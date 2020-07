Sport

Sport-News

Sportnews: Ex-Weltmeister Jack Charlton verstorben



Sport-News

Ex-Weltmeister Jack Charlton verstorben +++ NHL-Draft 2020 im Oktober

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

NHL-Draft 2020 im Oktober

Der NHL-Draft 2020 über sieben Runden wird am 9./10. Oktober online abgehalten. Ursprünglich war der NHL-Draft Ende Juni in Montreal vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie war dieser Termin aber bereits im März gestrichen worden. (dab/sda)

Bild: EPA/EPA

Del Ponte mit 11,10 zweitbeste Schweizer 100-m-Sprinterin

Beim Meeting de la Gruyère in Bulle stellte die Sprinterin Ajla Del Ponte mit 11,10 Sekunden eine persönliche Bestzeit über 100 m auf. Die 23-jährige Tessinerin unterbot ihren bisherigen Bestwert um nicht weniger als 11 Hundertstel.

Damit ist sie hinter Mujinga Kambundji die zweitschnellste Schweizerin aller Zeiten und aktuell die schnellste Europäerin. Weltweit ist in diesem Jahr nur eine Athletin die 100 m schneller gelaufen.

Mit 11,10 hätte Del Ponte auch die Limite für die Olympischen Spiele in Tokio (11,15) unterboten, doch ist die Olympiaqualifikation bis Ende November sistiert. (dab/sda)

Bild: keystone

Kein drittes Training in Spielberg

Der starke Regen beeinflusst wie befürchtet den Betrieb auf der Rennstrecke in Spielberg. Das dritte freie Training für den Grand Prix der Steiermark ist abgesagt worden. Der Beginn der dritten Trainingseinheit war vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Weil der Niederschlag nicht nachliess, blieb nur die Absage.

Wie das Wetter den weiteren Verlauf des Programms beeinflusst, wird sich weisen. Der Start zum Qualifying ist um 15 Uhr vorgesehen. Sollte auch die Qualifikation am Samstag nicht gefahren werden können, gibt es gemäss Ross Brawn, dem Sportdirekter der Formel 1, werden zwei Szenarien in Betracht gezogen.

Fürs Erste würde versucht, das Qualifying am Sonntagmorgen nachzuholen. Sollten die äusseren Bedingungen dies nicht zulassen, wäre für das Erstellen der Startaufstellung das Klassement des zweiten Training vom Freitag relevant. Auf der Pole-Position würde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull stehen, neben ihm der Finne Valtteri Bottas im Mercedes. (dab/sda)

Bild: keystone

Ex-Weltmeister Jack Charlton verstorben

Jack Charlton, der um drei Jahre jüngere Bruder des früheren englischen Nationalteam-Captains Bobby Charlton, ist im Alter von 85 Jahren nach längerer Krankheit verstorben.

Verteidiger Jack Charlton zählte zum englischen Weltmeister-Team von 1966. Er spielte in seiner Karriere ausschliesslich für Leeds United. Für diesen Klub bestritt Jack Charlton von 1950 bis 1973 die Rekordzahl von 773 Wettbewerbsspielen. (dab/sda)

Bild: keystone

Real macht Schritt Richtung Meistertitel

Real Madrid ist dem ersten Meistertitel seit 2017 einen weiteren Schritt nähergerückt. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane gewann zuhause gegen Alaves 2:0 und liegt drei Runden vor Schluss vier Punkte vor dem FC Barcelona. Es war dies der achte Sieg im achten Spiel seit dem Neustart im Juni für die Königlichen, die unter Zidane zusehends zu alter Stärke zurückfinden. Zum dritten Mal in Folge verhalf Real ein Penalty zum Führungstreffer. Weil Captain Sergio Ramos eine Gelbsperre verbüsste, durfte wieder einmal Karim Benzema antreten. Das 2:0 erzielte Marco Asensio nach der Pause. In der Vorsaison war Real mit 19 Punkten Rückstand auf Meister Barcelona nur Dritter geworden.

Bild: keystone

Favoritensiege von Corona-Fall überschattet

Mit Lausanne-Sport und Vaduz setzten sich in der Challenge League zum Auftakt der 30. Runde die Favoriten durch. Überschattet wurden die spielerischen Leistungen vom ersten Corona-Fall der Challenge League.

Als die Hiobsbotschaft aus Zürich am Freitagabend die Runde machte, hatten Lausanne-Sport (1:0 gegen Schaffhausen) und Vaduz (5:1 gegen Lausanne-Ouchy) den Spielbetrieb längst aufgenommen – und sich schon in Stellung gebracht. Für den Leader aus Lausanne, der gegen Schaffhausen zu seinem erst zweiten Sieg seit dem Neustart kam, machte das 19. Saisontor von Liga-Topskorer Aldin Turkes (30.) den Unterschied. Vaduz feierte im eigenen Stadion gegen Stade Lausanne-Ouchy einen 5:1-Kantersieg.

Nach vier Toren in den ersten 40 Minuten stand der Sieg der Liechtensteiner fest, noch ehe aus Zürich, Bern oder Wil zu erfahren war, dass das dritte Spiel des Abends nicht würde stattfinden können. Die Partie zwischen Wil und den auf dem Barrage-Platz klassierten Grasshoppers sei aufgrund eines positiven Corona-Tests des GC-Akteurs Amel Rustemoski abgesagt worden, vermeldeten die Klubs wie auch die Swiss Football League.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler ist auf das Virus getestet worden, nachdem bei ihm am Dienstagabend leichte Symptome festgestellt worden sind, schrieb GC in einer Mitteilung. Gleichentags hatte Rustemoski beim 4:0-Sieg von GC über Lausanne-Ouchy während einer Halbzeit auf dem Feld gestanden. Zwar hat sich der Spieler gemäss GC sofort in häusliche Isolation begeben. Trotzdem werden nun alle Spieler und der gesamte Staff der Zürcher auf das Coronavirus getestet. Nur stand zum Zeitpunkt der Bekanntmachung das Team von Lausanne-Ouchy in Vaduz bereits wieder auf dem Feld.

Lausanne-Sport - Schaffhausen 1:0 (1:0). - 1000 Zuschauer. - SR Staubli.

Tor: 30. Turkes 1:0.

Vaduz - Stade Lausanne-Ouchy 5:1 (4:0). - 467 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 11. Dorn 1:0. 15. Barroca (Eigentor) 2:0. 25. Coulibaly 3:0. 39. Coulibaly 4:0. 51. Amdouni 4:1. 55. Samandjeu (Eigentor). 5:1. (sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter