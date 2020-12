Sport

Sportnews: Trotz Messi-Rekord – Barcelona spielt gegen Valencia 2:2



Nächster Ausrutscher von Barcelona +++ Fähndrich feiert ersten Weltcupsieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barça siegt trotz Lionel Messis Rekord nicht

Ausrutscher werden für den FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zur Normalität. Gegen das im Mittelfeld rangierte Valencia kam Barça daheim nicht über ein 2:2 hinaus. Nach 13 Runden der «La Liga» hat Barcelona in mehr als der Hälfte der Spiele (3 Remis, 4 Niederlagen) Punkte abgegeben.

Das zeitweilige 1:1 im Match gegen Valencia erzielte Lionel Messi unmittelbar vor der Pause, indem er mit einem Kopfball den Abpraller nach seinem abgewehrten Foulpenalty verwertete. Messi hat für Barcelona nunmehr 643 Mal in den verschiedenen Wettbewerben getroffen. Er holte damit den grossen Pelé als den Spieler mit den meisten Toren für einen einzigen Klub ein. Pelé hatte seine 643 Tore zwischen 1956 und 1974 für den FC Santos erzielt.

Barcelona - Valencia 2:2 (1:1)

Tore: 30. Diakhaby 0:1. 45. Messi (Kopfball nach abgewehrtem Foulpenalty) 1:1. 52. Araujo 2:1. 69. Gomez 2:2. (abu/sda)

Enttäuschende Schweizer in Engelberg

Die Schweizer Skispringer konnten beim Heim-Weltcup in Engelberg keinen Schritt nach vorne machen. Selbst der bisher in dieser Saison sehr solide Gregor Deschwanden enttäuschte nach Sprüngen auf 120 und 119,5 m mit dem 27. Platz. Das ist das schlechteste Resultat des 29-jährigen Luzerners in diesem Weltcup-Winter.

Simon Ammann (39./111 m) und Dominik Peter (42./105,5 m) verpassten bei schwierigen Rückenwind-Verhältnissen, die jeden Fehler brutal bestraften, die Qualifikation für den Final-Durchgang klar.

In anderen Dimensionen springt derzeit Halvor Egner Granerud. Der Norweger sicherte sich mit Flügen auf 133,5 und 138 m den vierten Sieg im Weltcup in Folge. Er distanzierte den dreifachen Olympiasieger Kamil Stoch um 2,2 Punkte. (abu/sda)

Bild: keystone

Neymar fällt bis Jahresende aus

Paris Saint-Germain muss auch in den verbleibenden beiden Spielen in diesem Kalenderjahr ohne Superstar Neymar auskommen. Der Brasilianer fehlt dem französischen Meister aufgrund einer Knöchelverletzung sowohl im Topspiel der Ligue 1 am Sonntag gegen den Tabellenersten Lille als auch am Mittwoch im Heimspiel gegen Strasbourg.

Nach Angaben von PSG hat Neymar nach der vor Wochenfrist im Meisterschaftsspiel gegen Olympique Lyon (0:1) erlittenen Verstauchung Blutergüsse am Knochen, die einen Einsatz verunmöglichen. Der Offensivspieler fehlte deshalb bereits am vergangenen Mittwoch im Ligaspiel gegen Lorient. (abu/sda)

Bild: keystone

Erster Weltcupsieg von Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich feierte beim Sprint-Weltcup in Dresden ihren ersten Weltcupsieg. Die 25-jährige Luzernerin lief in all ihren Heats als Erste ins Ziel und liess im Final auch der zweitplatzierten Amerikanerin Sophie Caldwell keine Chance.

Zuvor hatte Laurien van der Graaff, die in Dresden Fünfte wurde, als bisher einzige Schweizerin Weltcupsiege im Sprint gefeiert (2). (abu/sda)

Weger verbessert sich auf Platz 12

Benjamin Weger verbessert sich beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung über 12,5 km vom 16. in den 12. Rang.

Damit gelang dem 31-jährigen Oberwalliser das zweitbeste Saison-Resultat nach dem 4. Rang im Sprint von Kontiolahti. Die Top Ten verpasste er durch zwei Fehler im zweiten Liegendschiessen, ansonsten blieb er im Schiessstand makellos. Der zweite qualifizierte Schweizer Jeremy Finello verpasste als 50. die Weltcup-Punkte klar. Der 23-jährige Norweger Sturla Holm Laegreid behauptete sich mit nur einem Schiessfehler und feierte bereits seinen dritten Saisonsieg. (abu/sda)

Bild: keystone

NHL soll am 13. Januar starten

Der wegen der Corona-Pandemie aufgeschobene Start zur NHL soll am 13. Januar erfolgen. Darauf einigten sich die Spielergewerkschaft und die Liga gemäss übereinstimmenden Medienberichten in den USA.

Demnach soll in der Qualifikation jede Mannschaft 56 Spiele bestreiten. Vorbereitungsspiele soll es wohl keine geben. Zahlreiche Details sind allerdings noch unklar und der Plan ist noch nicht offiziell. Er muss unter anderen von den Gesundheitsbehörden in Kanada abgesegnet werden.

Wegen der Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze werden die kanadischen Teams womöglich nur untereinander Partien austragen. (sda/dpa/bal)

Bild: AP

Kreuzbandriss: Saisonende für Nicole Schmidhofer

Nicole Schmidhofer hat sich am Freitag bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère einen Riss des Kreuzbandes und des Seitenbandes im linken Knie zugezogen. Das bestätigte eine MRT-Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck. Die Steirerin, die in Frankreich ihr erstes Rennen des Winters bestritt, fällt damit für die ganze Saison aus.

Die vierfache Weltcupsiegerin Schmidhofer flog im unteren Streckenabschnitt nach einem Sprung ins Netz, durchschnitt dieses mit ihren scharfkantigen Ski und blieb zwischen zwei Netzen liegen. Das ÖSV-Team muss damit in diesem Winter, der auch die WM im Februar in Cortina d'Ampezzo als Höhepunkt beinhaltet, auf seine stärkste Speed-Fahrerin verzichten. Die 31-jährige Schmidhofer gewann 2017 in St. Moritz WM-Gold im Super-G und 2019 die Abfahrts-Kristallkugel. (sda/apa/bal)

Keine weitere Sperre gegen Fora

Michael Fora erhält keine weitere Spielsperren. Der Verteidiger von Ambri-Piotta wurde für seinen Check gegen den Kopf von Mike Künzle im Spiel vom Dienstag in Biel von der National League lediglich noch mit 1800 Franken gebüsst.

Die diese Woche nach der Spieldauer-Disziplinarstrafe vorsorglich ausgesprochene Sperre sass Fora am Freitag gegen Zug bereits ab. (sda/bal)

Bild: keystone

GC verliert in Schaffhausen

Die nach wie vor führenden Grasshoppers bezogen mit 1:2 in Schaffhausen ihre vierte Saisonniederlage. Das Siegestor erzielte nach 72 Minuten der kurz vorher eingewechselte Uruguayer Emiliano Mozzone.

Die Hoppers liegen nunmehr nur noch je einen Verlustpunkt vor Winterthur und Thun, das am Samstag in Aarau spielt. Die Aarauer ihrerseits sowie Stade Lausanne-Ouchy liegen je zwei Verlustpunkte hinter GC.

Neuchâtel Xamax findet derweil aus seiner unglaublichen Baisse nicht heraus. Mit einem 0:1 bei Stade Lausanne-Ouchy nahmen die Neuenburger die neunte Niederlage in Serie entgegen. (sda)

Sergio Perez wechselt zu Red Bull Racing

Der frühere Sauber-Pilot Sergio Perez bleibt der Formel 1 erhalten und geht ab kommender Saison für das Team Red Bull an den Start. Der 30-Jährige ersetzt den Thailänder Alexander Albon als Teamkollege des Niederländers Max Verstappen. Perez fuhr zuletzt für Aston Martin, hatte dort aber zu Gunsten Sebastian Vettels keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Der 30-jährige Mexikaner soll Red Bull dabei helfen, Mercedes im Kampf um die Konstrukteur-WM den Rang abzulaufen. «Mit Sergio Perez gewinnen sie jemanden dazu, der viel Erfahrung besitzt und über viel Speed verfügt», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in einer Videokonferenz. In der abgelaufenen Saison wurde Red Bull in der Teamwertung Zweiter hinter den Silberpfeilen.

Perez bestritt in der Formel 1 bislang 193 Grand Prix und feierte im vorletzten Rennen der abgelaufenen Saison in Bahrain seinen ersten Sieg. Den Einstieg in die Königsklasse ermöglichte Perez das Schweizer Sauber-Team 2011. In der zweiten Saison mit dem Hinwiler Rennstall erreichte Perez drei Mal das Podest. (sda/dpa)

🗣 "The Team has the same winning mentality as me and I know I am here to perform." @SChecoPerez on joining the Team 👊 #HolaCheco 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Lh4Pg32ACZ — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020

Schweizer Frauen enttäuschen

Der Sprint in Hochfilzen missriet den Schweizer Biathletinnen gründlich. Einzig Aita Gasparin liess sich in Österreich für Platz 37 ein paar Weltcup-Punkte gutschreiben. Die Verfolgung vom Samstag nehmen aus den hinteren Regionen des Feldes auch Elisa Gasparin (41.), Selina Gasparin (54.) und Lena Häcki (55.) in Angriff. Das Podest bestiegen, angeführt von Tiril Eckhoff, drei Norwegerinnen. (zap/sda)

Bild: AP

SC Bern muss vorsorglich in Quarantäne

Nachdem zwei Team-Mitglieder des SC Bern positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wurde die National-League-Partie vom Freitagabend zwischen dem SCB und Fribourg-Gottéron abgesagt werden. Die Berner begaben sich vorsorglich in Quarantäne.

In der Zwischenzeit wurde die gesamte Mannschaft auf Covid-19 getestet. Sobald die Resultate vorliegen, wird über weitere Massnahmen entschieden. Sollten die Berner für zehn Tage in Quarantäne müssen, könnten auch der Cup-Halbfinal am Dienstag gegen Genève-Servette sowie das Meisterschaftsspiel am Mittwoch bei den ZSC Lions nicht stattfinden.

Der SC Bern war bereits vom 22. November bis 1. Dezember in Quarantäne. Am letzten Montag spielte er im Cup-Viertelfinal gegen Ajoie, das zwei Tage später 13 infizierte Team-Mitglieder verzeichnete. (zap/sda)

Bild: keystone

