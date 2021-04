Sport

Rose am US Masters klar in Führung

Der englische Golfprofi Justin Rose liegt nach dem Auftakt des 85. US Masters in Augusta deutlich voraus. Der 40-Jährige führt dank einer hervoragenden Runde von 65 Schlägen (7 unter Par) mit einer Reserve von vier und mehr Schlägen auf die Konkurrenz.

Rose weiss genau, wie man grosse Turniere gewinnt. Im Juni 2013 triumphierte er am US Open, und im August 2016 wurde er in Rio de Janeiro erster Golf-Olympiasieger der Neuzeit. Ab September 2018 war in mehreren Tranchen während insgesamt 13 Wochen der Leader in der Weltragliste.

Dennoch wäre es eine relative Überraschung, wenn Rose erstmals das US Masters gewinnen würde. Denn sein bislang letzter Sieg an einem Turnier des amerikanischen Circuits liegt mehr als zwei Jahre zurück. (pre/sda)

Have a day, @JustinRose99.



Justin ties Jack Nicklaus for the most first round leads or co-leads in the history of #theMasters pic.twitter.com/GEmNkSKJlG — PGA TOUR (@PGATOUR) April 8, 2021

Schweizer Curler hoffen auf Schottland

Für die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz ist die Luft an der Weltmeisterschaft in Calgary dünn geworden. Sie gewannen im vorletzten Round-Robin-Spiel gegen Südkorea 9:3, sind nun jedoch auf fremde Hilfe angewiesen. Den Olympia-Dritten Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz vom CC Genf müssen in erster Linie die Schotten zu Hilfe eilen.

Einen eigenen Sieg gegen China vorausgesetzt, könnten die Schweizer dann weiterkommen, wenn am späten Freitagnachmittag Schweizer Zeit die Schotten gegen Norwegen gewinnen. Auch ein – unwahrscheinlicher – Sieg der in der zweiten Hälfte der Rangliste klassierten Deutschen gegen Titelanwärter Kanada könnte noch nützlich sein. Ein Weiterkommen wiederum würde bedeuten: Die Schweizer erreichen die Viertelfinals und sichern der Schweiz einen direkten Startplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer Curler vor dem Aus

An der Curling-WM in Calgary steht das Schweizer Team vor dem Out. Gegen den Aussenseiter Dänemark verloren sie nach einer 7:4-Führung 8:9, es war die dritte Niederlage in Folge. Zwar bezwangen sie danach die Niederlande 8:4, aber in den verbleibenden Spielen gegen Südkorea und China müssen weitere Siege folgen.

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass die Genfer die K.o.-Spiele der besten sechs Teams erreichen und dadurch der Schweiz den direkten Startplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking sichern. Sie belegen den siebten Zwischenrang und könnten zwar das eine oder andere Team nach Punkten noch einholen. Aber gegen die meisten dieser Gegner haben sie die bei Punktgleichheit massgebende Direktbegegnung verloren. (ram/sda)

Bild: keystone

Toni Nadal im Trainerstab von Auger-Aliassime

Toni Nadal kehrt als Coach auf die ATP-Tour zurück. Der Onkel von Rafael verstärkt das Betreuerteam des 20-jährigen Kanadiers Félix Auger-Aliassime (ATP 22). Der 60-jährige Nadal wird ab dem am Montag beginnenden Masters-1000-Turnier von Monte Carlo dem Staff angehören, der weiterhin vom Franzosen Frédéric Fontang als Haupttrainer angeführt wird, berichtet die spanische Sportzeitung «Marca».

Toni Nadal war bis Ende 2017 Trainer seines Neffen. Seither lag sein Fokus auf der Leitung der Tennisakademie von Rafael Nadal auf Mallorca. (ram/sda)

Bild: AP

Servette verlängert mit Emond

Der Eishockeyklub Servette Genf hat den Vertrag mit seinem Trainer Pat Emond um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Emond war 2019 auf Chris McSorley gefolgt. In seinen ersten beiden Saisons beendete der 56-jährige Kanadier die Qualifikation in den Playoff-Rängen. Servette trifft in den Viertelfinals auf Fribourg-Gottéron. (ram/sda)

Bild: keystone

Hülkenberg Ersatzfahrer bei Aston Martin

Nico Hülkenberg ist nun offiziell Ersatz- und Entwicklungsfahrer der Formel-1-Equipe Aston Martin. Die Verantwortlichen des britischen Rennstalls haben die Verpflichtung des Deutschen bestätigt.

Hülkenberg ist seit jeher eng mit dem Team verbunden. Während vier Jahren war er Stammfahrer der Equipe, die damals noch Force India hiess. In der vergangenen Saison, als der Rennstall letztmals unter den Namen Racing Point an der WM teilnahm, sprang Hülkenberg insgesamt dreimal als Ersatz für die mit dem Coronavirus infizierten Sergio Perez und Lance Stroll ein. (abu/sda)

Welcome home, @HulkHulkenberg. 🤜🤛



Here's everything you need to know about the Hulk's new role as reserve and development driver for the 2021 season. #Hulkenback 💚 — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2021

French Open beginnt eine Woche später

Das French Open in Paris beginnt eine Woche später als geplant. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres soll nun vom 30. Mai bis 13. Juni stattfinden.

Die Organisatoren erhoffen sich durch die Verschiebung eine Erhöhung der Zuschauerzahlen, sofern die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen gelockert werden. In Frankreich sind am vergangenen Samstag für mindestens einen Monat strengere Massnahmen in Kraft gesetzt worden. Staatspräsident Emmanuel Macron hat, eine Verbesserung der aktuellen Lage vorausgesetzt, eine schrittweise Wiederaufnahme von Sportveranstaltungen ab Mitte Mai in Aussicht gestellt.

Der verzögerte Beginn des French Open führt in den Kalendern der ATP- und der WTA-Tour zu Terminkollisionen. In der zweiten Juni-Woche sind die Rasen-Turniere in 's-Hertogenbosch (Männer und Frauen), in Stuttgart (Männer) und in Nottingham (Frauen) vorgesehen. (abu/sda)

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021

Schweizer Curler mit dritter Niederlage am Stück

Nach der dritten Niederlage in Folge stehen die Schweizer Curler an der WM in Calgary mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Aussenseiter Dänemark verlieren sie nach einer 7:4-Führung 8:9.

Noch haben die Genfer nach der Zwischenbilanz von 5:5 Siegen die Möglichkeit, die K.o.-Spiele der besten sechs Teams zu erreichen und dadurch der Schweiz den direkten Startplatz an den Olympischen Spielen 2022 in Peking zu sichern. Hierfür werden sie jedoch die letzten drei Partien der Round Robin (gegen die Niederlande, Südkorea und China) voraussichtlich alle gewinnen müssen.

Bild: keystone

Stefanie Vögele siegt gegen die Nummer 1 des Turniers

Stefanie Vögele gelang beim WTA-Turnier in Bogota ein Coup. Die Weltnummer 127 aus dem Aargau warf im Achtelfinal die topgesetzte Zheng Saisai aus dem Turnier. Sie gewann gegen die Chinesin 6:4, 6:1.

In der nächsten Runde wartet die Siegerin aus der Partie Tereza Martincova (CZE/7) gegen Maria Camila Osorio Serrano (COL).

Mit Ausnahme der Qualifikation in Linz im vergangenen Herbst gewann Stefanie Vögele seit der Wiederaufnahme der Tour nie zwei Einzel in Serie. Die 31-jährige Aargauerin qualifizierte sich nun in Kolumbien erstmals seit zwei Jahren für einen Viertelfinal (Lugano) und sogar erstmals seit drei Jahren ausserhalb der Schweiz.

Die Schweizerin gab gegen die Top-50-Spielerin Zheng Saisai gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab. Sie liess sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und dominierte danach das Geschehen klar. In den Direktbegegnungen gegen Zheng Saisai führt sie nun 3:1. (zap/sda)

🥊 Golpe a la preclasificada #1



🇨🇭 Stefanie Voegele elimina a 🇨🇳 Saisai Zheng por 6-4, 6-1 para dar de baja a la principal favorita de la Copa Colsanitas. #CopaColsanitas | @WTA pic.twitter.com/2qRyhnyQo0 — Copa Colsanitas (@CopaColsanitas_) April 7, 2021

Wegweisende Siege für Inter und Juve

Juventus Turin und Inter Mailand feiern in ihren Nachtragsspielen am Mittwoch wegweisende Siege. Die Mailänder können dank dem 2:1 gegen Sassuolo die erste Meisterfeier seit 2010 planen, Titelverteidiger Juventus immerhin mit der Champions League.

Inter nahm auf dem Weg zum zehnten Meisterschaftssieg in Serie gegen das ersatzgeschwächte Sassuolo früh Fahrt auf. Romelu Lukaku erzielte das 1:0 für den Leader der Serie A bereits nach zehn Minuten. Der 27-jährige Belgier war auf Flanke von Routinier Ashley Young per Kopf erfolgreich. Nach einer guten Stunde bereitete Inters Topskorer zudem das 2:0 durch Sturmpartner Lautaro Martinez vor. Sassuolo fand in Mailand erst fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durch den Senegalesen Hamed Traorè zum Anschluss.

Neun Runden vor Schluss führt das Team von Antonio Conte die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Milan an. Einen Punkt dahinter folgt der Titelverteidiger Juventus Turin, der sich mit 2:1 im Verfolgerduell gegen Napoli durchsetzte. Cristiano Ronaldo (13.) mit seinem 25. Saisontor und Joker Paulo Dybala (73.) schossen die Tore zum Turiner Sieg. Lorenzo Insigne verkürzte in der 90. Minute per Foulpenalty zum 2:1. Dank dem Erfolg im Direktduell liegt Juventus nun drei Punkte vor Napoli, das um die Teilnahme an der Champions-League-Saison 2021/22 bangen muss. (zap/sda)

Jan Elvedi verpasst mit Regensburg Einzug in den Cup-Halbfinal

Jahn Regensburg mit dem Schweizer Verteidiger Jan Elvedi verpasste den Einzug in die Halbfinals im deutschen Cup. Der Zweitligist verlor den Viertelfinal gegen Werder Bremen nach einem Treffer des Japaners Yuya Osako 0:1.

Die Partie hatte verlegt werden müssen, nachdem die Regensburger Anfang März aufgrund diverser Corona-Fälle zwei Wochen in Quarantäne verbracht hatten. (zap/sda)

Woods fuhr bei Autounfall viel zu schnell

Tiger Woods fuhr beim schweren Autounfall Ende Februar in Kalifornien fast doppelt so schnell wie erlaubt. Woods sei mit seinem SUV zum Unfallzeitpunkt mit bis zu 87 Meilen pro Stunde (ca. 140 km/h) unterwegs gewesen, sagte ein Sheriff des Bezirks Los Angeles. Im Unfallgebiet gilt eine Höchstgeschwindigkeit von umgerechnet 72 km/h.

«Die Hauptursache für diesen Verkehrsunfall war eine Geschwindigkeit, die für die Strassenverhältnisse unsicher war, und ein Unvermögen, die Kurve zu meistern», sagte der Sprecher. Den Behörden zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass der 45-Jährige zum Unfallzeitpunkt abgelenkt war. Ein Polizist sagte, möglicherweise habe Woods versehentlich auf das Gaspedal gedrückt, als er eigentlich habe bremsen wollen.

Woods hatte Ende Februar bei seinem Unfall Verletzungen an den Beinen erlitten. Sein Auto hatte sich südlich von Los Angeles auf einer stark abschüssigen Strecke mehrfach überschlagen. (zap/sda/dpa/afp)

Bild: keystone

Servette und Lugano im Cup-Viertelfinale

Servette und Lugano stehen in den Viertelfinals im Schweizer Cup. Während sich die Genfer beim 4:2 auswärts gegen den Erstligisten Vevey United schwer tun, siegt Lugano in Monthey dank eines Hattricks von Christopher Lungoyi souverän 3:0.

Die Hoffnung des Erstligisten Vevey United auf die Sensation währte drei Minuten, ehe ein umstrittener Foulpenalty in der 85. Minute die Partie im Stade de Copet zugunsten des Favoriten entschied. Der eingewechselte U21-Internationale Kastriot Imeri war in einem Zweikampf mit Lionel Zouma zu Fall gekommen, worauf Schiedsrichter Luca Piccolo zum Unmut einiger Dutzend Vevey-Fans, die ausserhalb der Anlage den Gitterzaun säumten, auf den Punkt zeigte. Imeri verwertete den Penalty souverän zum 3:2 und doppelte in der Nachspielzeit aus elf Metern nach, womit die Genfer mit einem blauen Auge davon kamen.

Eine Halbzeit lang hatten sie sich enorm schwer getan, die Pausenführung des Gastgebers nach dem Treffer von Bardhyl Hajdini in der 17. Minute war nicht unverdient. Mit Fortdauer der Partie schwanden beim Erstligisten aber verständlicherweise die Kräfte, hatten sie doch zuvor ihren letzten Ernstkampf im Oktober bestritten.

Mit vier Testspielen bereiteten sich die Waadtländer auf das Duell gegen Servette vor – und wären für ihren Effort beinahe belohnt worden. Nachdem Servette das Resultat dank Toren von Miroslav Stevanovic und Grejohn Kyei zwischenzeitlich gedreht hatte, brachte der Portugiese Simão mit einem herrlichen Schuss zum 2:2 die Hoffnung auf den Coup zurück – zumindest für drei Minuten.

Video: SRF

Vevey United - Servette 2:4 (1:0)

Tore: 17. Kyei (Eigentor) 1:0. 58. Stevanovic (Schalke) 1:1. 65. Kyei (Stevanovic) 1:2. 81. Simão 2:2. 85. Imeri (Foulpenalty/Foul an Imeri) 2:3. 92. Imeri (Foulpenalty/Foul an Stevanovic) 2:4.

Im Gegensatz zu Servette bekundete Lugano mit dem FC Monthey aus der interregionalen 2. Liga keine Mühe. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten von Christopher Lungoyi kurz vor der Pause entschied die Partie im Wallis frühzeitig zugunsten des Favoriten aus dem Tessin, ehe der Stürmer Mitte der zweiten Halbzeit noch einmal traf. In den Viertelfinals trifft Lugano zuhause auf Luzern.

Monthey - Lugano 0:3 (0:2)

Tore: 35. Lungoyi 0:1. 39. Lungoyi (Macek) 0:2. 67. Lungoyi (Monzialo) 0:3. (zap/sda)

Bencic startet mit Niederlage in die Sandplatz-Saison

Belinda Bencic ist der Auftakt zur Sandplatz-Saison missglückt. Die Schweizerin verlor in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina in der 2. Runde des WTA-500-Turniers gegen Paula Badosa 2:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Die 23-jährige Spanierin, wie einst Bencic Junioren-Siegerin in Roland Garros, kam zu ihrem ersten Sieg gegen eine Top-30-Spielerin. Die Weltnummer 71 dominierte die Partie klar. Im ersten Umgang musste Belinda Bencic in jedem Aufschlagspiel einen Breakball zulassen. Und im zweiten Satz zog die Nummer 12 im Ranking nur vorübergehend den Kopf aus der Schlinge. Beim Stand von 3:5 musste die Schweizerin mit eigenem Aufschlag zwei Matchbälle abwehren, danach gelang ihr das Break zum 5:5 und wenig später auch das Break zum 6:6. Der Sieg im Tiebreak blieb letztlich ein Muster ohne Wert. Im Entscheidungssatz geriet Bencic gleich 0:5 ins Hintertreffen. Diesmal gab es kein Entrinnen mehr.

Die 24-jährige Ostschweizerin kommt seit der durch die Coronavirus-Pandemie bedingte Pause nicht richtig in Schwung. Das einzige nennenswerte Ergebnis schaffte sie in Adelaide, wo sie mit drei Siegen gegen Spielerinnen von ausserhalb der Top-50 den Final erreichte. (zap/sda)

🇪🇸 First Top 20 win 🇪🇸@paulabadosa defeats Bencic in three sets to move into Round 3 in Charleston!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/SNwWGfpfri — wta (@WTA) April 7, 2021

Svenja Fölmli wechselt zu Freiburg in die Bundesliga

Die Schweizer Internationale Svenja Fölmli wechselt auf die kommende Saison vom FC Luzern zum SC Freiburg, dem Tabellensechsten der deutschen Bundesliga. Die 18-jährige Stürmerin bestritt für die Schweiz bislang 6 Länderspiele (1 Tor). (zap/sda)

Svenja Fölmli 🇨🇭 a good replacement for Stefanie Sanders? 🤔 pic.twitter.com/LY6PPfzG71 — Soccerdonna (@soccerdonna) April 7, 2021

Schweiz rückt in der Weltrangliste auf Platz 13 vor

Die Schweiz macht im FIFA-Ranking dank der drei Siege im März gegen Bulgarien, Litauen und Finnland drei Ränge gut und ist nun auf Platz 13 klassiert.

Die SFV-Auswahl überholte damit Kroatien, Kolumbien und die Niederlande.

Einen beträchtlichen Sprung von drei Plätzen nach vorne machte auch Italien, in der WM-Qualifikation und an der EM-Endrunde in diesem Jahr dreimal Gegner der Schweiz. Die «Squadra Azzurra» hat im März ebenfalls alle drei Spiele gewonnen und ist als Siebter so gut platziert wie seit Februar 2014 nicht mehr.

Belgien ist unverändert und wie seit Oktober 2018 die Nummer 1 im FIFA-Ranking. (nih/sda)

🆕 #FIFARanking 🌍



🇧🇪 Belgium stay at the summit 🏔️

🇩🇰 Denmark return to the top 10 🔙

🇬🇼 Guinea-Bissau the biggest climbers 📈



ℹ️👉 https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

