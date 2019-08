Sport

Sport-News

Sport-News: Faustball-Nati verpasst an der WM in Winterthur Medaillen



Sport-News

Keine WM-Medaille für Faustballer +++ Neoprofi Hirschi weiter top

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Enttäuschung für Faustball-Nati

Die Faustball-Nationalmannschaft hat an der WM in Winterthur eine Medaille verpasst. Die Schweiz verlor den kleinen Final gegen Brasilien mit 0:4.

Vor dem Turnier im Stadion Schützenwiese hatten die Schweizer offen von ihrem Traum vom erstmaligen WM-Titel geredet. Diesen machen am Abend Faustball-Macht Deutschland und Österreich unter sich aus. (ram)

bild: srf

Hirschi weiter auf Podestkurs

Vor dem letzten Tag der BinckBank-Tour in Belgien und Holland liegt Marc Hirschi weiter auf Rang 2 der Gesamtwertung. Der junge Berner hielt sich im Zeitfahren über 8,4 km in Den Haag achtbar, obwohl seine Mechaniker vergassen, den Schnellspanner seines Hinterrads anzuziehen.

In der Gesamtwertung hat sich Hirschis Rückstand auf Leader Tim Wellens auf acht Sekunden verdoppelt. Auf Rang 3 liegt Laurens De Plus mit zwölf Sekunden Rückstand. Stefan Küng arbeitete sich dank Rang 4 im vom Italiener Filippo Ganna gewonnenen Zeitfahren auf den gleichen Platz der Gesamtwertung vor. Der Ostschweizer liegt 40 Sekunden hinter Wellens zurück. (ram)

Barcelona rund einen Monat ohne Suarez

Der FC Barcelona muss rund einen Monat auf seinen Stürmer Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer zog sich beim Saisonstart am Freitag auswärts gegen Athletic Bilbao (0:1) eine Verletzung der Wadenmuskulatur zu und musste vor der Pause ausgewechselt werden. (aeg/sda)

Bild: AP

Koller nach Velo-Sturz out

Marcel Koller, Trainer des FC Basel, wird heute beim Cupspiel gegen Pully Football nicht auf der FCB-Bank sitzen. Wie der Verein mitteilt, hat er sich bei einem Sturz mit dem Velo an der Schulter verletzt. (aeg)

Marcel Koller fällt für das heutige Cupspiel aus. Unser Cheftrainer ist gestern Abend mit dem Fahrrad schwer gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Wir wünschen dir gute Besserung Marcel 🙏🏼! Alle Infos 👉🏼 https://t.co/mcp14DTD6m. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/TzoG30icSL — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 17, 2019

Erneuter Kreuzbandriss bei Stephanie Brunner

Die Österreicherin Stephanie Brunner hat sich erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Dies ergab eine MRI-Untersuchung in Innsbruck. Die 25-jährige Tirolerin hatte sich am Mittwoch im Riesenslalom-Training im argentinischen Ushuaia verletzt und war danach nach Österreich zurückgeflogen.

Für Brunner, die im Weltcup 20 Top-Ten-Klassierungen vorzuweisen hat, ist es der dritte Kreuzbandriss innerhalb von eineinhalb Jahren. (aeg/sda)

Aufgabe von Naomi Osaka

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka musste am WTA-Turnier in Cincinnati ihren Viertelfinal gegen die Amerikanerin Sofia Kenin beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 wegen einer Knieverletzung aufgeben.

Der Start der 21-jährigen Japanerin am in gut einer Woche beginnenden US Open ist fraglich. «Letztes Jahr gewann ich das US Open, in diesem Jahr versuche ich, am US Open zu spielen», sagte Osaka, deren Probleme mit dem Knie plötzlich auftraten. Eine MRI-Untersuchung soll Aufschluss über die Verletzung geben.

Bild: AP

Im Turnier der Männer stoppte der Russe Daniil Medwedew den Höhenflug seines Landsmanns Andrej Rublew, der dank Siegen gegen Stan Wawrinka und Roger Federer die Viertelfinals erreicht hatte. Medwedew siegte ohne Probleme 6:2, 6:3 und fordert nun im Halbfinal Novak Djokovic. Der Titelverteidiger aus Serbien ist nach dem 7:6 (7:2), 6:1 gegen den Franzosen Lucas Pouille weiter ohne Satzverlust.

Im zweiten Halbfinal kommt es zum Duell zwischen David Goffin und Richard Gasquet. Für Gasquet ist es der grösste Erfolg in diesem Jahr, nachdem der ehemalige Top-Ten-Spieler die ersten Monate der Saison wegen einer Leistenoperation verpasst hat. (aeg/sda)

Bild: AP

Huddersfield trennt sich von Trainer Siewert

Der englische Zweitligist Huddersfield Town mit dem ehemaligen Schweizer Internationalen Florent Hadergjonaj hat sich nach dem 1:2 am Freitag gegen Fulham von seinem deutschen Trainer Jan Siewert getrennt. Der 36-Jährige hatte den Posten im Januar vom damals zurückgetretenen David Wagner übernommen, den Abstieg aus der Premier League aber nicht verhindern können.

Nach drei Spielen ist Huddersfield in der Championship noch ohne Sieg. Im Ligapokal scheiterte der Klub aus dem Norden Englands am Drittligisten Lincoln City. (aeg/sda/dpa)

Bild: AP/PA

Barcelonas Fehlstart ohne Messi

Der FC Barcelona lieferte in der 1. Runde der spanischen Meisterschaft einen weiteren Beleg für seine Abhängigkeit von Superstar Lionel Messi. Ohne den rekonvaleszenten Argentinier unterlagen die Katalanen bei Athletic Bilbao 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Aritz Aduriz in der letzten Minute der regulären Spielzeit mittels spektakulärem Seitfallzieher. Messi hatte sich in der Vorbereitung eine Muskelzerrung in der rechten Wade zugezogen und stand dem Titelverteidiger darum nicht zur Verfügung.

Zwar agierte das Team von Ernesto Valverde ohne seinen Captain im Baskenland wie gewohnt mit langen Ballstafetten und viel Ballbesitz, vermochte damit allerdings nur selten für richtig Gefahr zu sorgen. Entsprechend kamen die beiden grössten Chancen für Barcelona nicht aufgrund des gekonnten Passspiels zustande. In der 32. Minute verpasste Luis Suarez nach einem katastrophalen Rückpass alleine vor Bilbaos Goalie Unai Simon die Führung für Barcelona, Sekunden vor der Pause landete ein Weitschuss von Rafinha an der Latte.

Neben der Niederlage droht Barcelona nun eine weitere gewichtige Absenz in der Offensive. Nur wenige Minuten nach seiner vergebenen Chance musste sich Suarez verletzt vom Feld begeben. Er wurde durch Rafinha ersetzt. (sda)

Das 1:0 in der 89.: Video: streamja

Luganos Frauen gegen ManCity

Die Auslosung der Champions-League-Sechzehntelfinals hat Femminile Lugano ein attraktives Los beschert. Die Tessinerinnen treffen im September in Hin- und Rückspiel auf Manchester City. Meister Zürich trifft auf das weissrussische Minsk. (ram)

Murray am US Open auch nicht im Doppel

Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray wird beim US Open nicht nur auf das Einzel, sondern auch auf das Antreten im Doppel verzichten. Vorrangiges Ziel des Briten ist es, wieder auf das Niveau zu kommen, das er im Einzel haben will: «Darauf will ich nun all meine Energie verwenden.»

Kommende Woche spielt er daher in Winston-Salem an einem ATP-250-Turnier. «Wenn es dort gut klappt, werde ich Gewissheit haben, dass mein Niveau gut genug ist und ich wieder grosse Spiele gewinnen kann. Und wenn nicht, macht es Sinn, vielleicht einige kleinere Turniere zu spielen», erklärte der 32-jährige Schotte. Murray hatte sich Anfang des Jahres einer Hüftoperation unterzogen und in dieser Woche beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati sein Einzel-Comeback nach sieben Monaten Pause gegeben. Dort verlor Murray zum Auftakt gegen Richard Gasquet 4:6, 4:6. (ram/sda)

Bild: AP

Flims Laax organisiert OL-WM

Flims Laax erhielt den Zuschlag zur Organisation der Wald-OL-Weltmeisterschaften 2023. Der Vorstand des internationalen Verbandes gab anlässlich der WM in Norwegen den Bündnern gegenüber den Bewerbern aus Finnland den Vorzug.

Nach 1981 (Thun), 2003 (Rapperswil-Jona) und 2012 (Lausanne) wird die Schweiz zum vierten Mal Gastgeberin einer Orientierungslauf-WM sein. Bereits 2003 beim kometenhaften Aufstieg von Simone Luder wurden in dieser Region WM-Läufe ausgetragen. Die 23-fache Weltmeisterin und ihr Mann Matthias Niggli werden die Umsetzung der Wettkämpfe verantworten. (ram/sda)

Bild: PHOTOPRESS

Nick Kyrgios mit 113'000 Dollar gebüsst

Der Auftritt von Nick Kyrgios am ATP-Turnier in Cincinnati hat für den Australier finanzielle Konsequenzen. Die ATP büsste das Enfant terrible für sein Verhalten während der Zweitrundenpartie gegen den Russen Karen Chatschanow mit 113'000 Dollar.

Kyrgios, der die Partie in drei Sätzen verlor, hatte sich wiederholt mit dem Schiedsrichter Fergus Murphy angelegt, zudem nahm er eine nicht genehmigte Toilettenpause, zertrümmerte in den Katakomben zwei Rackets und verweigerte am Ende den Händedruck mit dem Referee. (abu/sda)

Aneurysma im Kopf: van Wolfswinkel fällt lange aus

Der FC Basel muss für lange Zeit auf seinen niederländischen Stürmer Ricky van Wolfswinkel verzichten. Der 30-Jährige, der sich im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den Linzer ASK (1:2) eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, könnte bis zu einem Jahr ausfallen. Der Grund für die lange Absenz liegt in einem Aneurysma, das bei den Kopf-Untersuchungen von Van Wolfswinkel zufällig festgestellt wurde und eine Operation nach sich ziehen wird. Der Eingriff soll in den kommenden Tagen in Basel stattfinden.

Für den FC Basel wiegt der Ausfall von Van Wolfswinkel besonders schwer, weil Anfang August mit Albian Ajeti der beste Torschütze Basel in Richtung Premier League verlassen hat. Nach dem Ausfall von Van Wolfswinkel, der letzte Saison hinter Ajeti am zweithäufigsten getroffen hat, sind Marcel Kollers Optionen im FCB-Angriff Neuzuzug Kemal Ademi und Youngster Afimico Pululu. (abu/sda)

Bild: EPA

Hirschi verpasst Sieg an Benelux-Rundfahrt um Haaresbreite

Der Berner Radprofi Marc Hirschi feiert in der 4. Etappe der Benelux-Rundfahrt einen schönen Erfolg. Nur knapp verpasst er seinen ersten Etappensieg im Rahmen der World Tour.

Das 96,2 km lange Teilstück um die belgische Gemeinde Houffalize beendete der 20-jährige Profi von Team Sunweb hinter dem Einheimischen Tim Wellens im 2. Rang. Den ersten Triumph im Rahmen der World Tour verpasste der U23-Weltmeister von 2018 dabei um Haaresbreite. Erst auf den letzten Zentimetern des Schlussspurts drückte sich Wellens noch am Schweizer vorbei. Zuvor hatte sich Hirschi, der den Sprint im Dreikampf gegen Wellens und dessen Landsmann Laurens de Plus angezogen hatte, auf der Zielpassage lange verteidigen können. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Messi, Ronaldo oder Van Dijk Europas Fussballer des Jahres

Das Trio, das sich Hoffnung auf die Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres machen kann, steht fest. Neben Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat es mit dem Niederländer Virgil van Dijk von Champions-League-Sieger Liverpool ein Abwehrspieler ins Finale der Wahl geschafft.

Der Sieger wird im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League am Donnerstag, 29. August, in Monte Carlo gekürt. An der Wahl haben die Trainer der Champions-League- und Europa-League-Teilnehmer sowie ausgewählte Journalisten mitmachen dürfen. (mim/sda)

Who would be your 2018/19 UEFA Men's Player of the Year? 🤔



⭐️ Leo Messi?

⭐️ @Cristiano Ronaldo?

⭐️ @VirgilvDijk? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019

Top-10-Spieler drängeln nach Basel

Die Top-10-Spieler drängeln an die Tennis Swiss Indoors in Basel (19. bis 27. Oktober). Mit Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 6), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 10) sind vier Wochen vor dem Nennschluss vier angemeldet.

Ausserdem schrieben sich der Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 11) und der Kroate Marin Cilic (ATP 18) ein. Cilic gewann in Basel vor drei Jahren das Turnier. Stan Wawrinka, die Nummer 2 der Schweiz, muss als Nummer 23 der Welt um einen Platz in der Gesetztenliste bangen. (pre/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

