Sport

Sport-News

Sportnews: Lausanne und Vaduz mit Siegen +++ Hoarau fällt lange aus



Sport-News

Lausanne und Vaduz mit Siegen +++ Hoarau fällt lange aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Favoritensiege von Corona-Fall überschattet

Mit Lausanne-Sport und Vaduz setzten sich in der Challenge League zum Auftakt der 30. Runde die Favoriten durch. Überschattet wurden die spielerischen Leistungen vom ersten Corona-Fall der Challenge League.

Als die Hiobsbotschaft aus Zürich am Freitagabend die Runde machte, hatten Lausanne-Sport (1:0 gegen Schaffhausen) und Vaduz (5:1 gegen Lausanne-Ouchy) den Spielbetrieb längst aufgenommen – und sich schon in Stellung gebracht. Für den Leader aus Lausanne, der gegen Schaffhausen zu seinem erst zweiten Sieg seit dem Neustart kam, machte das 19. Saisontor von Liga-Topskorer Aldin Turkes (30.) den Unterschied. Vaduz feierte im eigenen Stadion gegen Stade Lausanne-Ouchy einen 5:1-Kantersieg.

Nach vier Toren in den ersten 40 Minuten stand der Sieg der Liechtensteiner fest, noch ehe aus Zürich, Bern oder Wil zu erfahren war, dass das dritte Spiel des Abends nicht würde stattfinden können. Die Partie zwischen Wil und den auf dem Barrage-Platz klassierten Grasshoppers sei aufgrund eines positiven Corona-Tests des GC-Akteurs Amel Rustemoski abgesagt worden, vermeldeten die Klubs wie auch die Swiss Football League.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler ist auf das Virus getestet worden, nachdem bei ihm am Dienstagabend leichte Symptome festgestellt worden sind, schrieb GC in einer Mitteilung. Gleichentags hatte Rustemoski beim 4:0-Sieg von GC über Lausanne-Ouchy während einer Halbzeit auf dem Feld gestanden. Zwar hat sich der Spieler gemäss GC sofort in häusliche Isolation begeben. Trotzdem werden nun alle Spieler und der gesamte Staff der Zürcher auf das Coronavirus getestet. Nur stand zum Zeitpunkt der Bekanntmachung das Team von Lausanne-Ouchy in Vaduz bereits wieder auf dem Feld.

Lausanne-Sport - Schaffhausen 1:0 (1:0). - 1000 Zuschauer. - SR Staubli.

Tor: 30. Turkes 1:0.

Vaduz - Stade Lausanne-Ouchy 5:1 (4:0). - 467 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 11. Dorn 1:0. 15. Barroca (Eigentor) 2:0. 25. Coulibaly 3:0. 39. Coulibaly 4:0. 51. Amdouni 4:1. 55. Samandjeu (Eigentor). 5:1. (sda)

2020 kein Rennen in Austin

Der für dieses Jahr geplante Grand Prix der USA in Austin ist abgesagt worden. Das Rennen im US-Bundesstaat Texas war ursprünglich vom 5. April auf den 15. November verschoben worden, hatte zuletzt aber keinen festen Termin im überarbeiteten Rennkalender. Der Neustart der MotoGP-WM mit bislang 13 bestätigten Grands Prix erfolgt am 19. Juli in Jerez.

Damit sind aus dem ursprünglich geplanten MotoGP-Kalender 2020 mittlerweile neun Rennen offiziell abgesagt worden. Für drei weitere (Thailand, Malaysia und Argentinien) steht ein Entscheid noch aus. Bis Ende Juli soll auch diesbezüglich Klarheit herrschen.

In der MotoGP-Kategorie konnte in diesem Jahr noch kein einziges Rennen stattfinden. Beim Saisonauftakt Anfang März in Katar konnte einzig in der Moto2- und Moto3-Klasse gefahren werden. Tom Lüthi kam dabei nur auf den enttäuschenden 10. Platz, Jesko Raffin und Jason Dupasquier verpassten die Punkte klar. (sda)

Bild: AP/AP

Beachvolleyball-EM trotz Corona-Krise im September

Die Beachvolleyball-Europameisterschaft soll trotz der Corona-Krise vom 16. bis zum 20. September in Lettland stattfinden. 32 Teams pro Geschlecht sollen beim Turnier im Badeort Jurmala in der Nähe von Riga um je 100'000 Euro Preisgeld und die Titel spielen. Noch ist unklar, wie ein spezielles Hygienekonzept aussehen könnte und ob die Titelkämpfe mit Zuschauern stattfinden werden.

Im Turnier der Frauen darf die Schweiz als Titelanwärterin gezählt werden. Mit Nina Betschart/Tanja Hüberli und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré figurieren derzeit zwei Duos aus der Schweiz unter den Top 3 Europas. (sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Hoarau fällt mit Muskelbündelriss lange aus

Stürmer Guillaume Hoarau wird den Young Boys rund sechs Wochen fehlen. Die medizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 36-jährige Franzose am Mittwoch beim 4:0-Heimsieg gegen Thun einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen hat. Hoarau hatte nach einem Freistoss einen stechenden Schmerz verspürt und musste nach 34 Spielminuten unter Tränen ausgewechselt werden.

«Guillaumes Ausfall ist für uns ein schwerer Schlag. Es liegt nun an der Mannschaft, noch näher zusammenzurücken und die Saison auch für ihn zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Guillaume wird als wichtige Stütze des Teams jetzt leider nur neben dem Rasen seinen Beitrag leisten können», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher. «Wir schauen in diesem Moment bewusst nicht allzu weit nach vorn, sondern wollen Guillaume die nötige Zeit lassen, um die Diagnose zu verdauen. Dann werden wir uns zusammensetzen und schauen, was die Zukunft bringen wird.» (pre)

Video: SRF

Krummenacher steigt bei MV Agusta aus

Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher kündigt den Vertrag mit seinem Team MV Agusta per sofort auf. Wie der Zürcher in einer Mitteilung schreibt, hätten schwerwiegende Versäumnisse des Unternehmens zu seinem Entscheid geführt. «Es ist keine angenehme Situation und ich sehe mich mit einer Entscheidung konfrontiert, die ich nie habe treffen wollen», liess sich der 30-Jährige zitieren. Er habe die Trennung vollzogen, um die moralische und professionelle Integrität zu wahren, aber auch seine Gesundheit zu schützen.

Krummenacher war 2019 auf der Yamaha des Teams Bradahl Evan Bros Supersport-Weltmeister geworden. Im Winter wechselte der Schweizer zu MV Agusta. Der Saisonauftakt mit dem neuen Team in Australien Anfang März missglückte dem Schweizer, nachdem er von zweiter Position gestartet früh stürzte. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Ferrari im Training erneut weit zurück

Max Verstappen dreht am ersten Trainingstag für den Grand Prix der Steiermark die schnellste Runde. Der Niederländer führt das Klassement nach der zweiten Einheit knapp vor Valtteri Bottas an. 43 Tausendstel lagen am Ende zwischen den beiden. Dem Duo zeitlich am nächsten kam Sergio Perez. Der Mexikaner lieferte ein weiteres Müsterchen der Stärke des Autos von Racing Point, das von der Konkurrenz seit den ersten Auftritten im Rahmen der offiziellen Testfahrten im Februar in Montmeló kritisch beäugt und als nachgebaute Version des Mercedes der vergangenen Saison bezeichnet wird.

Lewis Hamilton musste sich im zweiten Training mit Platz 6 bescheiden. Der Weltmeister, der in der letzten Woche alle drei Sessionen für sich entschieden hatte, büsste auf Verstappen fast sieben Zehntel ein. Fernab der Spitze sind in der Rangliste die Fahrer von Ferrari zu finden. Charles Leclerc wurde Neunter, Sebastian Vettel sogar nur Sechzehnter. Die beiden Alfa Romeo klassierten auf den Plätzen 13 und 14, wobei Kimi Räikkönen gut zwei Zehntel schneller war als Antonio Giovinazzi. (pre/sda)

Liverpool bis Saisonende ohne Captain Henderson

Der FC Liverpool muss die vier verbleibenden Runden in der Premier League ohne seinen Captain Jordan Henderson auskommen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler fällt aufgrund einer Verletzung am linken Knie aus, wie Trainer Jürgen Klopp bekannt gab. Um eine anfänglich befürchtete Operation wird Henderson allerdings herumkommen.

Die Reds, die bereits als Meister feststehen, haben derweil gute Chancen, den zwei Jahre alten 100-Punkte-Rekord von Manchester City zu brechen. An den letzten vier Spieltagen muss das Team mit dem Schweizer Internationalen Xherdan Shaqiri acht Zähler holen, um die Marke der Citizens zumindest zu egalisieren. (pre/sda)

🏆🔴 @JHenderson will lift the @premierleague trophy for us as planned, Jürgen Klopp has confirmed... — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 10, 2020

Bundesliga-Start am 18. September

Die neue Bundesliga-Saison beginnt am 18. September 2020 und endet am 22. Mai 2021. Die erste Runde im DFB-Pokal wird zuvor vom 11. bis 14. September gespielt, wie aus dem Terminkalender des Deutschen Fussball-Bundes hervorgeht.

Die Winterpause wird in der kommenden Spielzeit dafür extrem kurz sein. Gespielt wird bis zum 21. Dezember (Bundesliga) und 23. Dezember (Pokal), schon am 2./3. Januar soll es in der Bundesliga weitergehen. (sda/dpa)

⚽️🗓️

Das @DFB-Präsidium hat einen neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 verabschiedet ➡️ https://t.co/MRhGtTCvIM



Bundesliga

◾️ 1. Spieltag: 18.-21.09.2020

◾️ 34. Spieltag: 22.05.2021



2. Bundesliga

◾️ 1. Spieltag: 18.-21.09.2020

◾️ 34. Spieltag: 23.05.2021 pic.twitter.com/IjDg5gkcw7 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) July 10, 2020

Schalke will Bürgschaft über 31,5 Millionen Euro

Der FC Schalke 04 hat bei der Landesregierung eine Bürgschaft von 31,5 Millionen Euro für einen Kredit über insgesamt 35 Millionen Euro beantragt. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage der Regierung für den Finanzausschuss des Landtags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Über den Antrag ist demnach noch nicht entschieden.

Wie das Finanzministerium in der Vorlage ausführt, stellt ein Fussballverein der 1. oder 2. Bundesliga «grundsätzlich ein gewerbliches Unternehmen im Sinne der Bürgschaftsrichtlinien dar» – und ist damit antragsberechtigt. Weitere Anträge lägen zurzeit aber nicht vor. (ram/sda)

Bild: keystone

Aarau feuert Trainer Rahmen

Die Tage von Patrick Rahmen als Trainer des FC Aarau sind gezählt. Die Klubleitung trennt sich vom 51-Jährigen, der seit Sommer 2018 im Amt war. Unter Rahmen hatte Aarau in der vergangenen Saison in der Barrage um den Aufstieg in die Super League das Hinspiel bei Xamax 4:0 gewonnen, nur um im Rückspiel zuhause doch noch sensationell zu scheitern. In dieser Saison enttäuschten die Rüebliländer masslos. Sie belegen in der Challenge League bloss Rang 8, meilenweit entfernt vom Kampf um den Aufstieg.

Der Nachfolger ist bereits bekannt. Stephan Keller, seit drei Jahren Assistenztrainer, rückt auf und wird neuer Cheftrainer. Er erhält in Aarau einen Drei-Jahres-Vertrag. (ram)

Der FC Aarau trennt sich aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen per sofort von Cheftrainer Patrick Rahmen. Als Nachfolger wurde Stephan Keller mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verpflichtet.



➡️ Mehr erfahren: https://t.co/dfBoKzuCnf#ZämeFörAarau pic.twitter.com/DMEp1DNJlS — FC Aarau (@FCAARAU) July 10, 2020

Inter lässt Atalanta passieren

Inter Mailand ist in der Serie A nur noch Vierter. Die Norditaliener kassierten bei Hellas Verona spät das 2:2 und liegen nun einen Punkt hinter Atalanta Bergamo, das seine Siegesserie am Mittwoch gegen Sampdoria Genua auf neun Spiele ausgebaut hat. (ram/sda)

Midtjylland vorzeitig dänischer Meister

Der FC Midtjylland ist dänischer Meister. Das Team aus dem jütländischen Herning setzte sich am Donnerstagabend vor heimischen Publikum mit 3:1 gegen Titelverteidiger Kopenhagen durch und sicherte sich damit vorzeitig die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Mit 78 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Brian Priske bereits vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom engsten Verfolger Kopenhagen (61) von Platz eins zu verdrängen.

Der FCM und der FCK bestimmen die Superliga seit Jahren: Dreimal in den vergangenen sechs Spielzeiten haben sich die Kopenhagener den Titel geholt – und nun auch dreimal Midtjylland. Trotz Corona-Beschränkungen konnten 4097 Zuschauer die Partie zwischen dem alten und neuen Meister im Stadion verfolgen, da für Ligaspiele in der dänischen Superliga bestimmte Ausnahmeregelungen gelten. (pre/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter