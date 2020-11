Sport

Sport-News

Sportnews: Joachim Löw bleibt nach 0:6-Debakel in Spanien Bundestrainer



Sport-News

Löw nach Krisengipfel weiter Bundestrainer +++ Brasilien bleibt auch ohne Neymar makellos

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Löw nach Krisengipfel weiter Bundestrainer

Das 0:6-Debakel gegen Spanien in der Nations League hat keine unmittelbaren Konsequenzen für Joachim Löw. Er bleibt Deutschlands Bundestrainer. Laut der «Bild»-Zeitung kam es am Münchner Flughafen zu einem halbstündigen Krisengipfel. Dessen Ergebnis laute: Löw wird nicht entlassen, ein Rücktritt würde nicht akzeptiert werden. (ram)

Brasilien bleibt ohne Neymar makellos

Brasilien hat auch sein viertes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar gewonnen. Die Seleção schlug Uruguay auswärts 2:0. Das Schlussresultat bei Brasiliens Sieg in Montevideo stand schon nach der ersten Halbzeit fest. Arthur (33.) und Richarlison (45.) trafen für den ohne den verletzten Neymar angetretenen Rekordweltmeister. Uruguay beendete die Partie zu zehnt. Edinson Cavani wurde nach 71 Minuten nach einem Foul des Feldes verwiesen. Gar nicht dabei war Cavanis Sturmpartner Luis Suarez. Der Spieler von Atlético Madrid war zu Beginn der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Brasilien führt die Rangliste weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung auf Argentinien an, das in Peru ebenfalls zu einem 2:0-Erfolg kam. Gonzalez (17.) und Martinez (28.) trafen für die Mannschaft um Lionel Messi. Zu den Torschützen in der vierten Runde gehörte auch Cespedes. Der Stürmer von Servette sorgte in Asuncion beim 2:2 gegen Paraguay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung für Bolivien (45.). (pre/sda)

Thiem nach Sieg über Nadal im Halbfinal

Dominic Thiem steht als erster Halbfinalist bei den ATP Finals in London fest. Der Österreicher setzte sich in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Rafael Nadal mit 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch, nachdem er zum Auftakt schon Stefanos Tsitsipas geschlagen hatte.

Thiem lieferte sich mit Nadal ein sehenswertes Duell gespickt mit einigen spektakulären Ballwechsel. Entscheidend war die etwas grössere Effizienz des US-Open-Siegers in den entscheidenden Momenten. Nadal konnte seine Chancen derweil nicht nutzten: Im ersten Tiebreak führte der 34-Jährige mit 5:2 und hatte später zwei Satzbälle. Im zweiten Durchgang musste er nach dem Break zum 4:3 sogleich selber seinen Service abgeben.

Nadal, der bereits Anfang Jahr beim Australian Open Thiem wegen drei verlorenen Tiebreaks unterlegen war, benötigt am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Stefanos Tsitsipas einen Sieg, um auch in den Halbfinal vorzustossen. Der griechische Titelverteidiger kam nach der Auftaktniederlage gegen Thiem in seinem zweiten Match zu einem 6:1, 4:6, 7:6 (8:6) gegen den russischen Turnier-Debütanten Andrej Rublew. Dieser hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. (ram/sda)

Bild: keystone

FIFA verschiebt Klub-WM

Die Klub-WM in Katar findet erst im kommenden Februar statt. Die FIFA verschob wegen der Corona-Pandemie das ursprünglich für Dezember geplante Turnier um zwei Monate. Bei der Klub-WM, die nun vom 1. bis 11. Februar ausgetragen werden soll, nehmen die Gewinner der Kontinentalverbände teil. Aus Europa ist Champions-League-Sieger Bayern München qualifiziert. (ram/sda)

So feiern die Bayern den Triumph

Credit Suisse übernimmt Titelsponsoring der Super League

Von Bank zu Bank: Raiffeisen gibt das Titelsponsoring der Super League nach acht Jahren per Juni 2021 ab, Credit Suisse übernimmt und wird ab der Saison 2021/22 Namensgeberin der obersten Spielklasse. Die Zürcher Grossbank und die Ringier Sports AG, welche die zentralen Werberechte der Swiss Football League (SFL) exklusiv vermarktet, haben einen Vertrag mit vierjähriger Laufzeit unterzeichnet.

Die Credit Suisse weitet damit ihr langjähriges und umfangreiches Engagement im Schweizer Fussball nochmals stark aus. Bereits seit über 25 Jahren unterstützt die Bank den Schweizerischen Fussballverband (SFV) und ist Hauptpartnerin aller Nationalteams der Männer und Frauen sowie aller Nachwuchsmannschaften. (abu/sda)

🔵⚽ @CreditSuisse wird neue Titelsponsorin der Super League

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

🔵⚽ @CreditSuisse deviendra sponsor titre de la Super League

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/7hu3rMSA11 — Swiss Football League (@News_SFL) November 17, 2020

Chris Paul zu den Phoenix Suns

Die Phoenix Suns vermelden einen guten Monat vor Beginn der NBA-Saison einen Transfercoup. Die Franchise aus Arizona hat All Star Chris Paul engagiert. Die Suns verpflichteten den zuletzt bei den Oklahoma City Thunder tätigen Paul in einem umfangreichen Tauschgeschäft. Für den wegziehenden 35-jährigen Point Guard erhalten die Thunder im Gegenzug Ricky Rubio, Kelly Oubre, Jalen Lecque und Ty Jerome sowie den künftigen Erstrundendraft der Suns.

Phoenix ist für den zehnfachen All Star Paul nach den New Orleans Hornets, den Los Angeles, den Houston Rockets und den Thunder die fünfte Station in der besten Basketball-Liga der Welt. An den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London wurde er mit dem amerikanischen Team Olympiasieger.

Bei den Suns ist die Hoffnung gross, mit der Verpflichtung von Paul die lange Serie von verpassten Playoff-Teilnahmen beenden zu können. Letztmals war Phoenix vor zehn Jahren in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei gewesen. Die neue Saison in der NBA beginnt am 22. Dezember. Die Regular Season umfasst aufgrund der Corona-Pandemie pro Team 72 statt 82 Spiele. (zap/sda)

THE NEW PHOENIX SON@CP3 in The Valley! pic.twitter.com/jJVrAGTR6W — Phoenix Suns (@Suns) November 17, 2020

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter