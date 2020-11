Sport

Sport-News

Sportnews: Aegerter startet in Portimão vor Lüthi



Sport-News

Aegerter startet vor Lüthi +++ Zug vs. Bern wegen EVZ-Quarantäne abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aegerter startet vor Lüthi

Tom Lüthi kommt auch im letzten Rennens des Jahres und für sein aktuelles Team IntactGP nicht auf Touren. Er wird am Sonntag (13:20 Uhr) nur von Startplatz 24 zum Grand Prix von Portugal in Portimão starten. Der Kalex-Fahrer wurde damit noch um zwei Ränge von seinem Berner Kantonskollegen und NTS-Ersatzfahrer Dominique Aegerter geschlagen. Die Pole-Position sicherte sich auf dem Cicruit an der Algarve-Küste, auf dem die Motorrad-WM erstmals gastiert, der Australier Remy Gardner von Lüthis Team des nächsten Jahres. (pre/sda)

Australian Open erst im Frühling?

Die Durchführung des Australian Open vom 18. bis 31. Januar steht mehr denn je auf der Kippe. Nach dem Entscheid der lokalen Behörden, erst ab Januar wieder ausländische Gäste in Melbourne einreisen zu lassen, wäre die Zeit für die Spieler zwischen der obligatorischen, 14-tägigen Quarantäne und dem Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers extrem kurz. Klar ist, dass zu dem Zeitpunkt keine Junioren-Wettbewerbe stattfinden werden, wie Turnierdirektor Craig Tiley den Junioren-Verantwortlichen mitteilte.

Der Entscheid über Durchführung und Zeitpunkt des Australian Open soll gemäss Informationen von australischen Medien in den nächsten drei Tagen fallen. Offenbar steht auch eine Verschiebung in den März oder April zur Debatte. Da auch andere Turniere von der Coronavirus-Pandemie gefährdet sind, wäre dies eher eine Option als in anderen Jahren, wenn der Kalender sehr eng und fix ist. Die Veranstalter würden allerdings eine Durchführung im Januar, während der australischen Sommerferien, bevorzugen. (dab/sda)

Bild: keystone

EV Zug muss erneut in die Quarantäne

Das Coronavirus setzt den EV Zug ein zweites Mal ausser Gefecht. Nachdem ein Teammitglied positiv getestet worden war und weitere Symptome aufweisen, ordnete der Kantonsarzt für die ganze Mannschaft eine zehntägige Quarantäne an - davon ausgenommen sind diejenigen, welche Ende Oktober ein positives Testergebnis abgegeben haben.

Der EVZ wäre am Samstag in Bern angetreten, dazu werden die Partien gegen Lausanne (27. November) und Ambri-Piotta (28. November) verschoben. Die neuen Daten werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Die Zuger mussten schon am Freitag pausieren, da Lugano wegen einer Sperrung des Gotthard-Tunnels nicht hatte anreisen können. (dab/sda)

#COVIDUpdate ‼️



Der @official_EVZ muss 10 Tage in Quarantäne, die nächsten drei Spiele inklusive der Partie von heute Abend gegen den @scbern_news werden verschoben: https://t.co/3lPLgUutth



EV Zoug en quarantaine pour dix jours ; trois matchs reportés : https://t.co/PYJX4mWR2D pic.twitter.com/bg3kXpXQrU — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 21, 2020

Ragettli triumphiert auf dem Stubaier Gletscher

Andi Ragettli ist der Auftakt in den Weltcup der Ski Freestyler geglückt. Der 22-jährige Bündner gewann auf dem Stubaier Gletscher in Österreich den Slopestyle-Wettkampf. Nach dem ersten Lauf noch auf Platz 2 liegend, gelang ihm ein eindrücklicher zweiter Run. Mit 94,00 Punkten distanzierte er den zweitplatzierten Norweger Christian Nummedal um 2,25 Punkte. Dritter wurde mit Ferdinand Dahl ein weiterer Norweger. Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch musste sich mit Rang 9 begnügen.

Bei den Frauen kam Mathilde Gremaud im Final nicht über den sechsten und letzten Platz hinaus. Die Freiburgerin patzte in beiden Läufen. Den Sieg sicherte sich die Französin Tess Ledeux vor der Norwegerin Johanne Killi und der Chinesin Gu Ailing. Gremaud war die einzige Schweizerin im Final - Olympiasiegerin Sarah Höfflin und Giulia Tanno waren in der Qualifikation hängengeblieben. (dab/sda)

Video: SRF

Ritt in Monaco – PSG geschlagen

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 nach acht Siegen wieder einmal verloren. Beim 2:3 bei der AS Monaco gab der Champions-League-Finalist eine Zweitore-Führung aus der Hand.

Kylian Mbappé brachte die Pariser mit seinen Ligatoren 8 und 9 in der ersten Halbzeit mit zwei Längen in Führung. Dass die Gäste das Polster in der Folge noch verspielen würden, deutete sich zu diesem Zeitpunkt nicht an, zumal weitere Treffer durch Mbappé und Moise Kean nur durch Intervention des VAR nicht zählten. In der zweiten Halbzeit, in der ab Minute 60 auch Neymar mitwirkte, kippte das Spiel aber gänzlich auf die Seite der Gastgeber. Kevin Volland (52./66.) sowie Cesc Fabregas mittels Foulpenalty in der 84. Minute drehten die Partie. Durch ein Notbremse-Foul von Abdou Diallo spielte PSG ab dem 2:3 in Unterzahl.

Dank dem dritten Sieg in Folge rückte Monaco, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, vorübergehend auf den 2. Platz vor. (rst/sda)

Gotthard gesperrt: Zug – Lugano verschoben

Das Meisterschaftsspiel der National League zwischen Zug und Lugano vom Freitagabend kann nicht stattfinden. Der Grund für die kurzfristige Spielabsage war für einmal nicht die Corona-Pandemie, sondern eine Sperrung des Gotthard-Tunnels.

Laut dem TCS wurde der Tunnel infolge eines technischen Problems bereits am Nachmittag für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Für den Teambus des HC Lugano gab es deshalb auf der Autobahn A2 kein Weiterkommen mehr. Mehr Glück hatte hingegen Ambri-Piotta. Die Leventiner schafften es rechtzeitig zum Auswärtsspiel in Rapperswil-Jona. Wann das Spiel zwischen Zug und Lugano nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden. (sda)

Kein Spiel heute in der Bossard Arena! Aufgrund der Verkehrslage vor dem Gotthard geht es für den Teamcar des @H_C_Lugano weder vorwärts noch rückwärts. Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch offen. — EVZ (@official_EVZ) November 20, 2020

❗ La partita di questa sera è rinviata per problemi alla circolazione. ❗ #EVZvsHCL pic.twitter.com/YwGWWijFbK — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) November 20, 2020

Kein Sieger im Verfolgerduell

Lausanne-Ouchy und der FC Schaffhausen, die beiden ersten Verfolger von Leader GC nach Punkten, haben sich in der Challenge League mit einem 2:2 getrennt.

Sämtliche Tore auf der Pontaise fielen in der letzten halben Stunde. Zuerst gingen die Gastgeber durch einen Foulpenalty von Andréa Mutombo in Führung, zehn Minuten später antwortete Schaffhausens Mirza Mujic mit einem verwerteten Handspenalty. Als in der 88. Minute Ivan Prtajin per Kopf zum 2:1 für Schaffhausen traf, schein der Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Murat Yakin greifbar. Doch in der 94. Minute glückte Giovani Bamba das 2:2.

Beide Mannschaften liegen somit punktgleich drei Zähler hinter den Grasshoppers. Schaffhausen hat aber zwei Partien mehr absolviert.

Lausanne-Ouchy - Schaffhausen 2:2 (0:0). - 5 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 63. Mutombo (Foulpenalty) 1:0. 73. Mujcic (Handspenalty) 1:1. 88. Prtajin 1:2. 94. Bamba 2:2. (sda)

Bild: keystone

NBA: Toronto muss Heimspiele in den USA austragen

Kanadas erster NBA-Meister Toronto Raptors kann in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wegen der Corona-Pandemie vorerst keine Heimspiele in eigener Halle austragen. «Die Raptors werden ihre Heimspiele in Tampa Bay bestreiten, um die Saison 2020/21 zu eröffnen», teilte der Klub via Twitter mit. Nach Informationen der Tageszeitung «Toronto Star» hatte die Bundesregierung die Spielerlaubnis verweigert.

Der Champion von 2019 ist die einzige kanadische Mannschaft in der NBA. Grösstes Hindernis für Heimspiele in Toronto sind die vielen Grenzübertritte des eigenen und der Besucherteams. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das Problem in der NHL mit 24 Mannschaften in den USA und 7 in Kanada lösen lässt.

Bereits am 1. Dezember sollen die NBA-Camps beginnen. Vom 22. Dezember an ist eine verkürzte reguläre Saison mit 72 Spielen angesetzt. Die NHL startet frühestens am 1. Januar. (sda/dpa)

A statement from our president Masai Ujiri. pic.twitter.com/qrnPt5MEsA — Toronto Raptors (@Raptors) November 20, 2020

Jovic vierter Corona-Fall bei Real Madrid

Luka Jovic von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22-jährige Stürmer, der in den letzten Tagen mit dem serbischen Nationalteam unterwegs war, muss so lange in Quarantäne bleiben, bis er ein negatives Ergebnis vorweist. Mindestens das Spiel am Samstag bei Villarreal wird er verpassen.

Jovic ist der vierte Corona-Fall bei Real. Zuvor waren bereits Eden Hazard, Casemiro und Militão positiv getestet worden. Im serbischen Nationalteam hat sich unter anderem auch Basels Goalie Djordje Nikolic mit dem Virus angesteckt. (sda)

Bild: AP

Lüthi knapp vor Aegerter

Tom Lüthi dürfte seine unbefriedigende Saison auch beim letzten Saisonrennen in Portimão nicht retten können. Er liegt im Training wie Dominique Aegerter im Mittelfeld. Am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Portugal belegte der Berner Moto2-Fahrer mit gut sechs Zehnteln Rückstand auf den Trainingsschnellsten Luca Marini den 15. Platz. Er war damit immerhin noch neun Plätze besser als sein deutscher Teamkollege Marcel Schrötter.

Zwischen den beiden klassierte sich Dominique Aegerter, der zum Abschluss noch einmal als Ersatzfahrer im NTS-Team zum Einsatz kommt. Der Oberaargauer klassierte sich als 18. unmittelbar hinter seinem Markenkollegen Bo Bendsneyder. In der Moto3 hielt sich der Freiburger Jason Dupasquier (KTM) mit dem 13. Platz wie oft im Training beachtlich. Bis jetzt gelingt es dem WM-Neuling aber nicht, diese Resultate ins Qualifying oder Rennen zu übersetzen.

Ein schwieriges Rennen zeichnet sich an der Algarve-Küste, wo die MotoGP erstmals Halt macht, für Valentino Rossi ab. Der italienische Altstar klassierte sich in der Königsklasse, in welcher der Spanier Joan Mir als neuer Champion feststeht, im Freitagstraining im zweitletzten Rang. (sda)

Bild: AP

Ammann in Qualifikation ausgeschieden

Simon Ammann ist der Auftakt zu seiner 24. Weltcup-Saison missglückt. Der Toggenburger schied am Freitagabend im polnischen Wisla in der Qualifikation für das Springen vom Sonntag aus. 110 m reichten im Feld der 64 Springer bloss zu Platz 56. Ammann darf immerhin am Samstag im Team-Springen nochmals vom Balken abstossen.

Ordentliche Sprünge zeigten hingegen Gregor Deschwanden (119,5 m/25. Rang) und Dominik Peter (120/27.). Sandro Hauswirth (103/58.) wird am Sonntag wie Ammann zuschauen müssen. Die beste Leistung zeigte der Lokalmatador Kamil Stoch. Der dreifache Olympiasieger glänzte mit der Tagesbestweite (132 m) und einer sauberen Telemark-Landung. (sda)

Bild: keystone

Weltfussballer wird am 17. Dezember virtuell gekürt

Die besten Fussballer und Trainer des Jahres 2020 werden von der FIFA am 17. Dezember gekürt. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Zeremonie diesmal virtuell durchgeführt. Dieses Jahr habe mehr denn je gezeigt, dass die Gesundheit an oberster Stelle stehe, teilte die FIFA mit.

Der Fussball habe nach seiner Wiederaufnahme vielen Menschen Sicherheit und Freude geschenkt, «wie es sie sonst in dieser Zeit kaum gibt». Gerade deshalb müsse die FIFA solche Leistungen auch in diesem ausserordentlichen Jahr ehren, schrieb der Weltverband weiter. (abu/sda)

Bild: AP

Olten verpflichtet kanadischen Topjunior

Der EHC Olten kann in der Swiss League ab sofort auf die Dienste des jungen Kanadiers Brennan Othmann zählen. Der 17-jährige Stürmer mit Schweizer Wurzeln wird als möglicher NHL-Erstrundendraft für 2021 gehandelt.

Weil der Meisterschaftsstart in der kanadischen Juniorenliga OHL aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, entschied sich Othmann Spielpraxis in der Schweiz zu sammeln. Er ist im Besitz einer Schweizer Lizenz. Sein Onkel Robert Othmann stieg 2008 mit dem EHC Biel in die NLA auf, auch sein Vater Gery spielte mehrere Jahre in der Schweiz. (abu/sda)

Djokovic zieht souverän in die Halbfinals ein

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic darf weiter auf den sechsten Triumph an den ATP Finals, den ersten seit fünf Jahren, hoffen. Im entscheidenden dritten Gruppenspiel setzte sich der Serbe 6:3, 7:6 (7:4) gegen den Deutschen Alexander Zverev durch und qualifizierte sich so für die Halbfinals. Dort trifft er am Samstagnachmittag auf den US-Open-Champion Dominic Thiem. Im letzten Jahr verlor Djokovic in der Vorrunde gegen den Österreicher und schied aus.

Zverev muss sich vor allem über einen miserablen Start ärgern. Der Masters-Sieger von 2018 verlor die ersten sieben Punkte der Partie und geriet innert kürzester Zeit 0:3 in Rückstand. Danach agierte er vor allem bei eigenem Aufschlag stark, konnte aber Djokovic nie den Service abnehmen. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte der Deutsche 2:0, konnte aber in der Folge nur noch zwei Punkte gewinnen. Nach 1:36 Stunden besiegelte Djokovic den Sieg mit einer starken Vorhand. (abu/sda)

Bild: keystone

Präsident von Haitis Fussballverband lebenslang gesperrt

Wegen Missbrauchsvorwürfen hat die FIFA den Präsidenten des haitianischen Fussballverbandes lebenslang gesperrt. Zudem wurde Yves Jean-Bart zu einer Busse in Höhe von einer Million Franken verurteilt, wie die Ethikkommission der FIFA mitteilte.

Jean-Bart soll zwischen 2014 und 2020 Fussballerinnen sexuell belästigt und missbraucht haben. Unter den Opfern sind nach Angaben der Ethikkommission auch Minderjährige. Gegen weitere Funktionäre des haitianischen Fussballverbandes wird noch ermittelt. Jean-Bart wies die Vorwürfe zurück. Ein Gericht in Haiti habe ihn von den Vorwürfen freigesprochen, hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Reto Schmidiger fällt mehrere Monate aus

Reto Schmidiger muss wegen einer Verletzung am linken Knie länger pausieren als vorerst angenommen. Der Nidwaldner fällt nach einer Operation mehrere Monate aus. Schmidiger hatte gehofft, im November wieder auf Schnee trainieren zu können. Daraus wird nun nichts. «Leider hat das Knie nicht wie gewünscht mitgemacht. Deshalb musste ich mich nun doch einer Operation unterziehen», wird der Slalom-Spezialist in einem Communiqué von Swiss-Ski zitiert.

Beim Eingriff wurde der Aussenmeniskus teils genäht und teils entfernt. Zudem wurde der Knorpelschaden geglättet. Schmidiger hatte die Verletzung Anfang Oktober bei einem Sturz im Training erlitten. Der schon über das Normalmass hinaus verletzt gewesene 28-jährige Nidwaldner muss damit ein weiteres Mal lange aussetzen. Die letzte grössere Pause hatte er im vorletzten Jahr wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie einlegen müssen.

Im vergangenen Winter klassierte sich Schmidiger, der als dreifacher Junioren-Weltmeister einst als grosser Hoffnungsträger betrachtet worden war, in Weltcup-Slaloms viermal in den Punkterängen. Bestresultat war Platz 9 in Kitzbühel. (zap/sda)

Bild: keystone

Rafael Nadal zieht in den Halbfinal ein

Rafael Nadal bleibt im Rennen um den Titel bei den ATP Finals. Der Spanier, der beim Jahresabschluss noch nie triumphieren konnte, setzte sich im entscheidenden Gruppenspiel in London gegen den letztjährigen Sieger Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 4:6, 6:2 durch und stiess damit in den Halbfinal vor.

Nadal war in den letzten Saisons selten in guter Form, wenn er nach London kam. In diesem Jahr mit nur sechs Turnieren in den Beinen ist es anders. Der Mallorquiner ist fit und spielt stark. Selbst bei seiner knappen Niederlage gegen Dominic Thiem vor zwei Tagen zeigte er eine gute Leistung. Gegen Tsitsipas kostete ihm das erste schwache Aufschlagspiel den zweiten Satz und brachte ihn etwas aus dem Tritt. Rechtzeitig gegen Ende der Partie konnte er sich aber wieder steigern und die letzten drei Games der Partie für sich entscheiden.

Im Halbfinal trifft Nadal am Samstag auf den Russen Daniil Medwedew, der seine sieben letzten Matches gewonnen hat – fünf in der vorletzten Wochen auf dem Weg zum Titel in Paris-Bercy und zwei in der Londoner O2-Arena. Dabei setzte er sich deutlich gegen Novak Djokovic und Alexander Zverev durch. Gegen Nadal konnte Medwedew allerdings noch nie gewinnen. Der 24-Jährige verlor alle drei Direktduell im letzten Jahr, unter anderem jenes im US-Open-Final in fünf Sätzen. (zap/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter