Sport-News: Jonas Siegenthaler wechselt per Trade zu New Jersey



Jonas Siegenthaler zu den New Jersey Devils +++ Ruderin Gmelin gewinnt EM-Bronze

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Siegenthaler zu den Devils getradet

Jonas Siegenthaler ist nicht mehr länger Mitglied von den Washington Capitals. Der Zürcher Verteidiger wechselt im Tausch für einen Drittrunden-Pick im nächsten NHL-Draft zu Nico Hischier und den New Jersey Devils. Im Kader der Devils ist ein Platz in der Verteidigung frei, haben sie doch gerade heute Sami Vatanen auf die Waiver-Liste gesetzt. (abu)

Jeannine Gmelin gewinnt EM-Bronze

Die Skifferin Jeannine Gmelin hat an den Europameisterschaften in Varese die Bronzemedaille gewonnen. Die Weltmeisterin von 2017 musste sich der Russin Hanna Prachatsen und der Britin Victoria Thornley geschlagen geben. Gmelin sicherte sich ihre vierte EM-Medaille nach Gold 2018 sowie Silber 2015 und 2019. (abu/sda)

Bild: keystone

Saisonende für Genfs Mercier

Genève-Servette muss in den Playoffs ohne Assistenz-Captain Jonathan Mercier auskommen. Der 35-jährige Verteidiger muss sich an der Hand operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus.

Noch ungewiss ist, ob Servette im ersten Viertelfinalspiel am Dienstag gegen Fribourg-Gottéron auf die beiden Topstürmer Noah Rod und Tanner Richard zählen kann. Captain Rod fehlt den Genfern seit dem 24. März aufgrund einer Oberkörperverletzung, Richard zog sich im letzten Qualifikationsspiel in Lugano eine Verletzung am Unterkörper zu. (abu/sda)

Platz 4 für Röösli/Delarze

Der Doppelzweier Roman Röösli/Barnabé Delarze verpasst an den Europameisterschaften in Varese eine Medaille hauchdünn.

Nach einem starken Finish passierten das Duo die Ziellinie als Vierter mit einem Rückstand von zwölf Hundertstel auf die drittklassierten Briten Graeme Thomas/John Collins. Zu Silber fehlte 23 Hundertstel. Eine Klasse für sich waren die Franzosen Matthieu Androdias/Hugo Boucheron. (abu/sda)

Bild: keystone

Seferovic trifft gleich zweimal

Der ehemalige GC-Stürmer Haris Seferovic erzielt beim 5:0-Sieg von Benfica Lissabon gegen Paços Ferreira zwei Tore.

Mit nunmehr 16 Treffern führt der 29-Jährige Portugals Torschützenliste an. In der Tabelle liegt Benfica im 3. Zwischenrang, der Stadtrivale Sporting hat sich an der Spitze deutlich abgesetzt. (bal/sda)

NHL: Die Regular Season endet acht Tage später

Die dem Coronavirus geschuldete Zwangspause der Vancouver Canucks wirkt sich auf den Zeitplan der NHL aus. Die Regular Season endet nun acht Tage später als ursprünglich geplant, am 16. Mai statt am 8. Mai.

Dieser Entscheid sollte es allen Teams ermöglichen, vor den Playoffs 56 Partien zu bestreiten. Die Canucks, die am Sonntag das Training wieder aufnehmen dürften, mussten acht Spiele auslassen. Sie haben seit dem 24. März nicht mehr gespielt und werden am kommenden Freitag gegen die Oilers von Gaëtan Haas wieder in Aktion treten.

Die NHL hat noch keinen Termin für den Beginn der Playoffs festgelegt, die ursprünglich am 11. Mai beginnen sollten. Die Verantwortlichen warten noch zu. Seit Beginn der NHL-Saison am 13. Januar wurden 54 Spiele verschoben, 49 davon wegen des Coronavirus. Fünf Spiele wurden aufgrund von wetterbedingten Problemen verschoben. (sda)

Bild: keystone

Langenthal in Rücklage – Aufsteiger in Sicht

In den Playoff-Halbfinals der Swiss League führen die Favoriten Kloten (1. der Qualifikation) und Ajoie (2.) jeweils mit 3:1 Siegen.

Kloten vergab in Olten nach 2:1- und 3:2-Führungen den ersten «Match-Puck». Olten feierte mit 6:3 den ersten Sieg in dieser Halbfinalserie und verkürzte auf 1:3. Ajoie dagegen, das gegen den SC Langenthal das erste Spiel verloren hatte, kam gegen die Oberaargauer mit 6:2 zum dritten Sieg hintereinander.

Damit zeichnet sich immer deutlicher ab, dass nächste Saison in der National League 13 Teams mitspielen werden. Sowohl Kloten wie Ajoie (als auch Olten) erhielten von der Liga «Grünes Licht» für den Aufstieg. Nur Langenthal, der Swiss-League-Meister von 2019, könnte die Aufstockung auf 13 Teams noch verhindern – wenn sie den Titel in der Swiss League erneut gewinnen würden.

Die Langenthaler verloren gegen Ajoie aber den Faden. Nach dem fulminanten Auftakt mit dem 5:4-Auswärtssieg im Jura in Spiel 1 rannten die Langenthaler nur noch Rückständen hinterher. Während mehr als 103 Minuten – vom 3:4 in Spiel 2 bis zum 1:3 in Spiel 4 – gelang den Langenthalern gar kein Tor mehr. Philip-Michael Devos (2 Tore, 1 Assist) und Jonathan Hazen (3 Assists) führten Ajoie in Langenthal zum dritten Sieg. Zudem gelang Reto Schmutz, der an der Seite der kongenialen «Québeciens» stürmen darf, bereits das neunte Playoff-Tor.

(zap/sda)

Aarau hält Anschluss an Platz 2

Der FC Aarau hat dank einem späten Tor auswärts gegen Neuchâtel Xamax 1:0 gewonnen und den 2. Rang in der Challenge League noch nicht aus den Augen verloren. Der FC Thun, der auf dem Barrage-Platz klassiert ist, liegt nach der 28. Runde weiterhin nur fünf Punkte vor den Aargauern.

Stürmer Filip Stojilkovic erzielte den entscheidenden Treffer nach einem Querpass von Liridon Balaj in der 91. Minute aus wenigen Metern ins verlassene Tor. Es war für Aarau nach sechs erfolglosen Versuchen der erste Auswärtssieg in der Meisterschaft seit dem 15. Dezember 2020. (zap/sda)

Milan gewinnt trotz Platzverweis von Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sieht beim 3:1-Sieg von Milan in Parma nach einer Stunde die Rote Karte. Der Schwede legt sich mit dem Schiedsrichter an.

Der Platzverweis von Ibrahimovic nach einer Stunde hatte keinen Einfluss auf das Resultat. Zwar kassierte der Serie-A-Zweite zu zehnt das 1:2, doch kurz vor Schluss sicherte der Portugiese Rafael Leão den Sieg.

Ibrahimovic verdiente sich den ersten Platzverweis in der Serie A seit neun Jahren offensichtlich mit einer deplatzierten Bemerkung an die Adresse von Referee Fabio Maresca, nachdem dieser im Mittelfeld ein Foul für Milan gepfiffen hatte. (zap/sda)

Kloten-Dietlikon zum achten Mal Schweizer Meister

Kloten-Dietlikon ist zum achten Mal Schweizer Meister im Frauen-Unihockey. Die Zürcherinnen setzen sich im Superfinal in Winterthur gegen Emmental Zollbrück 4:2 durch.

Matchwinnerin der Favoritinnen ist Michelle Wicki mit drei Toren und einem Assist. Dass die 31-jährige Stürmerin die entscheidende Rolle spielte, war irgendwie logisch. Sie ist aktuell die beste Schweizer Unihockeyspielerin. In der Qualifikation hatte sie in 13 Partien 26 Tore und 13 Assists erzielt, womit sie die klare Nummer 1 war. In den sieben Playoff-Spielen kam sie auf je neun Tore und Assists. Für die Schweiz bestritt sie 115 Länderspiele und erzielte dabei 90 Treffer. Wicki machte sich mit ihrer Leistung selber ein schönes Abschiedsgeschenk. Die Anwältin wechselt auf die nächste Saison hin nach Schweden zu IK Sirius und bestritt nach eigener Aussage ihr wohl letztes Spiel in der Schweiz.

Die Schlussphase hatte es in sich. Nachdem die Bernerinnen in der 48. Minute nach einem schönen Konter durch Lena Baumgartner auf 2:3 verkürzt hatten, riskierten sie alles und ersetzten 124 Sekunden vor dem Ende Torhüterin Helen Bircher durch eine sechste Feldspielerin. 54 Sekunden vor Schluss schien Julia Suter das 4:2 zu erzielen, doch rettete Zollbrücks Verteidigerin Lisa Liechti im Stile eines Goalies, was einen Penalty zur Folge hatte, den Natalie Martinakova kläglich vergab. Später traf Wicki das leere Gehäuse nicht, ehe sie 15 Sekunden vor der Schlusssirene doch noch alles klarmachte. (zap/sda)

Video: SRF

Roglic gewinnt Baskenland-Rundfahrt

Der Slowene Primoz Roglic gewinnt die 60. Auflage der traditionsreichen Baskenland-Rundfahrt.

Der 31-Jährige aus dem niederländischen Jumbo-Visma-Team konnte auf der abschliessenden sechsten Etappe dem als Gesamtführendem gestarteten Amerikaner Brandon McNulty das Gelbe Trikot noch abnehmen und seinen ersten Rundfahrterfolg 2021 perfekt machen.

Roglic, der mit 23 Sekunden Rückstand auf McNulty in den Schlusstag gegangen war, belegte auf der nur 111,9 Kilometer langen, aber sehr anspruchsvollen Etappe von Ondarroa nach Arrate bei Eibar den zweiten Platz hinter dem Franzosen David Gaudu. Das Duo hatte sich in der Schlussphase der von vielen Attacken geprägten Etappe aus einer Spitzengruppe absetzen können.

In der Endabrechnung konnte sich der amtierende Vuelta-Sieger Roglic mit 52 Sekunden vor seinem dänischen Teamkollegen Jonas Vingegaard behaupten. Dritter wurde mit 67 Sekunden Rückstand Tour-de-France-Sieger und Roglic-Landsmann Tadej Pogacar.

Bester Schweizer war im Baskenland Gino Mäder als Etappen-24. mit gut acht Minuten Rückstand und dem 21. Platz im Gesamtklassement. Marc Hirschi hat zu Saisonbeginn seine Topform noch nicht gefunden. Der Aufsteiger des letzten Jahres verlor auch zum Abschluss über 18 Minuten. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Clint Capela überzeugt bei Rückkehr

Clint Capela kehrt in der NBA mit einer überzeugenden Leistung aufs Parkett zurück. Der Genfer gewinnt mit den Atlanta Hawks 120:108 gegen die Chicago Bulls. Am Mittwoch beim 113:131 der Hawks gegen die Memphis Grizzlies hatte Capela wegen Achillessehnen-Beschwerden im linken Fuss pausieren müssen. Gegen die Bulls gehörte der Romand mit 22 Punkten und zehn Rebounds wieder zu den Besten seines Teams.

Er hatte grossen Anteil daran, dass Atlanta die Partie nach einem 53:66-Rückstand bei Spielhälfte zu drehen vermochte. In den ersten beiden Vierteln hatte auf Seiten der Bulls Zach LaVine gross aufgespielt und 39 Punkte totalisiert. Am Ende hatte der Gard 50 Punkte auf seinem Konto. Erfolgreichster Werfer der Hawks war Trae Young mit 42 Punkten. Atlanta liegt in der Eastern Conference weiterhin auf dem 5. Platz. (viw/sda)

Bild: keystone

US Masters: Titelverteidiger Dustin Johnson ausgeschieden

Die Finalrunden des US Masters in Augusta finden ohne Vorjahressieger Dustin Johnson statt. Der Amerikaner, klare Nummer 1 der Weltrangliste, benötigte in den ersten zwei Runden zwei Schläge zu viel. Die gleiche Enttäuschung erlebte Johnsons Landsmann Brooks Koepka, mit fünf Titeln an Major-Turniere der erfolgreichste Golfer der letzten fünf Jahre.

An der Spitze sind die Spieler zusammengerückt. Der englische Olympiasieger Justin Rose führt nach wie vor, aber die ersten Verfolger sind bis auf einen Schlag herangekommen. Der wiedererstarkte Amerikaner Jordan Spieth, seit 2015 dreifacher Gewinner grosser Turniere, hat sich in eine vorzügliche Position gebracht. Es liegt als Vierter nur noch zwei Schläge hinter Rose. (viw/sda)

Bild: keystone

