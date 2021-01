Sport

USA ist U20-Weltmeister

Die USA sind zum fünften Mal U20-Weltmeister im Eishockey. Die Amerikaner gewinnen in Edmonton den Final gegen den favorisierten Nachbarn Kanada 2:0. Alex Turcotte und Trevor Zegras erzielten vor leeren Zuschauerrängen die Tore der Partie. Goalie Spencer Knight glänzte mit 34 Paraden. Platz 3 sicherte sich Finnland mit einem 4:1 gegen Russland. Für die Schweiz war die WM nach vier Niederlagen in der Gruppe mit Kanada und Finnland frühzeitig beendet. (pre/sda)

Tottenham steht im Ligacup-Final

Tottenham Hotspur erreicht zum ersten Mal seit 2015 und zum neunten Mal insgesamt den Final im englischen Ligacup. Das Team von José Mourinho setzte sich im Halbfinal-Duell zweier Londoner Klubs gegen den Zweitligisten Brentford mit 2:0 durch. Der Vierte der Championship hatte zuvor im K.o.-Wettbewerb mit Southampton, West Bromwich Albion, Fulham und Newcastle United der Reihe nach vier Klubs aus der Premier League ausgeschaltet. Für den Oberklassigen trafen Moussa Sissoko (13.) und Son Heung-min (70.).

Im Final trifft Tottenham am 25. April im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester United oder Manchester City. Die beiden Stadtrivalen machen am Mittwoch im Old Trafford den zweiten Finalisten unter sich aus. (pre/sda)

Kloten stolpert auch im Wallis

Aufstiegsaspirant Kloten erlebt in der Swiss League einen weiteren Dämpfer. Drei Tage nach der blamablen 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei den Biasca Ticino Rockets mussten sich die Zürcher Unterländer mit dem gleichen Resultat auch Sierre geschlagen geben.

Klotens Captain Steve Kellenberger hatte die Gäste im Wallis zwar nach 13 Minuten in Führung gebracht, Tomas Dolona glich die Partie neun Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit jedoch wieder aus. In der Verlängerung sorgte Meyrat Eliott mit einem Überzahltor für die Entscheidung zugunsten von Sierre, das auf einen starken Remo Giovannini (42 Paraden) im Tor zählen konnte.

Während das 2021 weiter sieglose Kloten die Tabelle nach wie vor mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Langenthal anführt, kommt Ajoie der Spitze immer näher. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Visp beträgt der Rückstand der Jurassier noch 11 Punkte, wobei sie 7 Spiele weniger ausgetragen haben als Kloten. (zap/sda)

Juventus fehlen im Spitzenspiel zwei Stammverteidiger

Juventus Turin muss am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen den Tabellenersten Milan auf zwei Stammspieler verzichten. Beim italienischen Rekordmeister, der als Fünfter der Serie A bereits zehn Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist, fallen der Brasilianer Alex Sandro und der Kolumbianer Juan Cuadrado nach positiven Corona-Tests aus. Beide befinden sich in Isolation. (zap/sda)

Bild: keystone

Marc Hirschi steht überraschend ohne Team da

Marc Hirschi wird seine Karriere nicht im Team DSM fortsetzen. Der aufstrebende Berner und die deutsche World-Tour-Equipe, bis letzte Saison unter dem Namen Sunweb bekannt, haben das bis Ende 2021 gültige Arbeitsverhältnis überraschend beendet. Der Vertrag wurde per sofort aufgelöst.

Über die Gründe für die vorzeitige Trennung machten die beiden Parteien in einer offiziellen Medienmitteilung keine Angaben. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung sagte Hirschi kürzlich in einem Interview mit der «Berner Zeitung», dass sein Manager Fabian Cancellara Vorverhandlungen führe. «Momentan ist alles offen. Manchmal ist ein Wechsel nicht schlecht, aber es kann auch sein, dass ich bleibe.»

Probleme dürfte der 22-jährige Hirschi, der wie Cancellara aus Ittigen bei Bern stammt, keine haben, um ein neues Team zu finden. Der U23-Weltmeister von 2018 gehörte im letzten Jahr zu den grossen Aufsteigern und etablierte sich in seiner zweiten Saison bei den Profis an der Weltspitze. Nach der Corona-Pause überzeugte Hirschi an der Tour de France mit einem Etappensieg sowie zwei weiteren Top-3-Platzierungen, er gewann den Halbklassiker Flèche Wallone, wurde Zweiter beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und holte an der WM in Imola die Bronzemedaille im Strassenrennen. In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass sich Sunweb vor Ablauf des eigentliches Vertragsendes von Topfahrern getrennt hat. So verliess der ehemalige Giro-Sieger Tom Dumoulin den Rennstall ebenso vorzeitig wie auch die Topsprinter Marcel Kittel oder Michael Matthews. (zap/sda)

Team DSM and @MarcHirschi are to part ways for the 2021 season. Thanks for everything, Marc!



More: https://t.co/ckHtrEaopO pic.twitter.com/t6eLwjw3eq — Team DSM (@TeamDSM) January 5, 2021

WTA gibt provisorischen Kalender bis Wimbledon bekannt

Nachdem im Dezember erst die Pläne der ersten sieben Wochen des Jahres bekanntgegeben worden waren, veröffentlichte die WTA-Tour am Dienstag ihren provisorischen Kalender der ersten Jahreshälfte 2021.

Wird nach dem Auftakt in dieser Woche in Abu Dhabi bis Ende Februar nur reduziert und in Australien gespielt, nimmt der Kalender der Frauen-Tour ab März Fahrt auf. Die Turniere in Doha, Lyon, Dubai, Guadalajara, St. Petersburg und Monterrey machen den Auftakt, ehe ab dem 25. März – analog wie die Männer – in Miami gespielt wird.

Danach sollen die europäische Sand- und Rasensaison wie gewohnt über die Bühne gehen. Ein Höhepunkt neben den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon ist auch der Fed-Cup-Final Mitte April in Budapest, der wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verlegt worden ist. Am Finalturnier der besten zwölf Teams nimmt auch die Schweiz teil. (zap/sda)

Bild: keystone

Dario Cologna bliebt im Overall-Klassement klar auf Top-Ten-Kurs

Dario Cologna präsentiert sich in der 4. Etappe der Tour de Ski nicht mehr in derart starker Tagesform wie im Val Müstair. Beim Rennen in Toblach über 15 km Skating mit Einzelstart erreichte der Bündner den 18. Rang mit 1:10 Minuten Rückstand auf den Sieger Alexander Bolschunow.

Das Resultat hat für die Gesamtwertung zumindest gemessen am Rang nicht gravierende Auswirkungen. Cologna ist als Sechster weiterhin gut klassiert. Allerdings beträgt der Rückstand auf das Podest nun 1:30 Minuten statt 27 Sekunden. Platz 5 ist um eine Minute entfernt, hingegen sitzen dem vierfachen Olympiasieger drei Konkurrenten im Nacken. (abu/sda)

Bild: keystone

Lando Norris mit Coronavirus infiziert

Der Formel-1-Fahrer Lando Norris wurde während seinen Ferien in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe am Montag den Verlust seines Geruchs- und Geschmackssinns bemerkt und anschliessend einen Test gemacht, berichtete der 21-jährige Brite vom Team McLaren via soziale Medien. «Ich fühle mich in Ordnung und habe keine anderen Symptome.»

Nach Weltmeister Lewis Hamilton, Sergio Perez und Lance Stroll ist Norris der vierte bekanntgewordene positive Corona-Fall eines Formel-1-Fahrers. Der WM-Neunte der abgelaufenen Saison begab sich umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne in seinem Hotel. Nach seinen Ferien wird er die Vorbereitung auf die im März beginnende WM-Saison 2021 in Angriff nehmen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Kopp fährt im Europacup aufs Podest

Dank Rahel Kopp feierte die Schweiz auch im zweiten Super-G des Heim-Europacups in Zinal einen Podestplatz. Die 26-Jährige beendete das Rennen im Wallis hinter den beiden Österreicherinnen Lisa Grill und Christina Ager als Dritte. Auf die Siegerzeit von Grill verlor Kopp, die ihr achtes Europacup-Podium feierte, eine gute halbe Sekunde. Am Montag hatte die Schweiz dank Stephanie Jenal und Jasmina Suter einen Doppelsieg gefeiert. (pre/sda)

Bild: keystone

Fähndrich fällt aus den Top 10

Nadine Fähndrich fiel in der 4. Etappe der Tour de Ski aus den Top Ten der Gesamtwertung. Beim Rennen in Toblach über 10 km Skating mit Einzelstart erreichte die Luzernerin den mässigen 24. Rang mit 1:35 Minuten Rückstand auf die überragende Siegerin Jessie Diggins aus den USA.

In der Gesamtwertung belegt Fähndrich neu den 13. Rang. Zu den Top 10, die sie sich bei einem optimalen Verlauf der Tour de Ski zum Ziel gesetzt hat, fehlen derzeit 16 Sekunden. An der Spitze baute Diggins die Führung aus. Der Vorsprung auf ihre Team-Kollegin Rosie Brennan beträgt 20 Sekunden. Die Schwedin Frida Karlsson, vor der Tour die meistgenannte Favoritin, liegt bereits eine Minute zurück. Das Etappenrennen wird am Mittwoch mit einer Verfolgung fortgesetzt, diesmal in der klassischen Technik. (pre/sda)

Bild: keystone

WM mit 20 Prozent der Zuschauerkapazität

Die Organisatoren der Handball-WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten wollen die Hallen mit 20 Prozent der maximal möglichen Zuschauerkapazität auslasten. Bereits vor einem Monat hatte Hassan Moustafa, der Präsident des Handball-Weltverbandes, mitgeteilt, die WM mit Zuschauern organisieren zu wollen. Vor wenigen Wochen war allerdings eine Auslastung von 30 Prozent das Ziel gewesen. (sda/dpa)

Bild: Qatar 2015 via epa/Qatar 2015 via epa

Lausanne muss erneut in Quarantäne

Der Waadtländer Kantonsarzt stellt die Mannschaft von Lausanne HC vorsorglich erneut unter Quarantäne. Das für Dienstag angesetzte Derby gegen Genève-Servette muss verschoben werden. Ebenfalls nicht planmässig stattfinden kann die Partie vom Freitag gegen die SCL Tigers.

Sämtliche Mannschaftsmitglieder von Lausanne sollen in den kommenden Tagen auf das Coronavirus getestet werden. Danach will der Kantonsarzt über eine definitive Quarantäne-Anordnung entscheiden. Das Lausanner Hockeyteam musste bereits im November aufgrund positiver Coronavirus-Fälle in Quarantäne. (pre/sda)

Suite à un test positif d’un membre de l’équipe du LHC l’ensemble de l’équipe est mise en quarantaine par mesure de précaution.



Les matchs contre le Genève-Servette (05/01) et les SCL Tigers (08/01) sont reportés. pic.twitter.com/NL9B7ADNcI — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) January 5, 2021

Nationalspieler Küttel an Krebs erkrankt

Dimitrij Küttel, der Captain des nationalen Topklubs Kadetten Schaffhausen und Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft, ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Gemäss seinem Klub bereitet sich der 26-Jährige gemeinsam mit Teamarzt Jean-Jacques Fasnacht auf eine Chemotherapie vor. (ram/sda)

Bild: keystone

U20-Goalie Fatton erhält Profivertrag bei Lugano

Der HC Lugano hat Thibault Fatton mit einem Einstiegsvertrag bis 2023 ausgestattet. Der 19-jährige Torhüter, der die Karriere bei den Junioren von La Chaux-de-Fonds lanciert hatte, stand zuletzt im Nachwuchsteam der Tessiner im Einsatz. Zudem hütete er das Tor der Schweiz an der U20-WM in Edmonton. Der Einstiegsvertrag ermöglicht Fatton sowohl Einsatzzeit in der National League bei Lugano als auch beim Farmteam Ticino Rockets in der Swiss League. (pre/sda)

🤝 Siglato un contratto Entry Level per le stagioni 2021/22 e 2022/23 con l’attuale portiere della propria squadra U20 Elit Thibault Fatton.#LVGAhttps://t.co/F4OB7x5JQr — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) January 5, 2021

Häberli wird Nationalcoach in Estland

Thomas Häberli wird Nationaltrainer in Estland. Der 46-jährige gebürtige Luzerner erhält einen über zwei Jahre gültigen Vertrag. Die erste Pflicht-Aufgabe stellt sich Häberli im März in der WM-Qualifikation, in welcher er mit seinem Team in der Gruppe E auf Belgien, Wales, Tschechien und Weissrussland treffen wird. Estland wird in der FIFA-Weltrangliste derzeit an 109. Position geführt.

Häberli wirkte bis zu seiner Entlassung im Dezember 2019 als Coach für den FC Luzern. Für den früheren YB-Stürmer war es sein erstes Engagement als Cheftrainer bei den Profis, nachdem er zuvor im Nachwuchs der Young Boys und des FC Basel tätig gewesen war. Mit Michael Müller stösst ein weiterer Schweizer zur Trainer-Crew der estnischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Trainer von Sprinter Alex Wilson gehörte bereits in Luzern zu Häberlis Team. (pre/sda)

Djokovic und Nadal sagen für ATP Cup zu

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und French-Open-Sieger Rafael Nadal nehmen für Serbien respektive Spanien vom 1. bis 5. Februar in Melbourne am ATP Cup teil. Die beiden hatten ihre Länder bei der Premiere des Mannschaftswettbewerbes im letzten Jahr in den Final geführt, den Djokovic mit Serbien gewinnen konnte. Am 20. Januar findet die Auslosung der drei Vierergruppen statt, deren Sieger das Halbfinale erreichen.

Während mit Deutschland, Österreich und Russland weitere Topnationen am ATP Cup vertreten sein werden, wird die Schweiz am Vorbereitungsturnier für die Australian Open wie im Vorjahr nicht teilnehmen. (pre/sda)

The 2021 @ATPCup will feature 14 of the Top 15 players in the @FedEx ATP Rankings. #ATPCup — ATP Tour (@atptour) January 5, 2021

Capelas Hawks verlieren erneut

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben das zweite Heimspiel in Folge verloren. Bei der 108:113-Niederlage gegen die New York Knicks gaben die Hawks erneut eine komfortable Führung preis.

Wie schon bei der Heimniederlage gegen die Cleveland Cavaliers in der Nacht auf Sonntag sah Atlanta Mitte des dritten Viertel wie der sichere Sieger aus, ehe das Team um Capela die Partie aus der Hand gab. 15 Punkte lagen die Hawks gegen New York in Führung und mussten sich letztlich doch geschlagen geben. Capela sammelte für Atlanta in einer guten halben Stunde 12 Punkte und 12 Rebounds – er blieb damit bei den Rebounds zum vierten Mal in Folge im zweistelligen Statistikwert.

Aufgrund der Niederlage im Direktduell mussten die Hawks den Gegner aus New York in der Tabelle der Eastern Conference aufschliessen lassen. Beide Teams stehen nach sieben Spielen mit vier Siegen und drei Niederlagen da. Auch die Milwaukee Bucks und die Cleveland Cavaliers befinden sich im Westen nach sieben Runden im Gleichschritt mit den Hawks. (pre/sda)

Liverpool patzt erneut, Shaqiri mit Teileinsatz

Dem FC Liverpool ist der Start ins neue Jahr komplett misslungen. Nach zuletzt zwei Unentschieden unterlag der englische Meister Southampton auswärts 0:1. Der frühere Liverpooler Stürmer Danny Ings erzielte bereits in der 2. Minute den Siegtreffer für die «Saints».

Liverpool blieb trotz deutlich mehr Spielanteilen zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Auch der nach 57 Minuten eingewechselte Xherdan Shaqiri konnte die Wende zugunsten der «Reds» nicht einleiten. Für den Schweizer Internationalen war es der zweite Teileinsatz nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause.

Liverpool bleibt nach der zweiten Niederlage im 17. Saisonspiel mit 33 Punkten zwar Leader der Premier League, der punktgleiche Erzrivale Manchester United hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Southampton - Liverpool 1:0 (1:0)

Tor: 2. Ings 1:0.

Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 57.). (jaw/sda)

