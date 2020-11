Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Cologna gerade noch in den Weltcup-Punkterängen

Bild: keystone

Die Minitour in Kuusamo endete für die Schweizer Equipe nach den zwei Top-Ten-Klassierungen vom Freitag im Sprint enttäuschend. Dario Cologna und Nadine Fähndrich blieben nach der Verfolgung vom Sonntag im Overall-Klassement unter den Erwartungen.

Cologna verhinderte in der Verfolgung über 15 km Skating mit einem Foto-Finish-Sieg über den Teamkollegen Beda Klee, dass er aus den Top 30 fiel. Der vierfache Olympiasieger machte von Position 29 aus nicht wie erwartet Plätze gut. Er hätte die Zugpferde gehabt, um nach vorne zu stossen. Das Tempo war ihm aber zu hoch.

Die gemessen an seinem Potenzial beste Leistung zeigte Cologna beim Weltcup-Auftakt am Polarkreis mit einem 38. Rang im Sprint. In den sogenannten Distanzrennen offenbarte sich dann ein deutlicher Rückstand auf die Top Ten. Der Routinier dürfte etwas ins Grübeln kommen, obwohl Kuusamo noch nie sein bevorzugtes Terrain war und die Weltmeisterschaften in Oberstdorf drei Monate entfernt sind. Mehr wird der 34-Jährige nach den Heimrennen in Davos in zwei Wochen sowie der Tour de Ski zum Jahresbeginn wissen.

Auch Nadine Fähndrich verlor am Schlusstag weiter an Terrain. Die Luzernerin verpasste in der Verfolgung die Top 20. Dies nach einem guten 10. Rang im Sprint und einem 18. Zwischenrang nach dem Einzelrennen über 10 km klassisch. Der 24. Rang in der Minitour entspricht nicht ihren Möglichkeiten.

Bild: keystone

Die Gesamtsieger der Minitour heissen Therese Johaug und Johannes Hösflot Klaebo. Ein Grossteil des Weltcup-Tross wird nun nach Davos reisen, wo in zwei Wochen die nächsten Rennen anstehen. Lillehammer hatte vor knapp drei Wochen wegen der unsicheren Lage in der Coronavirus-Krise die Rennen auf unbestimmte Zeit verschoben. (aeg/sda)

Gasparotto tritt nach 16 Profijahren zurück

Bild: keystone

Der seit vielen Jahren im Tessin wohnhafte Enrico Gasparotto gibt im Alter von 38 Jahren seinen Rücktritt bekannt.

Der gebürtige Italiener Gasparotto bestritt als Profi 16 Saisons, die letzte für das südafrikanische World-Tour-Team NTT. Grösste Erfolge sind die zwei Siege beim Amstel Gold Race (2012 und 2016). Sein letztes Topergebnis lieferte er 2018 mit dem 3. Rang bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ab.

Gasparotto erhielt 2019 die Schweizer Staatsbürgerschaft und entschloss sich zum Nationenwechsel. Bei der WM in Imola unterstützte er heuer den Berner Youngster Marc Hirschi auf dem Weg zur Bronzemedaille. Gasparotto bestritt 14 grosse Rundfahrten, zuletzt in dieser Saison die Vuelta, welche er im Gesamtrang 120 beendete. (aeg/sda)

Louis Delétraz auch in Bahrain auf dem Podest

Louis Delétraz sicherte sich seinen fünften Podestplatz in der laufenden Formel-2-Meisterschaft. Der 23-jährige Genfer beendete das Sprintrennen in Sakhir in Bahrain als Dritter hinter den Russen Robert Schwartzman und Nikita Masepin.

In der Gesamtwertung vor den letzten zwei Rennen, die am kommenden Wochenende ebenfalls in Sakhir ausgetragen werden, führt weiterhin Mick Schumacher. Der Deutsche führt das Klassement mit 14 Punkten Vorsprung vor dem Briten Calum Ilott an. Delétraz liegt an 7. Stelle. (sda)

Bryant, Garnet und Duncan werden in NBA-«Hall of Fame» aufgenommen

Bild: keystone

Die NBA wird den im Januar gestorbenen Kobe Bryant im Mai 2021 in ihre Hall of Fame aufnehmen. Dann wird die im August wegen der Corona-Pandemie verschobene Zeremonie in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts abgehalten.

Kobe Bryant, der seine gesamte Karriere über für die Los Angeles Lakers spielte, gewann unter anderem fünf Meisterschaften und zwei Mal olympisches Gold mit den USA. Ende Januar starb er im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopter-Unfall.

Neben Bryant werden unter anderen auch Tim Duncan und Kevin Garnett in die Ruhmeshalle der NBA aufgenommen. Duncan gewann fünf Meisterschaften mit den San Antonio Spurs, Garnett eine mit den Boston Celtics. Alle drei Spieler wurden zudem mindestens einmal zum besten Spieler einer Saison gekürt.

Im Jahr 2016 hatten sowohl Bryant als auch Duncan und Garnett ihre langjährigen Karrieren beendet. Vier Jahre nach dem Karriereende können ehemalige NBA-Spieler erstmals in die Hall of Fame aufgenommen werden. (aeg/sda/dpa)

Klarer Heimsieg für Thun

Der FC Thun verteidigt in der Challenge League dank dem 3:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Chiasso den 2. Platz. Der Absteiger liess sich eine Stunde lang Zeit mit dem Tore schiessen, doch dann bejubelte Thun innerhalb von elf Minuten durch Doppeltorschütze Gabriel Kyeremateng und Grégory Karlen gleich drei Treffer. Die Berner Oberländer sind seit sechs Spielen ungeschlagen und liegen noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer GC. (ram/sda)

Basketball-Nati mit Sensationssieg

Dem Schweizer Basketball-Nationalteam gelang in der Qualifikation für die EM 2022 ein Coup. Es bezwang im finnischen Espoo das übermächtig scheinende Serbien 92:90 und kam so zum ersten Sieg in der letzten Phase der Ausscheidung. Die Überraschung machte Dusan Mladjan mit seinem letzten Korb eine knappe Sekunde vor der Schlusssirene perfekt.

Die ersten zwei (verlorenen) Partien gegen Georgien und Finnland hatten die Schweizer noch vor den Restriktionen wegen der Corona-Pandemie im Februar bestritten. Dank dem Sieg gegen Serbien dürfen sie weiter auf die EM-Teilnahme hoffen. Neben Georgien, das neben Deutschland, Italien und Tschechien Gastgeber sein wird und deshalb die Teilnahme auf sicher hat, qualifizieren sich aus der Vierergruppe die bestklassierten zwei Mannschaften. (ram/sda)

🚨 THE BIGGEST SHOT IN @Swiss_Basket 🇨🇭 HISTORY 🚨



Dusan Mladjan wins it for Switzerland 🇨🇭 against Serbia 🇷🇸!#EuroBasket pic.twitter.com/4NJUH6Ak6d — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020

Hamilton im Qualifying überlegen

Lewis Hamilton startet zum dritten Mal aus der Pole-Position zum Grand Prix von Bahrain. Neben dem Weltmeister im Mercedes wird sein Teamkollege Valtteri Bottas in der Frontreihe stehen. Hamilton dominierte im Qualifying deutlich. In der entscheidenden letzten Runde war er knapp drei Zehntel schneller als Bottas. Max Verstappen im Red Bull lag als Dritter schon mehr als vier Zehntel zurück. (ram/sda)

Bild: keystone

Cologna nur knapp in den Punkten

Dario Cologna musste in der Minitour zum Saisonauftakt in Finnland einen Dämpfer hinnehmen. Der vierfache Olympiasieger belegte in Kuusamo im Rennen über 15 km klassisch mit Einzelstart bloss den 29. Rang.

Er überquerte mit 1:31 Minuten Rückstand auf den norwegischen Sieger Johannes Hösflot Klaebo die Ziellinie. Cologna klassierte sich unmittelbar vor Teamkollege Beda Klee, der sich als 30. über den einen Weltcup-Punkt freute. (ram/sda)

Bild: keystone

FC St.Gallen bis am 1. Dezember in Quarantäne

Die für diesen Sonntag geplante Super-League-Partie zwischen Zürich und St.Gallen kann nicht stattfinden. Nachdem zwei weitere Spieler der Ostschweizer positiv getestet worden waren, stellte das St.Galler Kantonsarztamt die gesamte Mannschaft bis am 1. Dezember unter Quarantäne.

Dem Verschiebungsgesuch der St.Galler gab die Swiss Football League statt, weil dem Klub für die Partie gegen den FCZ nachweisbar weniger als 14 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung stehen. Noch ist offen, wann das Spiel der 9. Runde nachgeholt wird. (viw/sda)

Bild: keystone

Staatsanwaltschaft in Argentinien untersucht Maradonas Tod

Die Staatsanwaltschaft in Argentinien leitet Ermittlungen zum Tod von Diego Maradona ein. Der Tod des Fussball-Stars werde untersucht, weil er zu Hause gestorben sei und niemand die Sterbeurkunde unterzeichnet habe, hiess es aus Justizkreisen. Es gebe aber «keinen Verdacht auf Unregelmässigkeiten».

Laut einem vorläufigen Autopsiebericht starb Maradona Mittwochmittag an einem «akuten Lungenödem und verschärfter chronischer Herzinsuffizienz». Ermittlungen haben ergeben, dass Maradona zuletzt von seinem Pfleger lebend gesehen wurde. Gegen 06.30 Uhr am Mittwoch habe dieser sich versichert, dass Maradona «geschlafen und normal geatmet» habe, hiess es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Zuvor hatte Maradonas Anwalt eine Untersuchung gefordert und behauptet, der Zustand des 60-Jährigen sei «zwölf Stunden lang» nicht kontrolliert worden. Er halte dies für «kriminellen Irrsinn». Die zum Todeszeitpunkt zuständige Pflegerin hörte nach Angaben der Staatsanwaltschaft zuletzt um 07.30 Uhr, wie Maradona «sich im Zimmer bewegte». Um 12.16 Uhr habe sein Arzt den Notruf gewählt. Rund zehn Minuten später sei eine Ambulanz vor dem Haus eingetroffen. (sda/apa/afp)

Bild: keystone

Swiss-League-Leader Thurgau verliert erneut

Leader Thurgau kassiert in der Swiss League die zweite Niederlage in Serie - 4:5 nach Verlängerung gegen Langenthal. Den Siegtreffer der Gäste erzielte nach 79 Sekunden der Overtime der Finne Eero Elo, der schon für das 2:2 (12.) und 33 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für das 4:4 verantwortlich gezeichnet hatte.

Wie das drittklassierte Langenthal feierte auch Kloten den fünften Sieg in Serie. Der Aufstiegsanwärter Nummer eins bezwang Winterthur 6:3. Kloten liegt nun noch zwei Zähler hinter Thurgau und hat vier Spiele weniger ausgetragen als die Ostschweizer. Noch weniger Verlustpunkte hat Cupsieger Ajoie, der mit dem 6:2 bei der EVZ Academy zum achten Erfolg in der neunten Partie in der laufenden Meisterschaft kam. Nach 18 Minuten führten die Jurassier bereits 3:0. Der Kanadier Philip-Michael Devos steuerte je zwei Tore und Assists zum Sieg bei.

Die EVZ Academy nimmt neu den letzten Tabellenplatz ein, da Visp nach neun Niederlagen hintereinander (inklusive Cup) das Eis wieder einmal als Gewinner verliess. Die Walliser setzten sich bei den Biasca Ticino Rockets 3:0 durch. (dab/sda)

BITTERE NIEDERLAGE NACH VERLÄNGERUNG



Der HC Thurgau unterliegt dem SC Langenthal mit 4:5 nach Verlängerung. Dies nachdem die Leuen bis 33 Sekunden vor Schluss noch in Führung lagen.#hcthurgau #hct #niederlage #knappesding #sclangenthal #swissleague pic.twitter.com/QGn2hTTKNV — HC Thurgau (@HCThurgau1989) November 27, 2020

Wolfsburg gewinnt Torfestival gegen Bremen

Wolfsburg hat in der Bundesliga den Kontakt zu den Topteams gewahrt. Der Meister von 2009 gewann das torreiche Freitagsspiel der neunten Runde gegen Werder Bremen 5:3. Matchwinner für das Heimteam war Wout Weghorst. Der in dieser Saison zögerlich in die Gänge gekommene Vollstrecker erzielte vor der Pause das 3:2 und eine Viertelstunde vor Schluss das 4:3. Nach fünf torlosen Spielen zum Auftakt war der Niederländer in den letzten sechs Spielen somit sechsmal erfolgreich.

Renato Steffen und Admir Mehmedi standen in der munteren Partie bei Wolfsburg in der Startformation. Mehmedi bereitete Weghorsts ersten Treffer mit einem missglückten Versuch einer Ballannahme vor. Kevin Mbabu wartet weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz. Für Bremen war es die zweite Saisonniederlage nach fünf Unentschieden in Folge. (dab/sda)

Wolfsburg - Werder Bremen 5:3 (3:2)

Tore: 13. Bittencourt 0:1. 22. Baku 1:1. 25. Brooks 2:1. 36. Möhwald 2:2. 37. Weghorst 3:2. 47. Brooks (Eigentor) 3:3. 76 Weghorst 4:3. 95. Bialek 5:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 81.) und Steffen (bis 65.), ohne Mbabu (Ersatz). 80. Gelb-Rote Karte gegen Möhwald (Bremen/Foul). (sda)

Wil ringt GC ein Remis ab

Die Grasshoppers haben in der Challenge League im zehnten Spiel zum vierten Mal Punkte abgegeben. Der Leader mühte sich in Wil nach Rückstand zu einem 1:1. Bei nicht ganz so dichtem Nebel wie tags zuvor im Europa-League-Spiel der Young Boys bei CSKA Sofia waren die Grasshoppers in Wil fast durchwegs spielbestimmend. Je näher sie dem gegnerischen Tor aber kamen, desto schwerer taten sie sich, vor allem in den ersten 60 Minuten. Erst in der 83. Minute gelang der fällige Ausgleichstreffer.

Der eingewechselte Cristian Ponde profitierte beim Abstauber von einem Fehler von Wils Goalie Philipp Köhn. Das 1:0 der Gastgeber hatte in der 24. Minute der Ex-Hopper Mergim Brahimi erzielt. Er überlistete Ersatzkeeper Mateo Matic nach einem Auskick des eigenen Torhüters mit einem Schuss aus 20 Metern.

Wil - Grasshoppers 1:1 (1:0)

50 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 24. Brahimi 1:0. 83. Ponde 1:1.

Bild: keystone

Winterthur verliert in Aarau

Der FC Winterthur hat den Sprung auf Platz 2 in der Challenge League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Loose bezog mit einem 1:3 beim FC Aarau die zweite Niederlage im achten Spiel. Filip Stojilkovic und Petar Misic sicherten den Aarauern mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit den Sieg. Jérôme Thiessons 1:0 hatte Davide Callà nach einer halben Stunde noch ausgeglichen. Im zweiten frühen Match vom Freitag gewann Lausanne-Ouchy beim SC Kriens 2:0.

Aarau - Winterthur 3:1 (1:1)

SR Wolfensberger

Tore: 16. Thiesson 1:0. 30. Callà 1:1. 65. Stojilkovic 2:1. 92. Misic 3:1.

Bemerkung: 83. Gelb-Rote Karte gegen Jäckle (Aarau/Foul). (dab/sda)

Der FC Aarau gewinnt sein Heimspiel gegen den @fcwinti dank Toren von Thiesson, Stojilkovic und Misic verdient mit 3:1. Zum Telegramm: https://t.co/kh8O0GVTod #ZämeFörAarau pic.twitter.com/FGmhJXdgfh — FC Aarau (@FCAARAU) November 27, 2020

Starke Leistungen von Caviezel und Bissig im Parallel-Riesenslalom

Alexis Pinturault gewann das Weltcup-Parallelrennen in Lech-Zürs – in Final setzte sich der Franzose gegen Henrik Kristoffersen durch. Der überraschende Semyel Bissig und Gino Caviezel belegten nach einem abschliessenden internen Duell die Plätze 5 und 6.

Der 22-jährige Nidwaldner Bissig, der erst sein viertes Weltcup-Rennen bestritt, sicherte sich seine ersten Weltcup-Punkte. Bissig, der die Qualifikation auf Platz 7 abgeschlossen hatte, schlug zum Auftakt den Kanadier Erik Read und scheiterte danach im Viertelfinal mit 14 Hundertsteln an Pinturault. Im Kampf um Platz 5 gegen Caviezel behielt er um vier Hundertstel das bessere Ende für sich.

Caviezel schaltete im Achtelfinal den Franzosen Thibaut Favrot aus, zog dann aber gegen den Österreicher Adrian Pertl knapp den Kürzeren. Der Bündner egalisierte mit Rang 6 sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Vor sechs Wochen hatte er sich mit Platz 3 im Riesenslalom in Sölden seinen ersten Podestplatz geholt. (dab/sda)

Bild: keystone

