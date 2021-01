Sport

Sportnews: Weissrussland könnte IIHF Eishockey-WM 2021 entzogen werden



Weissrussland könnte Hockey-WM entzogen werden +++ Cologna bleibt in den Top-10

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Cologna hält sich in den Top Ten der Tour de Ski

Dario Cologna verbleibt nach der Verfolgung in Toblach in den Top Ten der Tour de Ski. Der Bündner, als 18. gestartet, beendete das Rennen über 13,3 km in klassischer Technik im 17. Rang.

Cologna verlor in der Overall-Wertung eine Position und ist neu an siebenter Stelle klassiert. An der Spitze liegt mit über 2 Minuten Vorsprung der Russe Alexander Bolschunow, der am Mittwoch der Konkurrenz fast eine Minute abnahm. Auf Platz 3 rangiert der Franzose Maurice Manificat mit 1:40 Minuten Vorsprung auf Cologna. (abu/sda)

Bild: keystone

Weissrussland könnte WM entzogen werden

Weissrussland droht der Entzug der Eishockey-WM in diesem Jahr. Der Weltverband IIHF werde am 25. und 26. Januar tagen. Dabei soll es auch um die Ausrichtung der zuletzt viel diskutierten WM gehen, sagte der Präsident des russischen Verbandes, Wladislaw Tretjak, gegenüber der russischen Staatsagentur Tass.

IIHF-Präsident René Fasel hatte der Agentur zuvor von Gesprächen mit Vertretern anderer Eishockey-Verbände berichtet, die das autoritär geführte Weissrussland als Co-Ausrichter ablösen könnten. Die WM ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Weissrussland geplant. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Fähndrich behält Tour-Top-10 im Visier

Nadine Fähndrich zeigt in der 5. Etappe der Tour de Ski eine starke Leistung. Die Luzernerin lief in der Verfolgung von Toblach in klassischer Technik im hinteren Teil des Feldes von Platz 24 auf den 16. Rang vor. Sie war somit über die 10 km praktisch gleich schnell unterwegs wie die Tour-de-Ski-Führende Jessica Diggins, die sich im Endspurt der Russin Julia Stupak und der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben musste.

Fähndrich bleibt als Zwölfte des Gesamtklassements rund eine halbe Minute hinter den Top 10 zurück. An der Spitze baute Diggins die Führung gegenüber der Teamkollegin Rosie Brennan auf 22 Sekunden aus. Die drittklassierte Stupak, die den Tagessieg ihrem Sohn zum 1. Geburtstag widmete, liegt knapp eine Minute zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

Luana Flütsch erleidet Kreuzbandriss

Für Luana Flütsch ist die Saison vorzeitig beendet. Die 25-jährige B-Kader-Athletin zog sich im Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk zu. Die Bündner Speed-Spezialistin muss sich am Freitag einer Operation unterziehen und fällt monatelang aus. Flütsch ist nach Aline Danioth, Charlotte Chable, Andrea Ellenberger und Elena Stoffel die fünfte Schweizer Weltcup-Fahrerin, die mit einem Kreuzbandriss ausfällt. (pre/sda)

Luana #Flütsch erlitt am Dienstag beim zweiten Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk. Die 25-jährige B-Kader-Athletin wird am Freitag operiert. #swissskiteam #gutebesserung pic.twitter.com/FHwg15s2OP — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 6, 2021

USA ist U20-Weltmeister

Die USA sind zum fünften Mal U20-Weltmeister im Eishockey. Die Amerikaner gewinnen in Edmonton den Final gegen den favorisierten Nachbarn Kanada 2:0. Alex Turcotte und Trevor Zegras erzielten vor leeren Zuschauerrängen die Tore der Partie. Goalie Spencer Knight glänzte mit 34 Paraden. Platz 3 sicherte sich Finnland mit einem 4:1 gegen Russland. Für die Schweiz war die WM nach vier Niederlagen in der Gruppe mit Kanada und Finnland frühzeitig beendet. (pre/sda)

Tottenham steht im Ligacup-Final

Tottenham Hotspur erreicht zum ersten Mal seit 2015 und zum neunten Mal insgesamt den Final im englischen Ligacup. Das Team von José Mourinho setzte sich im Halbfinal-Duell zweier Londoner Klubs gegen den Zweitligisten Brentford mit 2:0 durch. Der Vierte der Championship hatte zuvor im K.o.-Wettbewerb mit Southampton, West Bromwich Albion, Fulham und Newcastle United der Reihe nach vier Klubs aus der Premier League ausgeschaltet. Für den Oberklassigen trafen Moussa Sissoko (13.) und Son Heung-min (70.).

Im Final trifft Tottenham am 25. April im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester United oder Manchester City. Die beiden Stadtrivalen machen am Mittwoch im Old Trafford den zweiten Finalisten unter sich aus. (pre/sda)

Kloten stolpert auch im Wallis

Aufstiegsaspirant Kloten erlebt in der Swiss League einen weiteren Dämpfer. Drei Tage nach der blamablen 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei den Biasca Ticino Rockets mussten sich die Zürcher Unterländer mit dem gleichen Resultat auch Sierre geschlagen geben.

Klotens Captain Steve Kellenberger hatte die Gäste im Wallis zwar nach 13 Minuten in Führung gebracht, Tomas Dolona glich die Partie neun Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit jedoch wieder aus. In der Verlängerung sorgte Meyrat Eliott mit einem Überzahltor für die Entscheidung zugunsten von Sierre, das auf einen starken Remo Giovannini (42 Paraden) im Tor zählen konnte.

Während das 2021 weiter sieglose Kloten die Tabelle nach wie vor mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Langenthal anführt, kommt Ajoie der Spitze immer näher. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Visp beträgt der Rückstand der Jurassier noch 11 Punkte, wobei sie 7 Spiele weniger ausgetragen haben als Kloten. (zap/sda)

Juventus fehlen im Spitzenspiel zwei Stammverteidiger

Juventus Turin muss am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen den Tabellenersten Milan auf zwei Stammspieler verzichten. Beim italienischen Rekordmeister, der als Fünfter der Serie A bereits zehn Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist, fallen der Brasilianer Alex Sandro und der Kolumbianer Juan Cuadrado nach positiven Corona-Tests aus. Beide befinden sich in Isolation. (zap/sda)

Bild: keystone

Hirschi steht überraschend ohne Team da

Marc Hirschi wird seine Karriere nicht im Team DSM fortsetzen. Der aufstrebende Berner und die deutsche World-Tour-Equipe, bis letzte Saison unter dem Namen Sunweb bekannt, haben das bis Ende 2021 gültige Arbeitsverhältnis überraschend beendet. Der Vertrag wurde per sofort aufgelöst.

Über die Gründe für die vorzeitige Trennung machten die beiden Parteien in einer offiziellen Medienmitteilung keine Angaben. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung sagte Hirschi kürzlich in einem Interview mit der «Berner Zeitung», dass sein Manager Fabian Cancellara Vorverhandlungen führe. «Momentan ist alles offen. Manchmal ist ein Wechsel nicht schlecht, aber es kann auch sein, dass ich bleibe.»

Probleme dürfte der 22-jährige Hirschi, der wie Cancellara aus Ittigen bei Bern stammt, keine haben, um ein neues Team zu finden. Der U23-Weltmeister von 2018 gehörte im letzten Jahr zu den grossen Aufsteigern und etablierte sich in seiner zweiten Saison bei den Profis an der Weltspitze. Nach der Corona-Pause überzeugte Hirschi an der Tour de France mit einem Etappensieg sowie zwei weiteren Top-3-Platzierungen, er gewann den Halbklassiker Flèche Wallone, wurde Zweiter beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und holte an der WM in Imola die Bronzemedaille im Strassenrennen. In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass sich Sunweb vor Ablauf des eigentliches Vertragsendes von Topfahrern getrennt hat. So verliess der ehemalige Giro-Sieger Tom Dumoulin den Rennstall ebenso vorzeitig wie auch die Topsprinter Marcel Kittel oder Michael Matthews. (zap/sda)

Team DSM and @MarcHirschi are to part ways for the 2021 season. Thanks for everything, Marc!



More: https://t.co/ckHtrEaopO pic.twitter.com/t6eLwjw3eq — Team DSM (@TeamDSM) January 5, 2021

WTA gibt provisorischen Kalender bis Wimbledon bekannt

Nachdem im Dezember erst die Pläne der ersten sieben Wochen des Jahres bekanntgegeben worden waren, veröffentlichte die WTA-Tour am Dienstag ihren provisorischen Kalender der ersten Jahreshälfte 2021.

Wird nach dem Auftakt in dieser Woche in Abu Dhabi bis Ende Februar nur reduziert und in Australien gespielt, nimmt der Kalender der Frauen-Tour ab März Fahrt auf. Die Turniere in Doha, Lyon, Dubai, Guadalajara, St. Petersburg und Monterrey machen den Auftakt, ehe ab dem 25. März – analog wie die Männer – in Miami gespielt wird.

Danach sollen die europäische Sand- und Rasensaison wie gewohnt über die Bühne gehen. Ein Höhepunkt neben den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon ist auch der Fed-Cup-Final Mitte April in Budapest, der wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verlegt worden ist. Am Finalturnier der besten zwölf Teams nimmt auch die Schweiz teil. (zap/sda)

Bild: keystone

Dario Cologna bliebt im Overall-Klassement klar auf Top-Ten-Kurs

Dario Cologna präsentiert sich in der 4. Etappe der Tour de Ski nicht mehr in derart starker Tagesform wie im Val Müstair. Beim Rennen in Toblach über 15 km Skating mit Einzelstart erreichte der Bündner den 18. Rang mit 1:10 Minuten Rückstand auf den Sieger Alexander Bolschunow.

Das Resultat hat für die Gesamtwertung zumindest gemessen am Rang nicht gravierende Auswirkungen. Cologna ist als Sechster weiterhin gut klassiert. Allerdings beträgt der Rückstand auf das Podest nun 1:30 Minuten statt 27 Sekunden. Platz 5 ist um eine Minute entfernt, hingegen sitzen dem vierfachen Olympiasieger drei Konkurrenten im Nacken. (abu/sda)

Bild: keystone

Lando Norris mit Coronavirus infiziert

Der Formel-1-Fahrer Lando Norris wurde während seinen Ferien in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe am Montag den Verlust seines Geruchs- und Geschmackssinns bemerkt und anschliessend einen Test gemacht, berichtete der 21-jährige Brite vom Team McLaren via soziale Medien. «Ich fühle mich in Ordnung und habe keine anderen Symptome.»

Nach Weltmeister Lewis Hamilton, Sergio Perez und Lance Stroll ist Norris der vierte bekanntgewordene positive Corona-Fall eines Formel-1-Fahrers. Der WM-Neunte der abgelaufenen Saison begab sich umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne in seinem Hotel. Nach seinen Ferien wird er die Vorbereitung auf die im März beginnende WM-Saison 2021 in Angriff nehmen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Kopp fährt im Europacup aufs Podest

Dank Rahel Kopp feierte die Schweiz auch im zweiten Super-G des Heim-Europacups in Zinal einen Podestplatz. Die 26-Jährige beendete das Rennen im Wallis hinter den beiden Österreicherinnen Lisa Grill und Christina Ager als Dritte. Auf die Siegerzeit von Grill verlor Kopp, die ihr achtes Europacup-Podium feierte, eine gute halbe Sekunde. Am Montag hatte die Schweiz dank Stephanie Jenal und Jasmina Suter einen Doppelsieg gefeiert. (pre/sda)

Bild: keystone

WM mit 20 Prozent der Zuschauerkapazität

Die Organisatoren der Handball-WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten wollen die Hallen mit 20 Prozent der maximal möglichen Zuschauerkapazität auslasten. Bereits vor einem Monat hatte Hassan Moustafa, der Präsident des Handball-Weltverbandes, mitgeteilt, die WM mit Zuschauern organisieren zu wollen. Vor wenigen Wochen war allerdings eine Auslastung von 30 Prozent das Ziel gewesen. (sda/dpa)

Bild: Qatar 2015 via epa/Qatar 2015 via epa

