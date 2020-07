Sport

Sportnews: Aiyegun Tosin und Vasilije Janjicic vom FCZ fallen aus



Saisonende für Tosin, längere Pause für Janjicic +++ Zverev spielt nicht in Berlin

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saisonende für Tosin, längere Pause für Janjicic

Der FC Zürich kann in der laufenden Saison nicht mehr auf Aiyegun Tosin zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler zog sich vor zehn Tagen in der Partie gegen Lugano eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Der 22-jährige Nigerianer gehörte dank seiner Schnelligkeit zu den auffälligsten Zürchern seit seiner Ankunft in Zürich im letzten September. In 18 Spielen schoss er 7 Tore.

Ebenfalls mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht dem FCZ Vasilije Janjicic. Der defensive Mittelfeldspieler musste sich krankheitsbedingt einer Operation unterziehen. (dab/sda)

Aiyegun Tosin und Vasilije Janjicic fallen beide verletzt aus.



Wir wünschen Aiyegun und Vasi eine rasche Genesung und gute Besserung!



👉🏽 https://t.co/5x829E1VGc #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/rv1sat6KEN — FC Zürich (@fc_zuerich) July 8, 2020

Alexander Zverev spielt nicht in Berlin

Alexander Zverev sagt seine Teilnahme am Exhibition-Turnier von nächster Woche in Berlin ab. Er habe sich entschieden, «derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen», teilte die Weltnummer 7 via Instagram mit. Stattdessen werde er mit seinem Team trainieren.

Zuletzt war Zverev wegen seines Verhaltens in der Corona-Krise in die Kritik geraten. Zunächst war der 23-jährige Hamburger zusammen mit Novak Djokovic und weiteren Tennisprofis bei der Adria Tour wegen Party-Videos und der Missachtung der Hygieneregeln negativ aufgefallen. Danach war er kritisiert worden, nachdem ein Party-Video mit ihm, ohne zeitliche Zuordnung, im Internet aufgetaucht war.

Zverev gab am Mittwoch bekannt, dass auch sein dritter Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen sei. Zudem bestätigte er die probeweise Zusammenarbeit mit dem ehemaligen spanischen Top-10-Spieler David Ferrer. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Fix: Alonso kehrt in die Formel 1 zurück

Der frühere spanische Weltmeister Fernando Alonso kehrt 2021 in die Formel 1 zurück. Wie das französische Werksteam Renault am Mittwoch mitteilte, schliesst sich der 39-Jährige «für die nächsten Saisons» dem Team an.

Alonso wird das Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen, der zu McLaren wechselt. Zweiter Fahrer ist der Franzose Esteban Ocon.

Alonso war mit dem französischen Werksteam Renault 2005 und 2006 Weltmeister geworden. Der 39-Jährige war zuletzt unter anderem in der Langstrecken-WM aktiv. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt er Ende 2018 in Abu Dhabi. Bereits damals hatte Alonso ein mögliches Comeback in der Königsklasse nicht ausgeschlossen. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Vierter Corona-Fall bei den Brooklyn Nets

Die Personalprobleme der Brooklyn Nets haben sich weiter verschärft: Nach DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie und Wilson Chandler ist nun auch Taurean Prince positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für die Ende Juli geplante Fortsetzung der NBA-Saison aus.

Daneben müssen die Nets auch noch auf ihre beiden Stars Kevin Durant (pausiert diese Saison nach Achillessehnenriss) und Kyrie Irving (nach Schulter-Operation) verzichten. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn machte sich deshalb am Dienstag mit einer Rumpftruppe auf den Weg nach Florida, wo die Saison nach einem Unterbruch von mehr als viereinhalb Monaten im Disney World Resort von Orlando ohne Zuschauer und mit strengen Massnahmen gegen das Coronavirus fortgesetzt werden soll. (pre/sda)

Bild: AP

Terminkalender des Nationalteams für Herbst komplett

Der Terminkalender des Schweizer Nationalmannschaft für den Herbst 2020 ist komplett. Nach den sechs Partien der Nations League sind nun auch die letzten Details für die beiden Testspiele geklärt. Am Mittwoch, 7. Oktober, spielt die Schweiz um 20.45 Uhr in St. Gallen gegen Kroatien. Am Mittwoch, 11. November, heisst der Gegner in Brüssel Belgien (20.45 Uhr).

Mit den Partien gegen den WM-Finalisten Kroatien und den WM-Dritten Belgien im Rahmen eines Vierländerturniers in Doha hätte das Länderspiel-Jahr 2020 für die Schweiz eigentlich Ende März lanciert werden sollen. Die Corona-Pandemie verschob die Vergleiche mit den Nummern 6 (Kroatien) und 1 (Belgien) des FIFA-Rankings nun um mehrere Monate.

Das anspruchsvolle Programm des A-Nationalteams bis Ende Jahr beginnt Anfang September mit den beiden Spielen der Nations League auswärts gegen die Ukraine (3. September in Lwiw) und in Basel gegen Deutschland (6. September). (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Ziegler mit dem FC Dallas in der Quarantäne

Zu den Leidtragenden des MLS-Ausschlusses von Dallas wegen zu vielen Corona-Fällen zählt auch der 35-fache Schweizer Internationale Reto Ziegler, der seit zweieinhalb Jahren bei Dallas spielt.

Genau wie seine Teamkollegen befindet sich der 34-jährige Genfer laut «Blick» seit dem 29. Juni auf einem Hotelzimmer im Disney World in Orlando in Quarantäne. «Noch vor wenigen Tagen sind wir topfit und motiviert hierher gereist, um ein Turnier zu spielen - und jetzt dürfen wir nur auf unseren Zimmern sitzen», wird Ziegler zitiert. Zehn Spieler und ein Betreuer der Texaner waren nach der Ankunft in Orlando positiv auf das Virus getestet worden.

Im Sport-Komplex auf dem Gelände von Disney World will die MLS ab Mittwoch bis zum 11. August ein Turnier austragen. Danach soll die nach zwei Spieltagen unterbrochene Qualifikation fortgesetzt werden, ehe die Playoffs folgen. (dab/sda)

Bild: AP/The Dallas Morning News

GCK Lions mit Schlagenhauf und Finnen

Die GCK Lions aus der Swiss League verpflichteten Teemu Rautiainen (28) als zweiten Ausländer neben dem Amerikaner Ryan Hayes. Der finnische Flügel erhält einen Einjahresvertrag. Der frühere WM-Bronzemedaillen-Gewinner mit der finnischen U18 kommt von Ilves Tampere.

Unter den weiteren Zuzügen der Lions befindet sich auch der erfahrene Center Roman Schlagenhauf (31), der zuletzt in der National League für die Rapperswil-Jona Lakers spielte. (dab/sda)

Spieler von Genève-Servette mit freiwilliger Lohnreduktion

Die Spieler von Genève-Servette haben sich aufgrund der besonderen Lage und der wirtschaftlichen Zwänge im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie mittels Eigeninitiative zu einer Lohnreduktion bereit erklärt. Eine entsprechende Einigung kam nach Gesprächen zwischen den Team-Vertretern, Captain Noah Rod und Arnaud Jacquemet, sowie dem Verwaltungsrat des Klubs zustande. Auf wie viel Prozent ihres Salärs die Spieler verzichten, wurde nicht bekanntgegeben.

Für Servettes Captain Rod ist die freiwillige Lohnreduktion selbstverständlich: «Ich spiele seit meinem 15. Altersjahr für den Klub und verdanke meinen Werdegang dem Verein. Deshalb ist es nichts als natürlich für mich, mich solidarisch zu zeigen.»

Die Spielergewerkschaft der Liga, die «Swiss Ice Hockey Players' Union», hatte im Mai noch betont, dass eine damals von den Klubs gewünschte «Generallösung» im Zusammenhang mit Lohnreduktionen nicht angezeigt sei. Die Voraussetzungen der einzelnen Klubs seien dafür schlicht zu unterschiedlich und «deren internes Krisenmanagement zu verschieden». (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Weltmeister Pullin beim Speerfischen gestorben

Der australische Snowboarder Alex Pullin ist tot. Der frühere Weltmeister im Boardercross kam bei einem Unfall beim Speerfischen nahe Palm Beach im Alter von 32 Jahren ums Leben.

«Unser tiefstes Mitgefühl gilt Alex' Familie sowie seinen Teamkollegen und Unterstützern», schrieb Snow Australia. Zahlreiche internationale Medien berichteten über den Todesfall. Der britische «Guardian» schrieb, Pullin sei nach Angaben der Polizei bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Sofortige Wiederbelebungsmassnahmen seien aber wirkungslos geblieben.

Pullin hatte den WM-Titel im Snowboardcross 2011 und 2013 gewonnen. An der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2014 im russischen Sotschi trug er die Fahne der australischen Mannschaft, auch an den Spielen 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang hatte er teilgenommen. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Kein Ryder Cup in diesem Jahr

Laut dem amerikanischen Sender ESPN findet der Ryder Cup in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Der traditionsreiche Wettkampf zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa war für September im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin geplant.

Der Ryder Cup soll nun erst Ende September 2021 ausgetragen werden. Der dann terminierte Presidents Cup zwischen US-Golfern und Profis aus anderen Teilen der Welt ausser Europa würde ebenfalls um ein Jahr verschoben werden. (dab/sda)

Bild: keystone

Fasel sieht gute Chancen für NHL-Spieler bei Olympia

Laut René Fasel, dem Präsidenten des Eishockey-Weltverbandes IIHF, stehen die Chancen auf die Teilnahme der NHL-Spieler an den nächsten zwei Olympische Winterspielen gut. Fasel schöpft Hoffnung aus dem bis 2026 verlängerten Tarifvertrag der NHL, der in den kommenden Tagen von Spielern, Besitzern und der Liga abgesegnet werden soll und die Rückkehr zu Olympia thematisiert.

«Es gibt viele Herausforderungen. Aber ich denke im Prinzip ist die Nachricht, dass der Tarifvertrag steht, für mich und insbesondere das internationale Eishockey eine gute Nachricht», sagte Fasel der Nachrichtenagentur AP. An den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 nahmen die NHL-Spieler nicht teil.

Trotz des neuen Tarifvertrags bräuchte es für eine Teilnahme der NHL-Spieler 2022 in Peking und 2026 in Mailand aber zusätzlich eine konkrete Einigung zwischen der IIHF, dem Internationalen Olympischen Komitee und der NHL. (dab/sda)

Bild: keystone

Milan mit spektakulärer Wende gegen Juve

Juventus Turin hat sich im Rennen um den italienischen Scudetto einen Fehltritt geleistet. Das Team von Trainer Maurizio Sarri gab bei der AC Milan ein 2:0 aus der Hand und verlor 2:4.

Nach torloser erster Halbzeit brachte Adrien Rabiot die Gäste nach einem Solo aus der eigenen Hälfte heraus und sehenswertem Schuss vermeintlich auf Kurs. Kurz darauf erhöhte Cristiano Ronaldo. Für Rabiot war es der erste Treffer für Juventus, für Ronaldo der 26. in der laufenden Meisterschaft. Nach einer Stunde kippte das Spiel innert fünf Minuten. Zuerst versenkte Zlatan Ibrahimovic einen Foulpenalty, dann trafen Franck Kessié und Rafael Leão innerhalb von 93 Sekunden. Den Schlusspunkt setzte Ante Rebic in der 80. Minute.

Die Niederlage dürfte Juventus nicht allzu sehr schmerzen. Nach dem 1:2 von Verfolger Lazio in Lecce beträgt das Polster des Serienmeisters weiterhin sieben Punkte. Sieben Runden sind noch ausstehend. (dab/sda)

AC Milan - Juventus Turin 4:2 (0:0)

Tore: 47. Rabiot 0:1. 43. Ronaldo 0:2. 62. Ibrahimovic (Handspenalty) 1:2. 66. Kessié 2:2. 67. Leão 3:2. 80. Rebic 4:2. (sda)

Bild: keystone

Lazios Patric beisst bei Pleite zu

Die Hoffnungen von Lazio Rom auf den Meistertitel haben den vielleicht entscheidenden Dämpfer erlitten. Die Laziali verloren bei Lecce mit 1:2. Die Süditaliener verliessen dank dem unerwarteten Heimsieg die Abstiegsränge. Lazio verlor nicht nur das Spiel, sondern in der Nachspielzeit auch noch seinen spanischen Innenverteidiger Patric. Der sah Rot, weil er einem Gegenspieler in den Oberarm biss. (ram)

Lecce - Lazio Rom 2:1 (1:1)

Tore: 5. Caicedo 0:1. 30. Babacar 1:1. 47. Lucioni 2:1. - Bemerkungen: 45. Mancosu (Lecce) verschiesst Foulpenalty. 93. Rote Karte gegen Patric (Lazio/Unsportlichkeit). (sda)

Lausanne kann doch noch siegen

Im sechsten Anlauf seit dem Neustart hat Leader Lausanne-Sport in der Challenge League zum Siegen zurückgefunden, wenn auch wenig überzeugend. Die Waadtländer schlugen zuhause gegen das arg dezimierte Schlusslicht Chiasso 2:1. Mit dem Sieg verhinderte Lausanne, dass Verfolger GC in der Tabelle noch näher heranrücken konnte.

Unter gütiger Unterstützung von Chiassos Hintermannschaft legten Andi Zeqiri und Dan Ndoye früh mit zwei Toren vor. Für Chiasso, das mit lediglich 14 Spielern auf dem Matchblatt antrat, verkürzte Svajunas Cyzas. Weil in der Promotion League die Saison abgebrochen wurde, gibt es in dieser Saison keinen Absteiger in der Challenge League.

GC kam gegen Stade Lausanne-Ouchy im sechsten Spiel unter Zoltan Kadar zum fünften Sieg. Zwei von Mychell Chagas verwandelte Foulpenaltys (25./65.) und eine Gelb-Rote Karte gegen Lausannes Andy Lageouis (65.) standen für die seit dem Neustart ungeschlagenen Hoppers am Ursprung ihres 4:0-Sieges. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz beträgt sieben Runden vor Schluss weiter fünf Punkte. (ram/sda)

Nürnberg kann mit 2. Liga planen

Der 1. FC Nürnberg hat das Relegations-Hinspiel um einen Platz in der 2. Bundesliga gegen den FC Ingolstadt 2:0 gewonnen. Die höherklassigen Franken dürfen damit wohl eine weitere Saison in der 2. Bundesliga planen. Beide Tore für Nürnberg schoss passenderweise Fabian Nürnberger. Der Berner Stürmer Michi Frey wurde nach einer Stunde eingewechselt. (ram)

Zwölf positive Tests bei bulgarischem Erstligisten

Im bulgarischen Profifussball breitet sich das Coronavirus aus. Bei Tests sind insgesamt 22 Spieler, Klubbesitzer oder Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Allein beim Erstligisten Tscherno More Warna wurde bei zwölf Spielern und vier Mitarbeitern eine Infektion nachgewiesen. Die Tests erfolgten nach einem Spiel gegen Zarsko Selo vom 5. Juli. Bei Zarsko Selo wurden vier Spieler positiv getestet.

Gesundheitsminister Kiril Ananiew drohte, dass zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus wieder strengere Schutzmassnahmen eingeführt werden könnten – etwa Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach der Corona-Zwangspause wurden in Bulgarien die Spielzeiten der 1. und 2. Liga am 5. Juni wieder mit Fans in den Stadien fortgesetzt. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Nsame begnadigt

Die Sperre von YB-Topskorer Jean-Pierre Nsame ist von drei auf zwei Spiele reduziert worden. Das teilen die Berner Young Boys vor dem Derby gegen Thun (Mittwoch, 18.15 Uhr) mit. Dieses wird Nsame noch verpassen, doch am Samstag im Spitzenspiel auswärts beim FC Basel kann YB wieder auf den 23-fachen Saisontorschützen zählen. Nsame hatte in der Auswärtspartie gegen Servette Genf (1:1) wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen. (ram)

Bild: keystone

OK der Heim-WM trotz Corona-Absage schuldenfrei

Trotz der Absage der Heim-WM 2020 in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie kann sich das OK um CEO Gian Gilli finanziell schadlos halten. Sämtliche Beiträge und geleisteten Zahlungen von Ticket- und Hospitality-Kunden sowie Sponsoring-Geldern seien bis Ende Juni vollumfänglich zurückbezahlt worden. Zudem sei trotz der aussergewöhnlichen Situation bei keinem Partner ein finanzieller Schaden entstanden, heisst es in der Mitteilung. Bis spätestens Ende August sollen auch noch die Ticket-Rückerstattungen abgeschlossen sein. «Die Liquidation der Organisation erfolgt dann per Ende Jahr», so Gilli. (sda)

Bild: KEYSTONE

MLS startet ohne Dallas und den besten Spieler

Zwei Tage vor dem geplanten Start ihres Turniers in Florida verliert die nordamerikanische MLS eine ganze Mannschaft sowie den wertvollsten Spieler der vergangenen Saison. Wegen zu vieler Coronavirus-Fälle im Team darf der FC Dallas beim Turnier in Florida, das in der Nacht zum Donnerstag beginnt, nicht teilnehmen. Zehn Spieler und ein Betreuer der Texaner waren nach der Ankunft in Orlando positiv auf das Virus getestet worden.

Die MLS traf den Entscheid nur Stunden nach der Absage von Carlos Vela. Der wertvollste Spieler und Torschützenkönig der vergangenen Saison, der für den FC Los Angeles spielt, verzichtet aus Sorge um die Gesundheit seiner schwangeren Frau freiwillig auf die Teilnahme.

Auf dem Sport-Komplex auf dem Gelände von Disney World will die MLS vom 8. Juli bis zum 11. August ein Turnier austragen. Nach dem Wettbewerb soll die nach zwei Spieltagen unterbrochene Qualifikation unter anderem mit dem von Raphael Wicky trainierten Chicago Fire fortgesetzt werden, ehe die Playoffs folgen. (pre/sda)

News: FC Dallas withdrawn from MLS is Back Tournament. https://t.co/UFU1gB0cVQ — Major League Soccer (@MLS) July 6, 2020

NHL will Saison am 1. August fortsetzen

Die NHL und die Spielergewerkschaft haben mit einer vorläufigen Einigung auf einen Tarifvertrag den Weg frei gemacht für die Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison. Die Abmachung für den Tarifvertrag sowie die Absprachen für die Abläufe der Saisonfortsetzung müssen von den Gremien und Spielern noch in Abstimmungen angenommen werden. Dies teilten die NHL und die NHLPA mit.

Demnach soll die Saison am 1. August mit den erweiterten Playoffs fortgesetzt werden. Details zum über vier Jahre gültigen Tarifvertrag – etwa zum Thema Olympia-Teilnahme von NHL-Spielern – waren zunächst nicht bekannt. 2018 in Pyeongchang durften die Spieler nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. (pre/sda)

The NHL and NHLPA have reached a memorandum of understanding on a return to play plan and a CBA that adds four years to the current agreement. This is now subject to approval by both parties: https://t.co/YsqsiiIrkW pic.twitter.com/8QQT4SgLRK — NHLPA (@NHLPA) July 6, 2020

Henchoz gibt Comeback als Xamax-Trainer

Stéphane Henchoz gibt am heute Abend im Heimspiel gegen den FC Zürich das Comeback als Trainer von Neuchâtel Xamax. Der Tabellenletzte trennte sich nach vier Niederlagen in Serie von Joël Magnin, der Henchoz nach der vergangenen Saison trotz Ligaerhalt abgelöst hatte.

Mit einem Sieg könnte Xamax zumindest für einen Tag am FC Sion vorbeiziehen – die Walliser empfangen am Mittwochabend den FC Basel. Allerdings sind die Neuenburger gegen die Zürcher seit dem Neustart in der 2. Liga interregional vor acht Jahren ohne Vollerfolg. Aus elf Duellen resultierten sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. (pre/sda)

Changement à la tête de la première équipe. Stéphane Henchoz remplace Joël Magnin, que le club remercie pour son engagement. ❤🖤 #AllezXamax #PourNosCouleurs https://t.co/e1nOmk3h6h — Neuchâtel Xamax FCS ❤️🖤 #PourNosCouleurs (@XamaxFCS) July 5, 2020

MVP Mahomes verlängert bei Chiefs um 10 Jahre

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat den Vertrag bei den Kansas City Chiefs um nicht weniger als zehn Jahre bis 2031 verlängert. Laut dem US-Sportsender ESPN handle es sich um den wertvollsten Vertrag der NFL-Geschichte, allerdings wurden keine Details zum Kontrakt verraten. Der 24-jährige Mahomes führte das Team im vergangenen Februar gegen die San Francisco 49ers zum Sieg in der Super Bowl und wurde danach zum MVP gekürt. (pre/sda)

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020

ATP passt Weltranglisten-System wegen Coronakrise an

Die ATP hat am Montag bekannt gegeben, wie sie mit der per 16. März aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingefrorenen Weltrangliste fortfahren wird. Der Zeitraum, in dem die 18 besten Turniere in die Wertung kommen, wurde von normal 52 Wochen auf 22 Monate ausgedehnt – von März 2019 bis Dezember 2020. Das kommt Roger Federer zu Gute, der in diesem Jahr nach seinen zwei Knie-Operationen keine Turniere mehr bestreiten wird. Der bald 39-jährige Baselbieter ist aktuell die Nummer 4 im Ranking. Stan Wawrinka ist als 17. der zweitbeste Schweizer.

Allerdings kann ein Spieler das gleiche Turnier nicht zweimal in seine «Top 18» aufnehmen, sondern nur das bessere Resultat der beiden. Punkte, die im Jahr 2020 zur Berücksichtigung kommen, bleiben wieder für 52 Wochen bestehen oder solange, bis das Event 2021 gespielt wird – je nachdem, was zuerst kommt. Die Änderungen wurden in Absprache mit den vier Grand-Slam-Turnieren sowie dem internationalen Tennisverband ITF beschlossen. Sollte die Corona-Krise auch 2021 beeinflussen, wird es weitere Anpassungen geben.

Für die ATP Finals in London wird diesmal nicht ein Kalenderjahr-Ranking, sondern die adaptierte Weltrangliste mit Stand vom 9. November herangezogen. Die ATP-Tour soll am 14. August in Washington wieder aufgenommen werden. (pre/sda)

The ATP has announced how the revised FedEx ATP Rankings will be calculated once the Tour resumes.



Full story 👇 — ATP Tour (@atptour) July 6, 2020

35 NHL-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

35 NHL-Spieler wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab die Liga am Montag bekannt. Darunter befinden sich 23 Profis, die an den seit 8. Juni unter besonderen Hygienemassnahmen und Restriktionen erlaubten freiwilligen Einheiten in den Trainingshallen teilgenommen haben. Insgesamt führte die Liga mehr als 2300 Tests durch.

Die NHL hatte die Saison aufgrund der Corona-Pandemie am 12. März unterbrochen. Ende Juli oder Anfang August soll es direkt mit auf 24 Teams erweiterten Playoffs weitergehen. (sda/apa/reuters)

Bild: keystone

Zanardi erneut stundenlang operiert

Der mit einem Handbike schwer verunglückte Ex-Formel-1-Fahrer Alessando Zanardi ist zum dritten Mal wegen seiner Kopfverletzungen operiert worden. Das teilte das Spital in Siena mit. Dorthin war der 53-jährige Italiener nach dem Unfall am 19. Juni gebracht worden. Die OP habe rund fünf Stunden gedauert. Zanardis Zustand bleibe «unter neurologischen Gesichtspunkten» ernst, die Prognosen seien verhalten.

Zanardi hatte in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und kollidierte mit einem Lastwagen. Er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. 2001 hatte er bei der Premiere der amerikanischen Cart-Meisterschaft in Europa auf dem Lausitzring nach einem Unfall beide Beine verloren. Er kämpfte sich aber wieder zurück in den Leistungssport. Er bestritt auch Rennen in der DTM und gewann viermal Gold bei den Paralympics. (zap/sda/dpa)

Bei Ribéry wurde eingebrochen

Der ehemalige französische Internationale Franck Ribéry wurde Opfer eines Einbruchs. Während er mit Fiorentina in Parma spielte, drangen Diebe in sein Haus in Florenz ein und stahlen Handtaschen sowie Schmuck. Das teilte der 37-jährige Offensivspieler in den sozialen Medien mit. Überhaupt ist die Kriminalität in Italien nach dem Ende des Corona-Lockdowns erheblich gestiegen, wie italienische Medien berichteten.

Glücklicherweise seien seine Frau und die Kinder nicht vor Ort gewesen, sondern in München, so Ribéry. «Aber wie kann ich jetzt noch Vertrauen haben? Wie sollen wir uns/soll ich mich hier wohlfühlen nach all dem?» Er werde nun mit seiner Familie «die notwendigen Entscheide zu unserem Wohlbefinden» treffen. Ribéry war im vergangenen Sommer von Bayern München in die Toskana gewechselt. (zap/sda/dpa)

Alisha Lehmann verlängert bei West Ham

Die Schweizer Nationalstürmerin Alisha Lehmann bleibt West Ham United treu. Die 21-jährige Bernerin unterschrieb mit dem Londoner Klub aus der Women's Premier League einen bis Sommer 2022 gültigen Vertrag. Lehmann hatte vor zwei Jahren von den Young Boys zu West Ham gewechselt und seither in 38 Pflichtspielen elf Tore für den letztjährigen Cupfinalisten erzielt. (dab/sda)

How's this for a #MondayMotivation? 👀



5️⃣ new contracts for 5️⃣ outstanding Hammers ⚒https://t.co/swWwJrPJMz — West Ham United Women (@westhamwomen) July 6, 2020

