UEFA ehrt Cantona +++ BVB mehrere Wochen ohne Hazard

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Cantona erhält President's Award

Der französische Ex-Nationalspieler Eric Cantona (53) wird von der UEFA mit dem President's Award ausgezeichnet. Der einstige Stürmer sei ein Spieler, der «Herz und Seele in die Dinge steckt, an die er glaubt», liess sich Präsident Aleksander Ceferin in einer Mitteilung zitieren. Er sei beeindruckt von Cantonas Engagement nach dem Ende seiner Fussball-Karriere.

Die Legende von Manchester United erhält die Auszeichnung am Donnerstag in Monaco bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Nach seiner Aktivkarriere machte sich «King Eric» einen Namen als Schauspieler und bissiger Kommentator des Fussball-Geschehens. (ram/sda)

Dortmund mehrere Wochen ohne Hazard

Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf den offensiven Mittelfeldspieler Thorgan Hazard verzichten. Der 26-jährige Belgier zog sich im letzten Bundesligaspiel am Freitag gegen den 1. FC Köln (3:1) eine Rippenverletzung zu. Er wurde in der Schlussphase des Spiels ausgewechselt.

Thorgan Hazard, der Bruder von Real Madrids Eden Hazard, stiess im Sommer von Mönchengladbach zu Dortmund. Sowohl im Cup als auch in den ersten zwei Meisterschaftspartien wurde er von Trainer Lucien Favre von Beginn weg eingesetzt. (abu/sda)

Bild: AP

Denis Malgin verlängert bei Florida

Denis Malgin spielt auch die nächste Saison in der NHL. Der 22-jährige Stürmer hat bei den Florida Panthers einen neuen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Der frühere ZSC-Spieler kassiert dabei 750'000 Dollar, der Lohn liegt also nur knapp über dem Liga-Minimum. Da das neue Arbeitspapier ein Einweg-Vertrag ist, müsste Malgin auch in der AHL keine Saläreinbussen hinnehmen. (abu)

Inter Mailand mit lockerem 4:0-Startsieg

Inter Mailand startet mit einem souveränen Sieg in die Serie-A-Saison. Das Team von Antonio Conte setzt sich im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Aufsteiger Lecce gleich mit 4:0 durch.

Den Grundstein zum Sieg legte das Heimteam Mitte der ersten Halbzeit, als der Kroate Marcelo Brozovic mit einem schönen Schlenzer und Stefano Sensi mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten den Gastgeber 2:0 in Front brachten. Den schönsten Treffer des Tages erzielte kurz vor Schluss Antonio Candreva mit einem herrlichen Weitschuss aus gut 25 Metern, nachdem auch Neuverpflichtung Romelu Lukaku bei seinem Einstand getroffen hatte.

Inter gilt als grösster Herausforderer von Juventus Turin. Der Meister der letzten acht Jahre hatte sich zum Auftakt am Samstag in Parma 1:0 durchgesetzt. (mim/sda)

Bennett Sprintsieger in Alicante

Sam Bennett gewinnt in der spanischen Hafenstadt Alicante die 3. Etappe der Vuelta. Der irische Meister setzte sich nach 188 Kilometern durch das leicht hügelige Hinterland der Costa Blanca im Massensprint souverän vor dem Belgier Edward Theuns und dem Slowenen Luka Mezgec durch.

Das rote Leadertrikot bleibt auf den Schultern von Bennetts Landsmann Nicolas Roche. Der Sohn von Stephen Roche, dem Tour-de-France-Sieger von 1987, führt das Gesamtklassement unverändert zwei Sekunden vor dem Kolumbianer Nairo Quintana an.

Bevor am Mittwoch die erste von acht Bergankünften der diesjährigen Vuelta ansteht, erhalten in der weitgehend flachen 4. Etappe am Dienstag nochmals die Sprinter die Chance zum Tagessieg. (pre/sda)

Schwinger lockten 850'000 vor den TV

Knapp 850'000 Zuschauer sahen am Sonntag in der Spitze den Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfests. Als sich Christian Stucki gegen Joel Wicki zum König krönte, verzeichnete SRF einen Marktanteil von durchschnittlich 80,3 Prozent. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

PSG gehen die Stürmer aus

Paris Saint-Germain gehen die Stürmer aus. Der Brasilianer Neymar spielt (derzeit) nicht mehr für den französischen Meister, weil er zurück nach Spanien will, und nun fallen auch Edinson Cavani und Kylian Mbappé rund einen Monat aus. Die beiden dürften damit den Auftakt in die Champions League verpassen (17./18. September) und womöglich auch das Spitzenspiel in der Ligue 1 gegen Olympique Lyon (22. September).

Der Uruguayer Cavani erlitt am Sonntag im Spiel gegen Toulouse (4:0) schon nach einer Viertelstunde eine Verletzung an der rechten Hüfte und musste ausgewechselt werden. Immerhin avancierte sein Ersatz, der Kameruner Eric Choupo-Moting, in der Folge mit zwei Toren zum Matchwinner. Rund eine Stunde nach Cavani erwischte es auch Mbappé. Der Franzose verletzte sich an der linken Wade. (pre/sda)

Bolton Wanderers vor dem Aus

Der viermalige FA-Cup-Sieger Bolton Wanderers steht vor dem endgültigen Aus. Sollte der bankrotte Traditionsklub, der momentan mit einem Rumpfteam in der drittklassigen League One spielt, nicht bis Dienstag, 17.00 Uhr Ortszeit einen neuen Besitzer gefunden haben, wird ihm die Lizenz entzogen.

Der Lizenzentzug wäre gleichbedeutend mit der «Liquidierung» des Klubs und dem Verlust von über 150 Arbeitsplätzen. Der schon als sicher erachtete Verkauf des Vereins von Noch-Besitzer Ken Anderson an das Konsortium Football Ventures war am Samstagmorgen völlig überraschend geplatzt. Noch vor 12 Jahren spielten die «Wanderers» im UEFA Cup gegen Bayern München. (pre)

US Open ohne Milos Raonic

Der Kanadier Milos Raonic, die Weltnummer 22, wird nicht am US Open in New York teilnehmen. Der 28-Jährige sagte wegen einer Gesässmuskelverletzung ab. Bereits zu Beginn des Monats musste er in Montreal beim Spiel gegen Felix Auger-Aliassime aufgeben – damals wegen Rückenbeschwerden. (zap/sda/dpa)

Bild: AP

15 Millionen Dollar! Rekord-Preisgeld für Rory McIlroy

Rory McIlroy gewinnt die Tour Championship der US PGA Tour in Atlanta und sichert sich gleichzeitig den grössten Check der Geschichte. 15 Millionen Dollar strich McIlroy ein, weil er neben dem Turnier auch noch die FedEx-Cup-Gesamtwertung für sich entschied. Zum zweiten Mal nach 2016 konnte sich der Nordire diese hochdotierte Meisterschaft der Besten sichern.

In Atlanta waren nur die besten 30 Golfer am Start. McIlroy dominierte den letzten von vier Tagen mit eine 66er Runde (4 unter Par) deutlich. Er überholte noch den Amerikaner Xander Schauffele im Rennen um den Turniersieg und dessen Landsmann Brooks Koepka, die Nummer 1 der Weltrangliste, in der FedEx-Wertung. Neben McIlroy konnte nur Tiger Woods (2007 und 2009) den FedEx Cup zweimal gewinnen. (zap/sda)

Bild: EPA

Roche löst Lopez als Leader ab - Tagessieg an Quintana

In der 2. Etappe der Vuelta kam es zu einem Leaderwechsel. Der Ire Nicolas Roche löste an der Spitze des Gesamtklassements den Kolumbianer Miguel Angel Lopez ab, der nach dem Sieg seines Astana-Teams am Samstag zum Auftakt der 74. Spanien-Rundfahrt im Mannschaftszeitfahren das rote Leadertrikot erobert hatte.

Roche beendete das klassikerähnliche und fast 200 km lange Teilstück von Benidorm nach Calp als Zweiter. Den Tagessieg an der Costa Blanca sicherte sich mit einem Vorsprung von fünf Sekunden der Kolumbianer Nairo Quintana. Der Mitfavorit auf den Gesamtsieg hatte kurz vor Schluss aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe attackiert. (abu/sda)

Bild: EPA

Lüthi in Silverstone nur Achter - WM-Leader Alex Marquez gestürzt

Obwohl er in Silverstone nur Achter wird, kam Tom Lüthi im Kampf um den Moto2-Titel etwas näher an Alex Marquez heran. Der WM-Leader aus Spanien blieb in England nach einem selbstverschuldeten Sturz ohne Punkte. Doch bei sieben verbleibenden Saisonrennen beträgt Lüthis Rückstand auf Marquez immer noch 35 Punkte (146:181).

Der Sieg im GP von Grossbritannien ging an den Spanier Augusto Fernandez, der sich knapp gegen seinen Landsmann Jorge Navarro und den Südafrikaner Brad Binder durchsetzte. Lüthis Rückstand im Ziel betrug mehr als neun Sekunden. Dominique Aegerter blieb als 18. ohne WM-Punkte. (abu/sda)

Bild: EPA

Martin Fuchs holt EM-Gold

Der Springreiter Martin Fuchs gewann an den Europameisterschaften in Rotterdam die Goldmedaille. Der 27-jährige Zürcher fing mit 4,46 Strafpunkten im fünften und letzten Umgang den Briten Ben Maher im Sattel von Explosion noch ab. Bronze ging an den Belgier Jos Verlooy auf Igor. (abu/sda)

Bild: EPA

Rins schnappt sich Marquez in der Schlusskurve

Alex Rins überholt im GP von Grossbritannien in der Schlusskurve den MotoGP-Dominator Marc Marquez und feiert seinen 14. GP-Sieg.

Der Kampf um den MotoGP-Sieg im britischen Silverstone war eine rein spanische Angelegenheit. Alex Rins (Suzuki) setzte sich nach packendem Finish und einem Überholmanöver in der letzten Kurve gegen den von der Pole-Position gestarteten Marc Marquez durch. Dritter wurde Maverick Viñales.

