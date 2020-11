Sport

Sportnews: Keine Eishockey-Länderspiele im Dezember in Visp



Sport-News

Keine Hockey-Länderspiele im Dezember +++ Timberwolves draften Edwards als Nr. 1

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine Hockey-Länderspiele im Dezember

Der Schweizerische Eishockeyverband hat das für Mitte Dezember geplante Heimturner in Visp abgesagt. Der Entscheid fiel angesichts der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen.

Die Schweizer Nationalmannschaft hätte Partien gegen zwei dieser drei Teams ausgetragen: Lettland, Norwegen und die Slowakei. Nun sollen dafür in der WM-Vorbereitung im April/Mai 2021 zwei zusätzliche Testspiele in der Schweiz ausgetragen werden. (ram)

Bild: KEYSTONE

Timberwolves draften Edwards als Nummer 1

Die Minnesota Timberwolves haben sich beim NBA-Draft die Dienste von Anthony Edwards gesichert. Der 19-jährige Amerikaner ist die Nummer 1 unter den Talenten in diesem Jahr. Im Gegensatz zum letzten Jahr gab es diesmal keinen klaren Favoriten. Neben Shooting Guard Edwards wurden Point Guard LaMelo Ball, der Bruder des bei den New Orleans Pelicans spielenden Lonzo Ball, und Center James Wiseman am höchsten gehandelt.

Bei der wegen der Corona-Pandemie virtuell durchgeführten Zeremonie wählten die Golden State Warriors als Nummer 2 Wiseman, die Charlotte Hornets entschieden sich an dritter Position für LaMelo Ball. Die NBA nimmt ihren Meisterschaftsbetrieb am 22. Dezember auf. Die Regular Season soll wegen des verspäteten Beginns 72 statt der üblichen 82 Spiele umfassen. (ram/sda)

Bild: keystone

Djokovic gegen Medwedew chancenlos

Novak Djokovic kassiert seine vierte Niederlage in diesem Jahr. Der Weltranglistenerste unterliegt im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals Daniil Medwedew 3:6, 3:6. Der Russe steht im Halbfinal.

Djokovic fand gegen den nahezu fehlerfrei spielenden Medwedew keine Lösungen. Zu Beginn konnte der Serbe in der taktisch geprägten Begegnung mithalten. Aber mit zunehmender Dauer verlor er etwas die Übersicht und leistete sich beim Versuch, mehr Druck zu erzeugen, zu viele Fehlschläge. Als Knackpunkt erwies sich das siebte Game, indem Medwedew nach langem Kampf das erste Break schaffte. Insgesamt reihte der Moskauer, der vorletzte Woche beim Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy triumphiert hatte, bis zum 3:0 im zweiten Satz sieben gewonnene Games aneinander.

Auf Djokovic wartet nun am Freitag ein eigentlicher Viertelfinal. Er trifft im Duell um den zweiten Halbfinal-Platz in der Gruppe auf Alexander Zverev. Der Deutsche kam nach der Auftaktniederlage gegen Medwedew zu einem hart erkämpften 6:3, 4:6, 6:3 gegen den argentinischen Aussenseiter Diego Schwartzman. Neben Medwedew hat sich bislang Dominic Thiem für die Halbfinals qualifiziert. Die weiteren zwei Plätze unter den letzten vier machen neben Djokovic und Zverev am Donnerstag Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas unter sich aus. (zap/sda)

Basels Goalie Nikolic infiziert

Djordje Nikolic, Torhüter des FC Basel, wird nach dem Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und Serbien (1:1) vom Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet.

Nikolic und zwei weitere serbische Spieler wurden vom Rest der Mannschaft abgeschottet. Ob und wie lange Nikolic dem FC Basel nicht zur Verfügung stehen wird, ist ungewiss. Basel spielt am Samstagabend in der Super League in Bern gegen die Young Boys. (zap/sda)

Bild: keystone

IIHF sagt weitere Turniere ab und sorgt sich um A-WM 2021

In der laufenden Eishockey-Saison finden nur Weltmeisterschaften der höchsten Kategorie statt. Der internationale Verband gab bekannt, dass mit Ausnahme der A-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen, U20- und U18-Junioren keine internationalen Wettkämpfe durchgeführt werden. Insgesamt mussten für 2021 28 Turniere wegen der Schwierigkeiten rund um die Corona-Pandemie abgesagt werden.

Viele Fragen wirft derzeit die in Minsk und Riga geplante A-WM der Männer (21. Mai bis 6. Juni) auf. Das IIHF-Council befasste sich am Mittwoch in Zürich mit dem Thema und einem Expertenrapport dazu. Sorge bereitet dem Weltverband die politische und corona-bedingte Situation in Weissrussland sowie das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Co-Organisatoren Weissrussland und Lettland.

IIHF-Präsident René Fasel meinte auf der Vereinshomepage: «Wir müssen alles daran setzen, das Turnier mit den vorgesehenen Gastgebern durchzuführen. Aber zuvor müssen wir uns vergewissern, dass es sicher ist und danach dass die beiden Co-Gastgeber noch gewillt sind, miteinander zu arbeiten.» Man werde sich mit dem Entscheid Zeit lassen, erklärte der Freiburger weiter. (zap/sda)

Bild: keystone

Mohamed Salah in Isolation

Bei Liverpools Stürmer Mohamed Salah ist auch ein zweiter Corona-Test positiv ausgefallen, wie der ägyptische Fussballverband mitteilte. Der 28-Jährige hatte bereits vergangene Woche ein positives Testergebnis erhalten. Salah befindet sich in Isolation und fehlt dem englischen Meister gegen Premier-League-Leader Leicester am Sonntag sowie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch. Berichten zufolge zeigt Salah milde Symptome. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Norwegen verliert forfait

Rumänien gewinnt das ausgefallene Nations-League-Spiel gegen Norwegen am Grünen Tisch. Die UEFA wertete den Match als 3:0-Forfaitsieg der Osteuropäer. Die norwegische Mannschaft war nach einem positiven Corona-Test des Spielers Omar Elabdellaoui von der heimischen Gesundheitsbehörde in Quarantäne beordert worden.

Daraufhin konnte das Team die Reise zum Spiel nach Bukarest nicht antreten. Der Match vom Sonntag musste abgesagt werden. Die Norweger können gegen das Urteil Rekurs einlegen. Konsequenzen hat die Wertung auch für Nordirland, dass die Rumänen nun nicht mehr einholen kann und damit absteigt. (zap/sda/apa)

tabelle: srf

Alexander Zverev meldet sich zurück

Alexander Zverev hat auf die Niederlage im Startmatch reagiert und das zweite Gruppenspiel bei den ATP Finals gewonnen. Der Deutsche setzte sich gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:3 durch und verbesserte damit seine Ausgangslage im Rennen um die beiden Halbfinal-Plätze wieder.

Zverev, der seine erste Partie gegen Daniil Medwedew verloren hatte, musste sich gegen den 28 Zentimeter kleineren Schwartzman abmühen. Im zweiten Satz verlor er nach einer 3:1-Führung die Kontrolle, fing sich aber im Entscheidungssatz wieder und spielte sein grösseres Offensivpotenzial aus.

Im dritten Gruppenspiel am Freitag trifft Zverev auf Novak Djokovic, während Schwartzman gegen Medwedew antritt. (sda)

🇩🇪 @AlexZverev is up & running in London.



The 2018 champion picks up his first win of the week.#NittoATPFinals pic.twitter.com/K9lNhCrVoO — ATP Tour (@atptour) November 18, 2020

Löw nach Krisengipfel weiter Bundestrainer

Das 0:6-Debakel gegen Spanien in der Nations League hat keine unmittelbaren Konsequenzen für Joachim Löw. Er bleibt Deutschlands Bundestrainer. Laut der «Bild»-Zeitung kam es am Münchner Flughafen zu einem halbstündigen Krisengipfel. Dessen Ergebnis laute: Löw wird nicht entlassen, ein Rücktritt würde nicht akzeptiert werden. (ram)

Brasilien bleibt ohne Neymar makellos

Brasilien hat auch sein viertes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar gewonnen. Die Seleção schlug Uruguay auswärts 2:0. Das Schlussresultat bei Brasiliens Sieg in Montevideo stand schon nach der ersten Halbzeit fest. Arthur (33.) und Richarlison (45.) trafen für den ohne den verletzten Neymar angetretenen Rekordweltmeister. Uruguay beendete die Partie zu zehnt. Edinson Cavani wurde nach 71 Minuten nach einem Foul des Feldes verwiesen. Gar nicht dabei war Cavanis Sturmpartner Luis Suarez. Der Spieler von Atlético Madrid war zu Beginn der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Brasilien führt die Rangliste weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung auf Argentinien an, das in Peru ebenfalls zu einem 2:0-Erfolg kam. Gonzalez (17.) und Martinez (28.) trafen für die Mannschaft um Lionel Messi. Zu den Torschützen in der vierten Runde gehörte auch Cespedes. Der Stürmer von Servette sorgte in Asuncion beim 2:2 gegen Paraguay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung für Bolivien (45.). (pre/sda)

Thiem nach Sieg über Nadal im Halbfinal

Dominic Thiem steht als erster Halbfinalist bei den ATP Finals in London fest. Der Österreicher setzte sich in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Rafael Nadal mit 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch, nachdem er zum Auftakt schon Stefanos Tsitsipas geschlagen hatte.

Thiem lieferte sich mit Nadal ein sehenswertes Duell gespickt mit einigen spektakulären Ballwechsel. Entscheidend war die etwas grössere Effizienz des US-Open-Siegers in den entscheidenden Momenten. Nadal konnte seine Chancen derweil nicht nutzten: Im ersten Tiebreak führte der 34-Jährige mit 5:2 und hatte später zwei Satzbälle. Im zweiten Durchgang musste er nach dem Break zum 4:3 sogleich selber seinen Service abgeben.

Nadal, der bereits Anfang Jahr beim Australian Open Thiem wegen drei verlorenen Tiebreaks unterlegen war, benötigt am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Stefanos Tsitsipas einen Sieg, um auch in den Halbfinal vorzustossen. Der griechische Titelverteidiger kam nach der Auftaktniederlage gegen Thiem in seinem zweiten Match zu einem 6:1, 4:6, 7:6 (8:6) gegen den russischen Turnier-Debütanten Andrej Rublew. Dieser hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. (ram/sda)

Bild: keystone

FIFA verschiebt Klub-WM

Die Klub-WM in Katar findet erst im kommenden Februar statt. Die FIFA verschob wegen der Corona-Pandemie das ursprünglich für Dezember geplante Turnier um zwei Monate. Bei der Klub-WM, die nun vom 1. bis 11. Februar ausgetragen werden soll, nehmen die Gewinner der Kontinentalverbände teil. Aus Europa ist Champions-League-Sieger Bayern München qualifiziert. (ram/sda)

So feiern die Bayern den Triumph

Credit Suisse übernimmt Titelsponsoring der Super League

Von Bank zu Bank: Raiffeisen gibt das Titelsponsoring der Super League nach acht Jahren per Juni 2021 ab, Credit Suisse übernimmt und wird ab der Saison 2021/22 Namensgeberin der obersten Spielklasse. Die Zürcher Grossbank und die Ringier Sports AG, welche die zentralen Werberechte der Swiss Football League (SFL) exklusiv vermarktet, haben einen Vertrag mit vierjähriger Laufzeit unterzeichnet.

Die Credit Suisse weitet damit ihr langjähriges und umfangreiches Engagement im Schweizer Fussball nochmals stark aus. Bereits seit über 25 Jahren unterstützt die Bank den Schweizerischen Fussballverband (SFV) und ist Hauptpartnerin aller Nationalteams der Männer und Frauen sowie aller Nachwuchsmannschaften. (abu/sda)

🔵⚽ @CreditSuisse wird neue Titelsponsorin der Super League

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

🔵⚽ @CreditSuisse deviendra sponsor titre de la Super League

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/7hu3rMSA11 — Swiss Football League (@News_SFL) November 17, 2020

Chris Paul zu den Phoenix Suns

Die Phoenix Suns vermelden einen guten Monat vor Beginn der NBA-Saison einen Transfercoup. Die Franchise aus Arizona hat All Star Chris Paul engagiert. Die Suns verpflichteten den zuletzt bei den Oklahoma City Thunder tätigen Paul in einem umfangreichen Tauschgeschäft. Für den wegziehenden 35-jährigen Point Guard erhalten die Thunder im Gegenzug Ricky Rubio, Kelly Oubre, Jalen Lecque und Ty Jerome sowie den künftigen Erstrundendraft der Suns.

Phoenix ist für den zehnfachen All Star Paul nach den New Orleans Hornets, den Los Angeles, den Houston Rockets und den Thunder die fünfte Station in der besten Basketball-Liga der Welt. An den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London wurde er mit dem amerikanischen Team Olympiasieger.

Bei den Suns ist die Hoffnung gross, mit der Verpflichtung von Paul die lange Serie von verpassten Playoff-Teilnahmen beenden zu können. Letztmals war Phoenix vor zehn Jahren in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei gewesen. Die neue Saison in der NBA beginnt am 22. Dezember. Die Regular Season umfasst aufgrund der Corona-Pandemie pro Team 72 statt 82 Spiele. (zap/sda)

THE NEW PHOENIX SON@CP3 in The Valley! pic.twitter.com/jJVrAGTR6W — Phoenix Suns (@Suns) November 17, 2020

