Sport-News: FC Bury am Ende – Aufschub für die Bolton Wanderers



Bury am Ende – Aufschub für Bolton +++ Murray mit zweitem Sieg nach Hüft-OP

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Murray mit zweitem Einzelsieg nach Hüftoperation

Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen einen Spieler ohne ATP-Ranking wurde Andy Murray, der sich im Januar an der Hüfte operieren liess, beim Rafa Nadal Open in der Tennisakademie des Superstars auf Mallorca im Achtelfinal mehr gefordert. Am späten Dienstagabend setzte er sich aber dennoch sicher 6:3, 6:4 gegen den als Nummer 3 gesetzten Slowaken Norbert Gombos (ATP 115) durch. Im Viertelfinal des Hartplatz-Turniers mit einem Preisgeld von 46'000 Euro trifft Murray am Donnerstag auf den Italiener Matteo Viola (ATP 240).

Murray liess sich nach dem Australian Open wegen anhaltender Schmerzen in der Hüfte operieren und spielte mit dem Gedanken an einen Rücktritt. Nach der erfolgreichen Operation gab der ehemalige Weltranglistenerste und Sieger von drei Grand-Slam-Turnieren aber im Sommer ein Comeback - zunächst im Doppel, dann auch im Einzel. Auf Stufe ATP verlor er aber in Cincinnati und Winston-Salem zweimal in der 1. Runde. (abu/sda)

Hot shot🔥🔥🔥



Yesterday night’s match was 💥

Congrats @andy_murray !! We can’t wait to see you back on court at the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty 👏🏼 pic.twitter.com/HaUr9JQTkf — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 28, 2019

Bury am Ende – Aufschub für Bolton

Die englische Fussballliga hat dem FC Bury die Lizenz entzogen. Der Klub war pleite gegangen, sämtliche Rettungsversuche scheiterten. Nun ist auch eine letzte Deadline ausgelaufen.

Die Bolton Wanderers erhalten noch einmal zwei Wochen Zeit. Sollte der Traditionsklub keine Lösung für seine finanziellen Probleme finden, wird ihm ebenfalls die Lizenz entzogen. Wie Bury ist auch Bolton in der dritthöchsten Liga, der League One, engagiert. (ram)

Federer und Wawrinka am Abend Schweizer Zeit

Nach den Night Sessions am Montag kommen Roger Federer und Stan Wawrinka in der 2. Runde des US Open am Nachmittag New Yorker Zeit zum Einsatz. Federer trifft im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium, dem grössten Platz der Anlage, gegen 20 Uhr Schweizer Zeit auf den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 99). Wawrinka spielt gegen 21 Uhr gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 74). (pre/sda)

Bild: AP

Volleyballerinnen verpassen historischen Sieg

Die Schweizer Volleyballerinnen verpassen an der EM im 4. Spiel den 1. Sieg äusserst knapp. Sie unterliegen Spanien in Bratislava nach einer 2:0-Satzführung 2:3 (25:22, 25:21, 24:26, 22:25, 13:15). Im dritten Satz fehlten den Schweizerinnen lediglich zwei Punkte zum Sieg. Es wäre der erste Erfolg eines Frauen-Nationalteams an einer EM-Endrunde seit 48 Jahren gewesen.

Trotz dem ersten Punktgewinn im Turnier kann die Schweiz die K.o.-Runde nicht mehr erreichen. Selbst ein Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Weissrussland würde nicht zum Einzug in die Achtelfinals reichen. Spanien hingegen hat nach dem zweiten Sieg gute Chancen, in der Sechsergruppe als eines von vier Teams weiterzukommen. (pre/sda)

Bild: EPA

ATP wirft Wimbledon-Final-Schiri raus

Damian Steiner, der vor eineinhalb Monaten den Wimbledon-Final zwischen Roger Federer und Novak Djokovic als Stuhl-Schiedsrichter leitete, ist von der ATP entlassen worden. Als Grund gibt die ATP an, dass der 44-jährige Argentinier in seiner Heimat «zahlreiche Interviews» gegeben habe, ohne sich zuvor mit der Spieler- und Turnierorganisation abzusprechen.

Weiter führte die ATP aus, Steiner habe Regeln verletzt, die es Schiedsrichtern untersagen, «im Interesse der Unparteilichkeit über spezifische Vorkommnisse, einzelne Spieler, andere Offizielle und die Regeln zu sprechen». Die Entlassung gilt grundsätzlich nur für Anlässe der ATP und nicht für Grand-Slam-Events, die von der ITF durchgeführt werden. Dennoch wurde Steiner auch für das US Open nicht aufgeboten.

In Juli hatte Djokovic im längsten Wimbledon-Final der Geschichte gegen Federer zwei Matchbälle abgewehrt und im fünften Satz 13:12 gewonnen. (pre/sda)

bild: getty images

Jakobsen siegt nach Fotofinish

Die 4. Etappe der Vuelta wurde eine Beute von Fabio Jakobsen. Der niederländische Meister setzte sich nach 175,5 km von Cullera nach El Puig in einem ultraknappen Massensprint vor dem Iren Sam Bennett durch. Am Ende entschieden wenige Zentimeter zugunsten des 22-jährigen Jakobsen, der seinen ersten Tagessieg in einer Grand Tour feiern konnte.

Etapa 4 - Stage 4 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @FabioJakobsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Fabio Jakobsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/DORJ0JbnMj — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2019

Im Gesamtklassement führt weiterhin der Ire Nicolas Roche, zwei Sekunden vor dem Kolumbianer Nairo Quintana. Mit Steven Kruijswijk musste einer Mitfavoriten auf den Gesamtsieg die Rundfahrt am Dienstag wegen Knieproblemen aufgeben.

In der 5. Etappe am Mittwoch steht die erste von acht Bergankünften in der 74. Austragung der Vuelta im Programm. Der Schlussanstieg hinauf zum Observatorium Javalambre (1950 Meter über Meer) ist 11,1 km lang, zu überwinden sind dabei knapp 1000 Höhenmeter. (pre/sda)

😱 Ce photo-finish de la mort pour déterminer le vainqueur de la 4e étape de #LaVuelta pic.twitter.com/M5Ba8S8Mwk — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 27, 2019

Schalke-Fan erstattet Anzeige gegen Schiri

Ein Fan von Schalke hat gegen Schiedsrichter Marco Fritz und den VAR Bastian Dankert Anzeige wegen Betrug erstattet. Das Duo hatte Schalke am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München (0:3) zweimal einen Handspenalty verweigert. «Wenn die Sache bei uns eingeht, werden wir das prüfen», sagte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen.

Der Klub Schalke reagierte mit Humor auf die Anzeige. «Also von uns war das keiner. Ehrenwort», schrieb der Verein auf Twitter. Und Schalke bot auch Hilfe an: «Eventuell hilfreich: Wir kennen Augenzeugen, die zur Tatzeit am Tatort waren.» (pre/sda)

Wir haben mal intern rumgefragt: Also von uns war das keiner 😃😃😃 Ehrenwort! 🤞



Die Ermittlungsergebnisse würden uns trotzdem sehr interessieren, liebe @polizei_nrw_ge! 😅



Eventuell hilfreich: Wir kennen Augenzeugen, die zur Tatzeit am #Tatort waren 🧐#S04 | 🔵⚪️ | #S04FCB https://t.co/BGLAupdPyq — FC Schalke 04 (@s04) August 27, 2019

Stuhec bald wieder auf der Piste

Ilka Stuhec ist fürs Training zurück auf Schnee. Die Abfahrts-Weltmeisterin zieht auf dem Gletscher oberhalb von Saas-Fee ihre ersten Schwünge nach dem vor einem halben Jahr erlittenen Kreuzbandriss. Das freie Fahren ist ohne jegliche Probleme verlaufen. Die Slowenin wird in den kommenden vier Wochen den ersten Teil der Vorbereitung auf den nächsten Weltcup-Winter im Walliser Ort absolvieren.

Stuhec hatte den Kreuzbandriss Ende Februar bei einem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana erlitten. Im vergangenen Winter war sie nach der gleichen Verletzung, die sie sich im Oktober 2017 zugezogen und dadurch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Pyeongchang verpasst hatte, auf die Rennpisten zurückgekehrt. In Are in Schweden verteidigte sie den WM-Titel in der Abfahrt erfolgreich. (pre/sda)

Cantona erhält President's Award

Der französische Ex-Nationalspieler Eric Cantona (53) wird von der UEFA mit dem President's Award ausgezeichnet. Der einstige Stürmer sei ein Spieler, der «Herz und Seele in die Dinge steckt, an die er glaubt», liess sich Präsident Aleksander Ceferin in einer Mitteilung zitieren. Er sei beeindruckt von Cantonas Engagement nach dem Ende seiner Fussball-Karriere.

Die Legende von Manchester United erhält die Auszeichnung am Donnerstag in Monaco bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Nach seiner Aktivkarriere machte sich «King Eric» einen Namen als Schauspieler und bissiger Kommentator des Fussball-Geschehens. (ram/sda)

