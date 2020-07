Sport

Sport-News

Sportnews: Basel darf Rückspiel gegen Frankfurt zuhause spielen



Sport-News

Basel darf Rückspiel gegen Frankfurt zuhause spielen +++ Geiger und Co. gesperrt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

FCB darf Rückspiel gegen Frankfurt zuhause spielen

Die Europacup-Wettbewerbe der laufenden Saison werden hinter geschlossenen Türen beendet. Wie die UEFA mitteilte, habe das Exekutivkomitee unter Berücksichtigung «der aktuellen Situation» entschieden, die restlichen Europacup-Spiele aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer durchzuführen. «Der Entscheid wurde in Absprache mit den Verbänden und Behörden der Gastgeber-Länder getroffen», teilte die UEFA mit. Während in der Champions League ab den Viertelfinals alle Partien in Portugals Hauptstadt Lissabon ausgetragen werden, finden die Spiele in der Europa League ab den Viertelfinals in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln statt.

Die vom 5. bis 8. August anstehenden Achtelfinal-Rückspiele der Europacup-Wettbewerbe sollen gemäss der UEFA an den ursprünglich geplanten Standorten stattfinden. Sofern die Mannschaften, die im Rückspiel Heimrecht geniessen, ihre aktuellen Meisterschaftsspiele im eigenen Stadion austragen würden und eine Einreise für das Gästeteam ohne Restriktionen möglich sei, könnten die Spiele in den Stadien der offiziellen Heimteams stattfinden.

Somit wäre es dem FC Basel, der als einziges Schweizer Team im Europacup noch vertreten ist, von Seiten der UEFA gestattet, das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League (am 5. oder 6. August) gegen Eintracht Frankfurt im St.-Jakob-Park durchzuführen, sofern dies die lokalen Behörden genehmigen. Das Hinspiel in Frankfurt gewann der FCB mit 3:0. (pre/sda)

Bild: EPA

Geiger, Knezevic und Schalk gesperrt

Nach den Platzverweisen in der Partie vom Mittwoch zwischen Servette und Luzern hat die Disziplinarkommission der Swiss Football League Sperren ausgesprochen.

Servettes Stürmer Alex Schalk und Luzern-Verteidiger Stefan Knezevic wurden nach ihren Platzverweisen am Mittwoch für zwei Spiele gesperrt. Trainer Alain Geiger, der in der Partie zwischen Servette und Luzern (2:0) wegen Reklamierens ebenfalls die Rote Karte sah, fehlt den Genfern am Sonntag gegen den St. Gallen. (pre/sda)

Video: SRF

Pellegrini wird Trainer bei Betis Sevilla

Manuel Pellegrini ist ab der nächsten Saison Trainer bei Betis Sevilla. Er übernimmt das Team von Sportchef Alexis Trujillo, der die Mannschaft derzeit ad interim führt. Pellegrini unterschrieb bei Betis einen Vertrag bis 2023.

Sevilla, das in der laufenden Saison den enttäuschenden 13. Platz belegt, sicherte sich mit Pellegrini einen Trainer mit grossem Renommee. Der 66-jährige Chilene trainierte während einer Saison Real Madrid (2009/10), führte Villarreal 2006 sensationell in die Halbfinals der Champions League und gewann mit Manchester City 2014 die Meisterschaft sowie zweimal den Ligacup (2014, 2016). (pre/sda)

📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚



¡Bienvenido! 👋🇨🇱



➡ https://t.co/Yn8vyu9gO1 pic.twitter.com/CcVAJ2QgEX — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 9, 2020

Froome verlässt Ineos Ende Jahr

Chris Froome wird per Ende Saison Ineos verlassen. Dies teilte sein Team per Communiqué mit. Der 35-jährige Brite fährt seit 2010 für das britische Team und gewann in den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2017 viermal die Tour de France. Nun wechselt Froome zur Equipe Israel Start-up Nation.

«Der Vertrag von Chris läuft im Dezember aus und wir haben den Entscheid getroffen, ihn nicht zu verlängern», sagte Teamchef Dave Brailsford. Man kündige die Trennung «früher als gewöhnlich» an, um die jüngsten Spekulationen über Froomes Zukunft zu beenden, wie Brailsford begründete. Froome bedankte sich beim Team und fügte an, sein Fokus liege nun darauf, «ein fünftes Mal die Tour de France mit Team Ineos zu gewinnen». (ram/sda)

Team INEOS confirms we will not be renewing @chrisfroome’s contract - so after 10 great years this season will be Chris’s last with the team. — Team INEOS (@TeamINEOS) July 9, 2020

Ruff neuer Trainer bei den Devils

Lindy Ruff wird laut dem TV-Sender «NHL Network» der nächste Trainer von Nico Hischier und Mirco Müller bei den New Jersey Devils. Der 60-jährige Kanadier ist derzeit Assistenztrainer bei den New York Rangers. Anfang Dezember wurde Headcoach John Hynes durch dessen Assistenten Alain Nasreddine ersetzt, nun nimmt Ruff dessen Platz ein.

Ruff war 1999 als Cheftrainer mit Buffalo Stanley-Cup-Finalist und trainierte die Sabres während 15 Saisons. Anschliessend coachte er die Dallas Stars von 2013 bis 2017, bevor er zum Stab der Rangers stiess. (ram/sda)

Bild: AP

Trauer um Olympiasieger Jagge

Der norwegische Slalom-Olympiasieger Finn Christian Jagge ist im Alter von 54 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Dies teilte seine Familie am Mittwoch mit. Jagge gehörte in den Neunzigerjahren zu den besten Slalomfahrern im alpinen Skizirkus. Höhepunkt seiner Karriere war der Olympiasieg 1992 in Albertville. Dazu stand er siebenmal in einem Weltcup-Slalom zuoberst auf dem Podest. (ram/sda)

Bild: keystone

Barça schickt Espanyol in Liga 2

Nach 26 Jahren in der höchsten spanischen Liga muss Espanyol Barcelona den Gang in die zweite Liga antreten. Eine 0:1-Niederlage bei Stadtrivale FC Barcelona besiegelt den Abstieg. In einer hitzigen Partie mit je einer Roten Karte erzielte Luis Suarez nach 56 Minuten den entscheidenden Treffer. Der Uruguayer erzielte seinen 15. Saisontreffer indem er einen abgewehrten Schuss Lionel Messis aus fünf Metern ins Tor schoss.

Während Espanyol nach der sechsten Niederlage in Folge als erster Absteiger in Spanien feststeht, darf Barça weiter leise Hoffnungen auf den Meistertitel hegen. Drei Runden vor Schluss liegen die Katalanen bei einem Spiel mehr einen Punkt hinter Real Madrid zurück. (ram/sda)

Abubakar schiesst Kriens mit drei Toren zum Sieg

Kriens festigte in der Challenge League den 4. Tabellenplatz. Die Luzerner fertigten Aarau zu Hause 4:1 ab.

Sämtliche fünf Treffer fielen vor der Pause. Mann des Spiels war Stürmer Asumah Abubakar, der die ersten drei Tore der Gastgeber erzielte. Das 3:1 schoss er in der 34. Minute. Der auf diese Saison hin von Maastricht zu den Kriensern gewechselte Portugiese war zum ersten Mal in der Challenge League mehr als einmal in einer Partie erfolgreich und totalisiert nun 13 Treffer. Damit rückte Abubakar in der Torschützenliste auf den 3. Platz vor – nur die Lausanner Aldin Turkes (18) und Andi Zeqiri (15) befinden sich noch vor ihm.

Kriens blieb im siebenten Heimspiel in Serie ungeschlagen (zwei Unentschieden) und liegt nun wieder sieben Punkte hinter den zweitklassierten Grasshoppers. Derweil hat Aarau in den letzten drei Begegnungen nicht weniger als 13 Gegentreffer kassiert. (zap/sda)

Bild: keystone

Kein Ryder Cup in diesem Jahr

Der ursprünglich im September geplante Ryder Cup wird wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Die 43. Ausgabe des traditionsreichen Wettkampfes zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa soll nun vom 21. bis 26. September 2021 im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin ausgetragen werden, wie die Organisatoren bekanntgaben. Der dann terminierte Presidents Cup zwischen US-Golfern und Profis aus anderen Teilen der Welt ausser Europa wird ebenfalls um ein Jahr verschoben. (zap/sda)

We'll see you next year ❤️💙 pic.twitter.com/jcIRDZMilb — Ryder Cup (@rydercup) July 8, 2020

Tottenhams Dier vier Spiele gesperrt

Der englische Fussballverband (FA) hat Tottenhams Eric Dier für vier Spiele gesperrt. Der englische Internationale hatte Anfang März nach dem Ausscheiden seines Klubs im FA-Cup einen Fan auf der Tribüne angegriffen.

Dier wurde für sein Verhalten ausserdem mit 40'000 Pfund (rund 47'000 Franken) gebüsst, weil er auf der Tribüne stand, wo sein Bruder von einem Zuschauer angegriffen wurde. Die Szene ereignete sich unmittelbar nachdem Tottenham Hotspur im Cup-Achtelfinal gegen den Premier-League-Letzten Norwich City (mit Torschütze Josip Drmic) nach Penaltyschiessen ausgeschieden war. (zap/sda/afp)

Bild: AP/AP

Saisonende für Tosin, längere Pause für Janjicic

Der FC Zürich kann in der laufenden Saison nicht mehr auf Aiyegun Tosin zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler zog sich vor zehn Tagen in der Partie gegen Lugano eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Der 22-jährige Nigerianer gehörte dank seiner Schnelligkeit zu den auffälligsten Zürchern seit seiner Ankunft in Zürich im letzten September. In 18 Spielen schoss er 7 Tore.

Ebenfalls mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht dem FCZ Vasilije Janjicic. Der defensive Mittelfeldspieler musste sich krankheitsbedingt einer Operation unterziehen. (dab/sda)

Aiyegun Tosin und Vasilije Janjicic fallen beide verletzt aus.



Wir wünschen Aiyegun und Vasi eine rasche Genesung und gute Besserung!



👉🏽 https://t.co/5x829E1VGc #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/rv1sat6KEN — FC Zürich (@fc_zuerich) July 8, 2020

Alexander Zverev spielt nicht in Berlin

Alexander Zverev sagt seine Teilnahme am Exhibition-Turnier von nächster Woche in Berlin ab. Er habe sich entschieden, «derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen», teilte die Weltnummer 7 via Instagram mit. Stattdessen werde er mit seinem Team trainieren.

Zuletzt war Zverev wegen seines Verhaltens in der Corona-Krise in die Kritik geraten. Zunächst war der 23-jährige Hamburger zusammen mit Novak Djokovic und weiteren Tennisprofis bei der Adria Tour wegen Party-Videos und der Missachtung der Hygieneregeln negativ aufgefallen. Danach war er kritisiert worden, nachdem ein Party-Video mit ihm, ohne zeitliche Zuordnung, im Internet aufgetaucht war.

Zverev gab am Mittwoch bekannt, dass auch sein dritter Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen sei. Zudem bestätigte er die probeweise Zusammenarbeit mit dem ehemaligen spanischen Top-10-Spieler David Ferrer. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Fix: Alonso kehrt in die Formel 1 zurück

Der frühere spanische Weltmeister Fernando Alonso kehrt 2021 in die Formel 1 zurück. Wie das französische Werksteam Renault am Mittwoch mitteilte, schliesst sich der 39-Jährige «für die nächsten Saisons» dem Team an.

Alonso wird das Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen, der zu McLaren wechselt. Zweiter Fahrer ist der Franzose Esteban Ocon.

Alonso war mit dem französischen Werksteam Renault 2005 und 2006 Weltmeister geworden. Der 39-Jährige war zuletzt unter anderem in der Langstrecken-WM aktiv. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt er Ende 2018 in Abu Dhabi. Bereits damals hatte Alonso ein mögliches Comeback in der Königsklasse nicht ausgeschlossen. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Vierter Corona-Fall bei den Brooklyn Nets

Die Personalprobleme der Brooklyn Nets haben sich weiter verschärft: Nach DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie und Wilson Chandler ist nun auch Taurean Prince positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für die Ende Juli geplante Fortsetzung der NBA-Saison aus.

Daneben müssen die Nets auch noch auf ihre beiden Stars Kevin Durant (pausiert diese Saison nach Achillessehnenriss) und Kyrie Irving (nach Schulter-Operation) verzichten. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn machte sich deshalb am Dienstag mit einer Rumpftruppe auf den Weg nach Florida, wo die Saison nach einem Unterbruch von mehr als viereinhalb Monaten im Disney World Resort von Orlando ohne Zuschauer und mit strengen Massnahmen gegen das Coronavirus fortgesetzt werden soll. (pre/sda)

Bild: AP

Terminkalender des Nationalteams für Herbst komplett

Der Terminkalender des Schweizer Nationalmannschaft für den Herbst 2020 ist komplett. Nach den sechs Partien der Nations League sind nun auch die letzten Details für die beiden Testspiele geklärt. Am Mittwoch, 7. Oktober, spielt die Schweiz um 20.45 Uhr in St. Gallen gegen Kroatien. Am Mittwoch, 11. November, heisst der Gegner in Brüssel Belgien (20.45 Uhr).

Mit den Partien gegen den WM-Finalisten Kroatien und den WM-Dritten Belgien im Rahmen eines Vierländerturniers in Doha hätte das Länderspiel-Jahr 2020 für die Schweiz eigentlich Ende März lanciert werden sollen. Die Corona-Pandemie verschob die Vergleiche mit den Nummern 6 (Kroatien) und 1 (Belgien) des FIFA-Rankings nun um mehrere Monate.

Das anspruchsvolle Programm des A-Nationalteams bis Ende Jahr beginnt Anfang September mit den beiden Spielen der Nations League auswärts gegen die Ukraine (3. September in Lwiw) und in Basel gegen Deutschland (6. September). (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter