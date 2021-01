Sport

Sport-News

Sportnews: Vier weitere Spiele des SC Bern wegen Quarantäne verschoben



Sport-News

Vier weitere SCB-Spiele verschoben +++ Cologna rückt auf Tour-Rang 6 vor

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Vier SCB-Spiele verschoben

Nach weiteren positiven Coronafällen muss der SC Bern wie erwartet auf Anordnung des Berner Kantonsarztes bis am 17. Januar wieder in Quarantäne. Aus diesem Grund müssen nach dem Spiel in Davos vom Donnerstag vier weitere Partien der National League verschoben werden: zweimal gegen Lugano, gegen Zug (12. Januar) und gegen die SCL Tigers. Der SCB muss bereits zum dritten Mal in dieser Saison in Quarantäne und weist mit 19 bereits jetzt am wenigsten ausgetragene Spiele aller Teams auf. (ram/sda)

Bild: keystone

Cologna rückt um einen Platz vor

Dario Cologna zeigte in der 6. Etappe der Tour de Ski eine gute Leistung. Der Bündner arbeitete sich im Val di Fiemme mit einem 12. Rang über 15 km in klassischer Technik mit Massenstart im Overall-Klassement auf Platz 6 vor. Der Rückstand auf das Tour-Podest beträgt neu noch 1:30 Minuten.

Einen Platz vor Cologna kam Roman Furger als Elfter ins Ziel. Auch Beda Klee als 14. und Jonas Baumann als 25. holten Weltcuppunkte. Den fünften Etappensieg in Serie feierte der Russe Alexander Bolschunow. Er nahm auf der Schlussrunde Furger oder Cologna rund 15 Sekunden ab. (ram/sda)

Bild: keystone

Abfahrerinnen im zweiten Training zurück

Die Schweizer Speed-Spezialistinnen kamen im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in St.Anton nicht auf Touren. Als Beste der Swiss-Ski-Vertreterinnen klassierte sich Corinne Suter im 17. Rang. Sie verlor 1,04 Sekunden auf die Bestzeit der Tschechin Ester Ledecka.

Am Vortag hatte Lara Gut-Behrami noch die beste Zeit aufgestellt. Im zweiten Training musste sich die Tessinerin mit einem Rückstand von 1,30 Sekunden mit 24. Rang begnügen. Zwischen Suter und Gut-Behrami klassierten sich Joana Hählen (18.) und Jasmine Flury (20.). (ram/sda)

Bild: keystone

Staatsanwalt fordert Haft von fünfeinhalb Jahren für Doping-Arzt

Die Staatsanwaltschaft München fordert für den Erfurter Arzt Mark Schmidt eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Diesen Antrag stellte Oberstaatsanwalt Kai Gräber bei seinem Schlussplädoyer. In dem Prozess sei bewiesen worden, dass der Mediziner jahrelanges Blutdoping an mehreren Winter- und Radsportlern durchgeführt und organisiert habe.

Schmidt habe entgegen dessen eigenen Beteuerungen mit dem Doping Geld verdienen wollen, es sei daher auch gewerbsmässig betrieben worden. Zudem sei er wegen gefährlicher Körperverletzung zu bestrafen, weil er einer Sportlerin 2017 eine Forschungschemikalie injiziert hatte. Damit habe er den medizinischen Eid «vollends in die Tonne getreten», sagte Gräber. Deshalb solle er auch ein fünfjähriges Berufsverbot erhalten. Im grössten deutschen Doping-Prozess seit Jahren hatte Schmidt ein umfassendes Geständnis abgelegt und Manipulationen seit 2012 eingestanden. Er war im Rahmen der sogenannten «Operation Aderlass» im Winter 2019 aufgeflogen. (ram/sda/dpa)

Wertli neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes

Die 44-jährige Aargauerin Béatrice Wertli wird per Anfang März neue Direktorin des Schweizerischen Turnverbands (STV). Die Kommunikationsexpertin hat Erfahrung bei der Schweizerischen Post und beim Bundesamt für Sport (Baspo) und übernimmt die operative Führung des Verbandes von Ruedi Hediger, der in der Folge der Missbrauchsvorwürfe zahlreicher Turnerinnen auf Ende des letzten Jahres zurücktrat. Um sich voll auf ihre neue Aufgabe konzentrieren zu können, wird Wertli Ende Februar ihr Amt als Präsidentin der CVP Bern abgeben.

Mit dem Tessiner Fabio Corti wird der STV seit Anfang Jahr auch von einem neuen Präsidenten geführt. Damit fehlt nur noch ein Nachfolger für Spitzensport-Chef Felix Stingelin, damit die Verbandsführung wieder komplett ist. (abu/sda)

Team von Tour-Sieger Pogacar geimpft

Als wohl erste Profimannschaft liess sich das gesamte World-Tour-Team UAE Emirates gegen das Coronavirus impfen. Die Fahrer um Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar sowie Betreuer erhielten in Abu Dhabi den vom chinesischen Staatskonzern Sinopharm entwickelten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zugelassenen Impfstoff gespritzt.

«Als Team aus den VAE sind wir enorm stolz auf die Anstrengungen, die das Land unternommen hat, um die Folgen der Covid-19-Pandemie zu bekämpfen und ein Leader zu sein im Bemühen, zu einem normalen Leben zurückzukehren», erklärte der Schweizer Mauro Gianetti, CEO des UAE Team Emirates. Zuletzt wurde über den Wechsel des Schweizer Toptalents Marc Hirschi zur Equipe gemunkelt. (ram/sda)

Bild: keystone

IOC-Topshot unsicher über Austragung der Olympischen Spiele

Das dienstälteste IOC-Mitglied Dick Pound hat Zweifel an einer Austragung der auf dieses Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio. «Ich kann mir nicht sicher sein, weil die Wellen des Virus immer noch wie ein Elefant im Raum stehen», wird der Kanadier von der britischen BBC zitiert. Zuvor war in der Olympia-Stadt Tokio erneut der Ausnahmezustand verhängt worden, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf neue Rekordhöhen gestiegen waren.

Gastgeber Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekräftigten am Donnerstag, an ihren Plänen für «sichere und geschützte Spiele» im Juli und August festhalten zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie waren die eigentlich für das Vorjahr geplanten Sommerspiele um ein Jahr verschoben worden. Pounds Aussagen nähren nun weniger als 200 Tage vor der geplanten Eröffnungsfeier die Bedenken, dass der Mega-Sportanlass tatsächlich steigen kann. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Mauro Caviezel zieht sich Schädel-Hirn-Trauma zu

Grosses Pech für Mauro Caviezel: Der 32-jährige Bündner stürzte am Donnerstag im Training in Garmisch-Partenkirchen und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Zudem klagte er über Schmerzen im linken Knie, wie der Verband Swiss-Ski mitteilte. Caviezel kehrte in die Schweiz zurück, wo er sich am Freitag weiteren Untersuchungen unterziehen wird.

Caviezel gehört zu den Leadern im Schweizer Team in dieser Saison. Zum Auftakt gewann er im Super-G Mitte Dezember in Val d'Isère sein erstes Weltcuprennen. Es war ein fulminantes Comeback, nachdem sich Caviezel erst im Juni im Konditionstraining die linke Achillessehne gerissen hatte. Eine Woche nach seinem traumhaften Einstieg in die Saison fuhr Caviezel in Val Gardena in seiner Paradedisziplin als Zweiter erneut auf das Podest. In Bormio zum Jahresende wurde er in der Abfahrt und im Super-G jeweils Fünfter. Nach drei von sieben Rennen führt der Vorjahressieger die Disziplinenwertung im Super-G erneut an. (sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter