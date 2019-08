Sport

Wie Unai Emery bei einem Ballgewinn abgeht <3 +++ Murray verzichtet auf Einzel am US Open

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Murray verzichtet auf Einzel-Start am US Open

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray (32) wird bei den am 26. August beginnenden US Open auf einen Start im Einzel verzichten. Er werde jedoch im Doppel und im Mixed spielen.

«Es ist ein Entscheid, den ich mit meinem Team getroffen habe. Ich wollte keine Wildcard nehmen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich nach einem Spiel fühlen würde», sagte der Schotte nach seiner Niederlage in Cincinnati.

Bei seinem ersten Einzelspiel seit seiner Hüftoperation im Januar scheiterte der Schotte am Franzosen Richard Gasquet (4:6, 4:6). Murray sagte, dass er während des Spiels gegen Gasquet keine grösseren Schmerzen verspürt habe, seine Beine sich am Ende jedoch «ziemlich schwer» angefühlt hätten. «Und das wird sich wahrscheinlich so kurzfristig nicht gross ändern.» (zap/sda)

Bild: AP

Emery geht beim Tackling ab

Dem FC Arsenal ist der Start in die neue Premier-League-Saison mit einem 1:0-Sieg gegen Newcastle United gelungen. Trainer Unai Emery vertraue dabei auf den 19-jährigen Joe Willock, der Mesut Özil im offensiven Mittelfeld ersetzte. Und Emery war mächtig stolz auf Willock, zumindest in der Situation, als sich der Engländer mit grossem Einsatz einen Ball zurückholte – da jubelt der Coach schon mal wie bei einem Torerfolg. (zap)

This is amazing, Emery’s reaction to Willock doing a recovering tackle on Shelvey 👏🏼pic.twitter.com/pmR0qnGIWG — GoonerViews (@GoonerViews) August 12, 2019

Bayern schlägt Cottbus

Bayern München überstand die 1. Runde im deutschen Cup ohne Probleme. Der Titelverteidiger gewann beim Viertligisten Energie Cottbus mit 3:1.

Robert Lewandowski nutzte nach einer guten halben Stunde eine von vielen Torchancen, die sich die Münchner in der ersten Halbzeit erspielten. Zweimal trafen sie nur die Torumrandung. Cottbus durfte bis in die 65. Minute auf einen Lucky Punch hoffen. Dann entschied Kingsley Coman die Partie mit dem 2:0 nach einem schönen Konter endgültig. Das 3:0 schoss Leon Goretzka in der 85. Minute. Cottbus erzielte in der Nachspielzeit mittels Penalty den Ehrentreffer. (sda)

Andy Murray verliert bei Comeback

Fast sieben Monate nach seinem letzten Einzel-Auftritt gab Andy Murray (ATP 324) sein Comeback auf der Tour. Der 32-jährige Schotte unterlag in der 1. Runde von Cincinnati dem Franzosen Richard Gasquet (ATP 56) mit 4:6, 4:6.

Andy Murray hatte sein bis am Montag letztes Einzel im Januar beim Australian Open bestritten und war in Melbourne von einem wahrscheinlichen Karrierenende ausgegangen. Kurze Zeit später wurde ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Seit Juni tastete er sich im Doppel wieder an das höchste Niveau heran.

Die fehlende Spielpraxis war ihm deutlich anzumerken. Aber der dreifache Grand-Slam-Sieger hatte auch gute Phasen und machte einen fitten Eindruck. (sda)

Bild: AP

Federers erste Hürde in Cincinnati heisst Juan Ignacio Londero

Roger Federer trifft in der 2. Runde von Cincinnati auf den Argentinier Juan Ignacio Londero (ATP 55). Der 25-jährige Londero setzte sich gegen Matteo Berrettini (ATP 26) mit 7:6 (7:3), 6:3 durch.

Federer, der das Turnier in Ohio schon siebenmal gewonnen hat und in der 1. Runde von einem Freilos profitierte, spielt erstmals gegen Londero, der vor einem Jahr nur die Nummer 125 der Welt war. (sda)

Bild: EPA

Wesley Sneijder beendet Karriere

Vor einem knappen Jahr war Wesley Sneijder als Rekord-Internationaler (134 Länderspiele) aus der niederländischen Nationalmannschaft verabschiedet worden. Nun hat der 35-Jährige seine Profilaufbahn endgültig beendet. Zuletzt hatte Sneijder einige Monate unter Lucien Favre für Nice gespielt und danach bis diesen Sommer für Al-Gharafa in Katar.

Der Mittelfeldspieler gehört zu den Stars einer grossen Generation der niederländischen Nationalmannschaft wie Arjen Robben, Robin van Persie oder Rafael van der Vaart, die bei der WM 2010 Zweiter und bei der WM 2014 Dritter wurde.

Seinen grössten Erfolg feierte Sneijder mit Inter Mailand 2010 beim Gewinn der Champions League. In vier verschiedenen Ländern (Niederlande, Spanien, Italien und der Türkei) holte er zudem mit seinen jeweiligen Teams Meistertitel. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Pozzovivo im Training von Auto angefahren

Der italienische Radprofi Domenico Pozzovivo wurde im Training von einem Auto angefahren. Laut seinem Team Bahrain-Merida erlitt der 36-Jährige bei dem Unfall im Süden Italiens Brüche am Arm und am Bein. Sein Zustand sei stabil, eine Operation ist jedoch unumgänglich. Damit kann der Rundfahrten-Spezialist nicht an der Vuelta teilnehmen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Sam Bennett erster Sieger in der Benelux-Rundfahrt

Sam Bennett hat die 1. Etappe der Binck Bank Tour in Belgien und Holland gewonnen. Der irische Meister setzte sich nach 168 Kilometern von Beveren nach Hulst im Sprint des Felds durch. Bennett ist damit auch der erste Leader der Rundfahrt. (ram)

Sam Bennett wint eerste etappe #BinckBankTour ; Dylan #Groenewegen komt er niet aan te pas in massasprint. pic.twitter.com/QNu6WKzfQi — Dolf Ruesink (@DolfRuesink) August 12, 2019

Nadal verzichtet auf Cincinnati

Rafael Nadal gibt einige Stunden nach seinem Turniersieg in Montreal via Facebook seinen Verzicht auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati bekannt. Der Weltranglisten-Zweite möchte seinem Körper eine Erholungspause gönnen und diesen nicht schon in dieser Woche erneut belasten, betonte der 33-jährige Spanier nach seinem 35. Masters-Titel und insgesamt 83. Turniersieg.

Dies in erster Linie auch, um sich für das US Open zu schonen. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York. Trotz Nadals Absage bleibt Roger Federer in der Tableau-Hälfte von Novak Djokovic. (pre/sda)

World No.2 Rafael Nadal, our 2013 champion, has withdrawn from #CincyTennis citing fatigue.



Bianca Andreescu has also withdrawn due to a change in schedule. We wish you both the best and hope to see you next year. pic.twitter.com/lVQmgVmeqb — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 12, 2019

Spirig in Tokio nicht am Start

Nicola Spirig wird nicht am vorolympischen Triathlon-Testevent in Tokio teilnehmen. Sie wird sich auf den Saisonhöhepunkt mit dem Grand Final der WM-Serie vom 31. August in Lausanne konzentrieren.

Die Olympiasiegerin von 2012 in London und Olympia-Zweite von 2016 in Rio ist erst vor vier Monaten zum dritten Mal Mutter geworden. Deshalb verzichtet die 37-jährige Zürcher Unterländerin auch aus logistischen Gründen auf eine Teilnahme am Frauen-Triathlon vom Donnerstag sowie am Mixed-Team-Event vom Sonntag an der Olympia-Austragungsstätte von 2020. Schliesslich will die fünffache Einzel-Europameisterin im Hinblick auf Lausanne auch einen Substanzverlust durch Reisestrapazen und Zeitumstellung vermeiden.

Spirig gewann am Sonntag im Rahmen ihres traditionellen Höhentrainingslagers in St. Moritz einen Duathlon über 6 km Laufen, 20 km Radfahren und nochmals 6 km Laufen mit über 18 Minuten Vorsprung. «Wenn mein Trainer Brett Sutton nicht noch kurzfristig etwas Verrücktes einplant, war dies mein letzter Wettkampf vor dem Grand Final in Lausanne», sagte Spirig gegenüber Keystone-SDA. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

PSG gewinnt auch ohne Neymar

Auch ohne den den abwanderungswilligen und nicht aufgebotenen Neymar kam Paris Saint-Germain zum Auftakt der Ligue-1-Saison zu einem souveränen Sieg. Der Titelverteidiger setzte sich daheim gegen Nîmes mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Edinson Cavani mittels Penalty, Kylian Mbappé und Angel Di Maria.

Paris Saint-Germain - Nîmes 3:0 (1:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 24. Cavani (Handspenalty) 1:0. 56. Mbappé 2:0. 69. Di Maria 3:0. (pre/sda)

Nadal souverän zum 83. Titel

Rafael Nadal hat seinen 35. Masters-1000-Titel gewonnen. Der 33-jährige Spanier setzte sich im Final von Montreal gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 9) mit 6:3, 6:0 durch.

Zum fünften Mal nach 2005, 2008, 2013 und 2018 sicherte sich Nadal den Titel beim kanadischen Masters. Er bekundete im Final nur in den Anfangsminuten etwas Mühe. Danach kontrollierte der Mallorquiner das Geschehen gegen den 23-jährigen Moskauer, der den wichtigsten Final seiner bisherigen Karriere bestritt, sicher. Im ersten Satz gelang ihm das einzige Break zum 3:1, im zweiten gab er nur noch elf Punkte ab. Nach 70 Minuten verwertete er den ersten Matchball und feierte seinen 83. Titel auf der ATP-Tour.

Mit seinen 35 Titeln ist Nadal der erfolgreichste Spieler bei den Masters 1000. Novak Djokovic steht bei 33 und Roger Federer bei 28. Djokovic und Federer verzichteten in diesem Jahr auf die Teilname in Montreal, sind aber in Cincinnati wieder am Start. (pre/sda)

The moment @RafaelNadal defeated Daniil Medvedev to win his FIFTH #CoupeRogers title! 👏 pic.twitter.com/rYAWQN2ri2 — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2019

Serena Williams gibt auf: Andreescu gewinnt in Toronto

Serena Williams musste beim WTA-Turnier von Toronto im Final nach vier Games aufgeben. Die 37-jährige Amerikanerin lag mit 1:3 zurück, als Rückenschmerzen sie zum Forfait zwangen. Die 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu sicherte sich ihren zweiten WTA-Titel. Im März hatte sie sich schon in Indian Wells durchgesetzt.

Williams wartet weiterhin auf ihren ersten Titel seit sie im Frühjahr 2018 nach der Geburt ihrer Tochter auf die Tour zurückgekehrt ist. (zap/sda)

Bild: AP

Siege für Wil und Winterthur

Wil und Winterthur wahren in der Challenge League einigermassen den Anschluss an das Spitzenduo Lausanne und GC – dies mit Siegen gegen Stade Lausanne-Ouchy respektive in Vaduz.

Der von Winterthur zu Wil gestossene Kosovare Eris Abedini stellte den zweiten Saisonsieg der Mannschaft von Trainer Ciriaco Sforza mit dem 2:0 in der 96. Minute sicher, nachdem das 1:0 schon in der 12. Minute gefallen war. Das bislang einzige negative Ergebnis des FC Wil in der noch jungen Saison bleibt die 0:1-Heimniederlage gegen die Grasshoppers.

Für den FC Winterthur, der nun wie Wil sieben Punkte aufweist, war der Defensivspieler Ousmane Doumbia der Schütze des entscheidenden 1:0 in Vaduz. Doumbia traf in der 77. Minute. (zap/sda)

Van der Poel auch in Lenzerheide stärker als Schurter

Mathieu van der Poel hat Nino Schurter (Bild) auch vor dessen Heimpublikum überflügelt. Der 24-jährige Niederländer siegte in Lenzerheide 25 Sekunden vor Nino Schurter und 1:13 Minuten vor Mathias Flückiger.

Van der Poel setzte die entscheidende Attacke in der vorletzten Runde. Dem Antritt in der längsten Steigung des Rundkurses am Rothorn hatte Schurter wie zuletzt im Val di Sole und im Mai in Nove Mesto nichts entgegenzusetzen. Die übrigen Fahrer konnten dem Tempo des Spitzenduos schon früh im Rennen nicht mehr folgen.

Für Van der Poel ist es der dritte Weltcupsieg im Cross-Country in dieser Saison und insgesamt. Im Short Track ist der Allrounder seit längerem kaum mehr zu schlagen. Weil sich der Enkelsohn von Raymond Poulidor nun wieder unter die Strassenfahrer mischt und auch auf die Mountainbike-WM Ende Monat in Kanada verzichtet, war es vorerst das letzte Duell zwischen Schurter und Van der Poel. (sda)

Bild: EPA

