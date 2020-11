Sport

Sportnews: Wolfsburg gewinnt Torfestival gegen Bremen mit 5:3



Wolfsburg gewinnt Torfestival gegen Bremen +++ Wil ringt GC ein Remis ab

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wolfsburg gewinnt Torfestival gegen Bremen

Wolfsburg hat in der Bundesliga den Kontakt zu den Topteams gewahrt. Der Meister von 2009 gewann das torreiche Freitagsspiel der neunten Runde gegen Werder Bremen 5:3.

Matchwinner für das Heimteam war Wout Weghorst. Der in dieser Saison zögerlich in die Gänge gekommene Vollstrecker erzielte vor der Pause das 3:2 und eine Viertelstunde vor Schluss das 4:3. Nach fünf torlosen Spielen zum Auftakt war der Niederländer in den letzten sechs Spielen somit sechsmal erfolgreich.

Renato Steffen und Admir Mehmedi standen in der munteren Partie bei Wolfsburg in der Startformation. Mehmedi bereitete Weghorsts ersten Treffer mit einem missglückten Versuch einer Ballannahme vor. Kevin Mbabu wartet weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz. Für Bremen war es die zweite Saisonniederlage nach fünf Unentschieden in Folge. (dab/sda)

Wolfsburg - Werder Bremen 5:3 (3:2)

Tore: 13. Bittencourt 0:1. 22. Baku 1:1. 25. Brooks 2:1. 36. Möhwald 2:2. 37. Weghorst 3:2. 47. Brooks (Eigentor) 3:3. 76 Weghorst 4:3. 95. Bialek 5:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 81.) und Steffen (bis 65.), ohne Mbabu (Ersatz). 80. Gelb-Rote Karte gegen Möhwald (Bremen/Foul). (sda)

Wil ringt GC ein Remis ab

Die Grasshoppers haben in der Challenge League im zehnten Spiel zum vierten Mal Punkte abgegeben. Der Leader mühte sich in Wil nach Rückstand zu einem 1:1.

Bei nicht ganz so dichtem Nebel wie tags zuvor im Europa-League-Spiel der Young Boys bei CSKA Sofia waren die Grasshoppers in Wil fast durchwegs spielbestimmend. Je näher sie dem gegnerischen Tor aber kamen, desto schwerer taten sie sich, vor allem in den ersten 60 Minuten. Erst in der 83. Minute gelang der fällige Ausgleichstreffer.

Der eingewechselte Cristian Ponde profitierte beim Abstauber von einem Fehler von Wils Goalie Philipp Köhn. Das 1:0 der Gastgeber hatte in der 24. Minute der Ex-Hopper Mergim Brahimi erzielt. Er überlistete Ersatzkeeper Mateo Matic nach einem Auskick des eigenen Torhüters mit einem Schuss aus 20 Metern.

Wil - Grasshoppers 1:1 (1:0)

50 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 24. Brahimi 1:0. 83. Ponde 1:1.

Bild: keystone

Winterthur verliert in Aarau

Der FC Winterthur hat den Sprung auf Platz 2 in der Challenge League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Loose bezog mit einem 1:3 beim FC Aarau die zweite Niederlage im achten Spiel.

Filip Stojilkovic und Petar Misic sicherten den Aarauern mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit den Sieg. Jérôme Thiessons 1:0 hatte Davide Callà nach einer halben Stunde noch ausgeglichen.

Im zweiten frühen Match vom Freitag gewann Lausanne-Ouchy beim SC Kriens 2:0.

Aarau - Winterthur 3:1 (1:1)

SR Wolfensberger

Tore: 16. Thiesson 1:0. 30. Callà 1:1. 65. Stojilkovic 2:1. 92. Misic 3:1.

Bemerkung: 83. Gelb-Rote Karte gegen Jäckle (Aarau/Foul). (dab/sda)

Der FC Aarau gewinnt sein Heimspiel gegen den @fcwinti dank Toren von Thiesson, Stojilkovic und Misic verdient mit 3:1. Zum Telegramm: https://t.co/kh8O0GVTod #ZämeFörAarau pic.twitter.com/FGmhJXdgfh — FC Aarau (@FCAARAU) November 27, 2020

Starke Leistungen von Caviezel und Bissig im Parallel-Riesenslalom

Alexis Pinturault gewann das Weltcup-Parallelrennen in Lech-Zürs – in Final setzte sich der Franzose gegen Henrik Kristoffersen durch. Der überraschende Semyel Bissig und Gino Caviezel belegten nach einem abschliessenden internen Duell die Plätze 5 und 6.

Der 22-jährige Nidwaldner Bissig, der erst sein viertes Weltcup-Rennen bestritt, sicherte sich seine ersten Weltcup-Punkte. Bissig, der die Qualifikation auf Platz 7 abgeschlossen hatte, schlug zum Auftakt den Kanadier Erik Read und scheiterte danach im Viertelfinal mit 14 Hundertsteln an Pinturault. Im Kampf um Platz 5 gegen Caviezel behielt er um vier Hundertstel das bessere Ende für sich.

Caviezel schaltete im Achtelfinal den Franzosen Thibaut Favrot aus, zog dann aber gegen den Österreicher Adrian Pertl knapp den Kürzeren. Der Bündner egalisierte mit Rang 6 sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Vor sechs Wochen hatte er sich mit Platz 3 im Riesenslalom in Sölden seinen ersten Podestplatz geholt. (dab/sda)

Bild: keystone

Zwei Bestzeiten für Weltmeister Hamilton

Lewis Hamilton gibt auch am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Bahrain den Takt vor. Der Weltmeister fährt im Mercedes zweimal Bestzeit.

Hamilton führt die Rangliste nach dem zweiten Training mit gut drei Zehnteln Vorsprung vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Teamkollege Valtteri Bottas an. In der zweiten Einheit fanden die Fahrer bei einbrechender Dunkelheit ähnliche äussere Bedingungen vor, wie sie während des Qualifyings und des Rennens herrschen werden. Die gefahrenen Zeiten sind entsprechend aussagekräftiger als jene im ersten Training, das bei Tageshitze abgehalten wurde.

Im Team Alfa Romeo kam im ersten Training zum vierten Mal in dieser Saison Simulator-Fahrer Robert Kubica zum Einsatz. Der Pole, der sich vor zwölf Jahren auf dem Rundkurs in Sakhir in einem Auto der Equipe BMW-Sauber seine einzige Pole-Position in der Formel 1 gesichert hatte, ersetzte Kimi Räikkönen. Kubica belegte Platz 13 und war damit um drei Positionen besser klassiert als Antonio Giovinazzi im anderen Auto der Zürcher Equipe. Nach den zweiten 90 Minuten nahm der Italiener Rang 15 ein, Räikkönen folgte auf Platz 17. (zap/sda)

Bild: keystone

Jovian Hediger überzeugt mit Finaleinzug

Der Schweizer Langlauf-Equipe gelang ein verheissungsvoller Saisoneinstieg. Im Sprint in klassischer Technik in Kuusamo stiess Jovian Hediger (6.) in den Final vor, Nadine Fähndrich (10.) erreichte die Top Ten. Dario Cologna verpasste den Cut für die Finals als 38. um 1,5 Sekunden.

Das Podium lag für Hediger in Finnland ausser Reichweite. Gegen die Norweger, die mit einem Dreifachsieg überzeugten, oder Alexander Bolschunow, den Overall-Favoriten im Weltcup aus Russland, gab es nichts auszurichten. Im Final wurde zudem voll aufs Tempo gedrückt. Dabei fügte Erik Valnes dem Sprint-Dominator Johannes Hösflot Klaebo eine überraschende Niederlage zu. (abu/sda)

Bild: keystone

SCL Tigers erneut in Quarantäne

Die SCL Tigers müssen sich aufgrund eines positiven Covid-19-Falls in ihren Reihen erneut in Quarantäne begeben, wodurch gleich drei Partien nicht stattfinden können.

Die Quarantäne ordnete der Berner Kantonsarzt für den National-League-Klub bis und mit dem 3. Dezember an. Damit mussten gleich drei Partien der Emmentaler – auswärts gegen Ambri-Piotta (Freitag, 27. November), zuhause gegen Genève-Servette (Samstag, 28. November) und auswärts gegen die ZSC Lions (Mittwoch, 2. Dezember) – verschoben werden.

#COVIDUpdate ‼️



Die SCL Tigers (@hopplangnou) müssen wegen eines positiven Falls bis 3. Dezember in Quarantäne, das Spiel von heute gegen den @HCAP1937 und zwei weitere Spiele sind verschoben.



Langnau en quarantaine jusqu'au 3 décembre, les trois prochains matchs sont reportés. pic.twitter.com/SH5BdCTuQX — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 27, 2020

Schweizer Duo Bissig/Caviezel kämpft um Parallelsieg

Mit Semyel Bissig und Gino Caviezel überstehen zwei der sieben Schweizer Starter die Qualifikation für das Weltcup-Parallelrennen in Lech-Zürs.

Hingegen schieden die weiteren gestarteten Schweizer – Tanguy Nef, Daniele Sette, Marco Reymond, Sandro Simonet und Cedric Noger – in der Qualifikation aus. Einzig Nef sicherte sich als 26. immerhin noch ein paar Weltcup-Punkte. Mit Loïc Meillard, Justin Murisier und Marco Odermatt musste ein Toptrio von Swiss-Ski nach positiven Coronavirus-Tests auf das Parallelrennen in Lech-Zürs verzichten.

Bild: keystone

Letztjähriger MVP mit Covid-19

Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens und MVP der letzten Saison, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er ist einer von bereits zehn Spielern, darunter acht Startern, des zweifachen Super-Bowl-Champions, bei denen das Coronavirus festgestellt wurde. Ein Athletik-Coach des Teams wurde sanktioniert, da er trotz Symptomen zur Arbeit erschienen sei und teilweise keine Maske getragen haben soll.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Baltimore und den ungeschlagenen Pittsburgh Steelers wurde wegen der Covid-19-Fälle vorerst von Donnerstag auf Sonntag verschoben. (abu/sda)

Bild: keystone

Russische Biathleten Babikow und Garanitschew in Quarantäne

Die beiden russischen Biathleten Anton Babikow (29) und Jewgeni Garanitschew (32) verpassen wegen Corona-Quarantäne den Saisonauftakt an diesem Wochenende im finnischen Kontiolahti. Wie der russische Verband RBU mitteilte, sind nur die beiden Athleten betroffen. Zuvor hatte es vier positive Testergebnisse im Umfeld der Russen gegeben. Daraufhin war die gesamte Mannschaft zeitweise isoliert worden. Unter den positiv Getesteten ist in Babikow ein Ex-Weltmeister und aktueller Leistungsträger. Zudem wurden zwei Ärzte und ein Masseur positiv auf das Virus getestet.

Derweil verpasst die komplette slowakische Mannschaft aufgrund von positiven Corona-Tests in der Mannschaft den Auftakt mit den beiden Einzelrennen am Samstag und den Sprints am Sonntag. Auch bei Teammitgliedern aus Lettland, Moldawien, Frankreich und Rumänien hatte es positive Befunde gegeben. Das französische Team muss nach einem Entscheid der finnischen Gesundheitsbehörde nicht in Quarantäne, wie der Weltverband IBU mitteilte. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Gut-Behrami fährt aufs Podest

Beim Weltcup-Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs sorgte Lara Gut-Behrami für das Schweizer Highlight. Die Tessinerin hatte sich als einziges Swiss-Ski-Mitglied für die Finals der besten 16 qualifiziert und schaffte es am Ende auf Rang 3.

Gut-Behrami, die in der Qualifikation die Bestzeit aufgestellt hatte, setzte sich zunächst gegen die Französin Coralie Frasse-Sombet und die Österreicherin Elisa Mörzinger durch. Im Halbfinal zog sie dann jedoch gegen Paula Moltzan aus den USA den Kürzeren. Im Duell um Rang 3 verwandelte Gut-Behrami gegen die Schwedin Sara Hector ihren Rückstand aus dem ersten Vergleich in einen letztlich komfortablen Vorsprung von 34 Hundertstel. Gewonnen wurde der Bewerb von der Slowakin Petra Vlhova. (ram)

Bild: keystone

Gedenktafel für Köbi Kuhn enthüllt

Zu Ehren des ehemaligen Nati-Trainers Köbi Kuhn hat die Stadt Zürich am Donnerstag eine Gedenktafel enthüllt. Sie hängt an der Fritschistrasse 3 in Wiedikon, an dem Haus, in dem Kuhn aufwuchs. Sein Todestag jährt sich heute Donnerstag zum ersten Mal.

Köbi Kuhns Fussballkarriere nahm ihren Anfang auf der Fritschiwiese, ganz in der Nähe seines Wohnhauses. Nach dem Karrierebeginn auf der Quartierwiese im Kreis 3 wurde Kuhn mit dem FC Zürich sechs Mal Schweizer Meister und fünf Mal Cupsieger. Von 2001 bis 2008 war «Köbi National» Trainer der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Mit der nun enthüllten Gedenktafel will die Stadt Kuhns fussballerische Leistungen würdigen und seine Verbundenheit mit Wiedikon und der Stadt Zürich betonen, wie die Stadt mitteilte. (pre/sda)

Bild: keystone

