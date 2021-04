Sport

Sport-News: Aarau steht im Cup-Halbfinal



Sport-News

Aarau steht im Cup-Halbfinal +++ Ajoie gleicht aus, Kloten baut Führung aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ajoie gleicht aus, Kloten baut Führung aus

Der EHC Kloten wird seiner Rolle als grosser Aufstiegsfavorit weiterhin gerecht, wenn auch ohne zu brillieren. Nach dem überzeugenden 6:2 zum Auftakt der Halbfinals am Ostersamstag reichte drei Tage später ein 1:0-Minisieg.

Der entscheidende Treffer gelang Robin Figren kurz vor Spielhälfte. Die Oltner waren diesmal ebenbürtig, kamen aber auch mit 32 Schüssen nicht am Kloten-Goalie Dominic Nyffeler vorbei. Ajoie gelang erneut ein Blitzstart. In Pruntrut traf Reto Schmutz schon nach 22 Sekunden, am Dienstag brauchte Jonathan Hazén nur fünf Sekunden länger für das 1:0. Viel wichtiger aber für die Jurassier: Diesmal brachte der Qualifikations-Zweite den Sieg auch über die Zeit.

Nach dem 0:2 kam Langenthal dreimal bis auf ein Tor heran, zum letzten Mal sieben Minuten vor Schluss durch Mathieu Marets 3:4, Ajoie konnte aber stets darauf reagieren. Hazén und Reto Schmutz zeichneten such als Doppel-Torschützen aus. Weiter geht es mit der dritten Halbfinal-Runde am Donnerstag. (zap/sda)

Aarau steht im Cup-Halbfinal

Der FC Aarau erreicht im Schweizer Cup zum ersten Mal seit 16 Jahren die Halbfinals. Die Aargauer setzen sich gegen Winterthur, den Konkurrenten aus der Challenge League, diskussionslos mit 3:0 durch.

Völlig verdient gewann die Mannschaft von Stephan Keller daheim gegen enttäuschende Winterthurer, die sich mit individuellen Fehlern gleich selber der Chance auf den Halbfinal-Einzug beraubten. Sieben Wochen nach dem 6:2 im Achtelfinal gegen Basel gingen die Zürcher fast emotionslos unter, was nicht ganz unerwartet kam: Seit der Demontage des FCB gewann Winterthur nur noch einen Match.

Der FC Aarau kam gar leicht zu seinen Toren: In der ersten Halbzeit konnten Mickael Almeida nach einer Flanke und Leon Bergsma nach einem Corner freistehend einschieben. Kurz nach der Pause verlor Roman Buess in ungünstiger Position den Ball, wovon am Ende Shkelzen Gashi profitierte. (cma/sda)

Aarau - Winterthur 3:0 (2:0)

SR Jaccottet. -

Tore: 12. Almeida 1:0. 41. Bergsma 2:0. 49. Gashi 3:0.

Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Rrudhani (71. Spadanuda/88. Zverotic), Jäckle, Hammerich (88. Schneider), Aratore; Gashi (53. Stojilkovic), Almeida (88. Schwegler).

Winterthur: Marzino; Gantenbein (65. Isik), Baak, Lekaj, Wittwer; Pepsi (46. Omerovic), Arnold (65. Kriz); Callà (65. Ltaief), Alves (46. Ballet), Ramizi; Buess.

Bemerkungen: Verwarnungen: 30. Arnold (Foul). 36. Thiesson (Foul). 79. Omerovic (Foul). 93. Lekaj (Foul).

Bild: keystone

Turnier in Madrid plant mit Federer und Wawrinka

Die Organisatoren des Masters-1000-Turniers in Madrid planen mit der Teilnahme von Roger Federer. Der 39-jährige Schweizer figuriert jedenfalls ebenso auf der Teilnehmerliste des Sandplatz-Turniers vom 2. bis 9. Mai wie Stan Wawrinka. Federer hat nach seinem Kurz-Comeback in Doha noch nicht im Details bekannt gegeben, wo er in den kommenden Wochen zu spielen gedenkt, liess aber durchblicken, dass er nicht die ganze Sandsaison auslassen wird.

Das Turnier in der spanischen Hauptstadt gewann er dreimal, 2006 in der Halle, 2009 mit einem Finalsieg gegen Rafael Nadal auf rotem und 2012 auf blauem Sand. Auch Nadal und der letzte Sieger Novak Djokovic dürften in Madrid antreten. Im letzten Jahr fand das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt.

Bei den Frauen fehlt aus den Top 20 einzig Serena Williams. Mit Belinda Bencic und Jil Teichmann stehen auch zwei Schweizerinnen sicher im Hauptfeld. (zap/sda)

Hirschi fällt im Gesamtklassement zurück

Marc Hirschi büsst am Dienstag die gute Platzierung im Gesamtklassement der Baskenland-Rundfahrt ein. Der junge Berner liess am Tag nach dem starken Auftritt im Zeitfahren zum Ende der hügeligen Etappe mit einer tückischen Abfahrt ins Ziel abreissen.

Hirschi traf 54 Sekunden nach dem spanischen Tagessieger Alex Aranburu in Sestao ein. Der Lokalmatador hatte sich in der letzten Rennphase abgesetzt und rettete 15 Sekunden vor dem ersten Verfolgerfeld mit sämtlichen Favoriten auf den Gesamtsieg ins Ziel.

Aranburu fehlten 5 Sekunden, um den Tour-Zweiten Primoz Roglic als Leader zu entthronen. Der Slowene hatte das Auftaktzeitfahren gewonnen. Hirschi belegt im Gesamtklassement Platz 23, mit einem Rückstand von 1:16 Minuten. (zap/sda)

Alex #Aranburu vince la 2a frazione al Giro dei Paesi Baschi, e che bello vedere il suo arrivo tra la folla! 😍🚴‍♂️🇪🇸#itzulia #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/jlD0GOa6qy — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 6, 2021

Bayern München auch ohne Gnabry

Nach Toptorschütze Robert Lewandowski hat Bayern München einen weiteren gewichten Ausfall in der Offensive zu beklagen. Auch Serge Gnabry wird dem Titelverteidiger am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen Paris Saint-Germain wohl fehlen. Der deutsche Internationale nahm am Dienstag wegen Halsschmerzen nicht am Abschlusstraining teil und wird laut Bayern-Coach Hansi Flick aller Voraussicht nach ausfallen. (nih/sda)

Bild: keystone

Hüsler bleibt in Cagliari in der Startrunde hängen

Marc-Andrea Hüsler (ATP 151) scheiterte am ATP-Turnier in Cagliari nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde. Der Zürcher unterlag dem Briten Liam Broady 1:6, 3:6.

Das Duell zweier Qualifikanten war besonders im ersten Satz eine einseitige Angelegenheit, als Hüsler beim Aufschlag seines Gegners nur vier Punkte gewinnen konnte. Im zweiten Durchgang leistete der Schweizer gegen den im Ranking direkt hinter ihm klassierten Engländer zwar mehr Gegenwehr, dies reichte jedoch nicht zum Turnaround. Nach 77 Minuten und dem fünften Break beendete Broady den Match.

Auch der Qualifikant Henri Laaksonen muss aus dem spanischen Marbella die Heimreise antreten. Der 29-jährige Schweizer unterlag in der 1. Runde Jaume Munar, einem Spanier aus den Top 100 der Weltrangliste, 4:6, 1:6. Laaksonen kam einzig zum Auftakt des 2. Satzes zu einem Breakball. Der junge Munar liess den Service-Durchbruch nicht zu und steigerte anschliessend sein Niveau nochmals. Das letzte Game gewann der Schweizer zum 1:1-Ausgleich. (zap/sda)

Bild: IMAGO / Penta Press

EM-Gastgeber reichen Zuschauer-Konzepte ein

Die zwölf Gastgeber der EM-Endrunde haben ihre Konzepte für die Ausrichtung der Partien in diesem Sommer eingereicht. «Wir hatten den 7. April als Deadline gesetzt, deshalb ist es erfreulich, dass sich alle Städte bereits positiv zurückgemeldet haben», sagte der Schweizer Turnierdirektor Martin Kallen dem dänischen Sportsender TV3 Sport.

Noch lasse sich aber nicht genauer festlegen, mit wie vielen Zuschauern die Städte planen. «Ich kann allerdings sagen, dass es jetzt gerade von Stadt zu Stadt grosse Unterschiede gibt, inwieweit die Stadionkapazität voraussichtlich ausgenutzt wird», sagte Kallen.

Die UEFA hatte ursprünglich vier mögliche Modelle vorgegeben - vom Geisterspiel bis zur Vollauslastung. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte zuletzt für Aufregung gesorgt mit der Aussage, dass nur jene Spielorte dabei bleiben, die eine Zulassung von Zuschauern garantieren können.

Das Eröffnungsspiel ist am 11. Juni in Rom geplant, der Final soll am 11. Juli im Londoner Wembley stattfinden. Die Schweiz trägt ihre Vorrundenspiele nach aktuellem Stand in Baku (gegen Wales und die Türkei) sowie in Rom (Italien) aus. (nih/sda/dpa)

Bild: keystone

Varane positiv getestet

Real Madrid muss am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Liverpool auf Stammverteidiger Raphaël Varane verzichten. Der französische Internationale wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Varane dürfte den Madrilenen auch am Samstag in der Meisterschaft im Clasico gegen den FC Barcelona fehlen. (nih/sda)

BREAKING: Real Madrid confirm Raphael Varane has tested positive for COVID-19.



It means he will miss today’s #UCL game against Liverpool pic.twitter.com/JqmnF5j51Z — B/R Football (@brfootball) April 6, 2021

Hertha Berlin trennt sich von Goalietrainer

Bundesligist Hertha Berlin hat Goalietrainer Zsolt Petry nach dessen homophoben und migrationsfeindlichen Aussagen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die Berliner mitteilten, hat sich die Geschäftsführung des Klubs dazu entschlossen, nachdem Petry der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung «Magyar Nemzet» ein Interview gegeben hatte, das den Verantwortlichen zuvor nicht bekannt war.

In dem am Montag veröffentlichten Gespräch tätigte Petry auch fragwürdige Aussagen zum Thema Zuwanderung und kritisierte den Einsatz des ungarischen Keepers Peter Gulacsi von RB Leipzig für einen Verein, der unter anderem die Homo-Ehe unterstützt. Die getätigten Äusserungen würden «insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen», sagte Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hertha Berlin. (nih/sda/dpa)

Hertha BSC trennt sich von Zsolt #Petry. Unsere Geschäftsführung hat sich nach einem dem Verein vorher nicht bekannten Interview dazu entschlossen, unseren Torwarttrainer mit sofortiger Wirkung freizustellen: https://t.co/PgIiYQechE ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/26bMDVDCXc — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 6, 2021

Zwölf positive Fälle - Squadra Azzurra als Corona-Hotspot

Das italienische Nationalteam hat sich in den letzten zwei Wochen zum Corona-Hotspot entwickelt. Nach den drei Länderspielen in der WM-Qualifikation wurden bislang insgesamt sieben Spieler positiv getestet.

Am Montag gab Juventus Turin bekannt, dass Federico Bernardeschi positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mittelfeldspieler ist der siebte italienische Internationale, der beim zehntägigen Zusammenzug der letzten zwei Wochen mit den Spielen in der WM-Qualifikation gegen Nordirland, Bulgarien und Litauen infiziert wurde.

Zuvor waren über das Osterwochenende bereits die Fälle von Leonardo Bonucci (Juventus Turin), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Vincenzo Grifo (Freiburg), Alessio Cragno (Cagliari) und Salvatore Sirigu (Torino) bekannt geworden. Ausserdem wurden fünf Staff-Mitglieder der Italiener positiv getestet. (nih/sda)

Bild: IMAGO / Sportimage

Roland Thöni gestorben

Der frühere erfolgreiche Skirennfahrer Roland Thöni aus dem Trafoi im Südtirol ist im Alter von 70 Jahren in Bozen gestorben. Der Cousin des legendären Gustav Thöni, Riesenslalom-Olympiasieger und fünffacher Weltmeister, gewann unter anderem im Slalom zwei Weltcuprennen und die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo. Es war das unvergessliche Rennen, in dem Francisco Fernandez Ochoa für Spanien Gold gewann und die Thönis auf die Plätze 2 und 3 verwies. Roland Thöni beendete die Karriere schon mit 26 Jahren. (nih/sda)

Addio Roland Thoeni, ex campione cugino di Gustavhttps://t.co/KbtkYHyF4j — skysport (@SkySport) April 4, 2021

Keine lange Pause für Silvan Dillier

Für Silvan Dillier hat sein Sturz an der Flandern-Rundfahrt keine weitreichenden Folgen. Nach einer Pause von zwei Wochen sollte der Aargauer Radprofi vom Team Alpecin-Fenix wieder voll ins Training einsteigen können.

Dillier stürzte 66 km vor dem Ziel über seinen Teamkollegen Oscar Riesebeek. Dabei zog er sich eine Schramme am Kinn zu, die im Spital genäht werden musste. Genauere Untersuchungen ergaben zudem, dass sich die Platte, die Ende Oktober bei der Operation am gebrochenen linken Schlüsselbein eingesetzt worden war, leicht verbogen hat. Die Ärzte entschieden sich jedoch gegen einen neuerlichen operativen Eingriff.

Für Dillier setzte sich im Norden Belgiens die Pechsträhne der letzten Monate fort: Seit Mai 2019 hat er sich dreimal das Schlüsselbein gebrochen. (nih/sda)

Bild: keystone

Nordkorea nicht an den Olympischen Spielen in Tokio

Nordkorea will im Sommer keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio entsenden. Das nordkoreanische Olympische Komitee habe entschieden, «nicht an den 32. Olympischen Spielen teilzunehmen, um die Athleten vor der weltweiten Gesundheitskrise zu schützen, die durch Covid-19 ausgelöst wurde», hiess es auf einer vom nordkoreanischen Sportministerium betriebenen Website.

Nordkorea ist eines der wenigen Länder, die noch keinen einzigen Corona-Fall gemeldet haben. Beobachter gehen aber davon aus, dass es im Land von Machtinhaber Kim Jong-Un bereits zu Erkrankungen gekommen ist.

Experten gehen ausserdem davon aus, dass die Corona-Pandemie nicht der einzige Grund ist, weshalb Nordkorea nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen will. Das Verhältnis zwischen Pjöngjang und Tokio gilt als äusserst belastet, weil die japanische Regierung immer wieder Kritik an der Menschenrechtslage in Nordkorea äussert.

2018 hatte Nordkorea an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilgenommen, was Hoffnungen auf eine Entspannung im Atomkonflikt mit Südkorea genährt hatte. (nih/sda/afp)

Bild: keystone

Niederlage und Sieg der Schweizer Curler

Die Schweizer Curler um Skip Peter de Cruz bleiben an der Weltmeisterschaft in Calgary auf einem guten Weg. Nach einer Niederlage gegen Italien und einem Sieg gegen das Team Russland bilanzieren sie 5:2 Siege.

In der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit bestritten die Olympia-Dritten Valentin Tanner, Peter de Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz zwei Partien unmittelbar nacheinander. Gegen die vom Wahlgenfer Joël Retornaz angeführten Italiener verloren sie 3:4, obwohl sie in der Statistik der geglückten Steine klar das bessere Team waren. Entscheidend war allerdings das Duell auf der vierten Position. Benoît Schwarz verlor es gegen Joël Retornaz recht deutlich. Schwarz kam auf eine Quote von 70 Prozent an gelungenen Versuchen. Dies war sein bislang schwächster Wert im Turnier.

Im Match gegen das Team Russland um Skip Sergej Gluchow kehrte Schwarz auf den sehr guten Wert von 88 Prozent zurück. Das Team brachte es im Durchschnitt auf die Weltklasse-Quote von 90 Prozent. Dem hatte der Gegner nichts entgegenzusetzen. Die Folge war ein 8:2. Die daneben sehr gut ins WM-Turnier gestarteten Russen gaben nach acht Ends auf. (nih/sda)

Bild: keystone

Dembélé erlöst Barcelona

Der FC Barcelona kommt in der 29. Runde der spanischen Meisterschaft bis auf einen Punkt an Leader Atlético Madrid heran. Die Katalanen besiegen Valladolid dank einem Tor von Ousmane Dembélé in der 90. Minute 1:0.

Lionel Messi und Co. brachten erst in der letzten Viertelstunde etwas zustande, als Valladolid, der vom Abstieg bedrohte Fünftletzte der Tabelle, nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen musste.

Für Barcelona war es der der sechste Sieg in Folge in der Meisterschaft.

Barcelona - Valladolid 1:0 (0:0).

Tor: 90. Dembélé 1:0. - Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Plano (Valladolid/Foul). (sda)

Bild: keystone

Dreisatzsieg für Stefanie Vögele zum Auftakt

Stefanie Vögele gewinnt ihre Auftakt-Partie beim WTA-Turnier in Bogota gegen Chloe Paquet 3:6, 6:1, 6:4.

Die Weltnummer 127 aus dem Aargau liess sich ob des verlorenen ersten Satzes nicht aus dem Konzept bringen und dominierte den zweiten und dritten Umgang gegen die um 60 Position schlechter klassierte Französin klar.

Die Schweizerin gewann erstmals seit fünf Wochen wieder eine Partie auf der Tour. Ihr gelang der dritte Sieg in der fünften Turnierwoche dieser Saison.

Nun wartet beim Sandplatz-Turnier in Kolumbien auf die 31-Jährige ein harter Brocken. In den Achtelfinals kommt es zum Duell gegen die topgesetzte Zheng Saisai. Die Chinesin zählt zu den Top 50 im WTA-Ranking. Stefanie Vögele führt in den Direktbegegnungen 2:1, das letzte Aufeinandertreffen liegt aber bereits drei Jahre zurück. (sda)

Bild: keystone

Tour-Zweiter Roglic siegt im Prolog

Der Tour-de-France-Zweite Primoz Roglic gewann das erste Kräftemessen der Baskenland-Rundfahrt. Im Zeitfahren über 13,9 km mit Start und Ziel in Bilbao distanzierte der ehemalige Skispringer aus Slowenien seine wichtigsten Konkurrenten um den Gesamtsieg. Der Landsmann und Tour-Sieger Tadej Pogacar sowie der Brite Adam Yates büssten je 28 Sekunden ein. Marc Hirschi, neu Team-Kollege von Pogacar, überzeugte als bester Schweizer mit Platz 12 und 37 Sekunden Rückstand.

Bis zum Samstag stehen bei der hochklassig besetzten Rundfahrt insgesamt sechs Etappen im Programm. Die meisten Teilstücke sind eher hügelig. Die Rundfahrt entscheiden dürfte die 112 km lange Schlussetappe von Ondarroa nach Eibar. (abu/sda)

🇪🇸 #itzulia



That's 8th place in the end for @IdeSchelling, with Roglič taking the time trial win. #EddyTheEagle 🦅👏🏼 pic.twitter.com/zbVQQUfTo3 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 5, 2021

Saisonende für BVB-Jungstar Moukoko

Borussia Dortmund muss für den Rest der Saison auf Supertalent Youssoufa Moukoko verzichten. Der 16-jährige Stürmer zog sich im Training mit Deutschlands U21-Nationalmannschaft im Rahmen der EM-Vorrunde eine Bänderverletzung im Fuss zu.

Moukoko ist seit dieser Saison der jüngste Bundesliga-Spieler und -Torschütze der Geschichte. Für den BVB bestritt er bislang 15 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore. (abu/sda)

ℹ️ Youssoufa #Moukoko fällt mit einer Bänderverletzung im Fuß für den Rest der Saison aus.



Gute Besserung, Junge! 🙏 pic.twitter.com/EBhMlF0x1c — Borussia Dortmund (@BVB) April 5, 2021

PSG vermeldet weiteren Corona-Fall

Nach Marco Verratti hat Paris Saint-Germain einen zweiten Corona-Fall im Team zu beklagen. Wie Verratti wurde auch Alessandro Florenzi nach den Länderspielen mit Italiens Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Das Duo fehlt PSG damit am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München. (abu/sda)

Alessandro Florenzi has tested positive for coronavirus, PSG have confirmed.



Get well soon 🙏 pic.twitter.com/zMV4R8v7PZ — Goal (@goal) April 5, 2021

Niederreiters Carolina revanchiert sich

24 Stunden nach der 2:3-Niederlage gegen die Dallas Stars gelingt den Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter die Revanche. Sie schlagen den letztjärhigen Stanley-Cup-Finalist dank einem Tor von Jordan Martinook 1:0.

Zum Mann des Spiels avancierte Hurricanes-Goalie Petr Mrazek. Der Tscheche feierte im ersten Spiel nach einer zweimonatigen Verletzungspause mit 28 Paraden sogleich einen Shutout. (sda)

Bild: keystone

Clint Capela glänzt erneut

Clint Capela befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Beim 117:111-Heimsieg seiner Atlanta Hawks gegen die Golden State Warriors wartet der Genfer erneut mit einem Double-Double auf.

Capela verzeichnete zum siebten Mal in den letzten acht Spielen zweistellige Werte in der Statistik. 24 Punkte standen 18 Rebounds gegenüber.

Mit dem dritten Sieg in Folge rückte Atlanta in der Eastern Conference auf Platz 4 vor. Golden State reichten auch 37 Punkte von Rückkehrer Stephen Curry nicht zum Erfolg. Der zweifache MVP fehlte zuletzt wegen einer Steissbeinverletzung. (sda)

Bild: keystone

Erste Niederlage der Schweizer Curler an der WM

Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz nehmen im fünften Spiel der Weltmeisterschaft in Calgary die erste Niederlage hin. Sie unterliegen dem von John Shuster angeführten Olympiasieger USA 6:8.

Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz erreichten im Match gegen die Amerikaner die gute Quote von 82 Prozent an geglückten Versuchen. Das ganz hohe Niveau, auf dem sie beim vorangegangenen Sieg gegen Kanada gespielt hatten, konnten sie jedoch nicht halten.

Im sechsten von 13 Round-Robin-Spielen treffen die Olympia-Dritten des CC Genf in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit auf Italien. (sda)

Bild: keystone

Zweiter Schweizer Exploit an der Curling-WM

Den Schweizer Curlern um Skip Peter De Cruz ist an der Weltmeisterschaft in Calgary ein weiterer Coup gelungen. Die Genfer siegen gegen die kanadischen Meister und ersten WM-Favoriten um Skip Brendan Bottcher 6:4 nach Zusatz-End.

Die Schweizer weisen nach 4 von 13 Spielen der Round Robin vier Siege vor und haben die Partien gegen die beiden Topfavoriten bereits hinter sich. Zum Auftakt hatten sie Titelverteidiger Schweden (Niklas Edin) besiegt. (abu/sda)

🇨🇭's @TeamDeCruz steal two in the extra end to beat 🇨🇦's @TeamBottcher 6-4.



The Swiss are now 4-0 with the Canadians dropping to 3-1.#WMCC2021 pic.twitter.com/tMAHN0bWcp — TSN Curling (@TSNCurling) April 4, 2021

Lüthi in aussichtsloser Position gestürzt

Tom Lüthi erlebt in Katar ein zweites GP-Wochenende zum Vergessen. Im Grand Prix von Doha stürzt der 34-jährige Berner auf seiner Kalex acht Runden vor Schluss. Zu dem Zeitpunkt lag er aber auf Platz 21 weit ausserhalb der WM-Punkte. Den Sieg holte sich wie beim Saisonauftakt vor einer Woche auf dem gleichen Rundkurs der aus der Pole-Position gestartete Brite Sam Lowes, erneut vor dem Australier Remy Gardner.

In der Moto3 fährt Jason Dupasquier auch im zweiten Saisonrennen in die Top 12. Nach dem 10. Platz vor Wochenfrist belegt der 19-jährige KTM-Fahrer beim GP von Doha den 11. Rang und holt zum zweiten Mal in seiner Karriere WM-Punkte. (abu/sda)

Ruth Chepngetich pulverisiert den Weltrekord

Die Kenianerin Ruth Chepngetich verbessert am Sonntag in Istanbul den Halbmarathon-Weltrekord um fast 30 Sekunden. Die Marathon-Weltmeisterin absolvierte die 21,0975 km in 1:04:02 Stunden. Zum Vergleich: Fabienne Schlumpf senkte im März in Dresden den Schweizer Rekord auf 1:08:27.

Sämtliche Podestläuferinnen in Istanbul trafen unter 1 Stunde und 5 Minuten im Ziel ein. Dabei bezwang die 26-jährige Chepngetich die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw (1:04:40) und die Kenianerin Hellen Obiri (1:04:51). (abu/sda)

World record in Istanbul!



Ruth Chepngetich smashes the world half marathon record in 1:04:02. pic.twitter.com/qQ7HC0LZM1 — World Athletics (@WorldAthletics) April 4, 2021

GC kassiert üble Pleite

Die Grasshoppers haben im Aufstiegsrennen in der Challenge League eine heftige Heimniederlage eingesteckt. GC verlor gegen Neuchâtel Xamax mit 1:4. Louis Mafouta schoss die ersten drei Tore der Neuenburger und war damit natürlich die grosse Figur.

Der erste Verfolger Thun schlug Wil mit 3:1, Stade Lausanne-Ouchy kassierte in der 93. Minute den 1:1-Ausgleich des SC Kriens. Schlusslicht Chiasso gewann auswärts gegen Winterthur mit 1:0 und Aarau schloss zum FC Schaffhausen auf. Dank dem 1:0-Heimsieg haben nun beide Teams gleich viele Punkte und weiterhin den Barrageplatz 2 im Visier. Donat Rrudhani erzielte vom Penaltypunkt aus wenige Minuten vor der Pause den Siegtreffer. (ram)

Barty verteidigt Titel in Miami

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat wie 2019 bei der bislang letzten Austragung das WTA-1000-Turnier in Miami gewonnen. Im Final setzte sich die 24-jährige Australierin gegen die Weltnummer 9 Bianca Andreescu aus Kanada durch, die beim Stand von 3:6, 0:4 aufgeben musste.

Im Gegensatz zum Männerfeld war das Tableau bei den Frauen in Miami erstklassig besetzt. Von den ersten 20 des WTA-Rankings fehlte nur gerade Serena Williams. (ram/sda)

Bild: keystone

Schweizer Curler mit tollem WM-Start

Den Schweizer Curlern um Skip Peter De Cruz ist der Einstieg in die Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary gelungen. Sie bezwangen zunächst Titelverteidiger Schweden 8:7 nach Zusatz-End und bestätigten diesen Erfolg mit einem ungefährdeten 8:5-Sieg gegen Deutschland. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten und Langenthal legen vor

In die Halbfinals der Swiss League ist der Qualifikationssieger EHC Kloten mit einem sicheren Heimsieg gestartet. Die «Flieger» schlugen den EHC Olten 6:2, die Gäste konnten nur ein Drittel lang mithalten. In der zweiten Halbfinalserie gelang dem SC Langenthal gleich ein überraschender 5:4-Auswärtssieg beim HC Ajoie. Stefan Tschannen war mit drei Skorerpunkten der Matchwinner Langenthals.

Kloten - Olten 6:2 (4:2, 1:0, 1:0)

1 Zuschauer. - SR Eichmann/Staudenmann, Pitton/Dreyfus.

Tore: 4. (3:48) Spiller (Oejdemark, Meyer/Powerplaytor) 1:0. 5. (4:43) Knelsen (Nunn, Lüthi/Powerplaytor) 1:1. 6. (5:13) Figren 2:1. 10. Horansky (Schirjajew, Knelsen/Powerplaytor) 2:2. 19. (18:38) Meyer (Spiller) 3:2. 20. (19:36) Back (Forget, Faille) 4:2. 32. Leone 5:2. 47. Faille (Forget, Knellwolf/Powerplaytor) 6:2.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Füglister) gegen Kloten, 4mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Oehen, Weisskopf) gegen Olten.

Ajoie - Langenthal 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)

0 Zuschauer. - SR Ströbel/Müller, Bachelut/Ammann.

Tore: 1. (0:22) Schmutz (Hazen, Devos) 1:0. 6. Tschannen (Küng, Torquato) 1:1. 10. Kummer (Yves Müller) 1:2. 13. Tschannen (Himelfarb, Higgins) 1:3. 23. Frei (Schnegg, Frossard) 2:3. 33. Elo (Kummer, Büsser) 2:4. 40. (39:59) Frei (Devos, Pouilly) 3:4. 52. Küng (Tschannen, Torquato) 3:5. 59. Rouiller (Devos, Schmutz/Powerplaytor) 4:5.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ajoie, 4mal 2 plus 5 Minuten (Pienitz) plus Spieldauer (Pienitz) gegen Langenthal. (ram/sda)

Langsam-Lüthi nur auf Rang 21

Tom Lüthi lief es im Qualifying zum zweiten Saisonrennen der Moto2 in Katar noch schlechter als vor einer Woche. Der 34-jährige Berner verpasste das Q2 und startet nur von Position 21 ins zweite Rennen auf dem Losail International Circuit. Es wird damit alles andere als einfach, den 15. Platz vom Saisonauftakt zu verbessern.

In der Moto3 zeigte der Freiburger Jason Dupasquier ein starkes Qualifying und klassierte sich als Elfter. Da zwei vor ihm platzierte Fahrer aus der Boxengasse starten müssen, geht der 19-Jährige als Neunter ins Rennen. (ram/sda)

Bild: keystone

Schlumpf läuft Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf läuft bei ihrer Marathon-Premiere gleich zum Schweizer Rekord. Die 30-jährige Zürcherin beendet den Lauf in Belp in 2:26:14 Stunden. Die EM-Zweite im Steeple und im Cross verbesserte die nationale Bestmarke von Maja Neuenschwander um etwas mehr als eine halbe Minute. Das eigentliche Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, schaffte Schlumpf souverän. «Nun steht erst einmal Erholung an. Im Mai gehe ich nach St.Moritz ins Trainingslager und beginne mit der Vorbereitung meines zweiten Marathons», sagte Schlumpf.

Adrian Lehmann verpasste sein hochgestecktes Ziel nur knapp. Der Läufer des LV Langenthal verpasste die Olympia-Limite von 2:11:30 Stunden um rund eine Minute. Er senkte aber seine persönliche Bestzeit um rund zweieinhalb Minuten auf 2:12:34. Die Enttäuschung über das verpasste Ticket für Tokio hielt sich in Grenzen: «Ich bin schneller angelaufen, als ich es geplant hatte. Dieser Schuss hätte nach hinten losgehen können, aber ich fühlte mich gut und wollte alles geben, um die bestmögliche Zeit zu realisieren. Nun bin ich sehr glücklich», sagte Lehmann. (ram/sda)

Bild: keystone

Capela erneut mit starkem Auftritt

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela beendeten ihre Serie von acht Auswärtsspielen mit einem 126:103-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Der Genfer zeigte dabei zum wiederholten Mal eine starke Leistung: 14 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists.

Gegen die Pelicans, die ohne Zion Williamson – gemäss Experten das vielversprechendste Talent seit LeBron James – antraten, erzwangen die Hawks die Entscheidung im dritten Viertel. Sie gewannen diesen Abschnitt mit 39:25 Punkten und gingen mit einem komfortablen 15-Punkte-Polster in die Schlussphase. (sda)

Bild: keystone

