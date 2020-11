Sport

Sport-News

Sportnews: Ersatzgeschwächtes Real patzt bei Villarreal



Sport-News

Ersatzgeschwächtes Real patzt bei Villarreal +++ Aegerter startet vor Lüthi

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ersatzgeschwächtes Real patzt bei Villarreal

Real Madrid hat arg dezimiert den nächsten Rückschlag kassiert. Das Tream von Trainer Zinedine Zidane, das von Coronafällen und Verletzungen gebeutelt ist, kam beim FC Villarreal nur zu einem 1:1-Unentschieden und liegt in der Tabelle mit 17 Punkten nur auf Rang 4.

Stürmer Mariano Diaz, der zuvor lediglich 14 Minuten in dieser Saison zum Einsatz gekommen war, erzielte in der 2. Minute die Führung für die Königlichen. Gerard Moreno traf in der 76. Minute per Foulelfmeter schliesslich zum 1:1-Endstand. Bei Real fehlten neben dem verletzten Captain Sergio Ramos auch Karim Benzema, Casemiro und Luka Jovic.

Villarreal - Real Madrid 1:1 (0:1)

Tore: 2. Mariano 0:1. 76. Moreno (Foulpenalty) 1:1. (pre/sda)

Bloss Platz 8 für Schweizer Skispringer

Die Schweizer Skispringen mussten beim Team-Wettkampf im polnischen Wisla mit Platz 8 unter 9 Nationen vorliebnehmen. Gegen die Top 6, am Samstag angeführt von Österreich, Deutschland und Polen, gibt es für die Schweiz auch bei starker Leistung in der Regel kein Vorbeikommen. Aber Russland sollten Simon Ammann und Co. trotz des Ausfalls von Killian Peier noch im Sack haben.

Die stärkste Leistung im Schweizer Quartett bot Gregor Deschwanden. Der Zentralschweizer flog in beiden Durchgängen klar mehr Punkte ein als Ammann, Dominik Peter und Sandro Hauswirth. (pre/sda)

Bild: keystone

Aegerter startet vor Lüthi

Tom Lüthi kommt auch im letzten Rennens des Jahres und für sein aktuelles Team IntactGP nicht auf Touren. Er wird am Sonntag (13:20 Uhr) nur von Startplatz 24 zum Grand Prix von Portugal in Portimão starten. Der Kalex-Fahrer wurde damit noch um zwei Ränge von seinem Berner Kantonskollegen und NTS-Ersatzfahrer Dominique Aegerter geschlagen. Die Pole-Position sicherte sich auf dem Cicruit an der Algarve-Küste, auf dem die Motorrad-WM erstmals gastiert, der Australier Remy Gardner von Lüthis Team des nächsten Jahres. (pre/sda)

Australian Open erst im Frühling?

Die Durchführung des Australian Open vom 18. bis 31. Januar steht mehr denn je auf der Kippe. Nach dem Entscheid der lokalen Behörden, erst ab Januar wieder ausländische Gäste in Melbourne einreisen zu lassen, wäre die Zeit für die Spieler zwischen der obligatorischen, 14-tägigen Quarantäne und dem Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers extrem kurz. Klar ist, dass zu dem Zeitpunkt keine Junioren-Wettbewerbe stattfinden werden, wie Turnierdirektor Craig Tiley den Junioren-Verantwortlichen mitteilte.

Der Entscheid über Durchführung und Zeitpunkt des Australian Open soll gemäss Informationen von australischen Medien in den nächsten drei Tagen fallen. Offenbar steht auch eine Verschiebung in den März oder April zur Debatte. Da auch andere Turniere von der Coronavirus-Pandemie gefährdet sind, wäre dies eher eine Option als in anderen Jahren, wenn der Kalender sehr eng und fix ist. Die Veranstalter würden allerdings eine Durchführung im Januar, während der australischen Sommerferien, bevorzugen. (dab/sda)

Bild: keystone

EV Zug muss erneut in die Quarantäne

Das Coronavirus setzt den EV Zug ein zweites Mal ausser Gefecht. Nachdem ein Teammitglied positiv getestet worden war und weitere Symptome aufweisen, ordnete der Kantonsarzt für die ganze Mannschaft eine zehntägige Quarantäne an - davon ausgenommen sind diejenigen, welche Ende Oktober ein positives Testergebnis abgegeben haben.

Der EVZ wäre am Samstag in Bern angetreten, dazu werden die Partien gegen Lausanne (27. November) und Ambri-Piotta (28. November) verschoben. Die neuen Daten werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Die Zuger mussten schon am Freitag pausieren, da Lugano wegen einer Sperrung des Gotthard-Tunnels nicht hatte anreisen können. (dab/sda)

#COVIDUpdate ‼️



Der @official_EVZ muss 10 Tage in Quarantäne, die nächsten drei Spiele inklusive der Partie von heute Abend gegen den @scbern_news werden verschoben: https://t.co/3lPLgUutth



EV Zoug en quarantaine pour dix jours ; trois matchs reportés : https://t.co/PYJX4mWR2D pic.twitter.com/bg3kXpXQrU — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 21, 2020

Ragettli triumphiert auf dem Stubaier Gletscher

Andi Ragettli ist der Auftakt in den Weltcup der Ski Freestyler geglückt. Der 22-jährige Bündner gewann auf dem Stubaier Gletscher in Österreich den Slopestyle-Wettkampf. Nach dem ersten Lauf noch auf Platz 2 liegend, gelang ihm ein eindrücklicher zweiter Run. Mit 94,00 Punkten distanzierte er den zweitplatzierten Norweger Christian Nummedal um 2,25 Punkte. Dritter wurde mit Ferdinand Dahl ein weiterer Norweger. Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch musste sich mit Rang 9 begnügen.

Bei den Frauen kam Mathilde Gremaud im Final nicht über den sechsten und letzten Platz hinaus. Die Freiburgerin patzte in beiden Läufen. Den Sieg sicherte sich die Französin Tess Ledeux vor der Norwegerin Johanne Killi und der Chinesin Gu Ailing. Gremaud war die einzige Schweizerin im Final - Olympiasiegerin Sarah Höfflin und Giulia Tanno waren in der Qualifikation hängengeblieben. (dab/sda)

Video: SRF

Ritt in Monaco – PSG geschlagen

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 nach acht Siegen wieder einmal verloren. Beim 2:3 bei der AS Monaco gab der Champions-League-Finalist eine Zweitore-Führung aus der Hand.

Kylian Mbappé brachte die Pariser mit seinen Ligatoren 8 und 9 in der ersten Halbzeit mit zwei Längen in Führung. Dass die Gäste das Polster in der Folge noch verspielen würden, deutete sich zu diesem Zeitpunkt nicht an, zumal weitere Treffer durch Mbappé und Moise Kean nur durch Intervention des VAR nicht zählten. In der zweiten Halbzeit, in der ab Minute 60 auch Neymar mitwirkte, kippte das Spiel aber gänzlich auf die Seite der Gastgeber. Kevin Volland (52./66.) sowie Cesc Fabregas mittels Foulpenalty in der 84. Minute drehten die Partie. Durch ein Notbremse-Foul von Abdou Diallo spielte PSG ab dem 2:3 in Unterzahl.

Dank dem dritten Sieg in Folge rückte Monaco, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, vorübergehend auf den 2. Platz vor. (rst/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter