Sport

Sport-News

Sportnews: Thun schlägt GC in der Challenge League mit 3:1



Sport-News

Thun siegt auch gegen Leader GC +++ Kryenbühl bester Schweizer im Abschlusstraining

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Thun siegt auch gegen Leader GC

Die Grasshoppers haben in der 13. Runde der Challenge League eine Niederlage kassierte. Der Leader unterlag dem formstarken Thun 1:3.

Ein Doppelschlag der Berner Oberländer durch den Japaner Nikki Havenaar (85.) und Dennis Salanovic (88.) innerhalb von gut 120 Sekunden entschied kurz vor Schluss den Spitzenkampf in der Arena in Thun. Cristian Ponde hatte gut zehn Minuten zuvor für die Zürcher das 1:1 erzielt.

Für GC war es die dritte Niederlage in dieser Saison, die dritte auf Kunstrasen. Thun setzte seine starke Serie unter Trainer Carlos Bernegger fort und ist nach dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage neu Tabellenzweiter. (dab/sda)

Thun - Grasshoppers 3:1 (1:0)

15 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 31. Kablan 1:0. 73. Ponde (Foulpenalty) 1:1. 85. Havenaar 2:1. 88. Salanovic 3:1.

Bild: keystone

Aarauer Siegesserie von Lausanne-Ouchy gestoppt

Die Siegesserie des FC Aarau ist beendet. Der Tabellenzweite kam im Spitzenspiel der 13. Runde der Challenge League gegen Stade Lausanne-Ouchy nach einem 0:2-Rückstand und einer 3:2-Führung nur zu einem 3:3.

Nur wenig fehlte und die 50 Zuschauer im Brügglifeld hätten den vierten Sieg der Aarauer in Folge miterlebt. Ein dämliches Handspiel von Elsad Zverotic im eigenen Strafraum ermöglichte den Gästen in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich mittels Penalty.

Zuvor hatte der Gastgeber für eine spektakuläre Wende gesorgt, als er zwischen der 67. und der 74. Minute aus dem 0:2 ein 3:2 machte. Den Führungstreffer erzielte Liridon Balaj nach einer herrlichen Kombination der Aargauer Offensive. (dab/sda)

Aarau - Stade Lausanne-Ouchy 3:3 (0:1)

50 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 33. Gazzetta 0:1. 46. Lahiouel 0:2. 67. Hammerich 1:2. 71. Hasani 2:2. 74. Balaj 3:2. 94. Lahiouel (Handspenalty) 3:3.

Der FC Aarau kommt in einem spektakulären Heimspiel zu einem 3:3-Unentschieden gegen den @FC_SLO. FCA-Tore: Hammerich, Hasani und Balaj. Zum Telegramm: https://t.co/q9xO4L1noh #ZämeFörAarau pic.twitter.com/hhZUxXJr6A — FC Aarau (@FCAARAU) December 11, 2020

Tumler fällt nach Bandscheibenvorfall mehrere Wochen aus

Die Schweizer Ski-Rennfahrer haben einen nächsten Ausfall zu beklagen. Thomas Tumler wird sich aufgrund eines Bandscheibenvorfalls einer Operation unterziehen müssen und mehrere Wochen pausieren. Der 31-jährige Riesenslalom- und Super-G-Spezialist klagt seit einem Trainingssturz über starke Rückenschmerzen, die ihn vom Skifahren abhalten, wie Swiss-Ski mitteilte.

Tumlers Versuch, die Verletzung durch Therapie auszukurieren, hat nicht angeschlagen, weshalb eine Operation nötig wurde. Beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden verpasste Tumler im Riesenslalom den zweiten Lauf knapp. (dab/sda)

Bild: EPA/EPA

Ukraine zieht vor CAS

Die Ukraine geht wie erwartet gegen die Forfait-Niederlage im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz vor. Die Osteuropäer legten vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch ein.

Die UEFA-Disziplinarkommission hatte die abgesagte Partie mit 3:0 für die Schweiz gewertet, nachdem es zu einigen Corona-Fällen im Team der Osteuropäer gekommen war. Nach Überzeugung der UEFA war die Ukraine für den Spielausfall verantwortlich. Dank dem Forfaitsieg verhinderte die Schweiz den Abstieg in die Liga B.

Das am 17. November in Luzern geplante Nations-League-Spiel war kurzfristig abgesagt worden, weil drei Spieler und ein Betreuer bei der Ankunft in der Schweiz positiv auf Corona getestet worden waren und das gesamte Team in Quarantäne musste. Schon vor dem vorangegangenen Spiel gegen Deutschland in Leipzig (3:1) waren Spieler der ukrainischen Mannschaft positiv getestet worden. (zap/sda)

Bild: keystone

Schweizer Frauen enttäuschen

Die Schweizer Equipe kam zum Auftakt der Biathlon-Wettkämpfe in Hochfilzen nicht auf Touren. Irene Cadurisch und Benjamin Weger erreichten mit je einem 26. Rang im Sprint die besten Resultate. Cadurisch räumte alle zehn Scheiben ab und war zudem die zweitschnellste Schützin der 109 Starterinnen. Aber in der Loipe büsste die 29-Jährige über die 7,5 km zuviel Zeit ein. Im Langlauf schaffte sie bloss Position 75 mit 1:42 Minuten Rückstand auf die Schnellste, oder 1:13 auf Teamkollegin Selina Gasparin.

Die Schweizer Biathlon-Pionierin beendete den Wettkampf als 40. und erreichte wie Lena Häcki (38.) beim Premiere-Sieg der Weissrussin Dsinara Alimbekawa gerade noch die Weltcup-Punkteränge. Elisa und Aita Gasparin blieben ausserhalb der Top 60 und müssen in der Verfolgung am Sonntag zuschauen.

Weger schoss schneller als üblich und drehte prompt zwei Strafrunden. Seine frühe Startnummer erwies sich zudem als kleiner Nachteil, da die Verhältnisse etwas schneller wurden. Sebastian Stalder (66.), Jeremy Finello (67.) und Eligius Tambornino (69.) scheiterten am Cut für die Verfolgung. Wie bei den Frauen trug sich auch bei den Männern mit dem Norweger Johannes Dale ein neuer Name in die Siegerliste des Weltcups ein. (zap/sda)

Bild: keystone

Kryenbühl bester Schweizer im Abschlusstraining

Urs Kryenbühl war im Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère vom Sonntag als Siebter der beste Schweizer. Der 26-jährige Schwyzer war 1,13 Sekunden langsamer als der Österreicher Vincent Kriechmayr, der die klare Bestzeit aufstellte.

Die Schweizer Topfahrer deckten ihre Trümpfe vor der ersten Abfahrt des Winters noch nicht auf. Niels Hintermann reihte sich im 15. Rang ein, Marco Odermatt (32.), Mauro Caviezel (39.) und Beat Feuz (41.) klassierten sich ausserhalb der Top 30. Feuz war zeitgleich mit Dominik Paris, seinem stärksten Widersacher in den letzten beiden Saisons. Der Italiener kehrt von einer Kreuzband-Verletzung zurück. Kriechmayr am nächsten kamen Aleksander Kilde und Matteo Marsaglia mit gut sechs respektive acht Zehnteln Rückstand.

Vom Schweizer Quartett, das eine interne Qualifikation um die zwei letzten Startplätze bestritt, war Stefan Rogentin als 21. der am besten klassierte Fahrer, knapp vor Ralph Weber (22.). Gilles Roulin, der sich am Donnerstag mit Platz 6 empfohlen hatte, wurde 29. Die Abfahrt, die ursprünglich am Samstag angesetzt war, soll am Sonntag um 10.30 Uhr starten. Am Samstag steht nun der Super-G auf dem Programm. (zap/sda)

Bild: keystone

Saisonende für Andrea Ellenberger

Grosses Pech für Andrea Ellenberger. Die Schweizer Riesenslalom-Spezialistin muss die WM-Saison nach einem folgenschweren Trainingssturz vorzeitig abbrechen.

Ellenberger hat sich bei einem Sturz am Donnerstag im Riesenslalom-Training in Zinal schwer verletzt. Die 27-jährige Nidwaldnerin erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Sie wird am Samstag operiert und fällt damit für den Rest der Saison aus. (zap/sda)

Lange Zwangspause für Andrea #Ellenberger: Die 27-jährige Nidwaldnerin erlitt bei einem Sturz im Riesenslalom-Training in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie. Weiterlesen: https://t.co/HNviylTOub#swissskiteam #comebackstronger

📸 Keystone-SDA pic.twitter.com/lucVAo5rry — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 11, 2020

Ferrari-CEO Camilleri tritt überraschend zurück

Ferrari muss sich nach einem neuen Geschäftsführer umsehen. Vor dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi ist Louis Camilleri per sofort von seinem Posten zurückgetreten. Für seine überraschende Demission machte der 65-jährige Topmanager «persönliche Gründe» verantwortlich.

Camilleri, der einst an der Universität von Lausanne Wirtschaft studiert hat, übernahm den CEO-Posten im Sommer 2018 nach dem Tod seines Vorgängers und Fiat-Chefs Sergio Marchionne. Unter seiner Führung stieg der Aktienkurs des Traditionsunternehmens von 113 auf 179 Euro. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird der Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann die Geschäfte in Maranello leiten. (zap/sda)

Bild: keystone

Hamilton beim Saisonfinale wieder dabei

Der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sitzt beim Saisonfinale an diesem Wochenende in Abu Dhabi wieder am Steuer des Mercedes. Der Brite erhielt nach mehreren negativen Corona-Tests die Freigabe für den Grand Prix vom Sonntag.

Der 35-Jährige gewann somit den Wettlauf gegen die Zeit. Hamilton war am 1. Dezember zweimal positiv auf Covid-19 getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Hamilton verpasste daher vergangenen Sonntag das vorletzte Saisonrennen in Sakhir. Bei seiner Ankunft in Abu Dhabi wurde er nun negativ getestet und erfüllte damit die letzte Bedingung für den Zugang zum Formel-1-Fahrerlager.

George Russell wird somit im Williams und nicht im Cockpit des siebenfachen Champion Platz nehmen. In Bahrain hatte der 22-jährige Brite das Rennen lange souverän angeführt und war dann von einer Riesenpanne beim Boxenstopp und einem platten Reifen um den Sieg gebracht worden. (pre/sda)

Schweizer Skiflieger müssen in Quarantäne

Die Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica finden ohne Schweizer Beteiligung statt. Der Trainer Ronny Hornschuh wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Aus diesem Grund müssen sich die für die Weltmeisterschaften nominierten Gregor Deschwanden und Dominik Peter unverrichteter Dinge in Quarantäne begeben. (pre/sda)

Bild: keystone

U21-Nati gegen England, Portugal und Kroatien

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft trifft im nächsten Frühjahr an der EM-Endrunde in Slowenien und Ungarn in der Vorrunde auf England, Portugal und Kroatien. Der ehemalige Schweizer Internationale und heutige Servette-Sportchef Philippe Senderos bescherte in Nyon dem Team von Mauro Lustrinelli ein schwieriges Los.

Die SFV-Auswahl wird ihre Gruppenspiele in Slowenien austragen. Die besten zwei Teams pro Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals. Die Vorrunde findet vom 24. bis 31. März statt, die K.o.-Spiele werden zwischen dem 31. Mai und 6. Juni ausgetragen. Für die Schweiz ist es die erste Teilnahme an einer U21-EM seit 2011, als das Team um Yann Sommer, Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri erst im Final Spanien 0:2 unterlag. (pre/sda)

The #U21EURO draw is complete 😍



What will be the best group match? pic.twitter.com/G4fsD8uuHf — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) December 10, 2020

Servette erneut in der Quarantäne

Das Coronavirus hat ein weiteres Mal in der National League zugeschlagen. Ein Test eines Spielers von Genève-Servette fiel positiv aus, weshalb die gesamte Mannschaft vom Kantonsarzt vorsorglich in die Quarantäne geschickt wurde. Deshalb kann das Heimspiel vom Freitag gegen Bern nicht stattfinden. Ob weitere Partien von Servette verschoben werden müssen, ist noch offen. Die Genfer waren bereits ab dem 1. November für zehn Tage in der Quarantäne. (pre/sda)

Coronafälle in der U20-Nati

Yves Stoffel, Stürmer der EVZ Academy, muss das WM-Vorbereitungscamp der U20-Nationalmannschaft in Cham und Zug verlassen. Der 19-Jährige wurde in der zweiten von drei PCR-Testrunden positiv auf das Coronavirus getestet.

Auch sein Zimmerkollege Jannik Canova (Davos) darf nicht nach Edmonton reisen. Das Gleiche gilt für Kevin Lindemann (Leksands/SWE). Bei diesem ist der Fall jedoch anders gelagert. Er wurde am Montag als einer von vier Spielern positiv getestet. Alle vier hatten schon zuvor einen positiven Test abgegeben und wiesen dementsprechend Antikörper auf, weswegen sie weiter trainieren durften. Der erste positive Test von Lindemann liegt allerdings ausserhalb der von den kanadischen Behörden gesetzten Frist von 90 Tagen vor der Einreise, sodass auch er zu Hause bleiben muss. (ram/sda)

Parlament für Meldestelle im Sport

Nach Swiss Olympic hat sich auch das Schweizer Parlament für eine neue nationale und unabhängige Meldestelle für Opfer von Missständen im Sport ausgesprochen. Nach dem Ständerat stimmte nun auch der Nationalrat einer entsprechenden Motion zu. Es liegt nun am Bundesrat respektive dem für den Sport zuständigen Bundesamt für Sport (Baspo), eine solche Anlaufstelle zu schaffen.

Die operative Einführung ist per 2022 vorgesehen. Zu klären sind bis dahin noch die Finanzierung, die Organisation und die Struktur einer solchen Stelle. Wahrscheinlich ist eine von Swiss Olympic und dem Bund gemeinsam getragene Stiftung, ähnlich Antidoping Schweiz. Dass die Politik sich nun einschaltete, lag an den «Magglingen-Protokollen», in denen ehemalige Spitzen-Turnerinnen schilderten, wie sie im Leistungszentrum in Magglingen psychisch und physisch misshandelt worden seien. (ram/sda)

Roulin schnellster Schweizer im Training

Gilles Roulin hat sich im ersten Training zur ersten Weltcup-Abfahrt der Saison am Sonntag in Val d'Isère für einen Einsatz im Rennen empfohlen. Der Zürcher Oberländer wurde Sechster und war damit der beste Schweizer. Roulin muss in Val d'Isère wie Stefan Rogentin (15.) und Ralph Weber (30.) eine interne Qualifikation um die letzten zwei Startplätze von Swiss-Ski bestreiten.

Der Norweger Alexander Kilde war beim ersten Herantasten an die «Piste Oreiller-Killy» der Schnellste. Noch nicht richtig Speed aufgenommen haben Abfahrts-Weltcupsieger Beat Feuz (20.) sowie Abfahrts-Weltmeister Kjetil Jansrud (32.), der vor vier Jahren die letzte Abfahrt von Val d'Isère gewonnen hatte. Sie verloren auf Kilde 2,00 beziehungsweise 2,42 Sekunden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Biel holt Österreicher Komarek

Der EHC Biel verstärkt sich bis Ende Dezember mit dem österreichischen Internationalen Konstantin Komarek. Der 28-jährige Center steht an sich beim KHL-Team Dinamo Riga unter Vertrag. Für die Letten kam er in dieser Saison allerdings nur in 15 von 33 Spielen zum Einsatz. Dabei realisierte Komarek sechs Skorerpunkte.

Den Bielern stehen in diesem Monat zwei Ausländer teilweise nicht zur Verfügung. Der Schwede David Ullström ist seit einigen Wochen verletzt, der Finne Petteri Lindbohm weilt nächste Woche mit dem Nationalteam in Moskau. (ram/sda)

Temporäre Verpflichtung von Konstantin #Komarek

Le HC Bienne engage dès maintenant jusqu’à la fin décembre le joueur international autrichien Konstatin Komarek (*1992). Komarek jouait durant la saison présente avec le Dinamo Riga en KHL. Le centre est arrivé ce matin à Bienne. pic.twitter.com/xF3VYGgPJH — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) December 10, 2020

Masepin verärgert sein künftiges Team mit Grabscher-Video

Nikita Masepin bringt seinen neuen Rennstall Haas in Verruf, noch bevor er seinen Job beim amerikanischen Team angetreten hat. Der 21-jährige Russe sorgte mit einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video für einen Skandal. Die unterdessen wieder gelöschten Bilder zeigen Masepin, wie er vom Beifahrersitz eines Autos nach der Brust einer auf der Rückbank sitzenden Frau greift.

Team Haas hat den Grabscher-Angriff seines zukünftigen Piloten in scharfem Ton kritisiert und eine interne Aufarbeitung angekündigt. Masepin hat sich unterdessen entschuldigt. «Ich gestehe ein, dass ich viele Menschen und mich selbst enttäuscht habe. Ich verspreche, ich werde daraus lernen», schrieb der junge Rennfahrer bei Twitter. Gemäss Medienberichten soll sich auch die Frau aus dem Video zu Wort gemeldet und den Übeltäter in Schutz genommen haben. Sie seien gute Freunde und hätten sich auf eine «dumme Art» einen Scherz erlaubt. (ram/sda)

Steffen fehlt Wolfsburg

Der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen steht dem VfL Wolfsburg wegen einer Zerrung in den Adduktoren vorderhand nicht zur Verfügung. Wie Trainer Oliver Glasner bekannt gab, wird der Offensivspieler zumindest im Bundesliga-Spiel vom Freitag gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

Ob Steffen auch für die Partie in einer Woche gegen Bayern München ausfällt, ist noch ungewiss. Admir Mehmedi, der zweite Schweizer Angreifer bei Wolfsburg, fehlt derzeit wegen einer Verletzung an der Achillessehne. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Katar nimmt an der europäischen WM-Qualifikation teil

Gastgeber Katar nimmt an der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 teil. Das Nationalteam des Emirats soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land sammeln. Das WM-Turnier findet vom 21. November bis am 18. Dezember statt.

Katar ist in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan integriert. Die gegen den bereits qualifizierten Asien-Meister gewonnenen Punkte kommen nicht in die Wertung. Katar wird sämtliche Spiele in Europa austragen. (abu/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Duelle gegen Italien erst im Herbst

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am 25. März 2021 auswärts auf Bulgarien. Das Rückspiel gegen die Osteuropäer am 15. November 2021 bildet den Abschluss der Kampagne für das Team von Vladimir Petkovic. Die Duelle gegen den Gruppenfavoriten Italien finden am 5. September (Heimspiel) und am 12. November (auswärts) statt.

Die weiteren Schweizer Gegner in der Gruppe C sind Nordirland und Litauen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2022 in Katar. (abu/sda)

Uli Stielike beendet Trainer-Karriere

Der einstige Schweizer Nationalcoach Uli Stielike hat seine Trainer-Karriere beendet. Zuletzt hat er in China gearbeitet. «Ich habe mich in den vergangenen vier Wochen sehr an das Rentnerdasein gewöhnt und deshalb entschieden, dass ich meine Trainerlaufbahn beende. Die Reiserei, die Trainingslager, der Terminstress – all das muss ich nicht mehr haben», sagte der ehemalige deutsche Internationale in einem Interview mit der «Rheinischen Post».

Bei der Schweizer Nationalmannschaft stand Stielike vom Sommer 1989 bis Ende 1991 in der Verantwortung. Sein Vertrag hätte bis Mitte 1992 Gültigkeit gehabt. Doch Stielike beendete die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fussballverband vorzeitig, tauschte mit seinem Nachfolger Roy Hodgson den Posten und wechselte als Trainer zu Neuchâtel Xamax. Bei den Neuenburgern war er vor seinem Wechsel auf die Trainerbank während drei Jahren schon als Spieler tätig gewesen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Weitere Spiele von Lugano verschoben

Weil beim HC Lugano (derzeit in Quarantäne) im Verlauf der letzten Woche 20 Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, werden die nächsten geplanten Partien Luganos gegen Lausanne (vom 11. Dezember) und die Rapperswil-Jona Lakers (13. Dezember) ebenfalls verschoben. Die Rapperswil-Jona Lakers gastieren stattdessen am Samstag (12. Dezember) bei den SCL Tigers. (abu/sda)

#COVIDUpdate ‼️



20 positive Covid-Fälle beim @OfficialHCL - zwei weitere Spiele müssen verschoben werden. Mehr dazu: https://t.co/9As6NmOwgQ



D’autres matchs du HC Lugano renvoyés : https://t.co/IA7mTdUGg8 pic.twitter.com/k8CwOQTH60 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 8, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter