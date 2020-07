Sport

Sport-News

Sportnews: Barcelona gewinnt bei Villarreal deutlich



Sport-News

Barcelona kehrt zum Siegen zurück +++ Zenit vorzeitig russischer Meister

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barcelona kehrt zum Siegen zurück

Der FC Barcelona musste sich nach zwei Remis zuletzt von Erzrivale Real Madrid an der Tabellenspitze distanzieren lassen. Jetzt scheinen die Katalanen den Tritt wieder gefunden zu haben. Sie setzten sich auch ohne Tor von Lionel Messi beim fünftplatzierten Villarreal 4:1 durch.

Vier Runden vor Schluss liegen die Katalanen damit nach wie vor vier Punkte hinter Real. Barça spielt noch daheim gegen Schlusslicht Espanyol und gegen Osasuna sowie auswärts gegen Valladolid und Alaves. Real spielt zuhause gegen Alaves und Villarreal sowie auswärts gegen Granada und Leganes. (dab/sda)​

Villarreal - Barcelona 1:4 (1:3)

Tore: 3. Torres (Eigentor) 0:1. 14. Moreno 1:1. 20. Suarez 1:2. 45. Griezmann 1:3. 87. Fati 1:4. (sda)



Zenit St. Petersburg vorzeitig russischer Meister

Zenit St. Petersburg ist vier Runden vor Saisonende erneut russischer Meister. Das Team von Trainer Sergej Semak kann nach dem 4:2-Sieg beim Tabellendritten FK Krasnodar nicht mehr vom Leaderthron verdrängt werden.

Es liegt 13 Punkte vor Lokomotive Moskau, das gegen PFK Sotschi nicht über ein 0:0 hinaus kam. Für Zenit ist es nach 2007, 2010, 2012, 2015 und 2019 der sechste Meistertitel. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Inter kassiert bittere Niederlage gegen Bologna – Atalanta marschiert

Inter Mailand muss seine leisen Ambitionen im Titelrennen der Serie A wohl endgültig begraben. Die Norditaliener verloren in der 30. Runde zuhause gegen Bologna 1:2 und liegen nun als Dritte elf Punkte hinter Leader Juventus.

Romelu Lukaku schoss Inter in der 22. Minute in Führung. Als das Heimteam in der zweiten Halbzeit nach einer Roten Karte gegen Bolognas Roberto Soriano während 20 Minuten in Überzahl spielte, vergab Lautaro Martinez vom Penaltypunkt das 2:0 und glich Bologna aus. Zehn Minuten vor Schluss kassierte Inter einen zweiten Treffer. Wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Alessandro Bastoni spielte zu diesem Zeitpunkt auch Inter zu zehnt.

Inter Mailand - Bologna 1:2 (1:0)

Tore: 22. Lukaku 1:0. 74. Juwara 1:1. 80. Barrow 1:2. - Bemerkungen: 57. Rote Karte gegen Soriano (Bologna/Unsportlichkeit). 62. Martinez (Inter) scheitert mit Foulpenalty. 77. Gelb-Rote Karte gegen Bastoni (Inter/Foul).

Atalanta Bergamo nähert sich derweil weiter mit grossen Schritten der zweiten Champions-League-Qualifikation in Folge. Ohne den geschonten Remo Freuler fuhr die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini beim 1:0 in Cagliari den achten Sieg in Folge ein. Während das Polster zum 5. Platz beruhigend gross ist, liegt Inter nur noch einen Punkt vor Atalanta.

Cagliari - Atalanta Bergamo 0:1 (0:1)

Tor: 27. Muriel 0:1. -

Bemerkungen: Atalanta ohne Freuler (Ersatz). 26. Rote Karte gegen Carboni (Cagliari/Foul).

(zap/sda)

Bottas gewinnt, 2 WM-Punkte für Alfa Romeo

Valtteri Bottas gewinnt im Mercedes das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison. Der Finne siegt im Grand Prix von Österreich vor Charles Leclerc im Ferrari und Lando Norris im McLaren.

Lewis Hamilton im zweiten Mercedes wurde nach 71 Runden zwar als Zweiter abgewunken. Der Weltmeister aus England wurde von der Rennleitung jedoch mit einer Zeitstrafe belegt und fiel auf Platz 4 zurück.

Der von der Pole-Position gestartete Bottas musste die Führung in einem von zahlreichen Ausfällen geprägte Rennen nie abgeben. Für den Finnen war es nach 2017 der zweite Sieg in Spielberg, der achte insgesamt in der Formel 1.

Antonio Giovinazzi holte als Neunter zwei WM-Punkte für Alfa Romeo. Kimi Räikkönen, der zweite Fahrer des Zürcher Rennstalls, verlor nach drei Viertel der Renndistanz ein Rad und schied an 12. Stelle liegend aus. (zap/sda)

BOTTAS: “Lewis was really quick today but I managed to keep it together. No better way to start the season” #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/65LgCZmChE — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Ramos schiesst Real zum nächsten Sieg

Real Madrid hat auch sein siebtes Spiel seit dem Neustart gewonnen. Der Liga-Leader setzte sich bei Athletic Bilbao wie zuletzt gegen Espanyol Barcelona und Getafe 1:0 durch.

Wie vor drei Tagen gegen Getafe verhalf der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane ein Penalty-Tor von Captain Sergio Ramos zum Minisieg. Der 34-jährige Verteidiger, der im nächsten Spiel gegen Alaves eine Gelbsperre verbüssen wird, war in der laufenden Meisterschaft schon zum zehnten Mal erfolgreich, so oft wie noch nie in seiner Laufbahn. Es war bereits sein fünfter Treffer nach der Corona-Pause.

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:0)

Tor: 73. Ramos (Foulpenalty) 0:1. (zap/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter