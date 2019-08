Sport

Real Madrid siegt trotz Platzverweis gegen Luka Modric



Real siegt trotz Rot gegen Modric +++ Keine WM-Medaille für Faustballer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Real startet erfolgreich

Real Madrid ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Saison gestartet. Die «Königlichen» bezwangen Celta Vigo mit 3:1.

Karim Benzema brachte Real Madrid nach weniger als einer Viertelstunde und Vorarbeit von Gareth Bale in Führung. Die weiteren Treffer der Madrider von Toni Kroos und Lucas Vazquez fielen, als der Favorit nur noch zu zehnt spielte. Luka Modric sah für ein Foul in der 56. Minute die Rote Karte. Besonders sehenswert war das 2:0 von Kroos. (ram/sda)

Silber für OL-Staffel

Die Schweizer Frauenstaffel gewann an der OL-WM in Norwegen die Silbermedaille. Sabine Hauswirth, Simona Aebersold und Julia Jakob büssten bloss 4 Sekunden auf Schweden ein. Bronze ging an Russland. (ram)

Enttäuschung für Faustball-Nati

Die Faustball-Nationalmannschaft hat an der WM in Winterthur eine Medaille verpasst. Die Schweiz verlor den kleinen Final gegen Brasilien mit 0:4.

Vor dem Turnier im Stadion Schützenwiese hatten die Schweizer offen von ihrem Traum vom erstmaligen WM-Titel geredet. Diesen machten danach Faustball-Macht Deutschland und Österreich unter sich aus – die Deutschen wurden vor knapp 6000 Fans zum dritten Mal in Folge Weltmeister. (ram)

Hirschi weiter auf Podestkurs

Vor dem letzten Tag der BinckBank-Tour in Belgien und Holland liegt Marc Hirschi weiter auf Rang 2 der Gesamtwertung. Der junge Berner hielt sich im Zeitfahren über 8,4 km in Den Haag achtbar, obwohl seine Mechaniker vergassen, den Schnellspanner seines Hinterrads anzuziehen.

In der Gesamtwertung hat sich Hirschis Rückstand auf Leader Tim Wellens auf acht Sekunden verdoppelt. Auf Rang 3 liegt Laurens De Plus mit zwölf Sekunden Rückstand. Stefan Küng arbeitete sich dank Rang 4 im vom Italiener Filippo Ganna gewonnenen Zeitfahren auf den gleichen Platz der Gesamtwertung vor. Der Ostschweizer liegt 40 Sekunden hinter Wellens zurück. (ram)

Barcelona rund einen Monat ohne Suarez

Der FC Barcelona muss rund einen Monat auf seinen Stürmer Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer zog sich beim Saisonstart am Freitag auswärts gegen Athletic Bilbao (0:1) eine Verletzung der Wadenmuskulatur zu und musste vor der Pause ausgewechselt werden. (aeg/sda)

Koller nach Velo-Sturz out

Marcel Koller, Trainer des FC Basel, wird heute beim Cupspiel gegen Pully Football nicht auf der FCB-Bank sitzen. Wie der Verein mitteilt, hat er sich bei einem Sturz mit dem Velo an der Schulter verletzt. (aeg)

Marcel Koller fällt für das heutige Cupspiel aus. Unser Cheftrainer ist gestern Abend mit dem Fahrrad schwer gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Wir wünschen dir gute Besserung Marcel 🙏🏼! Alle Infos 👉🏼 https://t.co/mcp14DTD6m. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/TzoG30icSL — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 17, 2019

Erneuter Kreuzbandriss bei Stephanie Brunner

Die Österreicherin Stephanie Brunner hat sich erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Dies ergab eine MRI-Untersuchung in Innsbruck. Die 25-jährige Tirolerin hatte sich am Mittwoch im Riesenslalom-Training im argentinischen Ushuaia verletzt und war danach nach Österreich zurückgeflogen.

Für Brunner, die im Weltcup 20 Top-Ten-Klassierungen vorzuweisen hat, ist es der dritte Kreuzbandriss innerhalb von eineinhalb Jahren. (aeg/sda)

Aufgabe von Naomi Osaka

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka musste am WTA-Turnier in Cincinnati ihren Viertelfinal gegen die Amerikanerin Sofia Kenin beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 wegen einer Knieverletzung aufgeben.

Der Start der 21-jährigen Japanerin am in gut einer Woche beginnenden US Open ist fraglich. «Letztes Jahr gewann ich das US Open, in diesem Jahr versuche ich, am US Open zu spielen», sagte Osaka, deren Probleme mit dem Knie plötzlich auftraten. Eine MRI-Untersuchung soll Aufschluss über die Verletzung geben.

Im Turnier der Männer stoppte der Russe Daniil Medwedew den Höhenflug seines Landsmanns Andrej Rublew, der dank Siegen gegen Stan Wawrinka und Roger Federer die Viertelfinals erreicht hatte. Medwedew siegte ohne Probleme 6:2, 6:3 und fordert nun im Halbfinal Novak Djokovic. Der Titelverteidiger aus Serbien ist nach dem 7:6 (7:2), 6:1 gegen den Franzosen Lucas Pouille weiter ohne Satzverlust.

Im zweiten Halbfinal kommt es zum Duell zwischen David Goffin und Richard Gasquet. Für Gasquet ist es der grösste Erfolg in diesem Jahr, nachdem der ehemalige Top-Ten-Spieler die ersten Monate der Saison wegen einer Leistenoperation verpasst hat. (aeg/sda)

