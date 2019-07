Sport

Mexiko gewinnt den Gold Cup gegen die USA +++ Teunissen behält Maillot Jaune

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mexiko schlägt USA im Final des Gold Cup

Mexiko schlägt im Final des Gold Cup in Chicago die USA mit 1:0. Mit ihrem achten Triumph am Kontinental-Turnier der CONCACAF-Zone vermiesen die Mexikaner dem Gastgeber den «Super Soccer Sunday».

Der entscheidende Treffer im Finalspiel zwischen den beiden Topfavoriten gelang Mexikos Jonathan dos Santos in der 73. Minute. Der Spieler der Los Angeles Galaxy, der auch schon beim FC Barcelona unter Vertrag stand, schlenzte den Ball aus rund 15 Metern unter die Latte.

Für Mexiko war es im seit 1991 ausgetragenen Wettbewerb der achte Titelgewinn, der erste seit 2015. Nebst den Mexikanern konnten nur noch die USA (6mal) und Kanada (2000) beim Kontinental-Turnier der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika und Karibik) triumphieren. Für die Amerikaner war es im sechsten Finalspiel gegen Mexiko bereits die fünfte Niederlage. (abu/sda)

Nick Alpiger gewinnt das Innerschweizer Schwingfest

Nicht einer der grossen Favoriten, sondern Nick Alpiger gewinnt das Innerschweizer Schwingfest. Der 22-jährige Aargauer siegt im Schlussgang gegen Christian Schuler.

Die Entscheidung im Schussgang fiel schon nach knapp 30 Sekunden, als Alpiger einen Kurzangriff von Schuler konterte und den Schwyzer auf den Rücken legte.

Mit seinem fünften Kranzfestsieg seiner Karriere düpierte Alpiger, der seit Estavayer 2016 Eidgenosse ist, in Flüelen sämtliche Favoriten. Der Aargauer Gastschwinger gehörte beim stark besetzten Innerschweizer Schwingfest zwar zum erweiterten Favoritenkreis, ein Sieg hätte ihm aber kaum jemand zugetraut.

Zu den grossen Geschlagenen gehörten Armon Orlik und Pirmin Reichmuth. Orlik beendete nach zuvor fünf Siegen erstmals in diesem Jahr ein Kranzfest nicht zuoberst auf dem Podest - der Bündner wurde hinter dem Luzerner Joel Wicki, einem weiteren Favoriten, Dritter. Beiden wurde ein Gestellter zu Beginn des Festes zum Verhängnis. (zap/sda)

«Das schlägt aus der Norm, das geht doch eigentlich gar nicht!» Dass Nick #Alpiger als Gast das Innerschweizer Schwingfest gewinnen würde, hätte er sich nicht erträumen gewagt. Und zeigte sich dementsprechend sympathisch aufgelöst beim Interview. #srfschwingen pic.twitter.com/CvLQticGcV — SRF Sport (@srfsport) 7. Juli 2019

Sieg von Jumbo-Visma im Teamzeitfahren – Teunissen behält Gelb

Das Mannschaftszeitfahren der 106. Tour de France, welches in Brüssel über 27,6 km vom Palais Royal zum Atomium führte, wurde eine Beute des Teams Jumbo-Visma. Damit behielt der Niederländer Mike Teunissen, der am Vortag im Sprint die 1. Etappe gewonnen hatte, das Leadertrikot.

Die niederländische Formation Jumbo setzte sich auf der vorwiegend flachen Strecke in der belgischen Hauptstadt mit 20 Sekunden Vorsprung überlegen vor dem britischen Team Ineos um den Vorjahressieger Geraint Thomas und den Tour-de-Suisse-Sieger Egan Bernal durch. Rang 3 in der 2. Etappe ging an das belgische Team Deceuninck-Quick Step (0:21 zurück).

Das Teilstück am Montag führt über 215 km vom belgischen Binche nach Epernay in der französischen Champagne. (zap/sda)

🏆 @JumboVismaRoad do indeed finish in top spot! The team with the Yellow Jersey finish with a very strong 28'57".

🏆 Meilleur temps pour @JumboVismaRoad ! L'équipe du #MaillotJauneLCL termine un énorme contre-la-montre en 28'57" !#TDF2019 pic.twitter.com/iaWe7skGNF — Tour de France™ (@LeTour) 7. Juli 2019

31. Weltcupsieg von Nino Schurter

Im dritten Rennen der Saison hats geklappt: Nino Schurter feierte Vallnord seinen ersten Saisonsieg im Cross-Country-Weltcup. Der Bündner Weltmeister und Olympiasieger verwies in der Höhenluft Andorras seinen Landsmann Mathias Flückiger nach einem packenden Duell auf den 2. Platz. Dritter wurde der Brasilianer Henrique Avancini.

Dass Schurter und Flückiger den Sieg unter sich ausmachen, zeichnete sich erst in der vorletzten der sieben Runden ab. In der Folge lieferten sich die beiden Schweizer ein packendes Duell. Mehrmals versuchte Schurter seinen Begleiter mit Attacken abzuschütteln. Bis fast zuletzt konnte Flückiger, der Sieger von Albstadt beim Saison-Auftakt, die Angriffe parieren. Erst kurz vor dem Ziel konnte Schurter die entscheidende kleine Lücke aufreissen und in Abwesenheit des pausierenden Weltcup-Leaders Mathieu van der Poel die Basis zum ersten Saisonsieg legen. (zap/sda)

De eerste WB-zege van het seizoen is binnen voor wereldkampioen Nino Schurter #mtbhttps://t.co/oEZYDXGvHL pic.twitter.com/LVgpFwqN31 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 7. Juli 2019

75. GP-Sieg von Marc Marquez

Marc Marquez war im Grand Prix von Deutschland einmal mehr eine Klasse für sich. Der MotoGP-Titelverteidiger aus Spanien, auf dem Sachsenring seit 2010 in zehn Rennen und drei verschiedenen Klassen ungeschlagen, holte sich den 75. GP-Sieg. Der 2. Rang in Deutschland ging mit rund sechs Sekunden Rückstand an den Spanier Maverick Viñales, Dritter wurde der Brite Cal Crutchlow.

Das WM-Klassement führt der im Alter von 26 Jahren bereits siebenfache Weltmeister Marquez hoch überlegen an. Der Honda-Werkfahrer hat nach neun Saisonrennen 185 Punkte auf dem Konto, sein nächster Verfolger Andrea Dovizioso aus Italien hingegen erst deren 127. (zap/sda)

2. Platz für Jolanda Neff

Jolanda Neff belegte beim Weltcup in Vallnord in Andorra im Cross-Country den 2. Platz. Die Gesamtsiegerin der letzten Saison musste sich nur der Niederländerin Anne Terpstra geschlagen geben.

Neff zeigte nach einem schlechten Start eine beeindruckende Aufholjagd. Die 26-Jährige kämpfte sich vom 23. Platz zurück in die vordersten Plätze. Für den Sieg fehlte ihr am Ende etwas die Kraft. Auf Terpstra verlor sie 38 Sekunden.

Sina Frei beendete das Rennen im 9. Rang. Die bald 22-jährige Zürcherin mischte zunächst ganz vorne mit, konnte ihr Tempo aber nicht durchziehen und büsste bis ins Ziel 2:11 Minuten ein. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Lüthi trotz Aufholjagd nicht mehr WM-Leader

Alex Marquez holte sich im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring mit seinem vierten Saisonsieg die WM-Führung von Tom Lüthi zurück. Der jüngere Bruder von MotoGP-Dominator Marc Marquez liegt im Gesamtklassement nach 9 von 19 Saisonrennen um acht Punkte vor dem Berner (136:128). Der in Deutschland nur von Position 12 gestartete Lüthi klassierte sich mit gut fünf Sekunden Rückstand auf den überlegenen Sieger Marquez im 5. Rang.

Dominique Aegerter, vor Wochenfrist in Assen starker Neunter, blieb im Grand Prix von Deutschland ohne Chance auf WM-Punkte. (zap/sda)

