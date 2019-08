Sport

Sport-News

Sport-News: Chelsea kommt gegen Leicester City nicht über ein 1:1 hinaus



Chelsea auch im zweiten Spiel sieglos +++ BVB im Pokal gegen Gladbach

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chelsea nur mit Remis

Auch nach zwei Spielen der neuen Premier-League-Saison wartet Chelsea noch auf einen Sieg. Zuhause kamen die «Blues» gegen Leicester City trotz früher Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Im zweiten Spiel des Tages gewann Aufsteiger Sheffield United daheim Crystal Palace 1:0. (ram)

Borussia-Duell im DFB-Pokal

Das Schlagerspiel in der 2. Runde des DFB-Pokals heisst Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern München muss zum VfL Bochum. Da es zu mehreren Duellen zwischen Bundesliga-Teams kommt, werden Ende Oktober auch mindestens vier Unterklassige in die nächste Runde vorstossen. (ram)

Turniersieg für Heidrich/Vergé-Dépré

Die Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben das Viersterne-Turnier in Moskau gewonnen. Im Final bezwangen sie die Brasilianerinnen Lima/Antunes 21:18, 16:21, 15:8.

Die Zürcherin und die Bernerin setzten sich in ihrer dritten Saison erstmals auf der World Tour durch, und dies gleich bei einem Event der zweithöchsten Kategorie. Der Erfolg bringt den beiden auch wichtige Punkte im Olympia-Ranking für 2020. (ram/sda)

Bild: AP

Hirschi fällt noch vom Podest

Der Belgier Laurens De Plus hat die Binckbank-Tour in Belgien und Holland gewonnen. Der vormalige Gesamtdritte hatte in der siebten und letzten Etappe nach Geraardsbergen mit zwei Landsleuten angegriffen und so für die entscheidende Lücke gesorgt. Oliver Naesen gewann die Etappe vor Greg van Avermaet und De Plus.

Der Berner Marc Hirschi fiel in der Gesamtwertung noch um drei Ränge zurück. Dennoch ist auch Rang 5 ein wertvolles Ergebnis für den U23-Weltmeister, der kommende Woche seinen erst 21. Geburtstag feiert. Der Ostschweizer Stefan Küng beendete die Rundfahrt auf Platz 8. (ram)

Klingler löst das Olympia-Ticket

Die 27-jährige Petra Klingler zog an der Sportkletter-WM im japanischen Hachioji in den Kombinations-Final ein. Die Ex-Weltmeisterin in der Disziplin Boulder löste somit bei erster Gelegenheit das Olympiaticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Die Top 8 mit Klingler kämpfen am Dienstag um die Kombinations-Medaillen. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Ashley Cole tritt zurück

Aussenverteidiger Ashley Cole hat mit 38 Jahren sein Karriereende verkündet. Der Engländer bestritt 107 Länderspiele, er wurde drei Mal Meister und sieben Mal Cupsieger.

Mit Chelsea gewann er 2012 die Champions League und ein Jahr später die Europa League. «Am stolzesten bin ich wohl auf die Länderspiele, dass ich so oft für England auflaufen durfte», sagte Cole, der nun eine Trainerlaufbahn anstrebt, auf Sky. (ram)

Ashley Cole has announced his retirement from professional football live on Super Sunday.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 107 England caps

🏆 3 x Premier League

🏆 7 x FA Cup

🏆 Champions League

🏆 Europa League

🏆 2 x UEFA Team of the Year



What a career. pic.twitter.com/oaxKiWtiMQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2019

Peier in Zakopane stark

Beim Sommer-GP im polnischen Zakopane sprang Killian Peier auf Rang 5. Damit war er klar der beste Schweizer, der vierfache Olympiasieger Simon Ammann kam auf Platz 26. Die Einheimischen feierten einen Doppelsieg: Kamil Stoch gewann knapp vor Dawid Kubacki und dem Japaner Yukiya Sato. (ram)

Bild: EPA

Brasilianer Elkeson in Chinas Nationalteam berufen

Der Brasilianer Elkeson ist vom italienischen Weltmeister-Trainer Marcello Lippi in Chinas Nationalmannschaftskader für die ersten Spiele in der asiatischen WM-Qualifikation im September berufen worden. Der 30-jährige Stürmer, der seit 2013 in der chinesischen Topliga spielt und unterdessen über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügt, ist damit der erste Fussballer ohne chinesische Vorfahren, der den Sprung ins Nationalteam geschafft hat. (ram/sda/apa)

Bild: EPA/AAP

Medwedew wirft den «Djoker» raus

Für Titelverteidiger Novak Djokovic ist das Masters-1000-Turnier in Cincinnati in den Halbfinals zu Ende gegangen. Der Serbe verlor 6:3, 3:6, 3:6 gegen Daniil Medwedew. Dem 23-jährigen Russen gelangen 16 Asse und damit so viele wie keinem in diesem Jahr in einem Best-of-3-Match gegen Djokovic.

Im ersten Halbfinal hatte David Goffin gegen Richard Gasquet 6:3, 6:4 gewonnen. Medwedew und Goffin waren zuletzt in der 3. Runde von Wimbledon aufeinandergetroffen, als der Belgier in fünf Sätzen siegte. Für beide wäre der Titel eine Premiere an einem Turnier der zweithöchsten Kategorie. (ram/sda)

Bild: AP

Real startet erfolgreich

Real Madrid ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Saison gestartet. Die «Königlichen» bezwangen Celta Vigo mit 3:1.

Karim Benzema brachte Real Madrid nach weniger als einer Viertelstunde und Vorarbeit von Gareth Bale in Führung. Die weiteren Treffer der Madrider von Toni Kroos und Lucas Vazquez fielen, als der Favorit nur noch zu zehnt spielte. Luka Modric sah für ein Foul in der 56. Minute die Rote Karte. Besonders sehenswert war das 2:0 von Kroos. (ram/sda)

Silber für OL-Staffel

Die Schweizer Frauenstaffel gewann an der OL-WM in Norwegen die Silbermedaille. Sabine Hauswirth, Simona Aebersold und Julia Jakob büssten bloss 4 Sekunden auf Schweden ein. Bronze ging an Russland. (ram)

Bild: SWISS ORIENTEERING

Enttäuschung für Faustball-Nati

Die Faustball-Nationalmannschaft hat an der WM in Winterthur eine Medaille verpasst. Die Schweiz verlor den kleinen Final gegen Brasilien mit 0:4.

Vor dem Turnier im Stadion Schützenwiese hatten die Schweizer offen von ihrem Traum vom erstmaligen WM-Titel geredet. Diesen machten danach Faustball-Macht Deutschland und Österreich unter sich aus – die Deutschen wurden vor knapp 6000 Fans zum dritten Mal in Folge Weltmeister. (ram)

bild: srf

