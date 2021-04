Sport

Bielefeld verlässt die Abstiegsplätze +++ GC und Thun ziehen davon

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bielefeld verlässt die Abstiegsplätze

Arminia Bielefeld feiert zum Auftakt der 28. Runde der Bundesliga einen wegweisenden Sieg. Der Aufsteiger gewinnt gegen Freiburg 1:0 und setzt damit die Konkurrenz unter Zugzwang.

Freiburgs Verteidiger Baptiste Santamaria lenkte in der 68. Minute eine scharfe Hereingabe des Japaners Masaya Okugawa ins eigene Tor ab und ebnete der Arminia damit den Weg zum Sieg. Cedric Brunner wurde beim Heimteam eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt.

Arminia Bielefeld - Freiburg 1:0 (0:0)

Tor: 68. Santamaria (Eigentor) 1:0.

Bemerkung: Bielefeld bis 76. mit Brunner. (abu/sda)

GC und Thun ziehen davon

Leader Grasshoppers siegte beim FC Schaffhausen 2:0 und rehabilitierte sich damit für die 1:4-Niederlage vor einer Woche gegen Neuchâtel Xamax. Nuno da Silva (16.) und Nikola Gjorgjev (39.) trafen vor der Pause für die Zürcher, die sich bei ihrem Torhüter bedanken mussten, dass sie nicht noch einmal ins Zittern gerieten. Mateo Matic lenkte in der 73. Minute den scharf getretenen Penalty von Mirza Mujcic an die Latte.

Weiterhin vier Punkte hinter GC liegt der FC Thun, der gegen den direkten Verfolger Stade Lausanne-Ouchy zu einem 3:2 kam. Chris Kablan mit einem herrlichen Schuss unter die Latte (6.) und Nikki Havenaar (37.) mit einem Kopfball sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für eine 2:0-Führung für die Gäste, Nicola Sutter mit einem weiteren Kopfballtor entschied nach gut einer Stunde die Partie.

Schaffhausen - Grasshoppers 0:2 (0:2)

SR Cibelli.

Tore: 16. Da Silva 0:1. 39. Gjorgjev 0:2.

Bemerkung: 73. Matic (Grasshoppers) lenkt Handspenalty von Mujcic an die Latte.

Stade Lausanne-Ouchy - Thun 2:3 (0:2)

SR von Mandach.

Tore: 6. Kablan 0:1. 36. Havenaar 0:2. 55. Amdouni 1:2. 63. Sutter 1:3. 92. Mbenza 2:3. (abu/sda)

Schweizer Curler in den K.o.-Spielen der WM

Die Schweizer Curler erreichen an der WM in Calgary das wichtigste Ziel. Sie qualifizieren sich für die K.o.-Spiele der besten sechs Teams und sichern der Schweiz einen direkten Olympia-Quotenplatz.

Nach einem 9:4-Sieg gegen Aussenseiter China schliessen Valentin Tanner, Skip Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz die Round Robin der WM mit der Bilanz von 8:5 Siegen ab. Um weiterzukommen, benötigten die Olympia-Dritten des CC Genf zuletzt auch Glück. Denn sie konnten nur bei einem Sieg Schottlands gegen Norwegen in die Viertelfinals gelangen. Die Schotten leisteten diese notwendige Schützenhilfe. (abu/sda)

Bild: keystone

Acht EM-Stadien lassen Fans zu

Rund zwei Monate vor Beginn der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Fussball-EM 2020 hat die UEFA über die geplanten Spielorte informiert. Für acht von zwölf Stadien wurde von den jeweiligen Landesverbänden bestätigt, dass Zuschauer zugelassen werden.

In Budapest soll das Stadion nach Möglichkeit zu 100 Prozent gefüllt werden, heisst es. Mit einer Auslastung von 50 Prozent planen Sankt Petersburg und Baku (Bild). In der Hauptstadt Aserbaidschans trägt die Schweiz zwei Partien aus. Zu diesen dürfen nach Vorweisen eines negativen Corona-Tests auch Schweizer Fans anreisen. Zwischen 25 und 33 Prozent der Kapazität werden in Amsterdam, Bukarest, Kopenhagen, Glasgow und London ausgeschöpft.

Bei vier Gastgeberstädten besteht noch Unklarheit darüber, ob sie tatsächlich EM-Spiele bei sich haben können: München, Rom (Austragungsort von Italien–Schweiz), Bilbao und Dublin. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte unlängst betont, dass nur akzeptiert werde, wer Fans ins Stadion lasse. Einen endgültigen Entscheid will der europäische Fussballverband in zehn Tagen, am 19. April fällen. (ram)

Bild: Shutterstock

Vargas verletzt sich im Training

Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Spiel am Sonntag beim Tabellenletzten Schalke 04 womöglich ohne Ruben Vargas auskommen. Nach überstandenen Magen-Darm-Problemen hat sich der Schweizer Internationale im Training eine kleine Verletzung zugezogen.

Vargas war am letzten Samstag beim 2:1-Sieg von Augsburg gegen Hoffenheim mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner. Zur Pause musste der Luzerner Stürmer entkräftet ausgewechselt werden. (abu/sda)

Rose am US Masters klar in Führung

Der englische Golfprofi Justin Rose liegt nach dem Auftakt des 85. US Masters in Augusta deutlich voraus. Der 40-Jährige führt dank einer hervoragenden Runde von 65 Schlägen (7 unter Par) mit einer Reserve von vier und mehr Schlägen auf die Konkurrenz.

Rose weiss genau, wie man grosse Turniere gewinnt. Im Juni 2013 triumphierte er am US Open, und im August 2016 wurde er in Rio de Janeiro erster Golf-Olympiasieger der Neuzeit. Ab September 2018 war in mehreren Tranchen während insgesamt 13 Wochen der Leader in der Weltragliste.

Dennoch wäre es eine relative Überraschung, wenn Rose erstmals das US Masters gewinnen würde. Denn sein bislang letzter Sieg an einem Turnier des amerikanischen Circuits liegt mehr als zwei Jahre zurück. (pre/sda)

Have a day, @JustinRose99.



Justin ties Jack Nicklaus for the most first round leads or co-leads in the history of #theMasters pic.twitter.com/GEmNkSKJlG — PGA TOUR (@PGATOUR) April 8, 2021

Schweizer Curler hoffen auf Schottland

Für die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz ist die Luft an der Weltmeisterschaft in Calgary dünn geworden. Sie gewannen im vorletzten Round-Robin-Spiel gegen Südkorea 9:3, sind nun jedoch auf fremde Hilfe angewiesen. Den Olympia-Dritten Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz vom CC Genf müssen in erster Linie die Schotten zu Hilfe eilen.

Einen eigenen Sieg gegen China vorausgesetzt, könnten die Schweizer dann weiterkommen, wenn am späten Freitagnachmittag Schweizer Zeit die Schotten gegen Norwegen gewinnen. Auch ein – unwahrscheinlicher – Sieg der in der zweiten Hälfte der Rangliste klassierten Deutschen gegen Titelanwärter Kanada könnte noch nützlich sein. Ein Weiterkommen wiederum würde bedeuten: Die Schweizer erreichen die Viertelfinals und sichern der Schweiz einen direkten Startplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. (pre/sda)

Bild: keystone

