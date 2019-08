Sport

Sport-News: Brasilianer Elkeson in Chinas Nationalteam berufen



Elkeson schreibt chinesische Geschichte +++ Peier knapp am Podest vorbei

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Peier in Zakopane stark

Beim Sommer-GP im polnischen Zakopane sprang Killian Peier auf Rang 5. Damit war er klar der beste Schweizer, der vierfache Olympiasieger Simon Ammann kam auf Platz 26. Die Einheimischen feierten einen Doppelsieg: Kamil Stoch gewann knapp vor Dawid Kubacki und dem Japaner Yukiya Sato. (ram)

Bild: EPA

Brasilianer Elkeson in Chinas Nationalteam berufen

Der Brasilianer Elkeson ist vom italienischen Weltmeister-Trainer Marcello Lippi in Chinas Nationalmannschaftskader für die ersten Spiele in der asiatischen WM-Qualifikation im September berufen worden. Der 30-jährige Stürmer, der seit 2013 in der chinesischen Topliga spielt und unterdessen über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügt, ist damit der erste Fussballer ohne chinesische Vorfahren, der den Sprung ins Nationalteam geschafft hat. (ram/sda/apa)

Bild: EPA/AAP

Medwedew wirft den «Djoker» raus

Für Titelverteidiger Novak Djokovic ist das Masters-1000-Turnier in Cincinnati in den Halbfinals zu Ende gegangen. Der Serbe verlor 6:3, 3:6, 3:6 gegen Daniil Medwedew. Dem 23-jährigen Russen gelangen 16 Asse und damit so viele wie keinem in diesem Jahr in einem Best-of-3-Match gegen Djokovic.

Im ersten Halbfinal hatte David Goffin gegen Richard Gasquet 6:3, 6:4 gewonnen. Medwedew und Goffin waren zuletzt in der 3. Runde von Wimbledon aufeinandergetroffen, als der Belgier in fünf Sätzen siegte. Für beide wäre der Titel eine Premiere an einem Turnier der zweithöchsten Kategorie. (ram/sda)

Bild: AP

Real startet erfolgreich

Real Madrid ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Saison gestartet. Die «Königlichen» bezwangen Celta Vigo mit 3:1.

Karim Benzema brachte Real Madrid nach weniger als einer Viertelstunde und Vorarbeit von Gareth Bale in Führung. Die weiteren Treffer der Madrider von Toni Kroos und Lucas Vazquez fielen, als der Favorit nur noch zu zehnt spielte. Luka Modric sah für ein Foul in der 56. Minute die Rote Karte. Besonders sehenswert war das 2:0 von Kroos. (ram/sda)

Silber für OL-Staffel

Die Schweizer Frauenstaffel gewann an der OL-WM in Norwegen die Silbermedaille. Sabine Hauswirth, Simona Aebersold und Julia Jakob büssten bloss 4 Sekunden auf Schweden ein. Bronze ging an Russland. (ram)

Bild: SWISS ORIENTEERING

Enttäuschung für Faustball-Nati

Die Faustball-Nationalmannschaft hat an der WM in Winterthur eine Medaille verpasst. Die Schweiz verlor den kleinen Final gegen Brasilien mit 0:4.

Vor dem Turnier im Stadion Schützenwiese hatten die Schweizer offen von ihrem Traum vom erstmaligen WM-Titel geredet. Diesen machten danach Faustball-Macht Deutschland und Österreich unter sich aus – die Deutschen wurden vor knapp 6000 Fans zum dritten Mal in Folge Weltmeister. (ram)

bild: srf

Hirschi weiter auf Podestkurs

Vor dem letzten Tag der BinckBank-Tour in Belgien und Holland liegt Marc Hirschi (Bild) weiter auf Rang 2 der Gesamtwertung. Der junge Berner hielt sich im Zeitfahren über 8,4 km in Den Haag achtbar.

In der Gesamtwertung hat sich Hirschis Rückstand auf Leader Tim Wellens auf acht Sekunden verdoppelt. Auf Rang 3 liegt Laurens De Plus mit zwölf Sekunden Rückstand. Stefan Küng arbeitete sich dank Rang 4 im vom Italiener Filippo Ganna gewonnenen Zeitfahren auf den gleichen Platz der Gesamtwertung vor. Der Ostschweizer liegt 40 Sekunden hinter Wellens zurück. (ram)

Bild: KEYSTONE

