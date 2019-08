Sport

Sport-News

Sport-News: Ricky van Wolfswinkel fällt beim FC Basel lange aus



Sport-News

Aneurysma entedeckt: van Wolfswinkel fällt lange ausa +++ Ausrufezeichen von Marc Hirschi

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aneurysma im Kopf: van Wolfswinkel fällt lange aus

Der FC Basel muss für lange Zeit auf seinen niederländischen Stürmer Ricky van Wolfswinkel verzichten. Der 30-Jährige, der sich im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den Linzer ASK (1:2) eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, könnte bis zu einem Jahr ausfallen. Der Grund für die lange Absenz liegt in einem Aneurysma, das bei den Kopf-Untersuchungen von Van Wolfswinkel zufällig festgestellt wurde und eine Operation nach sich ziehen wird. Der Eingriff soll in den kommenden Tagen in Basel stattfinden.

Für den FC Basel wiegt der Ausfall von Van Wolfswinkel besonders schwer, weil Anfang August mit Albian Ajeti der beste Torschütze Basel in Richtung Premier League verlassen hat. Nach dem Ausfall von Van Wolfswinkel, der letzte Saison hinter Ajeti am zweithäufigsten getroffen hat, sind Marcel Kollers Optionen im FCB-Angriff Neuzuzug Kemal Ademi und Youngster Afimico Pululu. (abu/sda)

Bild: EPA

Hirschi verpasst Sieg an Benelux-Rundfahrt um Haaresbreite

Der Berner Radprofi Marc Hirschi feiert in der 4. Etappe der Benelux-Rundfahrt einen schönen Erfolg. Nur knapp verpasst er seinen ersten Etappensieg im Rahmen der World Tour.

Das 96,2 km lange Teilstück um die belgische Gemeinde Houffalize beendete der 20-jährige Profi von Team Sunweb hinter dem Einheimischen Tim Wellens im 2. Rang. Den ersten Triumph im Rahmen der World Tour verpasste der U23-Weltmeister von 2018 dabei um Haaresbreite. Erst auf den letzten Zentimetern des Schlussspurts drückte sich Wellens noch am Schweizer vorbei. Zuvor hatte sich Hirschi, der den Sprint im Dreikampf gegen Wellens und dessen Landsmann Laurens de Plus angezogen hatte, auf der Zielpassage lange verteidigen können. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Messi, Ronaldo oder Van Dijk Europas Fussballer des Jahres

Das Trio, das sich Hoffnung auf die Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres machen kann, steht fest. Neben Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat es mit dem Niederländer Virgil van Dijk von Champions-League-Sieger Liverpool ein Abwehrspieler ins Finale der Wahl geschafft.

Der Sieger wird im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League am Donnerstag, 29. August, in Monte Carlo gekürt. An der Wahl haben die Trainer der Champions-League- und Europa-League-Teilnehmer sowie ausgewählte Journalisten mitmachen dürfen. (mim/sda)

Who would be your 2018/19 UEFA Men's Player of the Year? 🤔



⭐️ Leo Messi?

⭐️ @Cristiano Ronaldo?

⭐️ @VirgilvDijk? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019

Top-10-Spieler drängeln nach Basel

Die Top-10-Spieler drängeln an die Tennis Swiss Indoors in Basel (19. bis 27. Oktober). Mit Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 6), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 10) sind vier Wochen vor dem Nennschluss vier angemeldet.

Ausserdem schrieben sich der Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 11) und der Kroate Marin Cilic (ATP 18) ein. Cilic gewann in Basel vor drei Jahren das Turnier. Stan Wawrinka, die Nummer 2 der Schweiz, muss als Nummer 23 der Welt um einen Platz in der Gesetztenliste bangen. (pre/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Freiburg-Chef Keller soll neuer DFB-Präsident werden

Fritz Keller, der derzeitige Präsident des Bundesligisten SC Freiburg, soll neuer DFB-Präsident werden. Die Findungskommission des Deutschen Fussballverbandes teilte dies am Donnerstag Morgen mit. Die Wahl findet am 27. September in Frankfurt am Main statt. Da Keller der einzige Kandidat ist, steht die Entscheidung quasi heute schon fest.

Das es nicht möglich ist, beide Ämter innezuhaben, wird der 62-jährige Keller das Präsitentschafts-Amt beim SC Freiburg niederlegen. Er wurde 2010 erster Vorsitzender und im Jahr 2014 Präsident des Fussballclubs.

Dr. Rainer Koch – 1. DFB-Vizepräsident und Mitglied der Findungskommission – nimmt in der offiziellen Mitteilung des DFB Stellung zur Entscheidung: «Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine aussergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten.» (mim)

Bild: dpa

Rublew verhindert Schweizer Duell in Cincinnati

In den Achtelfinals des Masters-1000-Turniers in Cincinnati kommt es am Donnerstag nicht zum Schweizer Duell zwischen Stan Wawrinka (ATP 23) und Roger Federer. Der Romand verlor seine Partie der 2. Runde gegen den Russen Andrej Rublew (ATP 70) 4:6, 4:6.

In den Achtelfinals fordert somit Rublew die Nummer 3 der Welt und den siebenfachen Sieger in Cincinnati. Für Federer ist es die erste Begegnung mit dem 21-Jährigen aus Moskau, der einst zu den grössten Talenten auf der Tour gezählt hatte.

Sein bestes Ranking erreichte Rublew im letzten Frühjahr mit Rang 31, seinen bislang einzigen Turniersieg feierte er 2017 im kroatischen Umag. (zap/sda)

Andrey the GIANT! 🤟@AndreyRublev97 knocks off Stan Wawrinka 6-4 6-4 to book his first trip to the third round at #CincyTennis pic.twitter.com/7PQFnXROsO — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2019

Bronze für Daniel Hubmann

Der Schweizer Routinier Daniel Hubmann gewann zum Auftakt der OL-Weltmeisterschaften in Norwegen über die Langdistanz die Bronzemedaille. Er verwies dabei seinen Teamkollegen Matthias Kyburz nach einer Laufzeit von über anderthalb Stunden um drei Sekunden in den 4. Rang.

Mit drei Minuten Vorsprung auf die beiden Schweizer siegte der Favorit Olav Lundanes aus Norwegen. Sein erst 19-jähriger Team-Kollege, der siebenfache Junioren-Weltmeister Kasper Fosser, holte bei seiner WM-Premiere mit 1:39 Minuten gleich Silber.

Auch die neunfache Junioren-Weltmeisterin Simona Aebersold trumpfte bei ihren ersten Weltmeisterschaften mit der Elite gleich gross auf. Die 21-jährige Seeländerin gewann über die Langdistanz wie Hubmann die Bronzemedaille. Sabine Hauswirth büsste als Fünfte rund zweieinhalb Minuten auf den Podestplatz ein, Julia Jakob wurde Achte. (zap/abu/sda)

Bild: SWISS ORIENTEERING

EV Zug und Di Pietro gehen getrennte Wege

Der frühere Schweizer Nationalstürmer Paul DiPietro (48) und der EV Zug gehen wegen Umstrukturierungen innerhalb der Organisation getrennte Wege. Der gebürtige Kanadier, 1993 Stanley-Cup-Gewinner mit Montreal, war in den vergangenen vier Jahren als Scout und Skill-Coach sowie im Bereich Video-Analyse für das Fanionteam des EVZ tätig gewesen.

Als Spieler wurde Di Pietro hierzulande legendär, als er bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin beim 2:0-Vorrunden-Sieg der Schweiz gegen sein mit einer NHL-Auswahl angetretenes Heimatland als Doppeltorschütze brillierte. (abu/sda)

Bild: AP

Wawrinka gewinnt Krimi gegen Dimitrov

Stan Wawrinka qualifizierte sich am Masters-1000-Turnier in Cincinnati für die 2. Runde. Der Romand erwies sich gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov als der Stärkere und siegte nach einem Auf und Ab 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

Am Ende brachte Wawrinka den fünften Sieg in Serie gegen den Bulgaren dank einem starken Tiebreak doch noch unter Dach und Fach. Mit einem Ass bei seinem dritten Matchball beendete er nach gut zweieinhalb Stunden die Partie, die er bereits eine halbe Stunde früher hätte beenden können.

Als Wawrinka im dritten Satz beim Stand von 5:2 und eigenem Aufschlag 40:15 führte, machte er sich das Leben selbst noch einmal schwer. Er vergab die beiden Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, kassierte ein erstes und kurze Zeit später ein zweites Break. Und als er den neuerlichen Servicedurchbruch zum 6:5 schaffte, gelang Dimitrov noch einmal ein Break – das dritte in Serie. (abu/sda)

Bencic muss in Cincinnati aufgeben

Bitter! Für Belinda Bencic ist das WTA-Turnier in Cincinnati nach kurzer Zeit bereits wieder vorbei. Die Schweizerin muss gegen Viktoria Asarenka beim Stand von 4:6 und 0:1 aufgeben. Nach kurzer Besprechung mit der Physiotherapeutin beendete Bencic die Partie sofort und verliess den Platz unter Tränen. (abu)

Murray verzichtet auf Einzel-Start am US Open

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray (32) wird bei den am 26. August beginnenden US Open auf einen Start im Einzel verzichten. Er werde jedoch im Doppel und im Mixed spielen.

«Es ist ein Entscheid, den ich mit meinem Team getroffen habe. Ich wollte keine Wildcard nehmen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich nach einem Spiel fühlen würde», sagte der Schotte nach seiner Niederlage in Cincinnati.

Bei seinem ersten Einzelspiel seit seiner Hüftoperation im Januar scheiterte der Schotte am Franzosen Richard Gasquet (4:6, 4:6). Murray sagte, dass er während des Spiels gegen Gasquet keine grösseren Schmerzen verspürt habe, seine Beine sich am Ende jedoch «ziemlich schwer» angefühlt hätten. «Und das wird sich wahrscheinlich so kurzfristig nicht gross ändern.» (zap/sda)

Bild: AP

Abonniere unseren Newsletter