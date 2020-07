Sport

Sportnews: Sven Bärtschi verzichtet auf NHL-Playoffs mit Vancouver



Bärtschi verzichtet auf die NHL-Playoffs +++ Barça macht mit Sieg Druck auf Real

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bärtschi verzichtet auf die NHL-Playoffs

Der Schweizer Stürmer Sven Bärtschi verzichtet gemäss mehreren Quellen für die NHL-Playoffs auf eine Rückkehr ins Kader der Vancouver Canucks. Die Spieler haben wegen der Coronavirus-Krise die Möglichkeit, ohne Lohneinbusse von den NHL-Playoffs fern zu blieben.

Bärtschi spielte diese Saison mehrheitlich beim Farmteam Utica Comets in der AHL - 43 Einsätze, NHL deren 6. Die Aussicht, lediglich beim Training und auf der Tribüne dabei zu sein sowie wochenlang abgeschirmt in der Sicherheitszone für Teams zu hausen, schien dem Langenthaler nicht zu behagen. (dab/sda)

Bild: AP

Barcelona macht mit Auswärtssieg Druck auf Real

Der FC Barcelona hält die Hoffnung auf die Titelverteidigung am Leben. Dank dem 1:0-Auswärtssieg gegen Valladolid rückte der Meister in der 36. Runde der spanischen Meisterschaft bis auf einen Punkt an Leader Real Madrid heran. Dieser bestreitet sein Auswärtsspiel gegen Granada erst am Montag.

Gegen Valladolid erzielte Arturo Vidal das entscheidende Tor zum dritten Sieg in Folge schon in der 15. Minute. Das Zuspiel kam von Superstar Lionel Messi. Trotz dem Pass zum Siegtreffer befindet sich Messi weiterhin in einer Art Schaffenskrise. Der Argentinier hat in den letzten sieben Partien nur einmal getroffen - gegen Atlético Madrid mittels Foulpenalty. Mit seinen 22 Saisontoren hat Messi aber noch immer beste Aussichten Topskorer der Liga zu werden. Reals Karim Benzema folgt mit 18 Treffern. (dab/sda)

Valladolid - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Tor: 15. Vidal 0:1. (sda)

Sheffield gewinnt gegen Chelsea deutlich

Der FC Chelsea immer mehr um die Champions-League-Teilnahme zittern. Die Londoner verloren auswärts gegen den erstaunlichen Aufsteiger Sheffield United 0:3 und könnten am Sonntag von Leicester City und Manchester United überholt werden und auf den 5. Platz zurückfallen.

Damit wäre Chelsea erstmals seit 26. Runden und dem 19. Oktober 2019 nicht mehr in den Top 4 klassiert. (dab/sda)

Sheffield United - Chelsea 3:0 (2:0)

Tore: 18. McGoldrick 1:0. 33. McBurnie 2:0. 77. McGoldrick 3:0. (sda)

Nürnberg rettete sich in extremis

Der 1. FC Nürnberg hat den erstmaligen Fall in die Drittklassigkeit seit 24 Jahren in extremis abgewendet. Das Team mit dem Schweizer Stürmer Michael Frey setzte sich in der Relegation gegen den Drittligisten Ingolstadt nach einem Treffer in der 96. Minute dank der Auswärtstorregel durch.

Das Hinspiel hatte Nürnberg zuhause 2:0 gewonnen. In Ingolstadt kassierten die Franken nach der Pause innerhalb von 13 Minuten drei Gegentore. Erst als die Nachspielzeit bereits abgelaufen war, traf der wie Frey in der Schlussphase eingewechselte Fabian Schleusener zum entscheidenden 1:3.

Für Ingolstadt ist das Verpassen des Aufstiegs auf diese Art und Weise besonders bitter. In der letzten Saison waren die Bayern in der Relegation aufgrund der Auswärtstorregel in der Verlängerung des Rückspiels gegen Wiesbaden abgestiegen. (dab/sda)

Kriens bleibt an Barrage-Platz dran

Der SC Kriens hat in der Challenge League den Barrage-Platz noch nicht aus den Augen verloren. Nach dem 4:2-Auswärtssieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Chiasso liegen die viertklassierten Innerschweizer nur noch vier Punkte hinter den zweitklassierten Grasshoppers, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Das 4:2 in Chiasso war der dritte Sieg für Kriens in den letzten vier Runden - und jedes Mal schoss der SCK vier Tore. Im nächsten Spiel trifft Kriens zuhause auf Leader Lausanne-Sport. (dab/sda)

Chiasso - Kriens 2:4 (0:2)

300 Zuschauer

Tore: 14. Abubakar 0:1. 23. Yesilcayir 0:2. 47. Cyzas 1:2. 63. Busset 1:3. 70.Hoxha 1:4. 78. Bahloul 2:4. (sda)

Bild: keystone

GC muss trotz Corona-Fall nicht in Quarantäne

Im Gegensatz zum FC Zürich müssen die Spieler der Grasshoppers trotz des positiven Tests von Amel Rustemoski nicht in Quarantäne. Man habe den Gesundheitsbehörden aufzeigen können, dass man alle erdenklichen Schutzmassnahmen in den letzten Tagen getroffen und die notwendigen Schritte nach dem ausgewiesenen Coronafall eingeläutet habe, so die Hoppers in einem Communiqué.

Es gebe aufgrund der Faktenlage keine Grundlage, die Mannschaft in Quarantäne zu setzen. Damit wird GC auch wieder Pflichtspiele bestreiten dürfen. Das nächste steht am Dienstag gegen Chiasso an. (dab)

Bild: keystone

Lazio kassiert dritte Niederlage in Serie

Lazio Rom muss den Traum vom ersten Meistertitel seit 20 Jahren wohl aufgeben. Die Römer verloren in der 32. Runde der Serie A beim 1:2 zuhause gegen Sassuolo zum dritten Mal in Folge. Dadurch könnte Leader Juventus Turin am Abend mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Atalanta Bergamo den Vorsprung auf Lazio auf zehn Punkte vergrössern.

Dank einem etwas glückhaften Tor des Spaniers Luis Alberto nach einem Prellball führte Lazio gegen Sassuolo zur Pause 1:0. Doch wie schon unter der Woche beim 1:2 gegen Aufsteiger Lecce reichte die Führung nicht zu einem Punktgewinn. Sassuolos Francesco Caputo traf in der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste.

Seit dem Wiederbeginn vor drei Wochen hat Lazio nun in vier von sechs Spielen verloren. Vor dem Corona-Unterbruch waren die Römer in 21 Partien in Folge ungeschlagen geblieben. (dab/sda)

Lazio Rom - Sassuolo 1:2 (1:0)

Tore: 33. Luis Alberto 1:0. 52. Raspadori 1:1. 91. Caputo 1:2. (sda)

Bild: keystone

Keine positiven Corona-Fälle bei Neuchâtel Xamax

Bei Neuchâtel Xamax gibt es aktuell offenbar keine Corona-Fälle. Alle Spieler und Staff-Mitglieder der Neuenburger haben am Freitag einen negativen Test abgelegt, wie der Klub am Samstag mitteilte.

Bei Xamax veranlassten sie Corona-Tests, nachdem bekannt geworden war, dass der FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu positiv getestet worden war. Der FC Zürich hatte am Dienstag in Neuenburg gegen Xamax gespielt. Kryeziu kam dabei in der Schlussphase für ein paar Minuten zum Einsatz. (dab/sda)

Bild: keystone

Insgesamt neun Corona-Fälle beim FCZ

Nachdem am Freitag der Corona-Test beim FC Zürich Verteidiger Mirlind Kryeziu positiv ausgefallen ist, wurden sämtliche Kaderspieler und Staffmitglieder der ersten Mannschaft sowie Mitarbeitende im Umfeld des Fanionteams auf das Coronavirus getestet.

«Insgesamt wurden neun FCZler positiv auf das Coronavirus getestet», schrieb der Klub am Samstag in einer Mitteilung. Betroffen seien sechs Spieler sowie drei Mitglieder des Staffs.

Sämtliche Personen befänden sich mittlerweile in häuslicher Isolation. «Den infizierten Personen geht es gut und sie zeigen Stand heute keine oder nur geringfügige Symptome», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Spiel des FCZ am Samstag gegen Sion wurde verschoben, mit grosser Wahrscheinlichkeit findet am kommenden Dienstag auch das Auswärtsspiel der Zürcher gegen den FC Basel nicht statt. (dab/sda)

Bild: keystone

Pole-Position für überlegenen Lewis Hamilton

Lewis Hamilton im Mercedes sicherte sich überlegen die Pole-Position für den Grand Prix der Steiermark in Spielberg. Der Weltmeister distanzierte in dem im Regen gefahrenen Qualifying den zweitplatzierten Max Verstappen im Red Bull um 1,2 Sekunden.

In der zweiten Startreihe werden Carlos Sainz im McLaren und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes stehen.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schieden nach dem ersten Teil aus. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi blieben die Startplätze 16 und 19. Der Italiener kam bei seinem letzten Versuch von der Strecke ab, schlug in einem Reifenstapel ein und beschädigte dabei das Auto. (dab/sda)

Bild: keystone

Staff-Mitglied von Parma positiv getestet

Beim Serie-A-Verein Parma wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mitarbeiter soll keine Symptome aufweisen, alle Tests bei Spielern fielen negativ aus. Dennoch begibt sich die Mannschaft nun im klubeigenen Trainingszentrum in Quarantäne. Der Trainings- und Spielbetrieb wird weitergeführt. Das Meisterschaftsspiel vom Sonntag gegen Bologna findet statt. (dab/sda)

Bild: keystone

Klose und Drmic steigen mit Norwich ab

Die Schweizer Internationalen Timm Klose und Josip Drmic müssen mit Norwich City in die 2. Liga absteigen. In der viertletzten Runde der Premier League setzte es für das Team aus dem Südosten Englands im Heimspiel gegen West Ham United ein 0:4 ab; die Londoner ihrerseits vergrösserten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte.

Norwich City war als Aufsteiger nahezu chancenlos auf den Klassenerhalt. Seit Anfang Oktober und einem 1:5 zuhause gegen Mit-Aufsteiger Aston Villa lag es auf einem Relegationsplatz - und seit dem 26. Dezember 2019 ohne Unterbruch im letzten Rang. Seit dem Wiederbeginn vor drei Wochen hat Watford nur noch verloren.

In der Partie, die den Abstieg besiegelte, setzte vor allem West Hams Stürmer Michail Antonio der Defensive um Timm Klose zu. Der 30-jährige Engländer mit Wurzeln in Jamaika erzielte zwischen der 11. und 74. Minute alle vier Tore für die Londoner. Antonio verdoppelte damit auf einen Schlag seine Trefferzahl in dieser Saison. (dab/sda)

Norwich City - West Ham United 0:4 (0:2)

Tore: 11. Antonio 0:1. 45. Antonio 0:2. 54. Antonio 0:3. 74. Antonio 0:4.

Bemerkung: Norwich City mit Klose, ohne Drmic (Ersatz), West Ham United ohne Ajeti (Ersatz).

SFL bestätigt: «Dieses Wochenende wird gespielt»

Am Freitag und Samstag wurde bekannt, dass mehrere Spieler des FC Zürich positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Deshalb wurden die zwei kommenden Spiele der Zürcher verschoben. Die Spielervereinigung SAFT forderte, dass auch die restlichen Partien verlegt werden.

Dies ist aber keine Option, wie SFL-Kommunikationschef Philippe Guggisberg gegenüber «nau.ch» bestätigt hat: «Es ist sicher, dass dieses Wochenende noch gespielt wird», so Guggisberg. Erst zu Beginn der nächsten Woche werde das weitere Vorgehen besprochen.

Damit werden an diesem Wochenende vier Super-League-Partien durchgeführt. Am Samstag empfängt der FC Basel die Young Boys, am Sonntag kommt es zu den Spielen Luzern – Lugano, Thun – Xamax und Servette – St. Gallen. (dab)

Bild: KEYSTONE

NHL-Draft 2020 im Oktober

Der NHL-Draft 2020 über sieben Runden wird am 9./10. Oktober online abgehalten. Ursprünglich war der NHL-Draft Ende Juni in Montreal vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie war dieser Termin aber bereits im März gestrichen worden. (dab/sda)

Bild: EPA/EPA

Del Ponte und Wicki überzeugen in Bulle

Beim Meeting de la Gruyère in Bulle stellte die Sprinterin Ajla Del Ponte mit 11,10 Sekunden eine persönliche Bestzeit über 100 m auf. Die 23-jährige Tessinerin unterbot ihren bisherigen Bestwert um nicht weniger als 11 Hundertstel.

Damit ist sie hinter Mujinga Kambundji die zweitschnellste Schweizerin aller Zeiten und aktuell die schnellste Europäerin. Weltweit ist in diesem Jahr nur eine Athletin die 100 m schneller gelaufen.

Neben Del Ponte lieferte auch Silvan Wicki beim Meeting in Bulle eine Top-Zeit über 100 m ab. Der Aargauer kam bei gerade noch zulässigem Rückenwind von 2,0 m/s nach 10,11 Sekunden ins Ziel. Wicki näherte sich dem Schweizer Rekord von Alex Wilson, aufgestellt im vergangenen Sommer, bis auf 3 Hundertstel. (dab/sda)

Bild: keystone

Kein drittes Training in Spielberg

Der starke Regen beeinflusst wie befürchtet den Betrieb auf der Rennstrecke in Spielberg. Das dritte freie Training für den Grand Prix der Steiermark ist abgesagt worden. Der Beginn der dritten Trainingseinheit war vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Weil der Niederschlag nicht nachliess, blieb nur die Absage.

Wie das Wetter den weiteren Verlauf des Programms beeinflusst, wird sich weisen. Der Start zum Qualifying ist um 15 Uhr vorgesehen. Sollte auch die Qualifikation am Samstag nicht gefahren werden können, gibt es gemäss Ross Brawn, dem Sportdirekter der Formel 1, werden zwei Szenarien in Betracht gezogen.

Fürs Erste würde versucht, das Qualifying am Sonntagmorgen nachzuholen. Sollten die äusseren Bedingungen dies nicht zulassen, wäre für das Erstellen der Startaufstellung das Klassement des zweiten Training vom Freitag relevant. Auf der Pole-Position würde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull stehen, neben ihm der Finne Valtteri Bottas im Mercedes. (dab/sda)

Bild: keystone

Ex-Weltmeister Jack Charlton verstorben

Jack Charlton, der um drei Jahre jüngere Bruder des früheren englischen Nationalteam-Captains Bobby Charlton, ist im Alter von 85 Jahren nach längerer Krankheit verstorben.

Verteidiger Jack Charlton zählte zum englischen Weltmeister-Team von 1966. Er spielte in seiner Karriere ausschliesslich für Leeds United. Für diesen Klub bestritt Jack Charlton von 1950 bis 1973 die Rekordzahl von 773 Wettbewerbsspielen. (dab/sda)

Bild: keystone

Real macht Schritt Richtung Meistertitel

Real Madrid ist dem ersten Meistertitel seit 2017 einen weiteren Schritt nähergerückt. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane gewann zuhause gegen Alaves 2:0 und liegt drei Runden vor Schluss vier Punkte vor dem FC Barcelona. Es war dies der achte Sieg im achten Spiel seit dem Neustart im Juni für die Königlichen, die unter Zidane zusehends zu alter Stärke zurückfinden. Zum dritten Mal in Folge verhalf Real ein Penalty zum Führungstreffer. Weil Captain Sergio Ramos eine Gelbsperre verbüsste, durfte wieder einmal Karim Benzema antreten. Das 2:0 erzielte Marco Asensio nach der Pause. In der Vorsaison war Real mit 19 Punkten Rückstand auf Meister Barcelona nur Dritter geworden.

Bild: keystone

Favoritensiege von Corona-Fall überschattet

Mit Lausanne-Sport und Vaduz setzten sich in der Challenge League zum Auftakt der 30. Runde die Favoriten durch. Überschattet wurden die spielerischen Leistungen vom ersten Corona-Fall der Challenge League.

Als die Hiobsbotschaft aus Zürich am Freitagabend die Runde machte, hatten Lausanne-Sport (1:0 gegen Schaffhausen) und Vaduz (5:1 gegen Lausanne-Ouchy) den Spielbetrieb längst aufgenommen – und sich schon in Stellung gebracht. Für den Leader aus Lausanne, der gegen Schaffhausen zu seinem erst zweiten Sieg seit dem Neustart kam, machte das 19. Saisontor von Liga-Topskorer Aldin Turkes (30.) den Unterschied. Vaduz feierte im eigenen Stadion gegen Stade Lausanne-Ouchy einen 5:1-Kantersieg.

Nach vier Toren in den ersten 40 Minuten stand der Sieg der Liechtensteiner fest, noch ehe aus Zürich, Bern oder Wil zu erfahren war, dass das dritte Spiel des Abends nicht würde stattfinden können. Die Partie zwischen Wil und den auf dem Barrage-Platz klassierten Grasshoppers sei aufgrund eines positiven Corona-Tests des GC-Akteurs Amel Rustemoski abgesagt worden, vermeldeten die Klubs wie auch die Swiss Football League.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler ist auf das Virus getestet worden, nachdem bei ihm am Dienstagabend leichte Symptome festgestellt worden sind, schrieb GC in einer Mitteilung. Gleichentags hatte Rustemoski beim 4:0-Sieg von GC über Lausanne-Ouchy während einer Halbzeit auf dem Feld gestanden. Zwar hat sich der Spieler gemäss GC sofort in häusliche Isolation begeben. Trotzdem werden nun alle Spieler und der gesamte Staff der Zürcher auf das Coronavirus getestet. Nur stand zum Zeitpunkt der Bekanntmachung das Team von Lausanne-Ouchy in Vaduz bereits wieder auf dem Feld.

Lausanne-Sport - Schaffhausen 1:0 (1:0). - 1000 Zuschauer. - SR Staubli.

Tor: 30. Turkes 1:0.

Vaduz - Stade Lausanne-Ouchy 5:1 (4:0). - 467 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 11. Dorn 1:0. 15. Barroca (Eigentor) 2:0. 25. Coulibaly 3:0. 39. Coulibaly 4:0. 51. Amdouni 4:1. 55. Samandjeu (Eigentor). 5:1. (sda)

Bild: keystone

