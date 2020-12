Sport

Sport-News

Sportnews: Super-G in Bormio erst am Dienstag, Abfahrt neu am Mittwoch



Sport-News

Super-G in Bormio auf morgen verschoben +++ Mavericks mit NBA-Rekord

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Super-G in Bormio auf morgen verschoben

Der für Montag geplante Weltcup-Super-G der Männer in Bormio ist auf Dienstag verschoben worden. Schneefälle verhinderten eine Durchführung des Rennens. Die Abfahrt findet statt am Dienstag am Mittwoch statt. (ram/sda)

❗Info Men's Bormio Super G:

Program confirmed for the moment. Decision about starting time at 10.30 CET. #fisalpine pic.twitter.com/PsWw3UPxTB — FIS Alpine (@fisalpine) December 28, 2020

Mavericks mit NBA-Rekord

Beim 124:73-Sieg über die Los Angeles Clippers haben die Dallas Mavericks eine neue Bestmarke aufgestellt. Zur Pause lagen die Texaner bereits mit 77:27 vorne – die höchste Halbzeitführung in der NBA seit Einführung der Shotclock 1954. «Keine grosse Sache», befand Clippers-Star Paul George. «Ja, uns wurde in den Arsch getreten. Aber es ist nur ein Spiel.» (ram)

Hockey-Junioren verlieren auch gegen Finnland

Zwei Tage nach der 0:1-Niederlage gegen die Slowakei verloren die Schweiz auch ihr zweites Spiel an der U20-WM in Edmonton. Das Team von Trainer Marco Bayer unterlag Finnland 4:1. Das Schussverhältnis im zweiten Drittel lautete 16:6 zu Gunsten der Nordländer (total 43:14), obwohl die Schweizer während sechs Minuten mit einem Mann mehr spielen konnten. Die Finnen ihrerseits nutzten die einzige Überzahlgelegenheit im Mittelabschnitt zum 2:1. Es war allerdings kein typisches Powerplay-Tor, traf doch Jusso Pärssinen nach einem Solo, das er mit einem herrlichen Backhand-Schuss in die nahe Ecke abschloss.

Die Schweizer waren optimal in die Partie gestartet. Sie nutzten in der vierten Minute die erste Strafe gegen die Finnen zur Führung – der erst 17-jährige Attilio Biasca traf mit einem platzierten Schuss ins Lattenkreuz. Das 1:0 hielt aber nur gerade 36 Sekunden, dann glich der im Herbst von den Florida Panthers als Nummer 12 gedraftete Anton Lundell aus. Dem Tor ging ein schlechter Wechsel der Schweizer voraus.

Damit wartet die Bayer-Equipe weiterhin auf die ersten Punkte in diesem Turnier. Vor einem Jahr hatten die Schweizer in der Vorrunde sowohl die Slowakei (7:2) als auch Finnland (5:2) bezwungen. Einfacher wird es in der dritten Partie in der Nacht auf Mittwoch nicht, ist doch Titelverteidiger Kanada der Gegner. Die Nordamerikaner fertigen im ersten Spiel Deutschland gleich 16:2 ab. (pre/sda)

Wright scheitert am «German Giant»

Titelverteidiger Peter Wright ist an der Darts-WM in London sensationell in der 3. Runde ausgeschieden. «Snakebite» verlor in einem spannenden Match gegen den Deutschen Gabriel Clemens mit 3:4 Sätzen. «The German Giant» steht damit als erster Deutscher überhaupt im Achtelfinal der Darts-WM.

Während der 37-jährige Clemens spätestens nach dem 2:2-Satzausgleich voll in der Partie drin war, ging dem Titelverteidiger die Treffsicherheit auf die Doppelfelder komplett verloren. Im fünften Satz brach Wright sogar seinen Wurf ab. Nach der verpassten Doppel-14 zum Checkout musste er sich nochmal neu sammeln und kämpfte sich in die Partie zurück, doch «The German Giant» machte einfach keine Fehler mehr. (pre)

𝙋𝙀𝙏𝙀𝙍 𝙒𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙄𝙎 𝙊𝙐𝙏



World Champion Peter Wright is ELIMINATED at the Last 32 stage as Gabriel Clemens takes the deciding leg to win the biggest match of his career! pic.twitter.com/dO9a2sgy0W — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2020

Murray erhält Wildcard beim Australian Open

Der frühere Weltranglistenerste Andy Murray ist beim Australian Open (8. bis 21. Februar) im Hauptfeld dabei. Der 33-jährige Schotte, der derzeit im Ranking nur Platz 122 einnimmt, erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine Wildcard.

2020 bestritt Murray wegen Corona und Verletzungen nur sieben Partien (drei Siege, vier Niederlagen). In die kommende Saison startet er früh – bereits Anfang Januar beim Hartplatz-Turnier von Delray Beach in Florida. (pre/sda)

Bild: keystone

Cochran-Siegle wieder nicht zu schlagen

Ryan Cochran-Siegle ist auch im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio am Dienstag der Schnellste. Der Amerikaner klassierte sich rund drei Zehntel vor den Österreichern Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer sowie dem Franzosen Brice Roger. Cochran-Sieglehatte schon am Samstag die Trainingsbestzeit aufgestellt. Vor einer Woche war er in Val Gardena als Zweiter zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest gefahren.

Mauro Caviezel büsste als bester Schweizer 1,28 Sekunden auf die Bestzeit ein. Stefan Rogentin folgte mit anderthalb Sekunden Rückstand im 10. Rang, vier Positionen vor Marco Odermatt. Der Bündner drängte sich damit in der internen Qualifikation mit Gilles Roulin, Lars Rösti und Cedric Ochsner für den letzten Schweizer Startplatz auf.

Beat Feuz deckte seine Karten wie gewohnt nicht auf. Auf den 12. Platz am Samstag liess der Emmentaler einen 19. Rang folgen. Der Italiener Dominik Paris, der die fünf letzten Speedrennen in Bormio allesamt gewonnen hat, tastete sich als Sechster ans Renntempo heran. Aleksander Kilde, der norwegische Sieger von Val Gardena, reihte sich an 12. Stelle ein. (pre/sda)

Bild: keystone

Zweistellige Kanterniederlagen für Deutschland und Österreich

Für die deutschen und die österreichischen Junioren setzte es an der U20-WM in Edmonton jeweils ein Debakel ab. Die vom Schweizer Roger Bader trainierten Österreicher verloren gegen die USA 0:11, die Deutschen gegen den Gastgeber Kanada sogar 2:16.

Das DEB-Team, der letzte Gruppengegner der Schweizer, war nach etlichen Corona-Infektionen allerdings arg dezimiert und konnte nur 14 Feldspieler einsetzen. 24 Stunden zuvor hatte es gegen Finnland noch ein achtbares 3:5 gegeben. Die Schweizer trafen am Sonntagabend in ihrem zweiten Spiel nach dem 0:1 gegen die Slowakei auf Finnland. (pre/sda)

Hawks gewinnen weiter ohne Capela

Die Atlanta Hawks gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel ohne den an der Achillessehne verletzten Genfer Clint Capela. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia setzte sich bei den Memphis Grizzlies 122:112 durch.

Russell Westbrook gelang nach seinem Wechsel von Houston zu den Washington Wizards Historisches. Als erster Spieler seit Magic Johnson 1982 erzielte er in den ersten zwei Saisonspielen zweimal ein Triple-Double (zweistellige Zahlen in drei wichtigen Kategorien). Trotz je 15 Punkten und Rebounds sowie zwölf Assists von Westbrook verloren die Wizards gegen Orlando Magic mit 120:130.

Die Houston Rockets um den ebenfalls abwanderungswilligen Star James Harden unterlagen in ihrem ersten Saisonspiel bei den Portland Trail Blazers trotz 44 Punkten von Harden 126:128 nach Verlängerung. Die ursprünglich geplante erste Partie von Houston war wegen mehrerer Covid-19-Fälle verschoben worden. (pre/sda)

That didn't take long.



Russell Westbrook is the first player in franchise history with a triple double in his debut!#WizSixers | @russwest44 pic.twitter.com/xbrTgJi7nS — Washington Wizards (@WashWizards) December 24, 2020

Buccaneers dank Brady erstmals seit 2007 in den Playoffs

Die Tampa Bay Buccaneers haben in der NFL erstmals seit 2007 wieder die Playoffs erreicht. Das Team von Quarterback Tom Brady setzte sich am Samstag gegen die Detroit Lions mit 47:7 durch und sicherte sich dank dem 10. Sieg (bei 5 Niederlagen) den Platz in den Playoffs.

Der 43-jährige Brady, sechsfacher Super-Bowl-Gewinner mit den New England Patriots, warf vier Touchdown-Pässe und stellte mit 348 Passing Yards bis zur Halbzeit einen persönlichen Rekord auf. Danach wurde er geschont. Brady war erst auf diese Saison zu den Buccaneers gewechselt, mit insgesamt 36 Touchdowns gelang ihm ein Klubrekord. (abu/sda)

Bild: keystone

Programmänderung in Bormio

Beim Weltcup der Männer in Bormio kommt es aufgrund der Wetterprognosen zu einer Programmänderung. Der Super-G wird auf Montag vorverlegt, die Abfahrt auf der Pista Stelvio findet erst am Dienstag statt. Am Sonntag geht wie geplant das zweite Abfahrtstraining über die Bühne. (abu/sda)

Bild: AP

Technische Probleme beim Segelboot von Alan Roura

Der Genfer Alan Roura bei der Vendée Globe in Schwierigkeiten geraten. Ein Ölleck auf der Höhe eines der beiden hydraulischen Wagenhebers und ein defektes Kielkippsystem machten dem Genfer zu schaffen. Ein ähnliches Problem war bereits Ende November auf «La Fabrique» aufgetaucht.

Nach zwölf Stunden Arbeit hatte Roura das Problem behoben, womit er das Rennen fortsetzen konnte. An Weihnachten hatte der 27-Jährige mit der Einfahrt in den Pazifischen Ozean südlich von Tasmanien die virtuellen Halbzeitmarke der Weltumsegelung erreicht. Im Zwischenklassement liegt Roura auf Rang 15. (abu/sda)

Joël Magnin wird Assistent von Massimo Rizzo

Joël Magnin wird beim FC Zürich Assistenztrainer von Massimo Rizzo. Der 49-jährige Magnin war zuletzt als Cheftrainer bei Neuchâtel Xamax tätig, wo er Anfang Juli entlassen wurde. Seine Trainerkarriere startete der ehemalige Profi, der 381 Spiele in der höchsten Liga bestritt, im Nachwuchs der Young Boys.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FCZ den Vertrag mit Cheftrainer Rizzo bis im Sommer 2022 verlängert. (abu/sda)

Bild: keystone

Rogentin bester Schweizer im Bormio-Training

In Bormio stehen die letzten Männer-Rennen des Jahres an. Im ersten Training zur Abfahrt vom Montag mischten die Schweizer nicht ganz vorne mit.

Bei optimalen Bedingungen war der mit Nummer 38 gestartete Stefan Rogentin als Siebter der am besten klassierte Fahrer von Swiss-Ski, unmittelbar vor Mauro Caviezel, der gut zwei Sekunden auf den Trainingsschnellsten Ryan Cochran-Siegle einbüsste. Beat Feuz und Niels Hintermann folgten auf den Plätzen 12 und 14. Urs Kryenbühl, der im Vorjahr in Bormio mit einem 2. Platz in die Weltspitze vorgestossen ist, belegte Rang 19. (abu/sda)

Bild: keystone

6 Touchdowns: Kamara egalisiert NFL-Rekord

Alvin Kamara hat in der amerikanischen Football-Liga NFL am ersten Weihnachtstag einen 91 Jahre alten Rekord egalisiert. Beim 52:33-Sieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings lief der 25-jährige Running Back zu sechs Touchdowns. Sechs dieser Lauf-Touchdowns (im Gegensatz zu gefangenen) waren zuvor einzig Ernie Nevers von den Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen.

Eine historische Marke stellte auch Drew Brees auf. Der 41-jährige Quarterback der Saints übertraf als erster Spielmacher in der NFL-Geschichte die Grenze von 80'000 Yards. New Orleans sicherte sich mit dem Sieg zum vierten Mal nacheinander den Titel in der South Division und qualifizierte sich für die Playoffs. (aeg/sda)

Bild: keystone

Schweizer Junioren mit Fehlstart

Den Schweizern ist der Start in die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton missglückt. Das Team von Trainer Marco Bayer unterlag der Slowakei 0:1.

Ein Sieg sei ein Muss, hatte Bayer im Vorfeld der Partie gesagt. Gleichzeitig rechnete er mit einem engen Spiel. Und tatsächlich befanden sich die beiden Teams auf Augenhöhe. Aus dem geforderten Sieg wurde allerdings nichts. Den einzigen Treffer erzielte in der 55. Minute der Slowake Roman Faith. In der Folge konnten die Schweizer noch zweimal in Überzahl agieren, der Ausgleich gelang ihnen aber trotz guten Möglichkeiten nicht mehr. Die beste Chance zum 1:1 vergab Verteidiger Inaki Baragano (57.), der das leere Tor vor sich hatte, jedoch am spektakulär parierenden slowakischen Keeper Simon Latkoczy scheiterte.

Am Sonntagabend treffen die Schweizer auf Finnland, das an den letzten sieben U20-Weltmeisterschaften dreimal den Titel gewonnen hat - zuletzt 2019. Dann ist eine deutliche Steigerung erforderlich. (sda/bal)

😵 BIG SAVE – nur auf der falschen Seite. 🙈



Simon Latkoczy, Goalie der Slowakei, mit einer Wahnsinnsparade! 🔥🚫 #WorldJuniors pic.twitter.com/e6g760at5U — MySportsCH (@MySports_CH) December 25, 2020

Schweizer wird neuer Besitzer von Sunderland

Wie der League-One-Klub AFC Sunderland an Weihnachten auf seiner Webseite mitteilte, einigte sich der bisherige Eigentümer Stewart Donald mit dem 22-jährigen Zürcher Kyril Louis-Dreyfus auf eine Übernahme. Diese soll Mitte Januar über die Bühne gehen, sobald die English Football League (EFL) dem Deal zugestimmt hat.

Louis-Dreyfus ist der Sohn des verstorbenen Robert Louis-Dreyfus und von Margarita Louis-Dreyfus, der ehemaligen Besitzerin von Olympique Marseille, die mit ihrem heutigen Partner, dem ehemaligen Nationalbank-Präsidenten Philipp Hildebrand, in der Schweiz lebt.

Sunderland belegt in der League One, der dritthöchsten Liga Englands, derzeit einen Mittelfeldplatz. Der Klub aus dem Nordosten des Landes erlangte grössere Bekanntheit durch die Netflix-Dokumentation «Sunderland 'Til I Die», in der nach dem Abstieg aus der Premier League die beiden Saisons 2017/18 und 2018/19 beleuchtet werden. (sda)

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.



If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.



Full story... 👇 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 24, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter