmeister Olivier Giroud hatte Chelsea nach der Pause in Führung gebracht (49.), nach dem Ausgleich durch Daniel Podence (66.). traf Pedro Neto tief in der Nachspielzeit nach einem Konter zum Sieg.

Manchester City kommt nicht vom Fleck. Zuhause gegen West Bromwich Albion, das einen Abstiegsplatz belegt, kam die Star-Truppe von Pep Guardiola nicht über ein 1:1 hinaus. (ram)

