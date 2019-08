Sport

Sport-News: Eintracht Frankfurt schafft Europa-League-Qualifikation



Frankfurt schafft Europa-League-Quali +++ Fix: Hoeness tritt im November zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Eintracht Frankfurt schafft gegen Strasbourg die Wende

Eintracht Frankfurt qualifiziert sich dank einem 3:0-Heimsieg gegen Strasbourg für die Gruppenphase der Europa League. Die Frankfurter von Adi Hütter machten trotz eines frühen Platzverweises gegen Ante Rebic das 0:1-Handicap aus dem Hinspiel wett.

Mit dem eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselten Gelson Fernandes, aber ohne den verletzten Djibril Sow setzte sich der Halbfinalist der Vorsaison in einer phasenweise gehässig geführten Partie dank einem Eigentor (27.) sowie Treffer von Filip Kostic (60.) und Danny da Costa (66.) verdient durch. Speziell sehenswert war der direkt verwandelte Freistoss von Kostic.

Die Eintracht Frankfurt musste nach dem Platzverweis gegen Rebic kurz vor der Pause für eine ungestüme Aktion nicht sehr lange in nummerischer Unterzahl spielen. In der 55. Minute folgte ihm der Strassburger Dimitri Lienard nach einer Tätlichkeit vorzeitig in die Kabine. (abu/sda)

Bevorstehender Hoeness-Rücktritt ist offiziell

Uli Hoeness kandidiert nach Ablauf seiner Amtszeit im November definitiv nicht wieder als Präsident von Bayern München. Der 67-Jährige informierte am Donnerstag den Aufsichtsrat über seinen Entscheid, der das Ergebnis eines «langen Prozesses» war, wie er sagte.

Wie der deutsche Rekordmeister am Abend mitteilte, will Hoeness auch den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegen, aber in dem Kontrollgremium weiterhin Mitglied bleiben. Als sein Nachfolger wurde der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer vorgeschlagen.

Hoeness verschwindet damit nicht ganz aus dem Münchner Führungszirkel. «Ich habe immer gesagt, dass ich dem Verein, was immer ich tun kann, zur Verfügung stehe. Die Hilfe für den FC Bayern hat nichts mit dem Amt zu tun», hatte er am Mittwoch bei einem Empfang des Double-Gewinners in der Münchner Staatskanzlei gesagt. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Van Dijk ist Europas Spieler des Jahres

Erst zum zweiten Mal seit der Einführung 2011 kommt Europas Spieler des Jahres nicht aus einem spanischen Klub. Virgil van Dijk, Abwehrchef von Champions-League-Sieger Liverpool, wurde von Trainern und Journalisten zum Fussballer Europas 2019 gewählt. Er erhielt den Vorzug gegenüber Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), die anderen zwei für die Endausscheidung nominierten Spieler.

Van Dijk ist nicht nur der erste Niederländer, sondern auch der erste Verteidiger, der als Europas Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde. Lionel Messi (2), Cristiano Ronaldo (3), Andres Iniesta, Luka Modric und Franck Ribéry – als einziger Spieler, der nicht für Real Madrid oder Barcelona spielte – waren die bisherigen Titelträger. (abu/sda)

Bild: AP

Tagessieg für Herrada – Teuns neuer Vuelta-Leader

Der Sieg in der sehr hügeligen 6. Vuelta-Etappe ging an Jesus Herrada. Der Spanier setzte sich nach 198,9 km bei der Bergankunft in Ares del Maestrat vor seinem Fluchtgefährten Dylan Teuns durch. Dieses Duo hatte einer ursprünglich elfköpfigen Ausreissergruppe angehört.

Das Feld mit dem Leader Miguel Angel Lopez, der das rote Trikot nicht verteidigen konnte, kam mit knapp sechs Minuten Rückstand ins Ziel. Neuer Gesamtführender ist der 27-jährige Teuns vom Team Bahrain-Merida. Der Belgier war vor dem Teilstück am Donnerstag nur Gesamt-25. gewesen, mit fast fünf Minuten Rückstand auf den Kolumbianer Lopez. (abu/sda)

Bild: AP

Laaksonen führt Davis-Cup-Team an

Das Schweizer Davis-Cup-Team wird in der Barrage gegen die Slowakei (13./14. September) von Henri Laaksonen angeführt. Der Schaffhauser ist als Weltnummer 119 der höchstklassierte Spieler im Quintett von Teamcaptain Severin Lüthi. Die weiteren Spieler sind Sandro Ehrat (ATP 289), Marc-Andrea Hüsler (ATP 291), Damien Wenger (ATP 605) und Jérôme Kym (ATP 1319).

Die Schweiz tritt in Bratislava, wo auf Sand gespielt wird, als Aussenseiterin an. Bei den Slowaken, welche in der Qualifikationsrunde im Februar knapp an Kanada scheiterten, ist Martin Klizan (ATP 83) die Nummer 1. Drei weitere Spieler sind in den Top 200 klassiert. Der Sieger der Barrage behält den Platz in der Weltgruppe und spielt dort im Februar 2020 in der Qualifikationsrunde um einen Platz im Finalturnier. (pre/sda)

Erstes Aufgebot für Waldschmidt

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw hat sein Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Holland und Nordirland bekanntgegeben. Erstmals dabei ist Luca Waldschmidt. Der 23-Jährige vom SC Freiburg war im Sommer mit sieben Treffern Torschützenkönig der U21-EM und startete mit drei Toren in drei Spielen in die neue Saison. Wegen Verletzungen fehlen Leroy Sané, Julian Draxler, Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger. (ram)

Wolf folgt auf Bont als SRF-Ski-Expertin

Die frühere Skirennfahrerin Tamara Wolf wird ab der kommenden Saison neuen SRF-Expertin für Frauen-Skirennen. Die 33-jährige Bündnerin folgt auf Michael Bont, der sich im Juni dazu entschlossen hat, sein Engagement als SRF-Experte zu beenden. Unverändert zum SRF-Team bei den Frauen-Skirennen gehören Kommentator Marco Felder und Kommentatorin Michèle Schönbächler.

Wolf galt einst als grosses Skitalent, nachdem sie als 17-Jährige vor Konkurrentinnen wie Lindsey Vonn, Julia Mancuso oder Maria Höfl-Riesch die Abfahrt der Junioren-WM gewann. In der Folge war ihre Karriere jedoch geprägt von schweren Verletzungen. Nach einem Trainingssturz und ihrer insgesamt zwölften Operation trat sie im Mai 2011 mit nur 25 Jahren schliesslich vom Spitzensport zurück.

bild: srf

Noch nie so viele Formel-1-Rennen wie 2020

Die Rekord-WM in der Formel 1 steht. Der Kalender für die nächste Saison sieht 22 Grands Prix vor. Vorerst waren in der kommenden Saison 21 Rennen vorgesehen gewesen. Nach dem Verbleib des GP von Spanien, dessen Fortbestand akut gefährdet war, umfasst der Kalender nunmehr 22 Stationen. Nicht mehr aufgeführt im umfangreichsten Programm seit Beginn der Formel-1-WM im Jahre 1950 ist der GP von Deutschland. In Hockenheim sind sie nicht mehr in der Lage, das Antrittsgeld in zweistelliger Millionenhöhe aufzubringen.

Zu den verbliebenen 20 Grands Prix gesellen sich die Premiere in Vietnam und die Rückkehr in die Niederlande, wo die Formel 1 zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder zu Gast sein wird. Die WM 2020 beginnt am 15. März in Melbourne und endet am 29. November in Abu Dhabi. Der FIA-Weltrat plant, im September über den Kalender abzustimmen. Es ist möglich, dass sich an der Sitzung des höchsten Gremiums des Internationalen Automobilverbandes noch terminliche Veränderungen ergeben. (pre/sda)

🗓 F1 2020 CALENDAR 🗓



✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq — Formula 1 (@F1) August 29, 2019

Nizza-Spiel wegen homophober Banner unterbrochen

Olympique Marseille kam in der 3. Runde der Ligue 1 zu seinem ersten Sieg. Der 2:1-Erfolg im Süd-Derby bei Nice wurde indes von homophoben Zwischenfällen überschattet, die Schiedsrichter Clément Turpin zu einem rund zehnminütigen Spiel-Unterbruch zwangen. Anhänger des Heimteams, angeblich solche einer berüchtigten Ultra-Gruppierung, rollten während der Partie zweimal Spruchbänder mit homophoben Sprüchen aus und sangen schwulenfeindliche Lieder, die sich gegen das verfeindete Olympique richteten.

Vorfälle wie diese haben sich in der Ligue 1 zuletzt gehäuft. Am letzten Wochenende waren bereits die Partien Brest gegen Reims und Monaco gegen Nîmes unterbrochen worden, ebenso die Ligue-2-Begegnung zwischen Nancy und Le Mans am 16. August. Am Abend des Spiels zwischen Nice und Marseille untersuchte die Liga (LFP) 18 Fälle von homophoben Vorfällen in den Zuschauerrängen. (pre/sda)

🚨Match interrompu entre Nice et Marseille suite à des banderoles et chants homophobes.



On en parle dans l’Équipe du soir, dès la fin du match sur @lachainelequipe



Photo : @Serguei pic.twitter.com/EsKy0DBNxb — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 28, 2019

Ajax zittert sich in die Königsklasse

Ajax Amsterdam hat in den Playoffs der Champions League gegen APOEL Nikosia sein Ticket für die Königsklasse erzittert. Nach dem 0:0 im Hinspiel gewann der Halbfinalist der Saison 2018/19 mit 2:0. Für den niederländischen Meister erzielten der mexikanische Nationalspieler Edson Alvarez (43.) und der Serbe Dusan Tadic (80.) die Tore.

Auch der FC Brügge und Slavia Prag ziehen in die Gruppenphase der Champions League ein. Brügge siegte nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Basel-Bezwinger LASK vor eigenem Publikum mit 2:1. Slavia gewann gegen den rumänischen Meister CFR Cluj wie bereits im Hinspiel mit 1:0. (pre)

Timm Klose droht lange Pause

Timm Klose droht für längere Zeit auszufallen. Der Schweizer Internationale vom Premier-League-Klub Norwich City hat sich am Knie verletzt.

Klose hat am Dienstag bei der 0:1-Niederlage im Ligacup-Spiel gegen den Drittligisten Crawley Town offenbar eine schwere Knieverletzung erlitten. Der Basler Verteidiger wartet noch auf die genaue Diagnose, doch die Einschätzung seines Trainers Daniel Farke verspricht nichts Gutes. Der Deutsche liess in einem Interview durchblicken, dass für Klose die Saison zu Ende sein könnte. (mim/sda)

Bild: KEYSTONE

Russin Sidorowa gewinnt Stabhochsprung im Hauptbahnhof

Anschelika Sidorowa heisst die erste Siegerin von Weltklasse Zürich 2019. Die Europameisterin von 2014 aus Russland gewann im Zürcher Hauptbahnhof mit 4,87 m den Stabhochsprung der Frauen.

Eine gute Leistung zeigte Nicole Büchler, die mit 4,52 m eine Saisonbesthöhe aufstellte und sich der WM-Limite bis auf vier Zentimeter näherte. Die Bielerin, die im Herbst 2018 Mutter geworden ist, übersprang 4,37 und 4,52 im ersten Versuch, ehe sie an der Höhe von 4,62 dreimal klar scheiterte.

Eine Enttäuschung setzte es für Angelica Moser ab. Die U23-Europameisterin, die sich bereits für die WM qualifiziert hat, blieb ebenso wie die Neuseeländerin Eliza McCartney ohne gültigen Versuch. (mim/sda)

Bild: KEYSTONE

Team-Gold zum WM-Auftakt für die Schweiz

Die Schweizer Mountainbiker lancierten die WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne mit dem erneuten Triumph in der Team-Staffel. Nino Schurter, Jolanda Neff, Sina Frei, Joel Roth und Janis Baumann setzten sich am ersten Wettkampftag der Titelkämpfe 16 Sekunden vor den USA und 28 Sekunden vor den drittplatzierten Franzosen durch.Für die Schweiz ist es der insgesamt sechste Titel im Team und der dritte in Folge. (pre/sda)

Rainbow galore for Switzerland 🇨🇭 who claim their third consecutive World Title in the Team Relay! #MSA2019 @swisscycling pic.twitter.com/ZjoKgA8Zca — UCI MTB (@UCI_MTB) August 28, 2019

Aussenseiter gewinnt erste Bergankunft der Vuelta

Die erste Bergankunft der 74. Vuelta ging mit dem überraschenden Sieg des Spaniers Angel Madrazo zu Ende. Nach 170,7 km gewann der 31-Jährige vom zweitklassigen Team Burgos aus einer Fluchtgruppe heraus in Aragonien die 5. Etappe solo.

Neuer Leader ist der Kolumbianer Miguel Angel Lopez, der das Ziel 47 Sekunden hinter dem Tagessieger als Vierter erreichte. Lopez löst an der Spitze des Gesamtklassements den Iren Nicolas Roche ab, der im 11,1 km langen Schlussanstieg hinauf zum Observatorium Javalambre erwartungsgemäss nicht mit den Besten mithalten konnte. Die 6. Etappe vom Donnerstag geht erneut mit einem Anstieg zu Ende. Die letzte Rampe ist 7,9 km lang. (pre/sda)

Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @AngelMadrazo gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Ángel Madrazo's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/jR9DsCWsO6 — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2019

Erster GP von Finnland seit 38 Jahren

Der Kalender der Motorrad-Strassen-Weltmeisterschaft umfasst im kommenden Jahr 20 Grands Prix und damit ein Rennen mehr als bisher. Zu den bisherigen Stationen gesellt sich Iitti, wo am 12. Juli zum ersten Mal seit 38 Jahren wieder ein Grosser Preis von Finnland ausgetragen wird. Die neue Strecke, der Kymi Ring, liegt rund 110 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Helsinki. (pre/sda)

Save the date! 📆



It's now official, the #FinnishGP comes to the KymiRing on July 12 2020! 🇫🇮#MotoGP2020 | 📰https://t.co/1EJ4RJHVMN — MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 28, 2019

Favre degradiert Akanji und der tritt aus dem Spielerrat zurück

Gibt es Zoff bei Borussia Dortmund? Manuel Akanji ist laut der «Bild» offenbar aus dem Spielerrat des BVB zurückgetreten. Der Schweizer Verteidiger ist angeblich frustriert, weil er von Trainer Lucien Favre als dritter Kapitän abgesetzt wurde und stattdessen Mats Hummels für dieses Amt nominierte.

Für den Spielerrat bei der Borussia sind neben Akanji auch Marco Reus, Lukas Piszczek, Axel Witsel und eben Hummels vorgesehen. Der Winterthurer habe nun aber auf seinen Platz verzichtet. (abu)

Bild: EPA

Babypause von Isabel Derungs

Die Freestyle-Snowboarderin Isabel Derungs (32) erwartet im Dezember ihr erstes Kind. In der kommenden Wintersaison 2019/20 legt die zweifache Olympia-Teilnehmerin deshalb eine Babypause ein.

«Wie es mit meiner Karriere weitergeht, wenn das Kind da ist, wird sich zeigen», sagt Derungs, die in der letzten Saison Weltcup-Dritte im Slopestyle war. «Es ist für mich eine grosse Veränderung. Eine Reihe von Träumen für das nächste Jahr habe ich nun gegen andere ausgetauscht. Welchen Träumen ich nach meiner Schwangerschaft nachjagen werde, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.» (abu/sda)

Bild: AP/AP

Strafbefehl gegen Jan Ullrich erlassen

Gut ein Jahr nach einem Angriff auf eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel ist gegen den früheren Radprofi Jan Ullrich offenbar ein Strafbefehl ergangen. Es gehe um den Verdacht der Körperverletzung und der versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, ohne einen Namen zu nennen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa handelt es sich um Jan Ullrich.

Ulrich war im August 2018 in Frankfurt vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Hotel im Streit eine Escort-Dame gewürgt und verletzt haben soll. Gegen ihn war deshalb bereits wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge stand er zur Tatzeit unter «erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss».

Aufgrund seines Zustands war Ullrich nach Polizeiangaben anschliessend vorübergehend in ein Psychiatrie-Spital gebracht worden. Danach begab er sich laut Medienberichten in eine Entzugsklinik. (sda/apa/dpa)

Bild: KEYSTONE

Martin Grab zwei Jahre gesperrt

Rund 15 Monate nach dem Dopingbefund hat Swiss Olympic das Urteil gegen den Spitzenschwinger Martin Grab bekanntgegeben. Der 40-jährige Schwyzer aus Rothenthurm wird für zwei Jahre gesperrt.

Das Urteil hat im sportlichen Bereich keine Auswirkung, denn der frühere Unspunnensieger hatte im Mai 2018 seinen Rücktritt verkündet, noch bevor das Dopingvergehen bekannt geworden war.

In der Ende April 2018 in einem unangekündigten Test entnommenen Probe wurde Tamoxifen gefunden, ein Chemotherapie-Mittel, das fast ausschliesslich für die Behandlung von Brustkrebs eingesetzt wird. Tamoxifen selbst hat keine leistungsfördernde Wirkung, aber es dämpft die Nebenwirkungen von Anabolika, die von Athleten in Kraftsportarten missbraucht werden. Grab hat bis heute seine Unschuld beteuert. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Murray mit zweitem Einzelsieg nach Hüftoperation

Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen einen Spieler ohne ATP-Ranking wurde Andy Murray, der sich im Januar an der Hüfte operieren liess, beim Rafa Nadal Open in der Tennisakademie des Superstars auf Mallorca im Achtelfinal mehr gefordert. Am späten Dienstagabend setzte er sich aber dennoch sicher 6:3, 6:4 gegen den als Nummer 3 gesetzten Slowaken Norbert Gombos (ATP 115) durch. Im Viertelfinal des Hartplatz-Turniers mit einem Preisgeld von 46'000 Euro trifft Murray am Donnerstag auf den Italiener Matteo Viola (ATP 240).

Murray liess sich nach dem Australian Open wegen anhaltender Schmerzen in der Hüfte operieren und spielte mit dem Gedanken an einen Rücktritt. Nach der erfolgreichen Operation gab der ehemalige Weltranglistenerste und Sieger von drei Grand-Slam-Turnieren aber im Sommer ein Comeback - zunächst im Doppel, dann auch im Einzel. Auf Stufe ATP verlor er aber in Cincinnati und Winston-Salem zweimal in der 1. Runde. (abu/sda)

Hot shot🔥🔥🔥



Yesterday night’s match was 💥

Congrats @andy_murray !! We can’t wait to see you back on court at the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty 👏🏼 pic.twitter.com/HaUr9JQTkf — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 28, 2019

Bury am Ende – Aufschub für Bolton

Die englische Fussballliga hat dem FC Bury die Lizenz entzogen. Der Klub war pleite gegangen, sämtliche Rettungsversuche scheiterten. Nun ist auch eine letzte Deadline ausgelaufen.

Die Bolton Wanderers erhalten noch einmal zwei Wochen Zeit. Sollte der Traditionsklub keine Lösung für seine finanziellen Probleme finden, wird ihm ebenfalls die Lizenz entzogen. Wie Bury ist auch Bolton in der dritthöchsten Liga, der League One, engagiert. (ram)

Federer und Wawrinka am Abend Schweizer Zeit

Nach den Night Sessions am Montag kommen Roger Federer und Stan Wawrinka in der 2. Runde des US Open am Nachmittag New Yorker Zeit zum Einsatz. Federer trifft im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium, dem grössten Platz der Anlage, gegen 20 Uhr Schweizer Zeit auf den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 99). Wawrinka spielt gegen 21 Uhr gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 74). (pre/sda)

Bild: AP

Volleyballerinnen verpassen historischen Sieg

Die Schweizer Volleyballerinnen verpassen an der EM im 4. Spiel den 1. Sieg äusserst knapp. Sie unterliegen Spanien in Bratislava nach einer 2:0-Satzführung 2:3 (25:22, 25:21, 24:26, 22:25, 13:15). Im dritten Satz fehlten den Schweizerinnen lediglich zwei Punkte zum Sieg. Es wäre der erste Erfolg eines Frauen-Nationalteams an einer EM-Endrunde seit 48 Jahren gewesen.

Trotz dem ersten Punktgewinn im Turnier kann die Schweiz die K.o.-Runde nicht mehr erreichen. Selbst ein Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Weissrussland würde nicht zum Einzug in die Achtelfinals reichen. Spanien hingegen hat nach dem zweiten Sieg gute Chancen, in der Sechsergruppe als eines von vier Teams weiterzukommen. (pre/sda)

Bild: EPA

ATP wirft Wimbledon-Final-Schiri raus

Damian Steiner, der vor eineinhalb Monaten den Wimbledon-Final zwischen Roger Federer und Novak Djokovic als Stuhl-Schiedsrichter leitete, ist von der ATP entlassen worden. Als Grund gibt die ATP an, dass der 44-jährige Argentinier in seiner Heimat «zahlreiche Interviews» gegeben habe, ohne sich zuvor mit der Spieler- und Turnierorganisation abzusprechen.

Weiter führte die ATP aus, Steiner habe Regeln verletzt, die es Schiedsrichtern untersagen, «im Interesse der Unparteilichkeit über spezifische Vorkommnisse, einzelne Spieler, andere Offizielle und die Regeln zu sprechen». Die Entlassung gilt grundsätzlich nur für Anlässe der ATP und nicht für Grand-Slam-Events, die von der ITF durchgeführt werden. Dennoch wurde Steiner auch für das US Open nicht aufgeboten.

In Juli hatte Djokovic im längsten Wimbledon-Final der Geschichte gegen Federer zwei Matchbälle abgewehrt und im fünften Satz 13:12 gewonnen. (pre/sda)

bild: getty images

