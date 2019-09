Sport

Noah Frick (17) trifft in der 95. zum 2:2 von Vaduz gegen GC



GC vergibt Sieg in Vaduz in letzter Minute +++ Quintana neuer Vuelta-Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Quintana nach Vuelta-Königsetappe im Leadertrikot

Nairo Quintana hat vor dem ersten Ruhetag der 74. Spanien-Rundfahrt vom Franzosen Nicolas Edet das Leadertrikot übernommen. Der Kolumbianer klassierte sich in der 9. Etappe über 94,4 km von Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp als Zweiter und nahm den meistgenannten Konkurrenten um den Vuelta-Sieg mindestens 25 Sekunden ab. Im Gesamtklassement führt Quintana mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Slowenen Primoz Roglic.

Der Sieg in der Königsetappe in Andorra ging an Tadej Pogacar. Der Slowene, mit erst 20 Jahren der jüngste Fahrer im Vuelta-Feld, holte sich seinen ersten Erfolg in einer Grand Tour mit 23 Sekunden Vorsprung. In der Gesamtwertung verbesserte sich Pogacar auf Rang 5. (ram/sda)

GC vergibt Sieg in Vaduz

Rekordmeister GC hat in der 6. Runde der Challenge League in Vaduz Punkte liegengelassen. Die Hoppers führten bis zur 95. Minute, da traf der 17-jährige Noah Zinédine Frick zum 2:2.

Der Sohn von Trainer Mario Frick war mit einem Schuss aus 30 Metern erfolgreich. Weil Lausanne-Sport am Freitag das Derby gegen Aufsteiger Stade Lausanne mit 0:3 verlor, bleibt GC mit zwei Punkten Rückstand am Leader dran. (ram)

Juve gewinnt dank Last-Minute-Eigentor

Das Spitzenspiel der Serie A endet dramatisch. Napolis Verteidiger Kalidou Koulibaly beschert Juventus Turin mit seinem Eigentor in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg. Zuvor hatte Napoli innerhalb von einer Viertelstunde einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Die drei Tore zum zwischenzeitlichen 3:3 erzielten dabei drei neue Spieler: der griechische Innenverteidiger Konstantinos Manolas (von AS Roma/66.), der mexikanische Flügel Hirving Lozano (PSV Eindhoven/68.) und der italienische Aussenverteidiger Giovanni Di Lorenzo (Empoli/81.).

Beim Blick auf das Score fällt auf Seiten von Juventus weniger der Torschütze Cristiano Ronaldo (3:0/62.) auf als Sturmpartner Gonzalo Higuain. Der Argentinier stand letzte Saison leihweise für Milan und Chelsea im Einsatz, wurde aber von beiden Klubs nicht definitiv übernommen. Juventus nahm den teuren Stürmer eher widerwillig zurück, weil sich im Verlaufe des Sommers alle Kauf-Interessenten zurückzogen. Nun steht Higuain aber wieder in der Startformation des Rekordmeister – und begeisterte die Tifosi mit einem sehenswerten Tor zum 2:0 (19.).

Juventus Turin - Napoli 4:3 (2:0)

40'000 Zuschauer.

Tore: 16. Danilo 1:0. 19. Higuain 2:0. 62. Cristiano Ronaldo 3:0. 66. Manolas 3:1. 68. Lozano 3:2. 81. Di Lorenzo 3:3. 93. Koulibaly (Eigentor) 4:3. (pre/sda)

Die ersten drei Juve-Tore: Video: streamable

Die drei Napoli-Tore: Video: streamable

Das Eigentor von Koulibaly: Video: streamable

Icardi verklagt Arbeitgeber Inter

Der Streit zwischen dem Argentinier Mauro Icardi und seinem Arbeitgeber Inter Mailand könnte in den nächsten Tagen eskalieren. Der 26-jährige Stürmer verklagt den Klub auf 1,5 Millionen Euro, weil er sich diskriminiert fühlt. Inter möchte den in Ungnade gefallenen Icardi noch in diesem Sommer verkaufen, doch der Argentinier schlug bisher auch lukrative Offerten von Napoli und Monaco aus.

Mit der Klage will Icardi nicht nur Geld, sondern auch erreichen, dass er wieder an allen Trainingseinheiten unter Inter-Trainer Antonio Conte teilnehmen kann. In den letzten Wochen war Icardi von den internen Trainingsspielen und taktischen Übungen ausgeschlossen. Der Streit zwischen Icardi und Inter Mailand geht auf den letzten Winter zurück, als man sich nicht auf eine vorzeitige Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages hatte einigen können. (pre/sda)

Calhanoglu schiesst Milan zum Sieg

Die AC Milan feiert den ersten Erfolg unter Trainer Marco Giampaolo. Gegen Aufsteiger Brescia kommt der Traditionsklub zu einem mühevollen 1:0-Arbeitssieg. Das Tor des Tages fällt bereits in der Anfangsviertelstunde: Hakan Calhanoglu sorgt in der 12. Minute per Kopf für den entscheidenden Treffer.

Milan - Brescia 1:0 (1:0)

56'916 Zuschauer.

Tor: 12. Calhanoglu 1:0.

Bemerkung: Milan mit Rodriguez. (pre/sda)

Barça trotz erstem Fati-Treffer nur mit Remis

Der FC Barcelona gewinnt auch sein zweites Auswärtsspiel in dieser Saison nicht. Der Meister kommt bei Aufsteiger Osasuna nicht über ein 2:2 hinaus. In Abwesenheit der Topskorer Lionel Messi und Luis Suarez trifft nicht der 130 Millionen Euro teure Antoine Griezmann für Barcelona, sondern die eingewechselten Ergänzungsspieler Anssumane Fati, ein 16-jähriger Stürmer aus Guinea, sowie Arthur aus Brasilien.

Für den Sieg reicht es Barça aber nicht, weil Osasuna kurz vor dem Ende durch Doppeltorschütze Roberto Torres mittels Foulpenalty zum 2:2-Ausgleich kam. Der Aufsteiger ist damit auch nach dem Duell mit Meister Barcelona ungeschlagen. Torres hatte in der letzten Saison mit zwölf Toren in der 2. Division massgeblichen Anteil am Aufstieg der Mannschaft aus Pamplona.

Osasuna - FC Barcelona 2:2 (1:0)

16'742 Zuschauer.

Tore: 7. Torres 1:0. 51. Fati 1:1. 64. Arthur 1:2. 81. Torres (Foulpenalty) 2:2. (pre/sda)

